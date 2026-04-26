Урсула фон дер Лайен след стрелбата във Вашингтон: Насилието няма място в политиката

26 Април, 2026 12:57 919 70

Шефката на ЕК изрази облекчение, че Доналд и Мелания Тръмп са невредими след атаката на гала вечеря

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че насилието няма място в политиката, коментирайки стрелбата по време на журналистическа гала вечеря във Вашингтон, на която присъстваха президентът на САЩ Доналд Тръмп и съпругата му Мелания Тръмп, предаде АНСА, цитирана от БТА.

„Облекчена съм да науча, че Доналд и Мелания Тръмп, както и всички присъствали на вечерята на кореспондентите в Белия дом, са добре. Насилието няма място в политиката. Благодаря на полицията и специализираните сили за бързата им реакция, гарантирала безопасността на гостите“, написа фон дер Лайен в социалната мрежа „Екс“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Варна 3

    7 22 Отговор
    Имат място, докато диктатори като Путин, Тръмп и Нетаняху убиват невинни хора! Насилие срещу диктатори трябва да е оправдано!

    Коментиран от #32

    12:58 26.04.2026

  • 2 Зил 130

    33 6 Отговор
    А джендър идеологията има ли място

    Коментиран от #27

    12:59 26.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ТО И ТИ НЯМАШ МЯСТО

    33 3 Отговор
    Ама още си тука.

    13:00 26.04.2026

  • 5 авантгард

    29 2 Отговор
    Е то и наглостта, лицемерието и деменцията също нямат място в политиката.
    Някой хора просто са нетърпеливи чакат да изтекат многогодишните мандати на такива като вас.
    Щото и техния живот минава, но не в охолство като вашето.
    Ето толкова е просто.

    13:00 26.04.2026

  • 6 az СВО Победа80

    30 4 Отговор
    Тая чува ли си???

    И в същия момент дава 90 млрд. за война.... 🤣🤣🤣

    Усещате ли каква страшна лъжа и лицемерие царят в Брюксел?

    Коментиран от #46

    13:00 26.04.2026

  • 7 Стенли

    21 5 Отговор
    Дай боже ти да си следващата😁

    13:00 26.04.2026

  • 8 Овчар

    25 4 Отговор
    Няма ли снайперисти в Брюксел ? ...да изрежат тумора който тормози цяла Европа..!

    13:01 26.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 А ГДЕ

    15 4 Отговор
    Кая Калас??

    13:02 26.04.2026

  • 12 пак този

    11 1 Отговор
    Много интересно, че повечето са републиканци! Демократите нещо взеха да ме съмняват вече! Все някой плаща за тези стрелби!

    13:03 26.04.2026

  • 13 Ама...

    10 2 Отговор
    Си мисля,че такива като нея,и колежката и трябва да се замислят,че и тях ще ги застигне същото,и може и да бъде сполучливо.

    13:03 26.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ух тебе

    10 1 Отговор
    Да могат да те ..........

    13:04 26.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Урсулите:

    17 4 Отговор
    ТаяИдиоткаурсузата е срещу Насилието,
    А в същото време Подари нови Деветдесет Милиарда
    на НаркоманаЗеленски, които да използва за Насилие и Война!

    Коментиран от #28

    13:06 26.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 СЪБИРАЙТЕ КАПАЧКИ

    19 3 Отговор
    За лечение на децата. Ако чакате на Урсула сте загубени.

    13:06 26.04.2026

  • 21 Джендър Британия

    7 2 Отговор

    До коментар #10 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    Сте най-добрите. Родени от еднополови двойка ги хи

    Коментиран от #30

    13:06 26.04.2026

  • 22 Герден Хай дарем

    6 3 Отговор
    хъмм на увяхнолото и кокиче👅

    13:07 26.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 хаха

    13 1 Отговор
    Има има... Точно там му е мястото.

    В ИКЕА даже трябва да започнат да прелагат гилотини за политици.

    13:08 26.04.2026

  • 25 УРСУЛАТА ДАДЕ 90 МИЛИАРДА

    15 3 Отговор
    Наши пари на бандерата дето си купи апартамент в Монако за 450 МИЛИОНА Евро. Дано се замислите.

    13:09 26.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Карлсон Тък

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "Зил 130":

    А във отвличането насила на Мадуро от дома му във Венецуела има ли място?

    13:10 26.04.2026

  • 28 Ганчев

    2 9 Отговор

    До коментар #18 от "Урсулите:":

    90 милиарда евро са 0,5% от БВП на ЕС.Ще има нови,нови и нови по 90 милиарда... Докато и последният жив руснак не избяга от Украйна.

    13:10 26.04.2026

  • 29 Kaлпазанин

    11 3 Отговор
    То и еакс вешици като теб нямат масто

    Коментиран от #34

    13:11 26.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Иван

    9 3 Отговор
    Зле режисиран цирк, поредния на изкуфелия рижак

    13:12 26.04.2026

  • 32 Никой

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Дали не е самата система на хищници.

    13:12 26.04.2026

  • 33 Ха такааа

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    Интересно, ти какъв си? За личната ти джендърска ориентация сам си съобщил. Хубаво! В Англия много са така. Я да видим интелектуалното ти ниво какво е. Дааа, май не е високо, съдейки от правописа ти. Явно си от онези забравили корените си. Най- ми е жал за такива.😥😥😥

    Коментиран от #38

    13:13 26.04.2026

  • 34 Геро

    3 5 Отговор

    До коментар #29 от "Kaлпазанин":

    Мнението на от-падъци като теб е без значение.

    13:13 26.04.2026

  • 35 Асанчо от русофили

    3 9 Отговор
    Поредната издънка на руския господар,хазара Путин облян в пот в бункера

    13:14 26.04.2026

  • 36 Не се е изразила правилно

    8 1 Отговор
    Не в политиката, а към политиците е искала да каже, ама се е объркала… А стрелбата по президенти е САЩ е традиция…

    13:15 26.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Някой

    17 3 Отговор
    А убийствата на десетки ирански ръководители защо не го заклейми? А убийството на над 150 деца в едно иранско училище?
    Двуличница!

    13:16 26.04.2026

  • 40 Дърта вещица

    11 3 Отговор
    Що ваксини ще те налазят, учко!

    13:17 26.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Егейски македонец

    12 1 Отговор

    До коментар #10 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    Какъв “зъб” да им имам на тези подлоги? Утре Урсулица ще им каже да се наричат македонци и току-виж, Тиквун и Прасун поели към Скопие или Солун.

    13:19 26.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Дон Корлеоне

    2 11 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    13:19 26.04.2026

  • 46 Шизофрения е думата

    12 2 Отговор

    До коментар #6 от "az СВО Победа80":

    Наглост и лицемерие.

    13:19 26.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 А когато от вашите проcтрeляха Фицо

    14 2 Отговор
    Тогава кълняxте и наpеждахте - данo пукнe. Mръcници!

    13:21 26.04.2026

  • 49 Хора ли сме, или

    12 1 Отговор
    Не пипайте политиците - те имат имунитет! Не пипайте милионерите - те имат пари! Насилието е приемливо само за простосмъртните.

    13:21 26.04.2026

  • 50 МП4

    9 1 Отговор
    Урсула фон дер Лайен жива в казана !

    13:22 26.04.2026

  • 51 Стенли

    8 2 Отговор

    До коментар #14 от "И КОЙ Е ГЛАСУВАЛ":

    Е и аз това се чудя каква е разликата между така наречения социализъм и сегашната "демокрация"🤔🤨

    13:23 26.04.2026

  • 52 А защо вие

    9 2 Отговор
    Използвате насилието постоянно

    13:23 26.04.2026

  • 53 Питам

    5 0 Отговор
    Някой виждал ли е Сиярто?

    13:25 26.04.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Пушек от лулата на Шамана

    10 1 Отговор
    Живеем в някакъв каубойски филм,където Добрият лъскав каубой , с бял костюм и рижав перчем , стреля из селото по всичко де шава . Публиката се залива във възторг при всеки точен изстрел.
    И сега изведнъж се появява някакъв зъл човек ,който се опитва да опръска с кал бляскавия костюм на Добрия каубой.
    Цялата публика замира в притеснение и справедлив гняв към кр ъвожадния зъл човек.
    Как може да има такива хора,способни да повредят скъпия костюм на не кой да е,а на Добрия каубой.
    Боже,в какъв свят живеем ?

    13:26 26.04.2026

  • 56 Ол1гофрен,

    3 5 Отговор

    До коментар #54 от "Стенли":

    Чети !

    13:28 26.04.2026

  • 57 Теслатъ

    7 1 Отговор
    Тц,тц,тц...., Язък!!! Но пък, този път може да е било и "постановка", щото рейтинга на Рижавото пони напоследък не просто падна, а направо се Срина!!!

    13:28 26.04.2026

  • 58 ха ха

    9 1 Отговор
    политиките ви са насилие над обикновените работещи хора , ама урсула хич не я и интересува

    13:30 26.04.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Иво е пипо

    9 1 Отговор
    Точно така! Единствено политиците имат право да употребяват насилие.

    13:33 26.04.2026

  • 61 Дръта чанта

    8 1 Отговор
    А твоето место е в затвора

    13:34 26.04.2026

  • 62 Дядо Гъдю

    9 1 Отговор
    Тук мирише на някакъв сценарий на екшън , с цел повдигане на рейтинга на дядо Дончо.
    Кой , дори полу-нормален, ще се втурне със стрелба през входа на КаПеПе-то и охраната няма да го покоси на място,а ще тръгне да го залавя.После Екшъна този заловен ,,престъпник ще му сменят самоличността и ще си живурка на бялата пясъчна ивица с коктейл в ръка до края на дните си.
    Този сценарий ми прилича на сценката с ,,Доктор" Доган , дето го плашеха с някакъв пистол , но той смело се бранеше .

    13:36 26.04.2026

  • 63 Констатация

    9 1 Отговор
    Май бабчето се поуплаши повече за себе си, отколкото за Рижавия..., че и тя понатрупа доста "грехове"!?

    13:37 26.04.2026

  • 64 На това

    9 0 Отговор
    се вика цинизъм...

    13:49 26.04.2026

  • 65 Попитах ИИ какво пише в руските учебници

    2 7 Отговор
    В руските учебници по история и филология представянето на кирилицата често се различава от българската перспектива, като се акцентира върху общославянското и византийското културно наследство.
    Ето основните точки, чрез които се описва кирилицата в руската образователна система:
    Византийски произход: Основният акцент е върху ролята на Византия. Кирил и Методий се представят като византийски мисионери и просветители, изпратени да християнизират славяните.
    „Реформатори“ на писмеността: Често братята се описват като създатели на „славянската азбука“ по общ начин, без винаги да се прави ясно разграничение между глаголица и кирилица в началните етапи на обучение.
    Ролята на България: Макар научната общност в Русия да признава ролята на Преславската и Охридската книжовна школа, в масовите учебници българският принос често остава на заден план или се споменава само като „транзитна точка“, през която писмеността достига до Киевска Рус.
    Старославянският като „църковнославянски“: Езикът, на който е написана най-ранната книжнина, често се нарича „старославянски“ или „древноцърковнославянски“, вместо „старобългарски“, което според някои изследователи цели да се избегне директната връзка с българската държава.

    Коментиран от #66, #70

    13:50 26.04.2026

  • 66 Попитах ИИ какво пише в руските учебници

    0 3 Отговор

    До коментар #65 от "Попитах ИИ какво пише в руските учебници":

    Географско, а не държавно споменаване: България често се описва просто като „територия“ или „място“, където учениците на Кирил и Методий са работили за кратко, преди книгите да заминат на север. Рядко се подчертава, че това е станало благодарение на държавната политика и финансиране от страна на българските владетели Борис I и Симеон Велики.
    Избягване на термина „старобългарски“: Вместо него се използва „старославянски“ (старославянский). По този начин езикът се представя като някакъв общ, абстрактен славянски диалект, а не като езика на Първото българско царство. Така за руския ученик не става ясно, че Русия е приела писменост и богослужение на конкретен чужд език (българския).
    Акцент върху „древноруската“ държава: Руската историография често представя приемането на християнството и писмеността като директен акт на цивилизационен избор на княз Владимир от Византия, като ролята на Охридската и Преславската школи се оставя в „бележка под линия“.
    Православното единство: Често се използва терминът „Slavia Orthodoxa“ (Православно славянство), за да се внуши, че това е общо културно пространство, в което няма значение кой е първи, но тъй като Русия е най-голямата държава в него, тя се явява негов естествен център и пазител.
    В научните среди в Русия, разбира се, има сериозни слависти, които признават и пишат за огромния принос на България, но в училищното образование този факт е системно неглижиран, за да не се накърнява усещането за руската културна изключи

    13:59 26.04.2026

  • 67 Булпсихопатъ

    1 0 Отговор
    Жалко за Урсула. Никой няма желание да я насилва. Закъсвация яко. Никой не ще да и обере паяжината.

    14:04 26.04.2026

  • 68 Немало место насилието в политиката🤣🤣

    3 0 Отговор
    Я кажи колко милиона укри и наемници умреха в желанието ви да докопате руските ресурси и територия

    14:04 26.04.2026

  • 69 Перо

    1 0 Отговор
    Сега чакам и някой “бисер” от Йотова!

    14:12 26.04.2026

  • 70 Калоян

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Попитах ИИ какво пише в руските учебници":

    Задълбочаване с помощта на режима с AI
    AI може да допуска грешки, затова проверявайте повторно отговорите

    14:16 26.04.2026

