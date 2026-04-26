Урсула фон дер Лайен след стрелбата във Вашингтон: Насилието няма място в политиката

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че насилието няма място в политиката, коментирайки стрелбата по време на журналистическа гала вечеря във Вашингтон, на която присъстваха президентът на САЩ Доналд Тръмп и съпругата му Мелания Тръмп, предаде АНСА, цитирана от БТА.

„Облекчена съм да науча, че Доналд и Мелания Тръмп, както и всички присъствали на вечерята на кореспондентите в Белия дом, са добре. Насилието няма място в политиката. Благодаря на полицията и специализираните сили за бързата им реакция, гарантирала безопасността на гостите“, написа фон дер Лайен в социалната мрежа „Екс“.