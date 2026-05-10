Въоръжени убиха най-малко 69 души в североизточната част на ДР Конго

Най-малко 69 души са били убити от бойци в североизточната част на Демократична република Конго, съобщи АФП, позовавайки се на службите за сигурност на страната.

Атаките са били насочени към изолирани села в провинция Итури, отбелязва агенцията. Повечето от загиналите са цивилни.

Властите подозират, че за тези атаки е отговорна групата „Кооператив за развитие на Конго“ на конгоанския народ.

Мисията на ООН в страната (MONUSCO) предупреди за „смъртоносна вълна“ от атаки срещу цивилни в източната част на страната.

Отговорността се приписва на групировката ADF (Съюзни демократични сили), свързана с Ислямска държава.

Бунтовниците от M23 (подкрепяни от Руанда) продължават да контролират значителни територии в Северен и Южен Киву, включително стратегически градове като Гома и Букаву. Въпреки подписаните през април технически споразумения за примирие в Швейцария, боевете на терен не стихват.

Около 26,6 милиона души в страната са изправени пред остра продоволствена несигурност. Над 5,35 милиона са вътрешно разселени поради конфликтите.

Спирането на финансирането от Световната банка в началото на 2026 г. доведе до затваряне на основни здравни програми и огромен недостиг на ваксини срещу морбили и холера.

В началото на май тежки наводнения в град Увира (Южен Киву) причиниха смъртта на най-малко шестима души и оставиха хиляди без дом.

САЩ наложиха санкции на бившия президент Джозеф Кабила в края на април 2026 г. по обвинения в подкрепа на бунтовниците от M23 с цел дестабилизация на сегашното правителство.

Демократична република Конго официално стана член на Съвета за сигурност на ООН за мандата 2026–2027 г., като настоява за наказателни мерки срещу Руанда поради нейната роля в конфликта.

Очаква се Съветът за сигурност на ООН да проведе специално заседание за защита на цивилните в региона по-късно този месец