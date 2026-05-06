САЩ внесоха проекторезолюция в Съвета за сигурност на ООН за защита на свободата на корабоплаване в Ормузкия проток, за борба с предполагаема заплаха, произтичаща от Иран.

Според изявление на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, разпространено от пресслужбата на Държавния департамент, Съединените щати изискват Иран да „прекрати атаките, поставянето на мини и събирането на такси“. Според изявлението Вашингтон очаква иранските власти да „разкрият броя и местоположението на морските мини, да съдействат за тяхното отстраняване и да подкрепят създаването на хуманитарен коридор“. Проекторезолюцията беше подкрепена от ОАЕ, Бахрейн, Саудитска Арабия, Кувейт и Катар.

Администрацията на САЩ е изменила проекта си за резолюция на Съвета за сигурност на ООН относно безопасността на навигацията в Ормузкия проток, но Вашингтон не е сигурен дали Русия и Китай ще го подкрепят.

Това заяви държавният секретар на САЩ и съветник по националната сигурност Марко Рубио на брифинг за журналисти в Белия дом.

През април Съветът за сигурност на ООН не успя да приеме проект за резолюция за Ормузкия проток поради вето от Русия и Китай. „Не знаем“, каза Рубио, когато го попитаха дали САЩ имат гаранции, че текстът ще бъде приет от Съвета за сигурност този път. „Не мисля, че някой иска отново да бъде наложено вето и ние направихме някои малки корекции в текста“, добави държавният секретар.

По-рано във вторник председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф заяви, че безопасното корабоплаване в Ормузкия проток е застрашено от нарушаването на прекратяването на огъня от страна на САЩ и техните съюзници и налагането на морска блокада срещу Иран.

Галибаф заяви, че поддържането на настоящата ситуация е абсолютно неприемливо за САЩ, въпреки че Иран все още дори не е започнал да предприема никакви действия.

Американските военни започнаха морска блокада на Иран на 13 април. Централното командване на САЩ заяви, че възнамерява да блокира движението на всички кораби, насочващи се към пристанища в Ислямската република, както и на тези, които се опитват да напуснат бреговете ѝ.