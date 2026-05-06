Новини
Свят »
САЩ »
САЩ внесоха проекторезолюция в Съвета за сигурност на ООН за защита на свободата на корабоплаване в Ормузкия проток

САЩ внесоха проекторезолюция в Съвета за сигурност на ООН за защита на свободата на корабоплаване в Ормузкия проток

6 Май, 2026 03:55, обновена 6 Май, 2026 04:00 431 1

  • сащ-
  • оон-
  • резолюция-
  • ормузки проток-
  • иран

Вашингтон е нанесъл корекции в отхвърления през април документ от Русия и Китай

САЩ внесоха проекторезолюция в Съвета за сигурност на ООН за защита на свободата на корабоплаване в Ормузкия проток - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ внесоха проекторезолюция в Съвета за сигурност на ООН за защита на свободата на корабоплаване в Ормузкия проток, за борба с предполагаема заплаха, произтичаща от Иран.

Според изявление на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, разпространено от пресслужбата на Държавния департамент, Съединените щати изискват Иран да „прекрати атаките, поставянето на мини и събирането на такси“. Според изявлението Вашингтон очаква иранските власти да „разкрият броя и местоположението на морските мини, да съдействат за тяхното отстраняване и да подкрепят създаването на хуманитарен коридор“. Проекторезолюцията беше подкрепена от ОАЕ, Бахрейн, Саудитска Арабия, Кувейт и Катар.

Администрацията на САЩ е изменила проекта си за резолюция на Съвета за сигурност на ООН относно безопасността на навигацията в Ормузкия проток, но Вашингтон не е сигурен дали Русия и Китай ще го подкрепят.

Това заяви държавният секретар на САЩ и съветник по националната сигурност Марко Рубио на брифинг за журналисти в Белия дом.

През април Съветът за сигурност на ООН не успя да приеме проект за резолюция за Ормузкия проток поради вето от Русия и Китай. „Не знаем“, каза Рубио, когато го попитаха дали САЩ имат гаранции, че текстът ще бъде приет от Съвета за сигурност този път. „Не мисля, че някой иска отново да бъде наложено вето и ние направихме някои малки корекции в текста“, добави държавният секретар.

По-рано във вторник председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф заяви, че безопасното корабоплаване в Ормузкия проток е застрашено от нарушаването на прекратяването на огъня от страна на САЩ и техните съюзници и налагането на морска блокада срещу Иран.

Галибаф заяви, че поддържането на настоящата ситуация е абсолютно неприемливо за САЩ, въпреки че Иран все още дори не е започнал да предприема никакви действия.

Американските военни започнаха морска блокада на Иран на 13 април. Централното командване на САЩ заяви, че възнамерява да блокира движението на всички кораби, насочващи се към пристанища в Ислямската република, както и на тези, които се опитват да напуснат бреговете ѝ.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нннн

    0 1 Отговор
    Проекторезолюция:
    Кравите да се приберат в обора!

    04:27 06.05.2026