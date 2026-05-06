"Не ICE, а NICE" - Тръмп отново предложи преименуването на Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново предложи преименуването на Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ (ICE) на NICE.

Тръмп публикува изображение на орел и надпис „Национална служба за имиграция и митнически контрол“ в Truth Social.

Предложеното от президента име е акроним на „NICE“, което означава "хубаво", "приятно", „добре“.

Тръмп вече е правил подобно предложение. „Страхотна идея! Нека го направим“, написа той в Truth Social през април.