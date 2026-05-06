За денонощие: Израелските отбранителни сили са ударили 25 военни цели на Хизбула в Южен Ливан

6 Май, 2026 09:31, обновена 6 Май, 2026 09:38

При ударите са загинали "няколко терористи"

За денонощие: Израелските отбранителни сили са ударили 25 военни цели на Хизбула в Южен Ливан - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелските отбранителни сили (IDF) са ударили 25 военни цели на шиитското движение Хизбула в Южен Ливан през последните 24 часа, съобщи пресслужбата на IDF.

„През последните 24 часа IDF удари 25 цели на Хизбула, включително склад за оръжия и структури, използвани за военни цели“, се казва в изявление на пресслужбата на IDF.

По-конкретно, „във вторник израелските военновъздушни сили удариха няколко структури, използвани от Хизбула за военни цели, докато терористи от Хизбула действаха вътре“, добави IDF, отбелязвайки, че „няколко терористи бяха убити по време на ударите“.

Въпреки договореното на 16 април временно прекратяване на огъня с посредничеството на САЩ, военните действия продължават с висока интензивност, като и двете страни се обвиняват взаимно в системни нарушения.

Израелските сили продължават да нанасят масирани удари по инфраструктура на Хизбула. Само за денонощие в началото на май бяха отчетени над 50 удара, а общият им брой от началото на примирието надхвърля 300. Целите включват обекти в Южен Ливан, долината Бекаа и покрайнините на Бейрут.

Групировката продължава да атакува израелски сили в Южен Ливан, използвайки предимно дронове и безпилотни апарати. Хизбула твърди, че действа в режим на самозащита срещу израелското присъствие в пограничните зони.

Израелските сили остават разположени на ливанска територия, като създават де факто „буферна зона“. Съобщава се за разрушаване на сгради и укрепване на позиции в погранични селища като Маждал Зун и Хиам.

От началото на новата ескалация (2 март) броят на загиналите в Ливан надхвърля 2600 души, като ранените са над 8 000. Конфликтът е причинил масово разселване на населението – над 1 милион души (над 20% от населението на Ливан) са напуснали домовете си.

Израел продължава да издава заповеди за евакуация на нови населени места в Южен Ливан.

Ливанските власти настояват за пълно изтегляне на израелските войски и спиране на ударите като условие за по-нататъшен диалог.

Израел запазва правото си на „самозащита“ и настоява за пълното разоръжаване на Хизбула южно от река Литани съгласно резолюция 1559 на ООН.

Конфликтът остава част от по-широката регионална нестабилност, свързана и с паралелното напрежение между Израел и Иран.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е КАК ОТБРАНИТЕЛНИ СИЛИ

    18 0 Отговор
    ПЪК НОНСТОП НАПАДАТ ДАЖЕ ПРИ ПРИМИРИЕ.ГАДНО ПЛЕМЕ

    09:42 06.05.2026

  • 2 Шестопръстия гръмовержец Биби

    7 0 Отговор
    За Биби мир нема

    09:42 06.05.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    12 0 Отговор
    Милене, не може израелските сили да са отбранителни, пък да удрят цели в Ливан. На такива сили се вика" агресори"

    09:43 06.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Уили

    3 7 Отговор
    Браво, това е демократично. Евреите са богоизбран народ, те имат право да се защитават с цената на всичко.

    Коментиран от #9

    09:45 06.05.2026

  • 6 Израел няма да успее

    13 0 Отговор
    нито в Иран,Ливан и Газа.

    09:46 06.05.2026

  • 7 Дивергент

    6 0 Отговор
    “ Военната окупация е насилствено поемане на контрол над държава или територия под подчинение на окупационната армия.” Това става в Ливан и не, не е самозащита.

    09:51 06.05.2026

  • 8 Матиа фон Зигмунд

    4 0 Отговор
    Бумм Бумм Тел Авив 💥💥💥 .Песен обещана на избрания народ от Яхвее и чакана с нетърпение 3000години .

    09:51 06.05.2026

  • 9 Така ли

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Уили":

    Кой ти казА?

    09:52 06.05.2026

  • 10 еврейските фашисти

    3 0 Отговор
    трябвада бъдат заличени!

    10:05 06.05.2026

  • 11 Байрактар 2

    3 0 Отговор
    Тази армия не е отбранителна, а е ОКУПАЦИОННА-ФАШИСТКА! Да назовем всичко с точните им имена и действията, които се извършват! Истината е само една.

    10:20 06.05.2026

  • 12 Име

    1 0 Отговор
    Миленчо, Вие знаете ли значението на думата "отбранителен"?

    10:31 06.05.2026