Върховният владетел на Малайзия, султан Ибрахим, пътува към Москва по покана на руския президент Владимир Путин преди честванията на Деня на победата, съобщи Bernama.
Частният самолет на върховния владетел излетя от международното летище Сенай в 8:00 ч. местно време (3:00 ч. българско). Султан Ибрахим обяви това във Facebook.
През януари султанът направи частно посещение в Русия. Той се срещна с Путин в Ермитажа в Санкт Петербург.
Султан Ибрахим Искандар от щата Джохор е настоящият 17-и крал на Малайзия, като встъпи официално в длъжност на 31 януари 2024 г.. Той е една от най-влиятелните и богати фигури в страната, известен с директния си стил и огромно състояние.
Той бе избран за 5-годишен мандат съгласно уникалната за Малайзия система, при която деветте наследствени владетели на щатите се редуват на престола. Преди да стане крал на цяла Малайзия, той е султан на щата Джохор от 2010 г..
Султан Ибрахим е известен с това, че не се притеснява да коментира политически въпроси, за разлика от своите предшественици, които традиционно заемат по-церемониална роля.
Султанът на Джохор е единственият владетел в Малайзия, който разполага със собствена малка частна армия – право, запазено исторически за неговия щат.
Той е запален колекционер на луксозни и ретро автомобили, като притежава над 300 превозни средства, включително един модел, принадлежал на Хитлер.
Семейството му притежава активи на стойност милиарди долари, включително големи дялове в телекомуникационния сектор (U Mobile) и значителни имоти в Сингапур.
Той е известен със своите годишни обиколки на щата Джохор с мотоциклет (Kembara Mahkota Johor), по време на които се среща лично с поданиците си.
Завършил е обучението си в Австралия и САЩ, включително военна подготовка.
До коментар #2 от "честен ционист":Малайзия е значителен производител на нефт и природен газ в Югоизточна Азия, като този сектор е ключов за икономиката на страната.
Пък на Дончо никой не му идва на посещение, само издухалият микробритански крал, при това дойде да го смъмри.
До коментар #10 от "Москалия трябва да бъде разрушена...":Малайзия произвежда чипове за Nvidia , ама обикновен чушкопек произвежда ли ?
На парада се очакват доста от азиатските величия. Русия се ориентира правилно, все пак бъдещето е в Азия. ЕС е миналото на благополучието, превръщайки се в бъдещето на мизерията и деиндустрализацияа.
А на онова недоразумение комика му съобщиха - я е решил да нарушава примирието, ще си получи Орешник като подарък. Може да ползва старите съветски бункери за укритие, но .... имал е възможността да види какво стана с Южмаш, та да си кротува, ако иска още известно време да го играе полезния иди..от.
До коментар #1 от "С ДВЕ ДУМИ":А малаизия дали получи компенсации и признание от русия за сваления самолет с 300 пътника ?
