Султанът на Малайзия пътува към Москва за среща с Путин

6 Май, 2026 10:18, обновена 6 Май, 2026 10:28

Владетелят притежава един от автомобилите на Адолф Хитлер

Султанът на Малайзия пътува към Москва за среща с Путин - 1
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Върховният владетел на Малайзия, султан Ибрахим, пътува към Москва по покана на руския президент Владимир Путин преди честванията на Деня на победата, съобщи Bernama.

Частният самолет на върховния владетел излетя от международното летище Сенай в 8:00 ч. местно време (3:00 ч. българско). Султан Ибрахим обяви това във Facebook.

През януари султанът направи частно посещение в Русия. Той се срещна с Путин в Ермитажа в Санкт Петербург.

Султан Ибрахим Искандар от щата Джохор е настоящият 17-и крал на Малайзия, като встъпи официално в длъжност на 31 януари 2024 г.. Той е една от най-влиятелните и богати фигури в страната, известен с директния си стил и огромно състояние.

Той бе избран за 5-годишен мандат съгласно уникалната за Малайзия система, при която деветте наследствени владетели на щатите се редуват на престола. Преди да стане крал на цяла Малайзия, той е султан на щата Джохор от 2010 г..

Султан Ибрахим е известен с това, че не се притеснява да коментира политически въпроси, за разлика от своите предшественици, които традиционно заемат по-церемониална роля.

Султанът на Джохор е единственият владетел в Малайзия, който разполага със собствена малка частна армия – право, запазено исторически за неговия щат.

Той е запален колекционер на луксозни и ретро автомобили, като притежава над 300 превозни средства, включително един модел, принадлежал на Хитлер.

Семейството му притежава активи на стойност милиарди долари, включително големи дялове в телекомуникационния сектор (U Mobile) и значителни имоти в Сингапур.

Той е известен със своите годишни обиколки на щата Джохор с мотоциклет (Kembara Mahkota Johor), по време на които се среща лично с поданиците си.

Завършил е обучението си в Австралия и САЩ, включително военна подготовка.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 С ДВЕ ДУМИ

    25 3 Отговор
    Човека знае къде трябва да отиде!

    Коментиран от #25

    10:30 06.05.2026

  • 2 честен ционист

    19 2 Отговор
    Султанът отива на крака да проси скидка нефтец от Императора на Третия Рим. Съгласен е дори да пропише на Кирилица, ако се наложи.

    Коментиран от #6

    10:31 06.05.2026

  • 3 Путин клекна

    5 24 Отговор
    Ще изплаща репарации за убитите в полет MH17 свален от руски терористи през 2014 над Украйна.

    10:31 06.05.2026

  • 4 Мефистофел

    27 6 Отговор
    Направо опашка стана пред Кремъл, от желаещи да се срещнат с Путин. Защо ли!!!

    Коментиран от #13, #30

    10:31 06.05.2026

  • 5 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 19 Отговор
    Диктаторите отдалеч са надушват.

    10:32 06.05.2026

  • 6 Сайт для дебилов

    13 4 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Малайзия е значителен производител на нефт и природен газ в Югоизточна Азия, като този сектор е ключов за икономиката на страната.

    10:33 06.05.2026

  • 7 Умнокрасив

    21 1 Отговор
    Нашите атлантици няма да се подадат на всеобщия уклон към Русия . Ще продължата да сърбаят мазно кафенце в скута на султан Ердоган и да възхваляват Урсула и Кая .

    Коментиран от #27

    10:34 06.05.2026

  • 8 Кораби под наем

    13 2 Отговор
    Хихихи.... Ми тъй де.
    Пък на Дончо никой не му идва на посещение, само издухалият микробритански крал, при това дойде да го смъмри.

    10:35 06.05.2026

  • 9 Хаха

    7 15 Отговор
    За разлика от султана на Русия, който не излиза от бункера.

    Коментиран от #24

    10:35 06.05.2026

  • 10 Москалия трябва да бъде разрушена...

    3 18 Отговор
    Само какви "грандиозни" гости на парада ще има...
    Тоя малайски смешник с Мерцедеса на фюрера ли ще пътува?

    Коментиран от #16, #18

    10:35 06.05.2026

  • 11 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 13 Отговор
    Утре Путин ша посрещне и вожда на еритрейците.

    Коментиран от #21

    10:36 06.05.2026

  • 13 Антируснак

    4 12 Отговор

    До коментар #4 от "Мефистофел":

    Смешник, на опашката освен Цицо и Лудашенко кои други жега, че не сещам?

    Коментиран от #22, #23

    10:37 06.05.2026

  • 15 !!!?

    8 11 Отговор
    А султана от Максуда Копейкин няма ли да удостои Путлер с присъствието си на парада на Позора...!!!?

    10:40 06.05.2026

  • 16 Умнокрасив

    12 0 Отговор

    До коментар #10 от "Москалия трябва да бъде разрушена...":

    Малайзия произвежда чипове за Nvidia , ама обикновен чушкопек произвежда ли ?

    10:41 06.05.2026

  • 17 така, така

    12 3 Отговор
    При създалата се икономическа обстановка много народ ще се изреди да посещава Русия.
    На парада се очакват доста от азиатските величия. Русия се ориентира правилно, все пак бъдещето е в Азия. ЕС е миналото на благополучието, превръщайки се в бъдещето на мизерията и деиндустрализацияа.

    А на онова недоразумение комика му съобщиха - я е решил да нарушава примирието, ще си получи Орешник като подарък. Може да ползва старите съветски бункери за укритие, но .... имал е възможността да види какво стана с Южмаш, та да си кротува, ако иска още известно време да го играе полезния иди..от.

    10:45 06.05.2026

  • 18 а на нашия

    10 1 Отговор

    До коментар #10 от "Москалия трябва да бъде разрушена...":

    псевдо парад какви високи гости дойдоха?

    Такива като теб са в състояние да видят само съчицата в окото на ближния, но никога не са в състояние да видят гредата в своето. Определено е форма на де.билност.

    10:50 06.05.2026

  • 19 Браво на този султан,

    11 1 Отговор
    щом кара троловете на 0земпика с ниското челце и Галя от амбaсaдaтa пак да квичaт кaто бити мacтии.

    10:55 06.05.2026

  • 22 ха ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Антируснак":

    рахан винету зоро

    11:05 06.05.2026

  • 23 Мефистофел

    7 2 Отговор

    До коментар #13 от "Антируснак":

    " ... на опашката освен Цицо и Лудашенко кои други жега, че не сещам ... "

    Пиши на български бе трoл. Ако въобще си способен де.

    Коментиран от #32

    11:05 06.05.2026

  • 24 ха ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Хаха":

    скриха муключа отвратата

    11:07 06.05.2026

  • 25 Лука

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "С ДВЕ ДУМИ":

    А малаизия дали получи компенсации и признание от русия за сваления самолет с 300 пътника ?

    11:27 06.05.2026

  • 26 Неподписан

    2 2 Отговор
    Бая софра ще е,и мене поканили да бяха друго щеше да е...

    Коментиран от #31

    11:28 06.05.2026

  • 27 Лука

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Умнокрасив":

    С изключение на освобождението от цар Александър втори ,добро от болшевики ,сталинисти и рашисти не сме видяли .

    Коментиран от #29

    11:32 06.05.2026

  • 28 Хахаха!🎺🥳😀

    2 2 Отговор
    Голям смях ще бъде, когато Урсула отиде в Кремъл да се моли за нафта! Партията и губи властта в Германия и ще я посрещнат с тояги и камъни! Путин ще и подари замък в Рубльовка. Урсула, обръщай палачинката!

    11:51 06.05.2026

  • 29 Как да не сме видели?

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Лука":

    По молба на Георги Димитров, българските фашисти не са интернирани в руската тундра, като румънските.

    11:53 06.05.2026

  • 30 ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мефистофел":

    тои пред мавзолеяна ленин имаопашка

    12:00 06.05.2026

  • 31 Рублевка

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Неподписан":

    На софрата ще има от пиле мляко! През ВСВ и след нея на съюзниците от Русия са доставяли риба, която се въди само в кристално чистите сибиски реки и езера! Направо се топи в устата! Червен хайвер и червена риба от Далечния изток в пет килограмови бъчвички, астрахански есетри и черен хайвер. По три вида ястия от месо, птици, риба и прочутата руска супа тройная уха. Всичко поднесено в посуда от императорските запаси.

    12:03 06.05.2026

  • 32 Хахаха!🎺🥳😀

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Мефистофел":

    Украинците напъплиха форума. Изпълзяват навсякъде като хлебарки.

    12:09 06.05.2026