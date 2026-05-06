Арагчи в Пекин: Иран иска „справедливо и всеобхватно“ споразумение със САЩ

Иран би приел единствено „справедливо и всеобхватно споразумение“ в преговорите си със САЩ за прекратяване на войната в Близкия изток, заяви днес в Пекин външният министър на Ислямската република Абас Арагчи, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

„Ще направим всичко по силите си да защитим законните си права и интереси в хода на преговорите. Ще приемем единствено справедливо и всеобхватно споразумение“, заяви Арагчи след среща с китайския си колега Ван И.

Изявлението идва на фона на твърденията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че в преговорния процес е постигнат „страхотен прогрес“.

Това е първото посещение на Арагчи в Китай от началото на войната, която предизвика тежки сътресения на петролните пазари и постави под заплаха глобалната енергийна сигурност.

Иранският дипломат подчерта още, че Китай остава „близък приятел“ на Техеран и че двустранното сътрудничество ще се задълбочава в настоящата кризисна обстановка.