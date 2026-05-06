Арагчи в Пекин: Иран иска „справедливо и всеобхватно“ споразумение със САЩ

6 Май, 2026 11:58 606 11

Той не спомена пряко предложението на Тръмп за пауза на американската операция по ескортиране на търговски корабите през Ормузкия пролив,

Ели Стоянова

Иран би приел единствено „справедливо и всеобхватно споразумение“ в преговорите си със САЩ за прекратяване на войната в Близкия изток, заяви днес в Пекин външният министър на Ислямската република Абас Арагчи, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

„Ще направим всичко по силите си да защитим законните си права и интереси в хода на преговорите. Ще приемем единствено справедливо и всеобхватно споразумение“, заяви Арагчи след среща с китайския си колега Ван И.

Изявлението идва на фона на твърденията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че в преговорния процес е постигнат „страхотен прогрес“.

Това е първото посещение на Арагчи в Китай от началото на войната, която предизвика тежки сътресения на петролните пазари и постави под заплаха глобалната енергийна сигурност.

Иранският дипломат подчерта още, че Китай остава „близък приятел“ на Техеран и че двустранното сътрудничество ще се задълбочава в настоящата кризисна обстановка.


Иран (Ислямска Република)
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дмитрий Медведев, обича Финландия

    5 10 Отговор
    Водка !!!
    Дайте водка, хлъъъццц....

    Коментиран от #5

    12:01 06.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    2 2 Отговор
    Иранците са Арии също като нас БалгАриите.

    12:01 06.05.2026

  • 3 авантгард

    3 3 Отговор
    Я, тръмпъ още ли е президент на щатите?
    Иран по-добре да преговяря с други американци, ама истински американци имам предвид.

    12:03 06.05.2026

  • 4 Т.КОЛЕВ

    1 2 Отговор
    ТРЪМБОЧА ИМА ДРУГИ ЦЕЛИ.
    ПЪРВОТО Е ДА СЛОЖИ.РАКА НА НЕФТ И ГАС ТАМ. ЗА ТОВА НЕ ГИ УСТРОЙЯА НЕЩО ОТКАЧАЛКИТЕ.

    12:03 06.05.2026

  • 5 Рон Джереми

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Дмитрий Медведев, обича Финландия":

    Той обича и мъжки д-пета като твоето

    12:06 06.05.2026

  • 6 Онзи

    4 0 Отговор
    Нещо всички взеха да ходят в Китай. Щом и Тръмп ще година не обратната 🤔. Китай е сила голяма , икономика огромна и мощна , но нейната икономика е базирана така, че стъпили на даден пазар и буквално съсипва другата икономика с евтини стоки. В дългосрочен план е пагубно за ЕС. В началото ше има евтини стоки колкото искаш, но когато се съкратят хората от работа , и секнат заплатите , на хората и евтината стока ще им се вижда скъпа. Сложно е наистина и е трудно да се противодейства на Китайската икономика . А за България няма какво да споменавам , ние отдавна сме капитулирали. Навремето всяка къща по селата имаше собствено производство от млека, сирене, месо и др. А сега избиха животните .

    12:06 06.05.2026

  • 7 ироней

    4 2 Отговор
    Епична ярост преминава във фаза на епично примирение, а шефа на белия дом е в ролята на лимонадения джон.

    12:08 06.05.2026

  • 8 Васил

    1 2 Отговор
    След седмица две като свършат парите самите Иранци ще се молят за мир.

    Коментиран от #11

    12:14 06.05.2026

  • 9 китайски балон

    0 0 Отговор
    Споко, скоро БайДончо, ще готов и на "Амбасадор" 😉

    12:15 06.05.2026

  • 10 Иван

    0 0 Отговор
    Видях снимка на ционистката проститутка Доналд Тръмп със сатанинскато еврейско гнусно същество Стив Уитков......напомни ми на сатанинското еврейско гнусно същество Антъни Фаучи.

    12:22 06.05.2026

  • 11 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Васил":

    Преди три десетилетия гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска коварна сп.ер.ма Бенямин Нетаняху изрева коварно мошеевски в ООН, че Иран е само на два часа от създаването на атомна бомба.

    12:26 06.05.2026

