Арагчи в Пекин: Иран иска „справедливо и всеобхватно“ споразумение със САЩ

Иран би приел единствено „справедливо и всеобхватно споразумение“ в преговорите си със САЩ за прекратяване на войната в Близкия изток, заяви днес в Пекин външният министър на Ислямската република Абас Арагчи, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
„Ще направим всичко по силите си да защитим законните си права и интереси в хода на преговорите. Ще приемем единствено справедливо и всеобхватно споразумение“, заяви Арагчи след среща с китайския си колега Ван И.
Изявлението идва на фона на твърденията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че в преговорния процес е постигнат „страхотен прогрес“.
Това е първото посещение на Арагчи в Китай от началото на войната, която предизвика тежки сътресения на петролните пазари и постави под заплаха глобалната енергийна сигурност.
Иранският дипломат подчерта още, че Китай остава „близък приятел“ на Техеран и че двустранното сътрудничество ще се задълбочава в настоящата кризисна обстановка.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дмитрий Медведев, обича Финландия
Дайте водка, хлъъъццц....
12:01 06.05.2026
3 авантгард
Иран по-добре да преговяря с други американци, ама истински американци имам предвид.
12:03 06.05.2026
4 Т.КОЛЕВ
ПЪРВОТО Е ДА СЛОЖИ.РАКА НА НЕФТ И ГАС ТАМ. ЗА ТОВА НЕ ГИ УСТРОЙЯА НЕЩО ОТКАЧАЛКИТЕ.
12:03 06.05.2026
5 Рон Джереми
До коментар #1 от "Дмитрий Медведев, обича Финландия":Той обича и мъжки д-пета като твоето
12:06 06.05.2026
8 Васил
12:14 06.05.2026
11 Иван
До коментар #8 от "Васил":Преди три десетилетия гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска коварна сп.ер.ма Бенямин Нетаняху изрева коварно мошеевски в ООН, че Иран е само на два часа от създаването на атомна бомба.
12:26 06.05.2026