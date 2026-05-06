Израелски въздушен удар в Ливан отне четири живота

Най-малко четирима души са били убити при израелски въздушен удар в Източен Ливан, съобщи ливанското Министерство на здравеопазването, цитирано от Франс прес, предава БТА.

Сред жертвите в село Зелая в долината Бекаа са възрастен мъж и две жени, а според Ливанската национална новинарска агенция (ННА) е поразена къщата на кмета, който също е загинал заедно с членове на семейството си.

Районът е смятан за бастион на движението Хизбула.

Ударът е нанесен малко преди израелската армия да призове за евакуация жителите на 11 населени места в Южен Ливан и Зелая, предупреждавайки за възможни нови удари.

Говорител на израелската армия призова населението да се отдалечи на безопасно разстояние, докато армията съобщи, че вече провежда удари на няколко места в Ливан, въпреки действащото споразумение за прекратяване на огъня.

Израел и Хизбула взаимно се обвиняват в нарушения на примирието, влязло в сила на 17 април, докато напрежението в региона остава високо.