Израелски въздушен удар в Ливан отне четири живота

6 Май, 2026 15:31, обновена 6 Май, 2026 15:33 363 3

Напрежението се изостря след нови евакуационни предупреждения и взаимни обвинения в нарушаване на примирието

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Най-малко четирима души са били убити при израелски въздушен удар в Източен Ливан, съобщи ливанското Министерство на здравеопазването, цитирано от Франс прес, предава БТА.

Сред жертвите в село Зелая в долината Бекаа са възрастен мъж и две жени, а според Ливанската национална новинарска агенция (ННА) е поразена къщата на кмета, който също е загинал заедно с членове на семейството си.

Районът е смятан за бастион на движението Хизбула.

Ударът е нанесен малко преди израелската армия да призове за евакуация жителите на 11 населени места в Южен Ливан и Зелая, предупреждавайки за възможни нови удари.

Говорител на израелската армия призова населението да се отдалечи на безопасно разстояние, докато армията съобщи, че вече провежда удари на няколко места в Ливан, въпреки действащото споразумение за прекратяване на огъня.

Израел и Хизбула взаимно се обвиняват в нарушения на примирието, влязло в сила на 17 април, докато напрежението в региона остава високо.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Шопо

    Бомбите на САЩ и Израел са демократични.

    15:35 06.05.2026

  • 2 ЮДЕИТЕ ПОГУБИХА МИЛИОНИ

    И заграбиха чужди територии !
    Правят си каквото искат и нищооооо

    15:46 06.05.2026

  • 3 УдоМача

    Дано Иран им се притече на помощ и разчушка кривоносите!!

    15:50 06.05.2026