Макрон обсъди с Иран сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток

Еманюел Макрон заяви, че е провел разговор с иранския президент Масуд Пезешкиан, по време на който е подчертано значението на свободното корабоплаване през Ормузкия проток, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Френският държавен глава е посочил, че е насърчил Техеран да разгледа предложението на Франция и Великобритания за създаване на международна мисия, която да гарантира безопасен транзит в стратегическия морски път.

Макрон допълва, че възнамерява да обсъди инициативата и с американския президент Доналд Тръмп, като част от усилията за намиране на дипломатическо решение за деескалация в региона.