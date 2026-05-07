Fox News: Тръмп очаква до седмица сключване на меморандум за прекратяване на въоръжения конфликт с Иран

Президентът на САЩ очаква меморандумът за прекратяване на въоръжения конфликт с Иран да бъде сключен в рамките на една седмица, заяви водещия на Fox News Брет Байер, който е разговарял с американския лидер по телефона.
„Той е предпазливо оптимистичен“, каза Байер по телевизията. „Попитах го за срока и той му дава седмица, за да финализира всичко.“
"Изглежда, че той смята меморандума за повратна точка в разрешаването на конфликта", допълни Байер.
По-рано Axios съобщи, че Вашингтон и Техеран са близо до подписване на едностраничен меморандум за прекратяване на въоръжения конфликт. Според доклада американската страна очаква отговор от Иран на предложенията за прекратяване на конфликта в рамките на 48 часа. Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей заяви, че Иран все още разглежда предложенията на САЩ и ще отговори на Пакистан по-късно.
Съединените щати не се опитват да поставят никакви крайни срокове в преговорите си с Иран, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп.
„Никога не съм поставял краен срок“, каза той пред репортери в Белия дом.
Американският президент изрази увереност, че Иран и САЩ ще постигнат споразумение за прекратяване на конфликта. „Това ще се случи. Но никога не съм поставял краен срок“, заяви той.
„Проведохме много добри разговори през последните 24 часа и има много добър шанс да постигнем сделка“, заяви американският лидер. Той сподели че „нещата вървят много добре“. „Трябва да получим това, което искаме. И ако не го направим, ще трябва да направим голяма крачка“, каза той, отбелязвайки, че Техеран „иска сделка“.
Тръмп твърди, че Иран се е съгласил по време на преговорите да се откаже от стремежа си към ядрени оръжия.
„Иран не може да има ядрени оръжия и няма да ги има. И те са се съгласили с това, както и с други неща“, каза той.
По-рано американският телевизионен канал CNN, позовавайки се на свои източници, съобщи, че Вашингтон и Техеран обсъждат възможността за мораториум върху обогатяването на уран в Иран за повече от 10 години и премахване на запасите от високообогатен уран от Ислямската република.
Според материала, обсъжданият план от една страница предвижда обявяване на края на военните действия и започване на 30-дневен период на преговори по ключови спорни въпроси, включително ядрената програма на Иран, размразяването на активите му и сигурността в Ормузкия проток.
Източник от телевизионния канал твърди, че планът включва и обсъждане на мораториум върху обогатяването на уран за повече от 10 години и премахване на запасите от обогатен уран от Ислямската република.
2 Факти се превърна
От сутрин до вечер, проследява здравословното състояние на прекаралите сифилис.
06:39 07.05.2026
4 ТАПАТА НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА
07:03 07.05.2026
6 Мумурандум...?
Май капитулация ще има и Тромпетя ще я подпише...
07:08 07.05.2026
8 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Блокадата остава.
Аз мога да чакам, а вие аятоласи ???
07:14 07.05.2026