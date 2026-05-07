Fox News: Тръмп очаква до седмица сключване на меморандум за прекратяване на въоръжения конфликт с Иран

7 Май, 2026 06:13, обновена 7 Май, 2026 06:25 673 8

САЩ не се опитват да поставят никакви крайни срокове в преговорите си с Иран, заяви президентът

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ очаква меморандумът за прекратяване на въоръжения конфликт с Иран да бъде сключен в рамките на една седмица, заяви водещия на Fox News Брет Байер, който е разговарял с американския лидер по телефона.

„Той е предпазливо оптимистичен“, каза Байер по телевизията. „Попитах го за срока и той му дава седмица, за да финализира всичко.“

"Изглежда, че той смята меморандума за повратна точка в разрешаването на конфликта", допълни Байер.

По-рано Axios съобщи, че Вашингтон и Техеран са близо до подписване на едностраничен меморандум за прекратяване на въоръжения конфликт. Според доклада американската страна очаква отговор от Иран на предложенията за прекратяване на конфликта в рамките на 48 часа. Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей заяви, че Иран все още разглежда предложенията на САЩ и ще отговори на Пакистан по-късно.

Съединените щати не се опитват да поставят никакви крайни срокове в преговорите си с Иран, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп.

„Никога не съм поставял краен срок“, каза той пред репортери в Белия дом.

Американският президент изрази увереност, че Иран и САЩ ще постигнат споразумение за прекратяване на конфликта. „Това ще се случи. Но никога не съм поставял краен срок“, заяви той.

„Проведохме много добри разговори през последните 24 часа и има много добър шанс да постигнем сделка“, заяви американският лидер. Той сподели че „нещата вървят много добре“. „Трябва да получим това, което искаме. И ако не го направим, ще трябва да направим голяма крачка“, каза той, отбелязвайки, че Техеран „иска сделка“.

Тръмп твърди, че Иран се е съгласил по време на преговорите да се откаже от стремежа си към ядрени оръжия.

„Иран не може да има ядрени оръжия и няма да ги има. И те са се съгласили с това, както и с други неща“, каза той.

По-рано американският телевизионен канал CNN, позовавайки се на свои източници, съобщи, че Вашингтон и Техеран обсъждат възможността за мораториум върху обогатяването на уран в Иран за повече от 10 години и премахване на запасите от високообогатен уран от Ислямската република.

Според материала, обсъжданият план от една страница предвижда обявяване на края на военните действия и започване на 30-дневен период на преговори по ключови спорни въпроси, включително ядрената програма на Иран, размразяването на активите му и сигурността в Ормузкия проток.

Източник от телевизионния канал твърди, че планът включва и обсъждане на мораториум върху обогатяването на уран за повече от 10 години и премахване на запасите от обогатен уран от Ислямската република.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хехе

    5 1 Отговор
    "Миротвореца" е по-зле и от деменцията бай пън мени приказките си през два часа.

    06:36 07.05.2026

  • 2 Факти се превърна

    1 1 Отговор
    На психиатрично заведение.
    От сутрин до вечер, проследява здравословното състояние на прекаралите сифилис.

    06:39 07.05.2026

  • 3 Трол

    2 0 Отговор
    Идиот шизофрен,как му разкатаха фамилията само

    06:56 07.05.2026

  • 4 ТАПАТА НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    0 4 Отговор
    Не слушкат ли аятоласите, Биби ги почва пак.

    07:03 07.05.2026

  • 5 Шопо

    4 0 Отговор
    Персийския залив ще се нарича американски залив защото там САЩ бяха победени

    07:05 07.05.2026

  • 6 Мумурандум...?

    3 1 Отговор
    А нале щеше Иран да капитулира...
    Май капитулация ще има и Тромпетя ще я подпише...

    07:08 07.05.2026

  • 7 Оня

    1 0 Отговор
    Тръмти що не си взе Гренландия Ами се правиш на мъж иранците? Там щяха да отговорят с два три кучешки впряга ( което е напълно равносилно на армииката ти) и нямаше целият свят да разбира колко нефелни се оказаха сказките за " великия хегемон"!

    07:10 07.05.2026

  • 8 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 4 Отговор
    Давайте урана.
    Блокадата остава.
    Аз мога да чакам, а вие аятоласи ???

    07:14 07.05.2026