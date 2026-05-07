Тайван предупреждава за възможни „маневри“ на Китай по време на срещата Тръмп-Си

Китай може да предприеме „маневри“ по въпроса за Тайван по време на предстоящата визита на американския президент Доналд Тръмп в Пекин, заяви генералният директор на тайванската Служба за национална сигурност Цай Минг-йен, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

По думите му основният фокус на срещата между Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин вероятно ще бъдат конкретни теми, а не фундаментални промени в отношенията.

Цай подчерта, че Тайван е получил уверения от САЩ, че политиката на Вашингтон спрямо острова остава непроменена, въпреки чувствителността на въпроса за Пекин, който счита Тайван за своя територия.

От своя страна държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че темата за Тайван вероятно ще бъде обсъдена, но и двете страни са наясно, че ескалация би била в ничий интерес.