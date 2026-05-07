Тайван предупреждава за възможни „маневри“ на Китай по време на срещата Тръмп-Си

7 Май, 2026 09:55 692 3

Тайпе и Вашингтон уверяват, че политиката на САЩ спрямо острова остава непроменена

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Китай може да предприеме „маневри“ по въпроса за Тайван по време на предстоящата визита на американския президент Доналд Тръмп в Пекин, заяви генералният директор на тайванската Служба за национална сигурност Цай Минг-йен, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

По думите му основният фокус на срещата между Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин вероятно ще бъдат конкретни теми, а не фундаментални промени в отношенията.

Цай подчерта, че Тайван е получил уверения от САЩ, че политиката на Вашингтон спрямо острова остава непроменена, въпреки чувствителността на въпроса за Пекин, който счита Тайван за своя територия.

От своя страна държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че темата за Тайван вероятно ще бъде обсъдена, но и двете страни са наясно, че ескалация би била в ничий интерес.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЙДЕ КИТАЙСКИТЕ

    4 0 Отговор
    СЕВЕРОМАКЕДОНЦИ НА АМБРАЗУРАТА ДА БРАНЯТ И СЪВЕТВАТ МЕНТОРА СИ САЩ.

    10:04 07.05.2026

  • 2 Анонимен

    0 0 Отговор
    Ами да, през прохода на Републиката!

    10:20 07.05.2026

  • 3 Гориил

    2 0 Отговор
    Пекин премина от думи към действия. За първи път китайските власти официално наредиха на местните си компании да игнорират американските санкции срещу китайски рафинерии, свързани с търговията с ирански петрол. Това решение рискува да ескалира в пълномащабна война от санкции между двете най-големи икономики в света, въвличайки застрахователния и банковия сектор в конфликта.Пренебрегването на това не означава дистанциране. Китай ще отговори и ще отвърне на удара.

    10:43 07.05.2026

