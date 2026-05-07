Израелски удар уби син на водещ преговарящ на „Хамас“

Хамас съобщи, че синът на главния преговарящ на движението в разговорите за бъдещето на Газа е бил убит при израелски въздушен удар, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

По данни на високопоставения представител на групировката Басим Наим Азам Ал-Хая, син на лидера Халил Ал-Хая, е починал от раните си след атака в сряда вечерта.

Това е четвъртият син на Халил Ал-Хая, загинал при израелски удари през последните години.

Събитията се развиват в момент, когато представители на „Хамас“ и други палестински фракции провеждат разговори в Кайро с посредници и международни представители за запазване на примирието и придвижване към следваща фаза от плана за Газа, подкрепян от Доналд Тръмп.

След атаката Халил Ал-Хая обвини Израел, че подкопава усилията за поддържане на примирието и напредъка в преговорите.

Основен спорен въпрос остава разоръжаването на „Хамас“, което според Израел е ключово условие за дългосрочно споразумение. От групировката настояват първо да бъдат изпълнени ангажиментите по първата фаза на примирието, включително прекратяване на атаките.