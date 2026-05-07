Израелски удар уби син на водещ преговарящ на „Хамас“

7 Май, 2026 13:47

Атаката идва на фона на преговори в Кайро за запазване на примирието в Газа

Израелски удар уби син на водещ преговарящ на „Хамас“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Хамас съобщи, че синът на главния преговарящ на движението в разговорите за бъдещето на Газа е бил убит при израелски въздушен удар, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

По данни на високопоставения представител на групировката Басим Наим Азам Ал-Хая, син на лидера Халил Ал-Хая, е починал от раните си след атака в сряда вечерта.

Това е четвъртият син на Халил Ал-Хая, загинал при израелски удари през последните години.

Събитията се развиват в момент, когато представители на „Хамас“ и други палестински фракции провеждат разговори в Кайро с посредници и международни представители за запазване на примирието и придвижване към следваща фаза от плана за Газа, подкрепян от Доналд Тръмп.

След атаката Халил Ал-Хая обвини Израел, че подкопава усилията за поддържане на примирието и напредъка в преговорите.

Основен спорен въпрос остава разоръжаването на „Хамас“, което според Израел е ключово условие за дългосрочно споразумение. От групировката настояват първо да бъдат изпълнени ангажиментите по първата фаза на примирието, включително прекратяване на атаките.


Израел
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даааа

    5 17 Отговор
    Няма да ги бавят евреите....не са като Дончо, който всеки ден казва, че са спечелили войната......а евреите си ги отстраняват един по един и така.... 🤣🤣🤣

    13:50 07.05.2026

  • 2 Някой

    20 4 Отговор
    После как да преговаряш и да имаш доверие на евреи? Ненапразно са гонени и мразени вече над 2000 години.

    13:50 07.05.2026

  • 3 Лада искра

    5 8 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    13:50 07.05.2026

  • 4 Лада искра

    9 5 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #17

    13:51 07.05.2026

  • 5 Лада искра

    6 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #7

    13:51 07.05.2026

  • 6 Лада искра

    5 5 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    13:51 07.05.2026

  • 7 руска

    4 6 Отговор

    До коментар #5 от "Лада искра":

    латерна, не разбра ли, че нищо по-лесно няма от разпознаване на руски лъжи?

    Коментиран от #13

    13:56 07.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Възрожденец

    3 7 Отговор
    Братя русофилски съмишленици, това, което Израел извършва е чудовищно. Избиват всички наши бойни другари и съюзници! То не беше Хизбула, то не беше Хамас, дори на нашият велик Аятолах му фръкна чалмата! Пълно безобразие! Нека се обединим и се изправим срещу коварния враг! Слава Росии! Слава Путин! Аллаху Акбар!

    14:00 07.05.2026

  • 12 Пиночет

    2 7 Отговор
    Този път терористите -палячовци аятоласи от Хизбула и Хамас и подкрепяни от руските отрепки, ще бъдат занулени изцяло!

    14:06 07.05.2026

  • 13 Лада искра

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "руска":

    Истинската латерна е тази, която повтаря спуснатите отгоре опорни точки за „европейски ценности“, докато в същото време гази основната такава – свободата на словото. Те се страхуват от диалога, затова предпочитат да сочат с пръст и да лепят клейма.Но истината не се нуждае от цензура, за да оцелее. Тя се страхува само от едно – от тишината, която се опитвате да наложите, криейки се зад обвинения в „руски лъжи“. Продължавайте да лепите етикети. Това е най-сигурният знак, че нямате какво друго да кажете.

    Коментиран от #18

    14:06 07.05.2026

  • 14 Истината

    1 0 Отговор
    Неолибералните комунистически терористи халифата и раша пътуват към бунището при ссср

    14:13 07.05.2026

  • 15 реалист

    2 1 Отговор
    През хилядолетната си история държавите по света не веднъж са се чистили от еврейската чума. Обикновенно ги изгонват.
    Сега обаче проблемът се е разпълзял навсякъде, та на евреите май ще им се наложи да си търсят друга планета...

    14:14 07.05.2026

  • 16 Истинско обещание 🇮🇷

    2 3 Отговор
    Освободителните движения Хамас и Хизбула които имат за цел да освободят Палестина и Ливан от терористичните еврейски ционистки окупатори се борят срещу терористичната измислена държава Израел която сее раздори и кръвопролития в целия регион .след всв евреите си върнаха власта над Европа и САЩ и чрез тяхните банки и власт и пари държат за топките всеки американски президент и всяка брюкселска власт...ето защо използват нас белите хора за тяхните мръсни планове...а корумпираните спонсори на тероризма и тяхните подметки на евреите в Европа и САЩ се изправят срещу нас националистите които искаме да спрем това зло - ционизма в Европа и САЩ и целия свят.Вътрешните врагове на бялата раса не са евреите...те са Меркел Урсула МЕРЦ ШОЛЦ макарон и всички тяхни сороски прикрита от ЕНП АЛДЕ хюмън райтс уоч ,разни леви марксистки и най вече ТЕРОРИСТИЧНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ АНТИФА..ЕТО СРЕЩУ ТЕЗИ БО.КЛУЦИ ТРЯБВА ДА СЕ БОРИМ И ДА ХИ ЛИКВИДИРАМЕ ЗА ДА СПАСИМ БЯЛАТА РАСА И ЕВРОПА

    14:15 07.05.2026

  • 17 Не мисля. Според мен случващото се сега

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Лада искра":

    Е един театър с цел да преструктурира света. Да отпаднат държавите, да има 3 класи хора. Едните най-горе да управляват света, вторите на практика да провеждат политиките на първите и третите са плебеите - робите.

    14:16 07.05.2026

  • 18 Теофилакт Охридски

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "Лада искра":

    Свободата на словото не означава свобода от отговорност. Демокрацията не е анархия, в която всяка пропаганда, манипулация или език на омразата автоматично минават за „друго мнение“.
    Има разлика между свободен дебат и системно разпространяване на лъжи, оправдаване на агресия и подмяна на реалността. Когато обществото поставя граници, това не е „страх от истината“, а защита срещу разрушителна пропаганда — нещо, което Европа е научила по трудния начин.
    Най-ироничното е, че хората, които най-много крещят за „свобода на словото“, често нямат проблем с откровена дезинформация, стига да обслужва собствените им убеждения.
    Критиката не е цензура. А лепенето на етикета „заглушават ни“ не превръща автоматично една лъжа в истина.

    Коментиран от #21

    14:24 07.05.2026

  • 19 мдаааа

    3 2 Отговор
    най-вероятно е бил вкъщи и си е рисувал бели гълъбчета с маслиново листо. Нали така? Не е бил на установка за мятане на ракети по Израел. Някой да не вземе да си го помисли това?

    14:25 07.05.2026

  • 20 Спомен за едно минало

    1 0 Отговор
    Искам чичко Хитлер

    14:46 07.05.2026

  • 21 Лада искра

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Теофилакт Охридски":

    „модерния демократ“
    Моето мнение е свещена истина; твоето е опасна дезинформация. Цензурата е нещо лошо, освен когато се нарича „борба с хибридните заплахи“
    Хо хо ...

    Коментиран от #22

    14:48 07.05.2026

  • 22 Теофилакт Охридски

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Лада искра":

    Проблемът е, че удобно пропускате една много важна разлика — между мнение и откровена манипулация. Не всяко твърдение автоматично става „свещено право“, само защото е изречено шумно в интернет.

    Демокрацията защитава свободния дебат, но не е длъжна безучастно да аплодира пропаганда, координирани лъжи и информационни кампании, целящи радикализация и обществено разединение. Иначе всяка форма на манипулация би могла да се маскира като „алтернативна гледна точка“.

    Най-забавното е, че хората, които се подиграват на „хибридните заплахи“, често повтарят едни и същи опорни точки дума по дума, докато обясняват колко били независими мислители.

    „Хо хо“ не е аргумент. Както и сарказмът не заменя фактите.

    14:53 07.05.2026