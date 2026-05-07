Хамас съобщи, че синът на главния преговарящ на движението в разговорите за бъдещето на Газа е бил убит при израелски въздушен удар, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.
По данни на високопоставения представител на групировката Басим Наим Азам Ал-Хая, син на лидера Халил Ал-Хая, е починал от раните си след атака в сряда вечерта.
Това е четвъртият син на Халил Ал-Хая, загинал при израелски удари през последните години.
Събитията се развиват в момент, когато представители на „Хамас“ и други палестински фракции провеждат разговори в Кайро с посредници и международни представители за запазване на примирието и придвижване към следваща фаза от плана за Газа, подкрепян от Доналд Тръмп.
След атаката Халил Ал-Хая обвини Израел, че подкопава усилията за поддържане на примирието и напредъка в преговорите.
Основен спорен въпрос остава разоръжаването на „Хамас“, което според Израел е ключово условие за дългосрочно споразумение. От групировката настояват първо да бъдат изпълнени ангажиментите по първата фаза на примирието, включително прекратяване на атаките.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Даааа
13:50 07.05.2026
2 Някой
13:50 07.05.2026
3 Лада искра
Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби
13:50 07.05.2026
4 Лада искра
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #17
13:51 07.05.2026
5 Лада искра
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #7
13:51 07.05.2026
6 Лада искра
13:51 07.05.2026
7 руска
До коментар #5 от "Лада искра":латерна, не разбра ли, че нищо по-лесно няма от разпознаване на руски лъжи?
Коментиран от #13
13:56 07.05.2026
11 Възрожденец
14:00 07.05.2026
12 Пиночет
14:06 07.05.2026
13 Лада искра
До коментар #7 от "руска":Истинската латерна е тази, която повтаря спуснатите отгоре опорни точки за „европейски ценности“, докато в същото време гази основната такава – свободата на словото. Те се страхуват от диалога, затова предпочитат да сочат с пръст и да лепят клейма.Но истината не се нуждае от цензура, за да оцелее. Тя се страхува само от едно – от тишината, която се опитвате да наложите, криейки се зад обвинения в „руски лъжи“. Продължавайте да лепите етикети. Това е най-сигурният знак, че нямате какво друго да кажете.
Коментиран от #18
14:06 07.05.2026
14 Истината
14:13 07.05.2026
15 реалист
Сега обаче проблемът се е разпълзял навсякъде, та на евреите май ще им се наложи да си търсят друга планета...
14:14 07.05.2026
16 Истинско обещание 🇮🇷
14:15 07.05.2026
17 Не мисля. Според мен случващото се сега
До коментар #4 от "Лада искра":Е един театър с цел да преструктурира света. Да отпаднат държавите, да има 3 класи хора. Едните най-горе да управляват света, вторите на практика да провеждат политиките на първите и третите са плебеите - робите.
14:16 07.05.2026
18 Теофилакт Охридски
До коментар #13 от "Лада искра":Свободата на словото не означава свобода от отговорност. Демокрацията не е анархия, в която всяка пропаганда, манипулация или език на омразата автоматично минават за „друго мнение“.
Има разлика между свободен дебат и системно разпространяване на лъжи, оправдаване на агресия и подмяна на реалността. Когато обществото поставя граници, това не е „страх от истината“, а защита срещу разрушителна пропаганда — нещо, което Европа е научила по трудния начин.
Най-ироничното е, че хората, които най-много крещят за „свобода на словото“, често нямат проблем с откровена дезинформация, стига да обслужва собствените им убеждения.
Критиката не е цензура. А лепенето на етикета „заглушават ни“ не превръща автоматично една лъжа в истина.
Коментиран от #21
14:24 07.05.2026
19 мдаааа
14:25 07.05.2026
20 Спомен за едно минало
14:46 07.05.2026
21 Лада искра
До коментар #18 от "Теофилакт Охридски":„модерния демократ“
Моето мнение е свещена истина; твоето е опасна дезинформация. Цензурата е нещо лошо, освен когато се нарича „борба с хибридните заплахи“
Хо хо ...
Коментиран от #22
14:48 07.05.2026
22 Теофилакт Охридски
До коментар #21 от "Лада искра":Проблемът е, че удобно пропускате една много важна разлика — между мнение и откровена манипулация. Не всяко твърдение автоматично става „свещено право“, само защото е изречено шумно в интернет.
Демокрацията защитава свободния дебат, но не е длъжна безучастно да аплодира пропаганда, координирани лъжи и информационни кампании, целящи радикализация и обществено разединение. Иначе всяка форма на манипулация би могла да се маскира като „алтернативна гледна точка“.
Най-забавното е, че хората, които се подиграват на „хибридните заплахи“, често повтарят едни и същи опорни точки дума по дума, докато обясняват колко били независими мислители.
„Хо хо“ не е аргумент. Както и сарказмът не заменя фактите.
14:53 07.05.2026