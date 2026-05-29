Бейрут: Израел уби 55 души и рани 187 за последните 24 часа в Южен и Източен Ливан

29 Май, 2026 05:51, обновена 29 Май, 2026 06:02 444 4

Израелски дрон е ударил южното предградие на Бейрут Шуейфат за първи път от 6 май, убивайки една жена и две деца

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелските въздушни удари и артилерия продължават да нанасят удари по Южен и Източен Ливан, като са убили 55 души и ранили 187 през последните 24 часа, съобщи Министерството на здравеопазването в Бейрут.

„Общият брой на убитите цивилни от началото на военната ескалация на 2 март достигна 3324, като 10 027 са ранени“, се казва в доклада на министерството, публикуван в X.

В него се отбелязва, че израелски дрон е ударил южното предградие на Бейрут Шуейфат за първи път от 6 май, убивайки една жена и две деца.

Селата Айта ел-Джебел, Барашит, Дейр Амес, Дейр Канун, Дибин, Кфар Дунин, Тейр Диба и Ятер бяха подложени на тежки бомбардировки в следобедните часове на четвъртък, 28 май. Жителите бяха предупредени от израелските командири за предстоящи въздушни удари, но не всички избягаха от домовете си. На някои места спасители изваждаха мъртви и ранени от развалините на разрушени сгради; броят им се установява.

В Набатия местните служители на гражданската защита евакуираха 133 семейства от града, транспортирайки ги до северната част на страната.


