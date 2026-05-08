  Тема: Украйна

В 0.00 часа започна обявеното от Путин прекратяване на огъня за Деня на победата

8 Май, 2026 02:48, обновена 8 Май, 2026 03:37 580 4

При "провал на честванията" Русия ще удари центъра на Киев, предаде военното министерство на Москва

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Прекратяването на огъня, обявено от руския президент Владимир Путин в чест на победата на съветския народ във Великата отечествена война, започна в 0.00 часа тази нощ.. То ще продължи до 10 май.

През това време изтребители няма да нанасят удари по местата за разполагане на украинските въоръжени сили или по съоръжения на военно-промишления комплекс дълбоко в Украйна.

Руското министерство на отбраната подчерта, че Русия очаква украинската страна да последва примера. Ведомството отбеляза заплахите на Володимир Зеленски от четвъртък да удари Москва по време на честванията на Деня на победата.

Министерството на отбраната подчерта, че ако Украйна "се опита да осъществи престъпните си планове за провал на честванията" на Деня на победата, руските въоръжени сили ще предприемат ответен удар по центъра на Киев. Те подчертаха, че „Русия, въпреки съществуващите си възможности, преди това се е въздържала от подобни действия по хуманитарни причини“.

Министерството на отбраната предупреди цивилните жители на Киев и служителите на чуждестранни дипломатически мисии незабавно да напуснат града в случай на ответен удар.

От началото на нощта руските сили са свалили 20 дрона, летящи към столицата, съобщи кметът на Москва Сергей Собянин.

Атаката с дронове на украинските въоръжени сили срещу Москва вчера е била една от най-големите от началото на годината.

По данни на кмета, през деня в четвъртък, 7 май, силите за противовъздушна отбрана са отблъснали опити за атака от 61 безпилотни летателни апарата. Предишната голяма атака е регистрирана на 14 март, когато Собянин съобщава за унищожаването на 65 безпилотни летателни апарата по пътя към Москва в рамките на 24 часа.

През следващите 24 часа, на 15 март, системите за противовъздушна отбрана са свалили 54 безпилотни летателни апарата, приближаващи се към столицата, а други 42 безпилотни летателни апарата са унищожени между 2:00 и 11:00 часа московско време на 16 март.

Също на 11 март 2025 г. Собянин съобщава, че „най-голямата атака на вражески безпилотни летателни апарати срещу Москва е била отблъсната“. След това, според него, „74 безпилотни летателни апарата са били свалени при приближаване към Москва, както и стотици бойни дронове общо в различни точки“.

Други 55 дрона бяха унищожени между 5 и 7 май 2025 г. на път за руската столица Друга подобна атака беше наблюдавана през септември, когато 46 безпилотни апарата бяха унищожени в небето над Московска област на 22 и 23 септември.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Малии

    4 1 Отговор
    Бой по мужиците! Примирие обявили… Изродска сган

    03:24 08.05.2026

  • 2 Хаха

    1 1 Отговор
    Няма край унижението на руснаците....

    03:39 08.05.2026

  • 3 Швейк

    2 0 Отговор
    Ще атакува ли Украйна парада на 9-ти май ?
    Приемам залози.

    03:43 08.05.2026

  • 4 Юуп

    0 2 Отговор
    Само да пробват укрите и ще има бум бум орешник върху радата. Клиповете ще са прекрасни

    03:59 08.05.2026

