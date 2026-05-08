Тръмп: Пакистан поиска да спрем операция „Проект Свобода“

8 Май, 2026 04:07, обновена 8 Май, 2026 05:08 949 5

Иран иска сделка повече от мен, но ще трябва да предадат "ядрения прах" и да се откажат от ядрените оръжия, заяви американският президент

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пакистан е поискал от Съединените щати да спрат операция „Проект Свобода“ за ескорт на кораби, блокирани в Ормузкия проток заради военния конфликт, по време на преговорите с Иран, заяви президент на САЩ Доналд Тръмп.

„Пакистан и неговите лидери се представиха възхитително. Те ни помолиха да не правим това по време на преговорите“, каза той пред репортери относно съдбата на „Проект Свобода“.

Тръмп добави, че САЩ ще възобновят операцията „ако е необходимо“.

По-рано The Wall Street Journal, позовавайки се на източници, съобщи, че президентът на САЩ е спрял „Проект Свобода“ след телефонен разговор със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман Ал Сауд, който изразил загриженост относно ескалацията.

Вашингтон преговаря с Техеран и може да се постигне сделка, потвърди Тръмп.

„Преговаряме с Иран“, каза той пред репортери, цитиран от пресцентъра на Белия дом. „Сделка може да се случи всеки ден. Може и да не се случи. Мисля, че те я повече от мен“, добави той.

Тръмп заяви, че мирното предложение с Иран включва отказ на Техеран от ядрените му оръжия от и предаване на „ядрения прах“ на Съединените щати.

„Това е предложение от повече от една страница. То по същество казва, че те няма да имат ядрени оръжия. Те ще предадат ядрен прах и много други неща, които ние искаме“, каза Тръмп.

Тръмп нарича „ядрен прах“ високообогатения уран, съхраняван в ядрените съоръжения на Иран в Исфахан, Натанз и Фордоу, който беше обект на американските въздушни удари през юни 2025 г.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ку ку

    4 0 Отговор
    Ригуууууу

    04:26 08.05.2026

  • 2 Чорбара

    3 1 Отговор
    Спрете да публикувате дивотиите на този изкукуригал дъртак.

    Коментиран от #5

    05:35 08.05.2026

  • 3 Дзак

    1 0 Отговор
    В дописките липсва причинно следствена връзка и ориентация за време. Явен белег за умствен проблем

    05:58 08.05.2026

  • 4 Тръмп с нова дума в

    1 0 Отговор
    Речника си:»Възхитително»
    Тръмп. Цитат:» Пакистан ги чакат, много хубави неща», а на други ще им се случат « много лоши неща», иначе налагам мита.

    06:05 08.05.2026

  • 5 Ама и този който ги

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Чорбара":

    Публикува не у ред.
    Вчера ено от групата на Мими Г разпространи обиди отправени от Богомил Бонев срещу новите министри на новия МС.
    И с това сигурно се горее човечката с педагогическо образование! Добре че е фУф Вакти, а не в някое училище! Все пак!

    06:12 08.05.2026