Тръмп: Пакистан поиска да спрем операция „Проект Свобода“

Пакистан е поискал от Съединените щати да спрат операция „Проект Свобода“ за ескорт на кораби, блокирани в Ормузкия проток заради военния конфликт, по време на преговорите с Иран, заяви президент на САЩ Доналд Тръмп.

„Пакистан и неговите лидери се представиха възхитително. Те ни помолиха да не правим това по време на преговорите“, каза той пред репортери относно съдбата на „Проект Свобода“.

Тръмп добави, че САЩ ще възобновят операцията „ако е необходимо“.

По-рано The Wall Street Journal, позовавайки се на източници, съобщи, че президентът на САЩ е спрял „Проект Свобода“ след телефонен разговор със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман Ал Сауд, който изразил загриженост относно ескалацията.

Вашингтон преговаря с Техеран и може да се постигне сделка, потвърди Тръмп.

„Преговаряме с Иран“, каза той пред репортери, цитиран от пресцентъра на Белия дом. „Сделка може да се случи всеки ден. Може и да не се случи. Мисля, че те я повече от мен“, добави той.

Тръмп заяви, че мирното предложение с Иран включва отказ на Техеран от ядрените му оръжия от и предаване на „ядрения прах“ на Съединените щати.

„Това е предложение от повече от една страница. То по същество казва, че те няма да имат ядрени оръжия. Те ще предадат ядрен прах и много други неща, които ние искаме“, каза Тръмп.

Тръмп нарича „ядрен прах“ високообогатения уран, съхраняван в ядрените съоръжения на Иран в Исфахан, Натанз и Фордоу, който беше обект на американските въздушни удари през юни 2025 г.