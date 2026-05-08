В нощта на "примирието": Русия атакува с над сто дрона Украйна, Киев отвърна с атака срещу Москва
8 Май, 2026 05:58, обновена 8 Май, 2026 06:08 790 9

Най-малко четирима цивилни са ранени в Днепропетровска област, голям пожар избухва в нефтопреработващо предприятие в Ярославъл

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В нощта срещу 8 май бяха извършени масирани взаимни въздушни атаки с десетки ракети и стотици дронове по цивилни и инфраструктурни обекти в Украйна и Русия, въпреки обявените дни по-рано инициативи за примирие около Деня на победата.

Руските сили извършиха мащабна атака с дронове камикадзе тип „Шахед“ и ракети, нарушавайки едностранно обявеното от тях самите прекратяване на огъня.

Въздушните сили на Украйна съобщиха за изстреляни общо 102 дрона, от които 92 са били свалени от противовъздушната отбрана.

В Днепропетровска област вследствие на нощните удари са ранени най-малко четирима цивилни граждани.

Въздушна тревога беше обявена в множество украински области поради прелитащи ударни безпилотни апарати, застрашаващи енергийната и жилищната инфраструктура.

Украинските сили предприеха една от най-мащабните си атаки с дронове навътре в руска територия.

Кметът на руската столица Сергей Собянин обяви, че противовъздушната отбрана е свалила най-малко 23 дрона, насочени към града. Поради заплахата временно беше преустановена работата на летищата „Внуково“ и „Домодедово“.

Падащи отломки са предизвикали материални щети по жилищни сгради в Московска област.

Безпилотни апарати атакуваха нефтопреработващ завод (НПЗ) в град Ярославъл, където избухна голям пожар.

Вчера местните власти в Брянска област съобщиха за 13 ранени граждани в резултат на среднощните въздушни удари. Взривове и прелитания на БПЛА бяха регистрирани още в Ростов и други погранични региони.


  • 1 Москва не вярва на сълзи

    10 9 Отговор
    Дано да пламне киефф

    Коментиран от #5, #6, #7, #8

    06:11 08.05.2026

  • 2 Кога

    9 8 Отговор
    Примирието действа от 0 часа на 8-юи, т.е от днес.

    06:11 08.05.2026

  • 3 Факти

    12 9 Отговор
    Края на кървавия киевски режим наближава скоро, колкото и терористични актове да направят диктатора със златните тоалетни и англо-саксонските му господари!

    06:11 08.05.2026

  • 4 Време е

    9 9 Отговор
    всичко да приключи, Украина е Русия.

    06:13 08.05.2026

  • 5 Ама

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Москва не вярва на сълзи":

    Пламна Ярославъл🤣

    06:14 08.05.2026

  • 6 Мдаа

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Москва не вярва на сълзи":

    Москва вярва на дронове.

    06:15 08.05.2026

  • 7 Васил

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Москва не вярва на сълзи":

    А, дано, ама надали! Москалци да му мислят. Такъв страх не е бил и през ВСВ!

    06:16 08.05.2026

  • 8 Шопо

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Москва не вярва на сълзи":

    Украйна не е държава а територия, руска територия

    06:20 08.05.2026

  • 9 Милена от Шумен

    3 1 Отговор
    Нощта срещу 8 е на 7, тоест преди влизане на сила примирието!
    Иран нагася удари по военни техники на САЩ, Русия с масрана атака срещу Украйна!
    Изводът оставям на вас…..

    06:21 08.05.2026

