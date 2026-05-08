В нощта на "примирието": Русия атакува с над сто дрона Украйна, Киев отвърна с атака срещу Москва

В нощта срещу 8 май бяха извършени масирани взаимни въздушни атаки с десетки ракети и стотици дронове по цивилни и инфраструктурни обекти в Украйна и Русия, въпреки обявените дни по-рано инициативи за примирие около Деня на победата.
Руските сили извършиха мащабна атака с дронове камикадзе тип „Шахед“ и ракети, нарушавайки едностранно обявеното от тях самите прекратяване на огъня.
Въздушните сили на Украйна съобщиха за изстреляни общо 102 дрона, от които 92 са били свалени от противовъздушната отбрана.
В Днепропетровска област вследствие на нощните удари са ранени най-малко четирима цивилни граждани.
Въздушна тревога беше обявена в множество украински области поради прелитащи ударни безпилотни апарати, застрашаващи енергийната и жилищната инфраструктура.
Украинските сили предприеха една от най-мащабните си атаки с дронове навътре в руска територия.
Кметът на руската столица Сергей Собянин обяви, че противовъздушната отбрана е свалила най-малко 23 дрона, насочени към града. Поради заплахата временно беше преустановена работата на летищата „Внуково“ и „Домодедово“.
Падащи отломки са предизвикали материални щети по жилищни сгради в Московска област.
Безпилотни апарати атакуваха нефтопреработващ завод (НПЗ) в град Ярославъл, където избухна голям пожар.
Вчера местните власти в Брянска област съобщиха за 13 ранени граждани в резултат на среднощните въздушни удари. Взривове и прелитания на БПЛА бяха регистрирани още в Ростов и други погранични региони.
1 Москва не вярва на сълзи
Коментиран от #5, #6, #7, #8
06:11 08.05.2026
2 Кога
06:11 08.05.2026
3 Факти
06:11 08.05.2026
4 Време е
06:13 08.05.2026
5 Ама
До коментар #1 от "Москва не вярва на сълзи":Пламна Ярославъл🤣
06:14 08.05.2026
6 Мдаа
До коментар #1 от "Москва не вярва на сълзи":Москва вярва на дронове.
06:15 08.05.2026
7 Васил
До коментар #1 от "Москва не вярва на сълзи":А, дано, ама надали! Москалци да му мислят. Такъв страх не е бил и през ВСВ!
06:16 08.05.2026
8 Шопо
До коментар #1 от "Москва не вярва на сълзи":Украйна не е държава а територия, руска територия
06:20 08.05.2026
9 Милена от Шумен
Иран нагася удари по военни техники на САЩ, Русия с масрана атака срещу Украйна!
Изводът оставям на вас…..
06:21 08.05.2026