В нощта срещу 8 май бяха извършени масирани взаимни въздушни атаки с десетки ракети и стотици дронове по цивилни и инфраструктурни обекти в Украйна и Русия, въпреки обявените дни по-рано инициативи за примирие около Деня на победата.
Руските сили извършиха мащабна атака с дронове камикадзе тип „Шахед“ и ракети, нарушавайки едностранно обявеното от тях самите прекратяване на огъня.
Въздушните сили на Украйна съобщиха за изстреляни общо 102 дрона, от които 92 са били свалени от противовъздушната отбрана.
В Днепропетровска област вследствие на нощните удари са ранени най-малко четирима цивилни граждани.
Въздушна тревога беше обявена в множество украински области поради прелитащи ударни безпилотни апарати, застрашаващи енергийната и жилищната инфраструктура.
Украинските сили предприеха една от най-мащабните си атаки с дронове навътре в руска територия.
Кметът на руската столица Сергей Собянин обяви, че противовъздушната отбрана е свалила най-малко 23 дрона, насочени към града. Поради заплахата временно беше преустановена работата на летищата „Внуково“ и „Домодедово“.
Падащи отломки са предизвикали материални щети по жилищни сгради в Московска област.
Безпилотни апарати атакуваха нефтопреработващ завод (НПЗ) в град Ярославъл, където избухна голям пожар.
Вчера местните власти в Брянска област съобщиха за 13 ранени граждани в резултат на среднощните въздушни удари. Взривове и прелитания на БПЛА бяха регистрирани още в Ростов и други погранични региони.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
50 дядо дръмпир
Според Times, Москва става все по-чувствителна към вътрешни заплахи и пробиви в сигурността, включително опасения, че системи за наблюдение или мобилни данни могат да се използват за проследяване на високопоставени служители.Сергей Шойгу, бивш министър на отбраната на Русия и настоящ секретар на Съвета за сигурност на страната, беше посочен като човек, който продължава да има влияние сред висши военни командири.
Това е значимо, защото всяко сериозно предизвикателство към Путин вероятно ще зависи по-малко от улични протести, а повече от изчисленията в руската армия, сигурността и икономическия елит.
Взети заедно, докладите предполагат, че най-голямата уязвимост на Путин може да не се крие в очевидния си съперник, а в намаляващото пространство в политическата система, която самият той е изградил.Икономически предупреждения
Допълнителен икономически контекст дойде от , който се позоваваше на предупреждение на руския учен Роберт Нигматулин на Московския икономически форум миналия месец, че Русия е изправена пред "екзистенциална криза".
Нигматуллин посочи ниски доходи, висока смъртност, инфлация, липса на инвестиции и неуспехи в изпълнението на икономическите заповеди на Путин от 2012 г. насам. Предупреждението му беше ясно: "Закъсняваме! ВРЕМЕТО Н
