В нощта на "примирието": Русия нападна с над сто дрона Украйна, Киев отвърна с атака срещу Москва

В нощта срещу 8 май бяха извършени масирани взаимни въздушни атаки с десетки ракети и стотици дронове по цивилни и инфраструктурни обекти в Украйна и Русия, въпреки обявените дни по-рано инициативи за примирие около Деня на победата.

Руските сили извършиха мащабна атака с дронове камикадзе тип „Шахед“ и ракети, нарушавайки едностранно обявеното от тях самите прекратяване на огъня.

Въздушните сили на Украйна съобщиха за изстреляни общо 102 дрона, от които 92 са били свалени от противовъздушната отбрана.

В Днепропетровска област вследствие на нощните удари са ранени най-малко четирима цивилни граждани.

Въздушна тревога беше обявена в множество украински области поради прелитащи ударни безпилотни апарати, застрашаващи енергийната и жилищната инфраструктура.

Украинските сили предприеха една от най-мащабните си атаки с дронове навътре в руска територия.

Кметът на руската столица Сергей Собянин обяви, че противовъздушната отбрана е свалила най-малко 23 дрона, насочени към града. Поради заплахата временно беше преустановена работата на летищата „Внуково“ и „Домодедово“.

Падащи отломки са предизвикали материални щети по жилищни сгради в Московска област.

Безпилотни апарати атакуваха нефтопреработващ завод (НПЗ) в град Ярославъл, където избухна голям пожар.

Вчера местните власти в Брянска област съобщиха за 13 ранени граждани в резултат на среднощните въздушни удари. Взривове и прелитания на БПЛА бяха регистрирани още в Ростов и други погранични региони.