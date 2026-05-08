В нощта на "примирието": Русия нападна с над сто дрона Украйна, Киев отвърна с атака срещу Москва
  Тема: Украйна

8 Май, 2026 05:58, обновена 8 Май, 2026 06:55 3 595 76

Най-малко четирима цивилни са ранени в Днепропетровска област, голям пожар избухва в нефтопреработващо предприятие в Ярославъл

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В нощта срещу 8 май бяха извършени масирани взаимни въздушни атаки с десетки ракети и стотици дронове по цивилни и инфраструктурни обекти в Украйна и Русия, въпреки обявените дни по-рано инициативи за примирие около Деня на победата.

Руските сили извършиха мащабна атака с дронове камикадзе тип „Шахед“ и ракети, нарушавайки едностранно обявеното от тях самите прекратяване на огъня.

Въздушните сили на Украйна съобщиха за изстреляни общо 102 дрона, от които 92 са били свалени от противовъздушната отбрана.

В Днепропетровска област вследствие на нощните удари са ранени най-малко четирима цивилни граждани.

Въздушна тревога беше обявена в множество украински области поради прелитащи ударни безпилотни апарати, застрашаващи енергийната и жилищната инфраструктура.

Украинските сили предприеха една от най-мащабните си атаки с дронове навътре в руска територия.

Кметът на руската столица Сергей Собянин обяви, че противовъздушната отбрана е свалила най-малко 23 дрона, насочени към града. Поради заплахата временно беше преустановена работата на летищата „Внуково“ и „Домодедово“.

Падащи отломки са предизвикали материални щети по жилищни сгради в Московска област.

Безпилотни апарати атакуваха нефтопреработващ завод (НПЗ) в град Ярославъл, където избухна голям пожар.

Вчера местните власти в Брянска област съобщиха за 13 ранени граждани в резултат на среднощните въздушни удари. Взривове и прелитания на БПЛА бяха регистрирани още в Ростов и други погранични региони.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Кога

    48 18 Отговор
    Примирието действа от 0 часа на 8-юи, т.е от днес.

    Коментиран от #30

    06:11 08.05.2026

  • 3 Факти

    83 42 Отговор
    Края на кървавия киевски режим наближава скоро, колкото и терористични актове да направят диктатора със златните тоалетни и англо-саксонските му господари!

    Коментиран от #13

    06:11 08.05.2026

  • 4 Време е

    62 34 Отговор
    всичко да приключи, Украина е Русия.

    Коментиран от #76

    06:13 08.05.2026

  • 5 Ама

    17 28 Отговор

    До коментар #1 от "Москва не вярва на сълзи":

    Пламна Ярославъл🤣

    06:14 08.05.2026

  • 6 Мдаа

    33 11 Отговор

    До коментар #1 от "Москва не вярва на сълзи":

    Москва вярва на дронове.

    06:15 08.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Шопо

    48 24 Отговор

    До коментар #1 от "Москва не вярва на сълзи":

    Украйна не е държава а територия, руска територия

    06:20 08.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 милен к@неф

    15 14 Отговор
    ден поБедьi !

    06:38 08.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Кирило Буданов, разведчик

    15 18 Отговор
    Събота, 9-ти Май, 10,45ч, Червения площад ☝️

    Коментиран от #60, #69

    06:52 08.05.2026

  • 15 Ъъъъ

    11 8 Отговор

    До коментар #12 от "Мишел":

    На 3 километра от Кремъл.

    06:54 08.05.2026

  • 16 Няма такова нещо

    20 28 Отговор

    До коментар #12 от "Мишел":

    Още ли четеш вестник Правда? Режима на ботоксовия дядо е свършил. Всички го знаете но продължавате да се самозалъгвате. Вече дори нормалните хора го псуват открито.

    06:55 08.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Антиватник

    16 27 Отговор
    Опънахте ли телената мрежа над Червеният площад блатари мръсни?

    06:59 08.05.2026

  • 20 стоян георгиев

    32 7 Отговор
    Наведените мисирки и жалката им пропаганда!

    06:59 08.05.2026

  • 21 поредното доказателство

    14 28 Отговор
    че на руснака вяра не можеш да имаш

    07:00 08.05.2026

  • 22 МАХНО

    14 22 Отговор
    РАЗКОКОШИМ РАШКА !!!

    07:00 08.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Търново

    26 10 Отговор
    Кво е тва у крайна? Май беше няква бивша съветска нива! 😂😂😂

    07:02 08.05.2026

  • 25 мушмул

    28 10 Отговор
    Укрите първи нарушиха примирието, в 02:00 часа тази нощ!

    07:03 08.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Софиянец

    23 9 Отговор
    Хич ми не е за примирието, важното е денацификацията да върви с пълна сила! Укро зомбитата сами си избраха да са полезни дбили!

    07:05 08.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Да,така е!

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "Кога":

    Мисирчоците,пак не са в час...

    07:07 08.05.2026

  • 31 Факти

    7 3 Отговор

    До коментар #9 от "Милена от Шумен":

    равно на дезинформация. Да се закрива

    07:09 08.05.2026

  • 32 Тити

    4 17 Отговор
    На Рашистите не може да им се вярва що не помолят НАТО да им Ози небето от Украйна.

    Коментиран от #35

    07:10 08.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 БайБоцимир

    6 13 Отговор

    До коментар #10 от "стоян георгиев":

    И в двата случая помагаме на хора в беда. Ако някой беше нападнал расия, шяхме да помагаме и на тях, дори повече вероятно. Други въпроси имаш ли?

    Коментиран от #38, #40

    07:11 08.05.2026

  • 35 Гресиран козяк

    6 3 Отговор

    До коментар #32 от "Тити":

    Тити все едно мен да пуснеш да ти опазвам дпеттто .

    07:11 08.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ксаниба

    11 4 Отговор
    На кое преимирие, по какъв повод? Премирието е на Ден Победи над фализма - 9 Май!!!

    07:14 08.05.2026

  • 38 стоян георгиев

    18 5 Отговор

    До коментар #34 от "БайБоцимир":

    През 40те години на миналия век като помагахте на Германия ,после като имаше qтек що ривахте ?После да не ривете пак като дойде Видов ден

    07:14 08.05.2026

  • 39 Мишел

    8 4 Отговор

    До коментар #17 от "Гресирана ватенка":

    Личният ти опит в гресирането и на дрехите ти не ме интересува.😃

    07:15 08.05.2026

  • 40 А ве Бай-Онзи!

    15 3 Отговор

    До коментар #34 от "БайБоцимир":

    Кво ,,помагаш",ве...!
    Помагай на бедните си родители и съграждани,че нещо сме ,,цъфнали и вързали"...

    07:15 08.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 МЪКЪ МЪКЪ

    13 4 Отговор
    Пак ли е имало затрупани бандери и натюфци.

    07:19 08.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Путин е известен с ЛЪЖИТЕ

    5 10 Отговор
    То беше ясно, никой не е учуден. Този като каже нещо - гледайте, ден ли е, нощ ли е. Обикновено истината е точно на противоположната страна.

    07:26 08.05.2026

  • 46 Пуратино 🤥🤥

    6 5 Отговор
    Всеки път когато иzлъже za нещо му порастват токчетата

    07:26 08.05.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 НАЙ ГОЛЯМАТА ПОБЕДА НА ЗЕЛЕНСКИ

    10 4 Отговор
    Е икономическото унищожаване на Европа. Ограби ни до смърт. Слава.

    07:31 08.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 дядо дръмпир

    3 5 Отговор
    Диктатурата на Путин може би се е превърнала в негова собствена клеткаВойната постави Путин в по-уязвима позиция, отколкото очевидно е очаквал, когато Русия започна пълномащабната си инвазия през 2022 г.

    Според Times, Москва става все по-чувствителна към вътрешни заплахи и пробиви в сигурността, включително опасения, че системи за наблюдение или мобилни данни могат да се използват за проследяване на високопоставени служители.Сергей Шойгу, бивш министър на отбраната на Русия и настоящ секретар на Съвета за сигурност на страната, беше посочен като човек, който продължава да има влияние сред висши военни командири.

    Това е значимо, защото всяко сериозно предизвикателство към Путин вероятно ще зависи по-малко от улични протести, а повече от изчисленията в руската армия, сигурността и икономическия елит.

    Взети заедно, докладите предполагат, че най-голямата уязвимост на Путин може да не се крие в очевидния си съперник, а в намаляващото пространство в политическата система, която самият той е изградил.Икономически предупреждения
    Допълнителен икономически контекст дойде от , който се позоваваше на предупреждение на руския учен Роберт Нигматулин на Московския икономически форум миналия месец, че Русия е изправена пред "екзистенциална криза".

    Нигматуллин посочи ниски доходи, висока смъртност, инфлация, липса на инвестиции и неуспехи в изпълнението на икономическите заповеди на Путин от 2012 г. насам. Предупреждението му беше ясно: "Закъсняваме! ВРЕМЕТО Н

    Коментиран от #54

    07:33 08.05.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Луд с картечница

    13 6 Отговор
    В Одеса е ударен хотел със британски и френски "съветници "по подводни диверсия .Засега са публикували имената на двама от французите във френската преса с обяснение ,че са се удавили докато са сменяли водата в аквариума на домашните си рибки .

    07:35 08.05.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 ЗЕЛЕНСКИ ЩЕ Е ЖИВ

    11 4 Отговор
    Докато икономически унищожава Европа. После няма да е нужен нито на Путин нито на британските си господари.

    07:38 08.05.2026

  • 56 Механик

    6 3 Отговор
    Уудри яко козяка с фаража !

    07:38 08.05.2026

  • 57 дядото

    10 2 Отговор
    интересно,кой плаща за такива публикации,кажи си милене.

    07:39 08.05.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Руснаци

    6 4 Отговор

    До коментар #14 от "Кирило Буданов, разведчик":

    11 май помен за Киев и Украйна, да почиват в мир

    07:41 08.05.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 гледам

    3 3 Отговор
    Ростролетариата е на своя боен пост. Так держат!

    07:44 08.05.2026

  • 64 Руснаци

    1 2 Отговор

    До коментар #61 от "Гресирана ватенка":

    Оооо ко става варена, баща ти направинли ти брат от оная коза, която изкарва да пасе, кажи мееееее, знам че си създаден от чистокръвна овца

    07:45 08.05.2026

  • 65 А УТРЕ ЧЕСТВАМЕ

    7 2 Отговор
    Победата над фашизма. Честито на БГ фашагите и бандерите.

    07:46 08.05.2026

  • 66 Факти

    6 0 Отговор
    равно на дезинформация. Да се закрива

    07:47 08.05.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 В В Путин,

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "Кирило Буданов, разведчик":

    Киеве, 11.00ч по центру города, точечно стиреть горад с лица земли. А, потом и вес WC 404. Заря ще има по центъра на Киев за да поздравим Наркоеленски и Будаланов, както и западналите им кукловоди с Праздником 09.05.26г.

    07:56 08.05.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Москва не вярва на сълзи

    4 1 Отговор
    Киифф в пламъци! Зиленски плаче, няма пари за златни тоалетни!

    08:03 08.05.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Мозъкът ти е руски

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Време е":

    Не е български

    08:27 08.05.2026

