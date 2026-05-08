ISW: Изтекли документи показаха визията на Русия след края на войната

Руското Министерство на отбраната (МО) обяви условията за едностранно обявеното от Русия прекратяване на огъня за Деня на победата на 9 май от полунощ местно време на 8 май до полунощ на 10 май.

Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).

Руското МО заяви, че руските сили ще прекратят напълно военните действия и призова Украйна да последва този пример. Повтори и предупреждението си, че руските сили ще нанесат "масиран ракетен удар срещу Киев, ако Украйна не спазва прекратяването на огъня.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви на 7 май, че Русия е отговорила на едностранното прекратяване на огъня в Украйна от 5 до 6 май с допълнителни удари и нови заплахи.

Русия вероятно ще използва едностранно наложеното си прекратяване на огъня, за да оправдае заплахите за или действителна ескалация срещу Украйна.

Русия отправя все по-драматични заплахи за ескалация срещу Украйна в навечерието на едностранно обявеното прекратяване на огъня за Деня на победата. Говорителят на руското Министерство на външните работи (МВН) Мария Захарова заяви на 7 май, че Русия ще предприеме "подходящи стъпки", ако Украйна извърши удари срещу Русия, за да "наруши" честванията на Деня на победата на 9 май, включително удари срещу центрове за вземане на решения в Киев.

Захарова и руското Министерство на отбраната повториха призива на руското Министерство на отбраната от 4 май към украинските цивилни и персонала на чуждестранни дипломатически мисии да напуснат незабавно Киев.

Захарова твърди, че руското МВН е изпратило това предупреждение до всички чуждестранни дипломатически мисии и представителства на международни организации поради възможността за руски ответен удар срещу града.

Говорителят на Европейската комисия по външни работи и политика на сигурност Ануар Ел-Ануни заяви на 7 май, че ЕС няма да промени присъствието си в Киев и отбеляза, че руските удари вече са повредили няколко дипломатически мисии в Киев, включително мисията на ЕС в Украйна.

Ел-Ануни заяви, че Русия отново се опитва да прехвърли вината за войната си върху Украйна и че Русия само ескалира войната си, вместо да покаже сериозно намерение за мир.

Кремъл вероятно се опитва да докаже, че може да обезлюди Киев и да контролира вземането на решения от партньорите на Украйна със заплахи за ескалация на войната, дори когато руският президент Владимир Путин вероятно се стреми да прикрие слабостта, която украинските удари в дълбокия тил срещу Русия разкриха. ISW продължава да оценява, че заплахата на Русия да отмъсти на Украйна за предполагаемо планиране на удари срещу Москва за честванията на Деня на победата отразява признанието на Путин, че не може надеждно да защити столицата си или други райони в дълбокия тил от украински удари.

Ескалиращите заплахи на Кремъл, водещи до Деня на победата на 9 май, вероятно целят да прикрият тази слабост, като заплашват или демонстрират демонстрация на сила срещу Украйна и нейните съюзници, включително чрез използването на "Орешник" от депутатите от Думата.

Кремъл периодично е изстрелвал или по друг начин е използвал заплахата от своите междинни балистични ракети "Орешник", за да принуди безуспешно Украйна да капитулира в ключови моменти от войната, а също така е използвал разполагането на "Орешници" в Беларус, за да заплаши Европа.

Русия е предприела неуспешни опити да принуди украинците да напуснат Киев чрез когнитивна война, представяйки руските сили като способни да предприемат бързо настъпление към Киев, и чрез интензивни удари с дронове и ракети срещу украински енергийни съоръжения през зимата на 2025-2026 г.

Руски блогъри критикуваха руските заплахи за удари по центъра на Киев и поставиха под въпрос готовността на Кремъл да извърши такъв удар.

Кремъл продължава да задава информационни условия, за да оправдае евентуална бъдеща дейност по противовъздушна отбрана срещу въздушното пространство на НАТО. Латвийските национални въоръжени сили съобщиха на 7 май, че няколко дрона са навлезли в латвийското въздушно пространство от Русия и два дрона са се разбили на латвийска територия.

Латвийският министър на отбраната Андрис Спрудс заяви на 7 май, че предварителната информация предполага, че тези дронове са украински дронове, насочени към цели в Русия, но подчерта, че Украйна има пълното право да се защитава и да нанася удари по легитимни цели на руска територия.

Руското Министерство на отбраната (МО) заяви на 7 май, че руските сили са засекли шест дрона, два френски изтребителя Rafale и два изтребителя F-16 в латвийското въздушно пространство в 04:00 местно време на 7 май, че пет дрона са изчезнали близо до Резекне в Източна Латвия и че руските сили са свалили шестия дрон в руското въздушно пространство близо до Лихачево, Псковска област, в 04:41 местно време.

Вътрешни документи на руската президентска администрация показват, че Русия все още не желае да направи смислен компромис относно крайния вариант на войната в Украйна. Руският разследващ център "Досие" публикува на 7 май слайдове от презентация, озаглавена "След победата", които служители на заместник-ръководителя на руската президентска администрация Сергей Кириенко са създали, за да очертаят "най-правдоподобния сценарий" за края на войната в Украйна и начини за "продаване" на мирно споразумение на руското население.

Център "Досие" съобщи, че служители на Кремъл са започнали работа по презентацията още през февруари 2026 г. Източник, близък до президентската администрация, е казал пред Център "Досие", че президентската администрация е създала презентацията поради опасенията на Кремъл относно лошото представяне на Русия на бойното поле и ефекта от войната върху руската икономика.

Според съобщенията, "най-правдоподобният сценарий" на презентацията предвижда Съединените щати да подпишат две отделни мирни споразумения с Русия и Украйна, в които Русия ще получи контрол над Донецка и Луганска области, ще се изтегли от Сумска и Харковска области и ще замрази фронтовата линия в Херсонска и Запорожка области.