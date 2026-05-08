ПВО на Русия унищожи 264 украински дрона за нощта, има разрушения в Ростовска област
  Тема: Украйна

8 Май, 2026 07:55, обновена 8 Май, 2026 08:05 613 12

В 0.00 часа тази сутрин влезе в сила обявеното от Владимир Путин прекратяване на огъня до 10 май

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Атаки на украински дронове са причинили разрушения в Ростов на Дон, Таганрог, Батайск и Мясниковски район на Ростовска област, съобщи областният губернатор Юрий Слюсар.

Пострадали са частни домове, а склад и административна сграда са се запалили.

„В резултат на падащи отломки от безпилотни летателни апарати има щети в градовете Таганрог, Батайск, Ростов на Дон и в Мясниковски район. В Таганрог гараж в частен дом е повреден в резултат на падането на горящи фрагменти от безпилотни летателни апарати. Няма открит пожар. Последиците са овладени. В село Чалтир в Мясниковски район покривите на частни домове са частично разрушен, прозорци са счупени се е запалило дърво. Няма пострадали. Пожарът е локализиран. Също в Мясниковски район, в югоизточната индустриална зона, падане на ракета е причинило пожар в складове и срутване на складовата сграда. Пожарът вече е локализиран“, пише губернаторът в Max.

Слюсар добави, че в Ростов на Дон, близо до Аероклубовски път, отломки от безпилотни летателни апарати са повредили прозорци и газова тръба в жилищни сгради, а камион и дърво са се запалили. Няма пострадали. Пожарът е локализиран.

Четириетажна административна сграда също се е запалила в Первомайски район на града. В Батайск, на улица „Социалистическа“, са повредени покривът и прозорците на стопанска постройка. Заплахата от дронове остава в региона.

След полунощ руските системи за противовъздушна отбрана са прихванали и унищожили 264 украински безпилотни летателни апарата над руски региони, както и над Азовско и Черно море. Това съобщи руското Министерство на отбраната.

„На 8 май 2026 г., между 00:00 ч. московско време и 07:00 ч. московско време, системите за противовъздушно дежурство прихванаха и унищожиха 264 украински безпилотни летателни апарата (над Белгородска, Брянска, Воронежска, Калужка, Курска, Липецкая, Ростовска, Рязанска, Смоленска, Тулска, Уляновска и Ярославска области, Краснодарския край, Крим, Република Татарстан, Московска област и над водите на Азовско и Черно море“, съобщиха от Министерството на отбраната.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

