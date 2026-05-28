Депутатите няма да излизат във ваканция по време на предизборна кампания

Народното събрание няма да излиза във ваканция по време на предизборна кампания за избори за народни представители. Това реши парламентът с приемане на текстове от проекта на правилник за организацията и дейността на Народното събрание.
Отпадна разпоредбата, според която за времето от откриване на предизборна кампания за избори за народни представители до свикване на новоизбраното Народно събрание не се провеждат редовни пленарни заседания и заседания на комисиите.
Освен това депутатите приеха, че извънредни заседания могат да се проведат по всяко време при наличие на извънредни обстоятелства, но не по-рано от 12 часа от насрочването им. Досега такъв срок не беше посочен в съответния текст от правилника.
В изключителни случаи председателят на парламента може да предложи промяна в дневния ред, без консултации между парламентарните групи на председателски съвет, решиха още народните представители.
В първата сряда от месеца парламентарните групи вече няма да могат да предлагат в дневния ред да се включват изслушвания. Те ще могат да правят предложения за разглеждане само на законопроекти и проекти за решения, които се включват задължително в програмата на редовното пленарно заседание.
От две на една минута се намалява времето за процедурни въпроси.
Допускат се до три изказвания на народни представители, които искат да изразят мнение, различно от това на парламентарната група, в която членуват. В този случай времето за изказване на народен представител е до една минута, вместо досегашните три минути.
Времето за дуплика се намалява от три на две минути.
1 честен ционист
2 Емил
До коментар #1 от "честен ционист":Много ги разбирате нещата колега!!!
Защо не станете оракул, или по-просто врачка гадателка!!!???
Май с Бойковата хунта ви беше по-добре а?
3 Дано
4 Дориана
5 Дориана
До коментар #1 от "честен ционист":Защитниците и машите на корупционния модел на Борисов и Пеевски все повече ще разбират, че кранчето за пари от корупция, мафия и рекети вече е затворено. Много са ядосани и безпомощни. Няма милост, няма прошка за тях.
6 Говорилнята Свърши !
7 Та тоя !
Дали ще му стигне акъла !
Какъв беше Въпроса ?
8 Такива ги е ръсел Радев на Урсула
България била приела безпроблемно юрошита. Последната битка на българите трябва да е вписване на правото на Кеш в Конституцията, както направи последно Швейцария.
9 Ватманяк
