Депутатите няма да излизат във ваканция по време на предизборна кампания

28 Май, 2026 16:51 702 10

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Народното събрание няма да излиза във ваканция по време на предизборна кампания за избори за народни представители. Това реши парламентът с приемане на текстове от проекта на правилник за организацията и дейността на Народното събрание.

Отпадна разпоредбата, според която за времето от откриване на предизборна кампания за избори за народни представители до свикване на новоизбраното Народно събрание не се провеждат редовни пленарни заседания и заседания на комисиите.

Освен това депутатите приеха, че извънредни заседания могат да се проведат по всяко време при наличие на извънредни обстоятелства, но не по-рано от 12 часа от насрочването им. Досега такъв срок не беше посочен в съответния текст от правилника.

В изключителни случаи председателят на парламента може да предложи промяна в дневния ред, без консултации между парламентарните групи на председателски съвет, решиха още народните представители.

В първата сряда от месеца парламентарните групи вече няма да могат да предлагат в дневния ред да се включват изслушвания. Те ще могат да правят предложения за разглеждане само на законопроекти и проекти за решения, които се включват задължително в програмата на редовното пленарно заседание.

От две на една минута се намалява времето за процедурни въпроси.

Допускат се до три изказвания на народни представители, които искат да изразят мнение, различно от това на парламентарната група, в която членуват. В този случай времето за изказване на народен представител е до една минута, вместо досегашните три минути.

Времето за дуплика се намалява от три на две минути.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 3 Отговор
    То няма да има повече предизборни кампании. Мислите ли, че радевистката хунта ще пусне някога кокала?

    Коментиран от #2, #5

    16:52 28.05.2026

  • 2 Емил

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Много ги разбирате нещата колега!!!
    Защо не станете оракул, или по-просто врачка гадателка!!!???
    Май с Бойковата хунта ви беше по-добре а?

    17:01 28.05.2026

  • 3 Дано

    6 2 Отговор
    но и да си намалят заплатите като в Унгария да видим ще квичи ли магнитския с-и-чуг

    17:05 28.05.2026

  • 4 Дориана

    2 1 Отговор
    Точно така депутатите на Борисов и Пеевски няма да могат да обикалят регионите и да създават условия за купуване на гласове.

    17:39 28.05.2026

  • 5 Дориана

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Защитниците и машите на корупционния модел на Борисов и Пеевски все повече ще разбират, че кранчето за пари от корупция, мафия и рекети вече е затворено. Много са ядосани и безпомощни. Няма милост, няма прошка за тях.

    17:42 28.05.2026

  • 6 Говорилнята Свърши !

    2 1 Отговор
    Опичайте си Акъла !

    17:53 28.05.2026

  • 7 Та тоя !

    2 0 Отговор
    Дето се чеше !

    Дали ще му стигне акъла !

    Какъв беше Въпроса ?

    17:55 28.05.2026

  • 8 Такива ги е ръсел Радев на Урсула

    1 0 Отговор
    В общото им изявление "парите по ПВУ" - цифровизация, дигитализация, особено програма "Следващо поколение ЕС". Затова вчера Терзиев ни увери предстои билети само през телефончето, бюджетниците мобилните са им безплатни. Ако не искаме телефони, да плащаме данък триене на зъби на мобилните оператори. Радев ще ни набута цифровият юрошит, без Референдум.
    България била приела безпроблемно юрошита. Последната битка на българите трябва да е вписване на правото на Кеш в Конституцията, както направи последно Швейцария.

    18:07 28.05.2026

  • 9 Ватманяк

    0 0 Отговор
    24 (двадесет и четири) постоянни комисии!!!!! Със секретари, секретарки, машинописки, бонуси и какво ли още не. МОШЕНИЦИ пак и пак.

    18:09 28.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

