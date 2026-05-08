Обявеното от Путин примирие не се спазва, огънят между армиите на Русия и Украйна не стихва
8 Май, 2026 11:04, обновена 8 Май, 2026 11:14

Само в зоната на военните операции са регистрирани 1 365 нарушения

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Всички руски войскови групи във военната оперативна зона прекратиха военните действия от полунощ на 8 май, като част от обявеното от Русия прекратяване на огъня, съобщи пресслужбата на Министерството на отбраната.

„Въпреки прекратяването на огъня, украинските въоръжени сили продължиха да нанасят удари по позициите на нашите войски, както и по цивилни цели в граничните райони на Белгородската и Курската област, използвайки дронове и артилерия“, се казва в изявлението.

На фона на обстрела руските сили отговориха на нарушенията на прекратяването на огъня с ответни удари, добави министерството.

Според Министерството на отбраната в зоната на военната операция са регистрирани общо 1 365 нарушения на прекратяването на огъня.

„Освен това, считано от полунощ на 8 май, руските подразделения за противовъздушна отбрана извън зоната на специалните военни операции свалиха 396 средства за въздушно нападение, включително 390 безпилотни летателни апарата и шест далекобойни управляеми ракети „Нептун“, съобщи Министерството на отбраната.

Руският президент Владимир Путин обяви готовността си да обяви прекратяване на огъня по време на честванията на Деня на победата по време на разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп на 29 април. Министерството на отбраната заяви, че прекратяването на огъня ще остане в сила до края на деня на 9 май. Русия очаква Украйна да последва примера и да обяви прекратяване на огъня, подчерта военното ведомство.

„Ако киевският режим се опита да осъществи престъпните си планове за провал на честванията на 81-вата годишнина от Победата във Великата отечествена война, руските въоръжени сили ще нанесат масиран ответен ракетен удар по центъра на Киев“, предупреди Министерството на отбраната.

Ведомството отбеляза, че Русия преди това се е въздържала от подобни действия и е предупредила цивилните в украинската столица и служителите на чуждестранни дипломатически мисии да напуснат Киев своевременно.

Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар съобщи сутринта на 8 май, че в региона и Азовско море е отразена ракетна атака и атака с дронове. „В резултат на падането на отломки от дрон има щети в градовете Таганрог, Батайск, Ростов на Дон и Мясниковски район“, написа той в Telegram.

Удар с дрон по административната сграда на клона на „Южна руска аеронавигация“ в Ростов на Дон сутринта на 8 май временно преустанови дейността на 13 летища. Деветгодишно момче е ранено от отломки от свален дрон, паднали в Елец, Липецка област.

Летище Внуково в Москва премина към обслужване на полети по споразумение поради въвеждането на временни ограничения за използване на въздушното пространство в района на летището.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Би бииип

    15 10 Отговор
    От бакшиш - толкова.

    Коментиран от #47

    11:16 08.05.2026

  • 3 хаха

    16 24 Отговор
    Русия продължава да отказва да извлече телата на хиляди руски войници от Украйна. Причините са ясни: това е напълно неизгодно за Русия, както политически, така и икономически.

    ХАХАХА

    11:18 08.05.2026

  • 4 хаха

    16 12 Отговор
    Ние не сме съюзници на Русия по въпроса за Украйна, - Пашинян (Армения).

    Коментиран от #17

    11:20 08.05.2026

  • 5 Чекист

    14 13 Отговор
    Вовка Путкина върна ли вече границите от времето на СССР и Соц Лагера или требе още да стоим в нелегалност?
    Понеже каза за седмица в Лисабон а ние сме в землянките под Витоша!

    Коментиран от #40

    11:21 08.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Факти

    17 16 Отговор
    Смешникът Путин вече дори не може да спре войната. Помляха го.

    11:22 08.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ганчо миленов

    13 16 Отговор
    Никой не е мачкал така расия, както путин.
    Респект, владимирович!

    11:24 08.05.2026

  • 10 Защо ли си мисля,

    21 11 Отговор
    че някой съвсем скоро ще лее горчиви сълзи, потоци от сополи и ще отправя вопли за помощ от западни "партньори" и този някой няма да е в Москва... А на оня, който се предполага, че трябва да е в Киев като все още и.ф. на президент на укрия, най-вероятно да не е в офиса си, а се спотайва някъде в странство... Преди два - три дни беше в Бахрейн, сега нищо чудно да е прескочил до ОАЕ или пък в Норвегия...

    Коментиран от #11

    11:25 08.05.2026

  • 11 арбалета 🎯

    13 10 Отговор

    До коментар #10 от "Защо ли си мисля,":

    Наближава му да си ,,изпее ,, лебедовата песен на зеленото ...

    Коментиран от #12

    11:27 08.05.2026

  • 12 Една пуйка мислила,мислила

    6 9 Отговор

    До коментар #11 от "арбалета 🎯":

    Па умрела.

    Коментиран от #13

    11:29 08.05.2026

  • 13 арбалета 🎯

    1 11 Отговор

    До коментар #12 от "Една пуйка мислила,мислила":

    Същото се случило и с пуяка !

    11:30 08.05.2026

  • 14 дядото

    7 7 Отговор
    колко по-зле,толкова по-добре.или путин ще си отиде,или наркомана и украйна ще изчезнат.да видим

    11:33 08.05.2026

  • 15 Сега

    10 7 Отговор
    Укронацистите ще видят кон боб яде ли?

    Коментиран от #24

    11:35 08.05.2026

  • 16 В каменната ера

    8 12 Отговор
    Украйна удря мощно, а руснаците не знаят - нямат интернет.

    11:35 08.05.2026

  • 17 По отношение на войната

    7 6 Отговор

    До коментар #4 от "хаха":

    в Украйна, Русия има само три съюзника - Северна Корея, Иран и Беларус.

    Коментиран от #20, #22

    11:37 08.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Дон Корлеоне

    6 9 Отговор
    Хаяско що краде жито?

    Коментиран от #21, #34

    11:40 08.05.2026

  • 20 Ха ХаХа

    7 4 Отговор

    До коментар #17 от "По отношение на войната":

    Съюзниците на Русия са:
    Пехота
    ВКС
    Военно морски флот

    11:41 08.05.2026

  • 21 Ще прати

    4 6 Отговор

    До коментар #19 от "Дон Корлеоне":

    Наркомана в Сибир

    Коментиран от #29

    11:42 08.05.2026

  • 22 Толкоз

    6 8 Отговор

    До коментар #17 от "По отношение на войната":

    По зле за Украйна и Урсулианците!!! Цялото НАТО им е съюзник, над 50 държави, и станаха за смях, след като Русия ги пердаши както аз магарето на съм си пердашил!!!

    Коментиран от #26, #30, #32

    11:43 08.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ще ще ще ще ще ще

    7 2 Отговор

    До коментар #15 от "Сега":

    Копейките станаха на ЩЕКИ 🤣

    11:46 08.05.2026

  • 25 Оракула от Делфи

    7 5 Отговор
    Това означава , че Путин не главнокомндващ на Руската Армия и
    няма и грам контрол върху войските си и техните военни действия!!!!

    11:46 08.05.2026

  • 26 Гресирана ватенка

    4 2 Отговор

    До коментар #22 от "Толкоз":

    А ти що си го слагаш без грес😁

    11:47 08.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Какъв Сибир

    2 4 Отговор

    До коментар #21 от "Ще прати":

    те го подготвят за заместник на Путин. Медведев има големи шансове да поеме властта след Путин.

    11:48 08.05.2026

  • 30 Майор Деянов, на всеки километър

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "Толкоз":

    "...Русия ги пердаши..."

    Аха...пердаши Русията с кладбища, трупове и напредва на дълбочина !!! Абе рушняците ги прегазиха, те - дъжд вали 😁

    11:49 08.05.2026

  • 31 Хахахаха

    6 3 Отговор
    Руските били прекратили огъня, а украинските не!!!! Странно, онзи ден май беше обратно, украинските спряха а руските не! Е, тогава не се чудете защо украинските не са спрели в полунощ. Те не са дали примирие сега,както вие не дадохте преди 2 дни. Какво не е ясно?

    11:50 08.05.2026

  • 32 Ти гледай

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Толкоз":

    Магарето ти да не те опердаши, че ще береш срам. Па дали ще можеш да сядаш е друго

    11:52 08.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Така ли

    0 2 Отговор

    До коментар #19 от "Дон Корлеоне":

    Кой ти казА???

    11:53 08.05.2026

  • 35 Муш муш

    4 1 Отговор
    Дадената Дума има стойност само за Истинският МЪЖ !
    А ти цел СВЕТ знае че...у... ЙЛО е импотентна пи де расина,ФАМОЗЕН педофил, жа лък..трус и НИЩО жество

    11:53 08.05.2026

  • 36 реалистъ

    5 1 Отговор
    На Русийката всичко й е фалшиво - и примирието, и пАбедата.

    11:54 08.05.2026

  • 37 Уинстън

    1 3 Отговор
    Докато не направят картофено поле от столицата им,фашистите и покровителите им,няма да мирясат.

    11:54 08.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 хаха

    6 2 Отговор
    Един от най-популярните руски блогъри казва, че руският елит е на път да свали Путин, заменяйки го със слаба прозападна марионетка, въвеждайки (за пореден път) ново време на перестройка в стил Горбачов, за да убеди Запада да премахне санкциите, докато на заден план враждуващи кланове ще се борят за богатството на нацията (на Путин).

    Максим Калашников допълнително цитира, че не само въоръжените руснаци, завръщащи се от фронта, ще хвърлят страната в насилствен хаос, но и че междуетническото насилие ще експлодира.

    Бункерни неволи. ХАХАХА

    Коментиран от #42, #45

    11:55 08.05.2026

  • 40 Ива

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Чекист":

    Жалко ,че наркоманът няма да е в Киев ! Със сигурност , не Путин се страхува ,а половината свят за последиците от безумията на укранските терористи и техните помощници .

    11:58 08.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 ДВИЖУХАТА

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "хаха":

    Кот4ината и да се закрие няма да се реши нищо.
    Робския крепостен народ не е способен на нищо освен кражби, убийства и азиатска жестокост !!!
    Родения да пълзи не лети ☝️

    12:00 08.05.2026

  • 43 хахаха

    0 1 Отговор
    Ще изиграя една игричка на компа. Тая сутрин няма свобода на словото във факти.

    12:01 08.05.2026

  • 44 хахаха

    2 1 Отговор
    Пропагандата не може да спре колелото на историята. Помнете това, админи!

    12:03 08.05.2026

  • 45 Блогърите

    1 2 Отговор

    До коментар #39 от "хаха":

    сигурно са част от елита? Те задават посоката на политиката? Само не разбрах какъв интерес имат руските олигарси западният финансов капитал да сложи ръка на индустриите, които ги правят богати?

    12:04 08.05.2026

  • 46 не може да бъде

    0 0 Отговор
    Надявам се украинците да предприемат днес и утре някаква атака с безпилотници срещу руски обекти и ако може-срещу Москва а също и срещу Санкт Петербург.Изрично подчертавам- не мога да изпитам никаква радост и удовлетворение от това -без значение дали ударът/ударите ща бъдат успешни или неуспешно!?По-скоро се надявам че руският отговор ще изясни много въпроси!?Каквото и да се говори Путин играе много сложна игра -за това говорят такива видни специалисти напр.като швейцарецът полк. Жак Бо -на когото не му дават думата изобщо- в която игра войната в Украйна е само една част и териториалните придобивки от нея изобщо на са важна част!?Тази сложна игра не предполага и скорошно завършване на войната в Украйна и противопоставянето с колективния Запад /особено ЕС/!? Единственото нещо което мога да кажа като наблюдател е че вече трябва да затегнем коланите и да се приготвим за живот с най-различни опасности а може би и неочаквани обрати!?

    12:15 08.05.2026

  • 47 да питам

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Би бииип":

    верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?

    12:15 08.05.2026

