Всички руски войскови групи във военната оперативна зона прекратиха военните действия от полунощ на 8 май, като част от обявеното от Русия прекратяване на огъня, съобщи пресслужбата на Министерството на отбраната.

„Въпреки прекратяването на огъня, украинските въоръжени сили продължиха да нанасят удари по позициите на нашите войски, както и по цивилни цели в граничните райони на Белгородската и Курската област, използвайки дронове и артилерия“, се казва в изявлението.

На фона на обстрела руските сили отговориха на нарушенията на прекратяването на огъня с ответни удари, добави министерството.

Според Министерството на отбраната в зоната на военната операция са регистрирани общо 1 365 нарушения на прекратяването на огъня.

„Освен това, считано от полунощ на 8 май, руските подразделения за противовъздушна отбрана извън зоната на специалните военни операции свалиха 396 средства за въздушно нападение, включително 390 безпилотни летателни апарата и шест далекобойни управляеми ракети „Нептун“, съобщи Министерството на отбраната.

Руският президент Владимир Путин обяви готовността си да обяви прекратяване на огъня по време на честванията на Деня на победата по време на разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп на 29 април. Министерството на отбраната заяви, че прекратяването на огъня ще остане в сила до края на деня на 9 май. Русия очаква Украйна да последва примера и да обяви прекратяване на огъня, подчерта военното ведомство.

„Ако киевският режим се опита да осъществи престъпните си планове за провал на честванията на 81-вата годишнина от Победата във Великата отечествена война, руските въоръжени сили ще нанесат масиран ответен ракетен удар по центъра на Киев“, предупреди Министерството на отбраната.

Ведомството отбеляза, че Русия преди това се е въздържала от подобни действия и е предупредила цивилните в украинската столица и служителите на чуждестранни дипломатически мисии да напуснат Киев своевременно.

Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар съобщи сутринта на 8 май, че в региона и Азовско море е отразена ракетна атака и атака с дронове. „В резултат на падането на отломки от дрон има щети в градовете Таганрог, Батайск, Ростов на Дон и Мясниковски район“, написа той в Telegram.

Удар с дрон по административната сграда на клона на „Южна руска аеронавигация“ в Ростов на Дон сутринта на 8 май временно преустанови дейността на 13 летища. Деветгодишно момче е ранено от отломки от свален дрон, паднали в Елец, Липецка област.

Летище Внуково в Москва премина към обслужване на полети по споразумение поради въвеждането на временни ограничения за използване на въздушното пространство в района на летището.