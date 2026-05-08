Политически трусове на Острова! Премиерът Киър Стармър няма да подаде оставка след загубите на Лейбъристката партия

8 Май, 2026 21:23 792 15

Резултатите могат да доведат и до правителства в Шотландия и Уелс, водени от партии, решени в крайна сметка да напуснат Обединеното кралство

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Британският премиер Киър Стармър днес заяви, че няма да подаде оставка след тежките избори, на които управляващата Лейбъристка партия претърпя големи загуби, а крайнодясната формация “Реформирай Обединеното кралство” отбеляза значим възход, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

На местните и регионалните избори се гледа като неофициален тест за управлението на Стармър, чиято популярност рязко се срина, откакто водената от него Лейбъристка партия дойде на власт преди по-малко от две години.

След 14 години консервативно управление избирателите бяха нетърпеливи за икономически растеж и драстични промени, а много законодатели от Лейбъристката партия са отчаяни от неспособността на правителството да постигне резултати.

Стармър заяви, че поема отговорност за “много тежките резултати”, но няма да подаде оставка.

“Гласоподавателите изпратиха послание за темпа на промените и как искат животът им да бъде подобрен”, каза той. “Бях избран, за да се справя с тези предизвикателства и няма да избягам от предизвикателствата и да хвърля страната в хаос”, добави британският премиер.

“Реформирай Обединеното кралство”, водена от ветерана националист Найджъл Фараж, спечели стотици места в местните съвети в работническите райони на английския Север, като Хартлипул, който в миналото беше твърда крепост на лейбъристите, и освен това отбеляза възход в традиционни райони на консерваторите, като Хейвъринг в източния край на Лондон.

Фараж каза, че резултатите бележат “историческа промяна в британската политика”.

“Реформирай Обединеното кралство” е отнела подкрепа и от лейбъристите, и от консерваторите, стана ясно след преброяване на резултатите в Англия.

Преброени са и гласовете в полуавтономните парламенти на Шотландия и Уелс.

Разгромът на Лейбъристката партия на тези избори може да предизвика действия от непокорните депутати на партията за отстраняване на лидера, който спечели убедителна победа на изборите през юли 2024 г. Дори ако Стамър сега оцелее, много анализатори се съмняват, че той ще води партията и на следващите национални избори, които трябва да се произведат през 2029 г.

Вицепремиерът Дейвид Лами предупреди партията да не отстранява премиера, като предупреди, че “не се сменя пилот по време на полет”.

Лейбъристите загубиха гласове от “Реформирай Обединеното кралство”, която изпрати антисистемно, антиимиграционно послание, както и от Зелената партия, чиято популярност нарасна при самоопределилия се като “екопопулист” лидер Зак Полански.

Зелените победиха лейбъристите в кметската надпревара в лондонския район Хакни и се надяват да спечелят стотици места в местните съвети на градските центрове и университетските градчета.

Консервативната партия също губи подкрепа, докато центристките Либерални демократи отбелязват известен ръст.

Анализатори коментираха, че изборите са показали, че системните партии се борят “да отговорят на популистите в ляво и дясно, които изглежда предлагат безболезнени и прости решения на неразрешими политически и икономически проблеми”.

Резултатите обаче отразяват и фрагментацията на британската политика след десетилетия доминация на лейбъристите и консерваторите, а това прави предстоящите следващата година национални избори трудни за прогнозиране.

“Реформирай Обединеното кралство” отбеляза и пробив в Шотландия и Уелс, въпреки че обявяващата се за независимост Шотландска национална партия (ШНП) и Партията на Уелс (“Плайд камри”) най-вероятно ще формират правителства в Единбург и Кардиф.

Очаква се ШНП да спечели повечето места в Единбург, където управлява от 2007 г.

Лейбъристите признаха, че са загубили контрола над Уелс, където най- вероятно ще заемат третото място след Партията на Уелс и “Реформирай Обединеното кралство”. Това е голям удар, тъй като лейбъристите доминираха в уелската политика от век и водеха базираното в Кардиф правителство, откакто такова бе установено през 1999 г., отбеляза АП.

Резултатите могат да доведат и до правителства в Шотландия и Уелс, водени от партии, решени в крайна сметка да напуснат Обединеното кралство.

Популярността на Стармър се срина след повтарящи се грешни стъпки и обрати в политиката му като реформата на социалното осигуряване, отбеляза АП.

Правителството му се бори са осигури обещания икономически ръст и да намали разходите за живот - задачи, които американско-израелската война срещу Иран направи по-трудни заради блокираните петролни доставки през Ормузкия проток.

Рейтингът на премиера бе засегнат допълнително от катастрофалното си решение да назначи Питър Манделсън -скандалния приятел на Джефри Епстийн - за посланик на Великобритания във Вашингтон.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гумен Гадев

    11 2 Отговор
    също ще е така след началото на общонациконалните протести до два месеца.

    Коментиран от #4, #8

    21:25 08.05.2026

  • 2 и тоз смешен мишок инат не пуска кокала

    13 6 Отговор
    кат тиквите

    Коментиран от #11

    21:26 08.05.2026

  • 3 Тоа смешен

    14 2 Отговор
    Убитак. Там на острова вече индийците са на власт.

    21:27 08.05.2026

  • 4 общонациконалните протести

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "Гумен Гадев":

    кои са тез бре гумен
    на тиквата стадото ли
    още си е голямо

    21:28 08.05.2026

  • 5 чарлз

    9 2 Отговор
    Ще се държи здраво за парапета.Няма да го пусне

    21:29 08.05.2026

  • 6 Сатана Z

    3 2 Отговор
    Онатолий Стайков, ти за кой гласува на месните избори вчера в Обединеното Кралство, за да даваш мнение без някой да те е питал?

    21:34 08.05.2026

  • 7 Дръта чанта

    10 1 Отговор
    Острова ке потъне с сички педофили

    Коментиран от #12

    21:35 08.05.2026

  • 8 Мухахаха

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Гумен Гадев":

    ДБ с гумените лодки ли ще стачкувате с Бай танас комуниста

    21:37 08.05.2026

  • 9 стоян георгиев

    9 1 Отговор
    Проклятието на Зеля застигна и този полезен дбил 😂

    21:38 08.05.2026

  • 10 Нагъл английски

    7 1 Отговор
    Амбреаж

    21:39 08.05.2026

  • 11 Едно котило

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "и тоз смешен мишок инат не пуска кокала":

    Гадовете мръсни

    21:40 08.05.2026

  • 12 Дай Боже

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Дръта чанта":

    Амин!

    21:43 08.05.2026

  • 13 Ел Кондор паса

    6 1 Отговор
    Кир та стармър е пътник ! Ислямски левичар фашист !

    21:46 08.05.2026

  • 14 сВинету

    4 0 Отговор
    Така, братчет, кат затънеш в л.ната лепкавото де, носа нагоре и затваряш устата.

    21:47 08.05.2026

  • 15 ЖЕСТОК ШАМАР

    9 2 Отговор
    ЗА БАНДАТА НА ОЛИГОФРЕНИТЕ. ХУБАВ ДЕН ЗА БРИТАНИЯ.

    21:49 08.05.2026

