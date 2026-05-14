Хаос във Великобритания: печели единствено Фараж

14 Май, 2026 10:01 1 963 22

В опитите си да се харесат и на едните, и на другите лейбъристите изглежда успяха да се отдалечат от всички, пише АРД

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Катастрофалните резултати на лейбъристите на местните избори във Великобритания вкараха партията в психодрама около бъдещето на премиера Киър Стармър. А от това печели само една партия - тази на Найджъл Фараж.

След катастрофалните резултати от местните избори във Великобритания гласовете, които призовават премиера Киър Стармър да подаде оставка, стават все повече и все по-силни.

Британският министър-председател и лидер на Лейбъристката партия обаче е категоричен, че няма намерение да се отказва от поста си. Остава впечатлението, че партията му е изключително разединена, пише по повода АРД. Затова изглежда, че актуалният въпрос колко още Стармър да остане премиер.

Близо 90 депутати от Лейбъристката партия искат Стармър да се оттегли. Партията обаче има друг голям проблем - няма ясна идея кой може да го наследи. Този проблем не е само вътрешнопартиен, а засяга и лидерството на правителството, за което също няма кандидати, които да сменят Стармър. Наблюдатели са възмутени от това, че лейбъристите - някога една от най-силните партии в Обединеното кралство, изглеждат изключително объркани. "Лейбъристката партия изглежда полудяла, затъвайки в тази психодрама за лидерството си", коментира биографът на Стармър Том Болдуин. Премиерът се опитва да бъде твърд и продължава да твърди, че ще остане на премиерския пост, за да спаси страната от хаос. Несъгласието на министрите му обаче вече доведе и до оставки.

Лейбъристката партия е в паника и безпътица

Въпреки че няма ясен кандидат за лидерството на партията, а и потенциално на държавата, някои лейбъристи, които се смятат за най-вероятните наследници на Стармър, се опитват да му оказват натиск. "Той обаче упорито остава на поста си. Единственият начин да накараш британски премиер да подаде оставка е на практика да му се развикаш да се маха. Точно това правят някои депутати от Лейбъристката партия. Всъщност толкова много от тях го правят, че хаосът е налице", пише политическият коментатор Стив Ричардс в британското издание "Индипендънт".

Според журналиста в партията вече се усеща паника в редиците на партията - лейбъристите си задават въпроса дали британците няма да гласуват по същия начин и на следващите парламентарни избори. Това би ги изтласкало решително от лидерските позиции.

Ако ще се търси потенциален нов лидер на Лейбъристката партия, трябва да се има предвид една сериозна дилема, в която партията се оказа в последните години, казва политологът Роб Форд пред АРД. Лейбъристите се опитват да се позиционират в центъра - едновременно да крадат гласове от партията на Найджъл Фараж "Реформирай Обединеното кралство” - да се харесат на онези, които гласуваха за Брекзит и са социално консервативни, но и в същото време да убедят либералите, че трябва да отстъпят за малко, за да има стабилна коалиция. Подобна комбинация създава перфектната буря пред тях.

Единствено Фараж печели

В опитите си да се хареса и на едните, и на другите лейбъристите изглежда успяха да се отдалечат от всички, пише АРД. Според социологическите проучвания е по-вероятно партията на Стармър да си спечели обратно гласовете, които се преляха към прогресивните Зелени, отколкото да се хареса на потенциалните избиратели на Фараж. Но дори и това да стане, не е ясно дали ще успее да се пребори с десните популисти.

"Реформирай Обединеното кралство" единствено печели от хаоса, който в момента се е възцарил в Лейбъристката партия, смята Стив Ричардс. Според журналиста партията на Фараж се представя за аутсайдер във времена, в които очевидно демократичната власт бързо покварва онези, които я получат - не само във Великобритания, но и в целия свят. "Найджъл Фараж никога не е управлявал и въпреки че имаше огромно влияние върху британската политика, винаги е бил извън властта. Затова все още може да се представя за лидер, който е против елита", обобщава Ричардс.

Британските социалдемократи в лицето на Лейбъристката партия само отблъскват избирателите с публичните си скандали, пише АРД. Остава въпросът дали Стармър наистина трябва да се оттегли и да стане четвъртият британски премиер за последните четири години, който е бил принуден да подаде оставка. Това би означавало, че лейбъристите изглежда сякаш нищо не са научили от подобните брожения в редиците на Консервативната партия. И ще доведе до обратен резултат от този, който обещаха на избирателите през 2024 година - "промяна" след 14-годишното управление на консерваторите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    6 24 Отговор
    Щом и в Британия печели копейка, работите не отиват на добре.

    Коментиран от #5, #6, #11

    10:02 14.05.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    19 7 Отговор
    Найджъл Фараж беше ключова фигура в кампанията за Брекзит, настоявайки Обединеното кралство да напусне ЕС❗
    Измами Шотландия и тям щяха да го спукат отбой❗

    Коментиран от #10

    10:08 14.05.2026

  • 3 Анонимен

    24 0 Отговор
    Пф.. след педофилските скандали и натискането за тотален контрол над интернет, забрана на впн, id verification, масови фалити на общините... вкараха държавата в колапс. Британците вече излизат с мотики!

    10:12 14.05.2026

  • 4 Някой

    24 1 Отговор
    А мисирките и управляващите (казвам им така, за да не изполЗвам нетолерантен език) не се ли сещат защо така се получава? Да не би на белия англичани н да му е писнало навсякъде да има има само забулени и мургави, дето изнасилват за белите, и социалната система? Да не би да им е писнало да ги глобяват, ако развеят английското или великобританското знаме?ах тези нетолерантни бели англичани?! Как смеят да не харесват попарата, която им забъркаха през последните 50-на години?

    10:15 14.05.2026

  • 5 Ъхъ

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Няма да имаш път за отстъпление!😂

    10:15 14.05.2026

  • 6 Някой

    26 1 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Макар Фарадж да не може да се нарече копейка, си прав, че нещата в UK, а и в целия "прогресивен" запад, нещата не са хич добре. Повсеместни фалити, залети да от сган, за която правителството се грижи за сметка на белите англичани... Прикриват се безчинствата на пакистанците и индийците - най-вече организираните изнасилвания и педофилията.
    И за това не са ви виновни руснаците (копейките, за да ме разберете, де).

    Коментиран от #22

    10:18 14.05.2026

  • 7 Kaлпазанин

    18 0 Отговор
    Хаоса тепърва предстои ,сега чакам и алтернативата в германистан да спечели и филма да запова

    10:18 14.05.2026

  • 8 Бoй c фaража (лопатата)

    11 1 Отговор
    по либерастийната гняc!

    10:36 14.05.2026

  • 9 Кака Нашева

    9 1 Отговор
    Старр Мъррр го застигна проклятието Зелен със Ски и ще дууаа супата .

    10:40 14.05.2026

  • 10 РЕАЛИСТ

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Найджъл Фарадж винаги е бил последователен. Посветил е политическата си кариера на Брекзит. Като депутат в Европарламента му се подсилваха и го заглушаваха, а сега в номер едно по популярност. В цяла Англия можеш да видиш Унион Джак. С това хората изразяват подкрепа и не могат да бъдат обвинени , че са расисти.

    Коментиран от #13, #15

    10:44 14.05.2026

  • 11 Аз съм копейка ша те

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Пълня от сутрин до вечер до като заченеш

    10:49 14.05.2026

  • 12 име

    7 1 Отговор
    Решението е да продължавате да давате още пари за Бандеристан, щото имат нужда от много златни тоалетни. Както и за мигрантите. За целта продължавайте с всевъзможните глоби, ограничения, орязване на пенсиите, кражба на осигуровки....може и да ви се получи ако издържите още някоя година. Ако не, на никой няма да липсвате като потънете

    10:55 14.05.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 4 Отговор

    До коментар #10 от "РЕАЛИСТ":

    😀😀😀
    "Найджъл Фарадж винаги е бил последователен."
    🤔🤔🤔
    Ама ти сериозно ли❓
    Значи вчерашният консерватор, който днес се определя за "либертарианец" е.....
    винаги последователен 🤔❗

    Коментиран от #14

    10:55 14.05.2026

  • 14 РЕАЛИСТ

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Съвсем, ама съвсем сериозно. Проследи му речите и идеологията във времето. Затова е номер едно сега. Вчера слушам, как Стармър търси , как да го спре и го разследва за пари дадени на партията му. Няма да стане. Народът е зад Фараж.

    11:07 14.05.2026

  • 15 Числата..

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "РЕАЛИСТ":

    показват малко по-друга реалност. 300 хиляди емигранти влизат годишно в Обединеното кралство преди БРЕКЗИТ. Сега са 600 хиляди и то пакистанци и африканци. Какви расисти са те след като затварят вратите за хора от Европа, а пускат повече чернокожи. Положение е толкова плачевно, че самите англичани се изнасят от там, по 200 хиляди годишно.

    Коментиран от #19

    11:40 14.05.2026

  • 16 Ти си

    6 1 Отговор
    Ти да видиш от DW се загрижили за Стармър а неискат да ни кажат каква е ситуацията с техния Мерц .....

    12:29 14.05.2026

  • 17 Луд Скайуокър

    5 0 Отговор
    Това е хибридна атака на Русия срещу Великобритания организирана лично от Путин

    12:34 14.05.2026

  • 18 веселин

    5 0 Отговор
    Истината е --когато колонизаторите отидоха и завладяха новооткритите страни и ги превърнаха в колонии от 1492 година -около 534 години - колонизираните вече отидоха при колонизаторите и това което са грабили и мъкнали в продължение на 500 години и са останали Ненаказани те вече колонизират колонизаторите в управлението на страните колонизатори като една от най големите в историята на човечеството е Великобритания ! - Лидер колонизатор който е колонизирал почти целият свят и със заграбеното от колониите е построил хиляди дворци , замъци и музеи от заграбеното и всичко това е от колониите като похвала като -- вижте и ме похвалете как и колко много съм заграбил .

    13:10 14.05.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Числата..":

    Вече десета година подред най- използваното име за записване на новородени в кралството е....... Мохамед🤔

    Коментиран от #20

    13:21 14.05.2026

  • 20 Али Гатор

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Е то отдавна е известно че най- разпространеното лично име в света е Мохамедани а фамилно Ли

    15:43 14.05.2026

  • 21 каунь

    1 0 Отговор
    боли мъ че пъ за тия!

    15:46 14.05.2026

  • 22 Гошо

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Някой":

    Напротив Путин е виновен Наши експерти казват че Русия отдавна е инвестирала в разни "зелени" там всякакви либерали

    23:57 14.05.2026