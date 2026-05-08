Засилени отбранителни способности! Северна Корея разполага нова далекобойна артилерия по южната граница

8 Май, 2026 22:53 600 13

Самоходната гаубица има обсег на поразяване над 60 километра, достатъчно, за да постави Сеул в обсега на обстрел на севернокорейските фронтови позиции

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Северна Корея планира да разположи нова самоходна гаубица по границата си с Южна Корея до края на тази година, за да засили отбранителните си способности.

Според Корейската централна информационна агенция (KCNA), севернокорейският лидер Ким Чен Ун е посетил фабрика за боеприпаси в сряда, за да прегледа производството на "нов тип 155-милиметрова самоходна гаубица", предназначена за три батальона, разположени в далекобойна артилерийска единица по "южната граница".

Самоходната гаубица има обсег на поразяване над 60 километра, достатъчно, за да постави Сеул в обсега на обстрел на севернокорейските фронтови позиции.

Ким "потвърди отново, че 2026 г. ще отбележи и безпрецедентно подобрение в хода на борбата за укрепване на националния отбранителен капацитет на страната", съобщи още KCNA, призовавайки кадрите да постигат "значителни успехи всеки ден" чрез засилени усилия за укрепване на военната готовност.

Ким посети 5000-тонния военен кораб "Чой Хьон" в четвъртък, за да наблюдава тест за маневриране преди въвеждането му в експлоатация.

Снимки, публикувани от държавните медии, показват дъщерята на Ким, Джу-ае, която го придружава по време на инспекцията.

Той се качи на борда на разрушителя и участва в навигационен тест, проведен в Жълто море, и инспектира оперативните възможности и бойната готовност на кораба.

Изразявайки задоволство от напредъка в строителството на кораба, Ким нареди той да бъде доставен на флота до средата на юни, както е планирано, според репортажа.

Пхенян е провел серия от тестове на стратегически крилати ракети от разрушителя, които анализаторите смятат, че може да са способни да носят ядрени бойни глави.

Северна Корея представи разрушителя "Чой Хьон" през април миналата година като част от по-широк стремеж за модернизиране на военноморските си сили.

След пускането на вода на подобен разрушител, "Кан Кон", през юни 2025 г., Ким нареди построяването на трети кораб от същия клас навреме за годишнината от основаването на управляващата Корейска работническа партия на 10 октомври.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 5 Отговор
    Утре 9 часа на Паметника на Съветската армия е Маршът на Безсмъртния полк.

    Коментиран от #9, #10, #11

    22:57 08.05.2026

  • 2 Цвете

    3 4 Отговор
    ОЩЕ ЕДИН ЛУД ЗА ВРЪЗВАНЕ. НАХРАНИ СИ ХОРАТА, ЧЕ СА КАТО ЖИВИТЕ МОЩИ.ВСИЧКИ ОБЛЕЧЕНИ ЕДНАКВО, ТОВА ЦИВИЛИЗОВАНО ЛИ Е? И У ВАС НЯМА ИНТЕРНЕТ, ЗАЩО? КЛАНЯТ СЕ НА ПОРТРЕТИТЕ ВИ ОТ СТРАХ.УЖАС ,ПЪЛЕН БЛОКАЖ НА НОРМАЛЕН ЧОВЕШКИ ЖИВОТ. ТИ СИ ЧУДОВИЩЕ, УНИЩОЖАВАШ НОРМАЛНИТЕ ЗА ДА ТИ Е УДОБНО НА ТЕБ. 🦧

    Коментиран от #5, #6

    23:00 08.05.2026

  • 3 Цвете

    3 4 Отговор
    23:01 08.05.2026

  • 4 Сатана Z

    3 3 Отговор
    В Южна Корея има над 45 000 американски окупационни войски ,които са заплаха за народа на Северна Корея.Докато са там ще има напрежение.Същото ,което се случи с монархиите в Персийския залив.Ако южняците искат мир трябва да изритат краварите обратно в Обора.Другия начин е по-трудно ,но също така резултатен гледайки как янките си обират крушите където не са канени.

    23:02 08.05.2026

  • 5 Пръц

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Цвете":

    Пиши с малки букви бе,плевел!

    23:04 08.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ха ха хааа

    3 1 Отговор
    Тия , па ... Кой ли ги закача , обаче са научили нещо от партизаните .. Никой не ни търси , но ние се крием . 🤭

    23:05 08.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дрътия Софианец

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Напомпай гумите на колилото , Украйна , нахлупи ушанката с петолъчката , земи - Нас червеното знаме роди ни и действай ... 🤭😁

    23:10 08.05.2026

  • 10 Един

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Вече няма такъв паметник.

    Коментиран от #13

    23:18 08.05.2026

  • 11 ППП

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ПУТИНСКИЯ

    ПАРАД

    НА

    ПОЗОРА

    ли имаш предвид

    23:19 08.05.2026

  • 12 А Кога ще

    1 1 Отговор
    Има Кучешко месо
    За Северно Корейските Роби?

    Дебелия Шопар Ким
    Ще ги нахрани ли
    Накрая

    23:20 08.05.2026

  • 13 Има , има

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Един":

    Той ще го намери ... 🤭😁

    23:38 08.05.2026

