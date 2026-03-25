Руското външно министерство: Това е неприкрита подготовка за война

25 Март, 2026 16:34

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви днес, че съвместните американо-южнокорейски военни учения "Щит на свободата" (Freedom Shield) са равносилни на "неприкрита подготовка за война", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Вашингтон и Сеул проведоха между 9 и 19 март годишните си големи съвместни военни учения в Южна Корея, обявявайки, че те са отбранителни и са предназначени да проверят готовността за отблъскване на потенциални военни заплахи от Северна Корея.

"Официално те бяха обявени като отбранителни, но съдейки по отработените в хода им задачи, а също така по задействаната военна техника, въпросните учения, разбира се, не са нищо друго освен неприкрита подготовка за война. Очевидно е, че подобна военна активност на Вашингтон и Сеул не допринася с нищо за намаляване на напрежението, към което поне на думи се стремят властите на Южна Корея", отбеляза Захарова, цитирана от ТАСС.


  • 1 Клоуна пусин 🤡💩

    24 41 Отговор
    Защо ти трябваше да нападаш Украйна и да береш този срам и резил ?
    От портиер и бакшиш те назначиха за цар на московските татаро-монголи и десетки колониално поробени Републики. Всичко си имаше, с медведев изкахте няколко медени месеца без никой да ви притеснява, навсякъде те приемаха, а сега си най-презираното и отблъскващо жуже-клоун, което никой не кани и никой не иска да докосне . Московските opки ги гонят на всякъде по света. 95% от русияните живеят по зле от yличните koтки и kyчета на Запад.
    Защо бе недopacляк?! Сега цял свят знае, че си един мишok, който се скрива в бункера при всяка незначителна опасност и изоставяш всичките си партньори, криейки се зад безсмислени декларации и оправдавайки своята некадърност с измислени врагове.

    Коментиран от #6, #7, #11, #12, #17, #23, #33, #35

    16:36 25.03.2026

  • 2 Селянин

    21 8 Отговор
    Хубао е дъ съ знай, чи на Кимчо, пее ра ски нумера ни стаа да му праат.

    16:37 25.03.2026

  • 3 Пепи Волгата

    21 24 Отговор
    Хаха, смахнати тролове копейкаджии, аз вече забравих за копейките.

    16:38 25.03.2026

  • 4 да да

    29 12 Отговор
    Ей там вече ще настъпят мотиката американците

    Коментиран от #14

    16:39 25.03.2026

  • 5 Малко спомени

    25 23 Отговор
    През 2022Маша каза ..:Само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна.

    Коментиран от #8

    16:39 25.03.2026

  • 6 Селянин

    22 16 Отговор

    До коментар #1 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    Убау си си научил урокъ. И ти ли актьорско продажно майсторство шъ припродаваш кът Зеления клоун?

    Айде къзъм, изкара си 30 сребърника.

    Коментиран от #15, #19

    16:40 25.03.2026

  • 7 Момче

    19 14 Отговор

    До коментар #1 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    Посети доктор Гълъбова!
    Спешно!

    Коментиран от #32

    16:41 25.03.2026

  • 8 АМИ ДРУГИТЕ ЛУДИ ДЕТО В 23 Г

    22 16 Отговор

    До коментар #5 от "Малко спомени":

    ЗАПАЛИХА И ИЗХОРИХА ЖИВИИ 235 БЪЛГАРИ В ОДЕСА.... ЗАСЛУЖАВАТ МЪСТ ОТ МАША....

    Коментиран от #21

    16:43 25.03.2026

  • 9 Нямат край

    15 18 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и СТРАХ, нямат...😂

    16:44 25.03.2026

  • 10 До клоуна малоумен

    17 12 Отговор
    Нямаш достатъчно умствени клетки , за да разбереш защо РФ започна войната . Щом като неможеш да мислиш , значи и неможеш да работиш , а именно такива като теб ще пострадат най - много от последствията от войната .

    Коментиран от #16

    16:44 25.03.2026

  • 11 някой си

    18 14 Отговор

    До коментар #1 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    сега цял свят знае че 🚽ес е въздух под налягане,наливат пари и оръжия в уср@йна,а Русия продължава да ги разгромява

    16:45 25.03.2026

  • 12 няколко т.пи

    10 10 Отговор

    До коментар #1 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    коментара, всеки ден от един и същ ТПК.

    16:45 25.03.2026

  • 13 Кривоверен алкаш

    10 7 Отговор
    Да му се не види....КОЙ ГО КАЗВА....

    16:45 25.03.2026

  • 14 Сащ не ги мисли

    15 14 Отговор

    До коментар #4 от "да да":

    Русия го е закъсала наистина много здраво

    😃

    Коментиран от #20

    16:45 25.03.2026

  • 15 До селянина

    8 13 Отговор

    До коментар #6 от "Селянин":

    Човека е написал истината, но на теб не ти е угодна! И с изтърканите номера за сребърници и подобни истината си е истина!

    Коментиран от #18

    16:46 25.03.2026

  • 16 Питащ

    11 14 Отговор

    До коментар #10 от "До клоуна малоумен":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    Коментиран от #22

    16:46 25.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 " Човека", който пише

    11 5 Отговор

    До коментар #15 от "До селянина":

    тази тпня всеки ден, всеки час си ти.

    16:47 25.03.2026

  • 19 Факт.

    13 12 Отговор

    До коментар #6 от "Селянин":

    Точно в това е голямата руска трагедия. Един неизвестен млад комедиен актьор за отрицателно време успя да направи Русия и Путин за посмешище пред света. В такава унизителна позиция, руснаците никога са били в цялата си история.

    16:48 25.03.2026

  • 20 някой си

    12 7 Отговор

    До коментар #14 от "Сащ не ги мисли":

    в голяма грешка си,🚽ес го е закъсал и продължава все по яко да закъсва

    16:48 25.03.2026

  • 21 Българин

    16 14 Отговор

    До коментар #8 от "АМИ ДРУГИТЕ ЛУДИ ДЕТО В 23 Г":

    Троле, българите в Одеса се бият срещу руските окупатори и убийци, бият се за свободна Украйна.

    16:48 25.03.2026

  • 22 За да избие 3 млн

    10 9 Отговор

    До коментар #16 от "Питащ":

    Бандерки:)))

    Коментиран от #30

    16:48 25.03.2026

  • 23 Глупости

    11 12 Отговор

    До коментар #1 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    Сега цял свят знае, че евр0гейската кочина за никъв чеп не става,потъва с всяка изминала секунда

    16:50 25.03.2026

  • 24 Всеки

    4 4 Отговор
    Всеки месец има планувана война: януари планува Венецуела, февруеари планува Иран, Март планува Северна Корея - всичко е точно, нали казаха че пари за войни ще има осигурени достатъчно

    16:53 25.03.2026

  • 25 За Масква никога не е късно

    10 7 Отговор
    да стане за смях. Два пъти преди обед и един път надвечер.

    16:53 25.03.2026

  • 26 Знае дъртава овца

    8 7 Отговор
    2 години правиха същото по границата с Украйна. Дори до последно уж имаха учения с Беларус и твърдяха - ма как може да си представите да нападнем Украйна.

    16:54 25.03.2026

  • 27 Ъхъ!!!

    8 4 Отговор
    На Путин сал едно мазно кюфте му остана и сега го е страх да не го изпържат и него!

    16:56 25.03.2026

  • 28 Алооо

    6 2 Отговор
    Путин, стига си квичал. Какво искаш... Лоената ти топка всеки ден изстрелва ракети, трупа оръжия и заплашва. Хайде стига сте пищяли като ущипана мома!

    16:57 25.03.2026

  • 29 Живков

    6 3 Отговор
    Ами тази З Нахарова ми е много сладка Със сигурност ще се пенсионира на тази длъжност Искам само да каже Събираме си вече парцалите победихме и се връшаме завинаги в КОЧИНАТА

    16:57 25.03.2026

  • 30 Ха-ха

    4 5 Отговор

    До коментар #22 от "За да избие 3 млн":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са 21 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    16:58 25.03.2026

  • 31 Захарова

    4 3 Отговор
    Трябва да е луд някой да твърди такова нещо !

    16:58 25.03.2026

  • 32 Нека да пиша

    1 5 Отговор

    До коментар #7 от "Момче":

    Д-р Гълабова е шефката на всички психолеви
    .

    17:00 25.03.2026

  • 33 Това са безспорни

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    Факти.

    17:01 25.03.2026

  • 34 Kaлпазанин

    4 3 Отговор
    Остана и там да почнат ,че оня Ким по ,хич няма да се двиоми да пусне и некой атом

    17:01 25.03.2026

  • 35 Оня с коня

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    путин е цар над всички царе, запомнето го евроПЕДАЛИИ!

    ПО ВЕЛИК ОТ ПУТИН НЯМА! ФАКТ

    колкото и да цвилите, ха ха ха факт

    Коментиран от #37

    17:04 25.03.2026

  • 36 Сус бе копейки мърляви!

    2 3 Отговор
    Сууууус!

    17:04 25.03.2026

  • 37 Оня с парчето

    0 3 Отговор

    До коментар #35 от "Оня с коня":

    Царая на бункера от пет години.

    17:07 25.03.2026

