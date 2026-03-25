Руското външно министерство: Това е неприкрита подготовка за война

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви днес, че съвместните американо-южнокорейски военни учения "Щит на свободата" (Freedom Shield) са равносилни на "неприкрита подготовка за война", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Вашингтон и Сеул проведоха между 9 и 19 март годишните си големи съвместни военни учения в Южна Корея, обявявайки, че те са отбранителни и са предназначени да проверят готовността за отблъскване на потенциални военни заплахи от Северна Корея.

"Официално те бяха обявени като отбранителни, но съдейки по отработените в хода им задачи, а също така по задействаната военна техника, въпросните учения, разбира се, не са нищо друго освен неприкрита подготовка за война. Очевидно е, че подобна военна активност на Вашингтон и Сеул не допринася с нищо за намаляване на напрежението, към което поне на думи се стремят властите на Южна Корея", отбеляза Захарова, цитирана от ТАСС.