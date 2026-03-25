Руското външно министерство: Това е неприкрита подготовка за война

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви днес, че съвместните американо-южнокорейски военни учения "Щит на свободата" (Freedom Shield) са равносилни на "неприкрита подготовка за война", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Вашингтон и Сеул проведоха между 9 и 19 март годишните си големи съвместни военни учения в Южна Корея, обявявайки, че те са отбранителни и са предназначени да проверят готовността за отблъскване на потенциални военни заплахи от Северна Корея.
"Официално те бяха обявени като отбранителни, но съдейки по отработените в хода им задачи, а също така по задействаната военна техника, въпросните учения, разбира се, не са нищо друго освен неприкрита подготовка за война. Очевидно е, че подобна военна активност на Вашингтон и Сеул не допринася с нищо за намаляване на напрежението, към което поне на думи се стремят властите на Южна Корея", отбеляза Захарова, цитирана от ТАСС.
1 Клоуна пусин 🤡💩
От портиер и бакшиш те назначиха за цар на московските татаро-монголи и десетки колониално поробени Републики. Всичко си имаше, с медведев изкахте няколко медени месеца без никой да ви притеснява, навсякъде те приемаха, а сега си най-презираното и отблъскващо жуже-клоун, което никой не кани и никой не иска да докосне . Московските opки ги гонят на всякъде по света. 95% от русияните живеят по зле от yличните koтки и kyчета на Запад.
Защо бе недopacляк?! Сега цял свят знае, че си един мишok, който се скрива в бункера при всяка незначителна опасност и изоставяш всичките си партньори, криейки се зад безсмислени декларации и оправдавайки своята некадърност с измислени врагове.
Коментиран от #6, #7, #11, #12, #17, #23, #33, #35
16:36 25.03.2026
2 Селянин
16:37 25.03.2026
3 Пепи Волгата
16:38 25.03.2026
4 да да
Коментиран от #14
16:39 25.03.2026
5 Малко спомени
Коментиран от #8
16:39 25.03.2026
6 Селянин
До коментар #1 от "Клоуна пусин 🤡💩":Убау си си научил урокъ. И ти ли актьорско продажно майсторство шъ припродаваш кът Зеления клоун?
Айде къзъм, изкара си 30 сребърника.
Коментиран от #15, #19
16:40 25.03.2026
7 Момче
До коментар #1 от "Клоуна пусин 🤡💩":Посети доктор Гълъбова!
Спешно!
Коментиран от #32
16:41 25.03.2026
8 АМИ ДРУГИТЕ ЛУДИ ДЕТО В 23 Г
До коментар #5 от "Малко спомени":ЗАПАЛИХА И ИЗХОРИХА ЖИВИИ 235 БЪЛГАРИ В ОДЕСА.... ЗАСЛУЖАВАТ МЪСТ ОТ МАША....
Коментиран от #21
16:43 25.03.2026
9 Нямат край
16:44 25.03.2026
10 До клоуна малоумен
Коментиран от #16
16:44 25.03.2026
11 някой си
До коментар #1 от "Клоуна пусин 🤡💩":сега цял свят знае че 🚽ес е въздух под налягане,наливат пари и оръжия в уср@йна,а Русия продължава да ги разгромява
16:45 25.03.2026
12 няколко т.пи
До коментар #1 от "Клоуна пусин 🤡💩":коментара, всеки ден от един и същ ТПК.
16:45 25.03.2026
13 Кривоверен алкаш
16:45 25.03.2026
14 Сащ не ги мисли
До коментар #4 от "да да":Русия го е закъсала наистина много здраво
😃
Коментиран от #20
16:45 25.03.2026
15 До селянина
До коментар #6 от "Селянин":Човека е написал истината, но на теб не ти е угодна! И с изтърканите номера за сребърници и подобни истината си е истина!
Коментиран от #18
16:46 25.03.2026
16 Питащ
До коментар #10 от "До клоуна малоумен":При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?
Коментиран от #22
16:46 25.03.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 " Човека", който пише
До коментар #15 от "До селянина":тази тпня всеки ден, всеки час си ти.
16:47 25.03.2026
19 Факт.
До коментар #6 от "Селянин":Точно в това е голямата руска трагедия. Един неизвестен млад комедиен актьор за отрицателно време успя да направи Русия и Путин за посмешище пред света. В такава унизителна позиция, руснаците никога са били в цялата си история.
16:48 25.03.2026
20 някой си
До коментар #14 от "Сащ не ги мисли":в голяма грешка си,🚽ес го е закъсал и продължава все по яко да закъсва
16:48 25.03.2026
21 Българин
До коментар #8 от "АМИ ДРУГИТЕ ЛУДИ ДЕТО В 23 Г":Троле, българите в Одеса се бият срещу руските окупатори и убийци, бият се за свободна Украйна.
16:48 25.03.2026
22 За да избие 3 млн
До коментар #16 от "Питащ":Бандерки:)))
Коментиран от #30
16:48 25.03.2026
23 Глупости
До коментар #1 от "Клоуна пусин 🤡💩":Сега цял свят знае, че евр0гейската кочина за никъв чеп не става,потъва с всяка изминала секунда
16:50 25.03.2026
24 Всеки
16:53 25.03.2026
25 За Масква никога не е късно
16:53 25.03.2026
26 Знае дъртава овца
16:54 25.03.2026
27 Ъхъ!!!
16:56 25.03.2026
28 Алооо
16:57 25.03.2026
29 Живков
16:57 25.03.2026
30 Ха-ха
До коментар #22 от "За да избие 3 млн":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са 21 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
16:58 25.03.2026
31 Захарова
16:58 25.03.2026
32 Нека да пиша
До коментар #7 от "Момче":Д-р Гълабова е шефката на всички психолеви
.
17:00 25.03.2026
33 Това са безспорни
До коментар #1 от "Клоуна пусин 🤡💩":Факти.
17:01 25.03.2026
34 Kaлпазанин
17:01 25.03.2026
35 Оня с коня
До коментар #1 от "Клоуна пусин 🤡💩":путин е цар над всички царе, запомнето го евроПЕДАЛИИ!
ПО ВЕЛИК ОТ ПУТИН НЯМА! ФАКТ
колкото и да цвилите, ха ха ха факт
Коментиран от #37
17:04 25.03.2026
36 Сус бе копейки мърляви!
17:04 25.03.2026
37 Оня с парчето
До коментар #35 от "Оня с коня":Царая на бункера от пет години.
17:07 25.03.2026