Северна Корея проведе тест на двигател за ракета, която може да бъде насочена към континенталната част на САЩ

29 Март, 2026 12:57 1 846 58

Държавният глава на Северна Корея заяви, че най-новият тест на двигателя е имал голямо значение за извеждането на стратегическата военна мощ на страната на най-високо ниво

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун наблюдава тест на модернизиран, високотягов двигател с твърдо гориво за оръжия и го приветства като значимо постижение за повишаване на стратегическия военен капацитет на страната, съобщи днес агенция КЦТА, цитирана от БТА.

Въпреки че тестът е в съответствие с обявената от Ким Чен-ун цел за придобиване на по-бързи, труднооткриваеми ракети, насочени към САЩ и техните съюзници, някои експерти предполагат, че твърдението на Северна Корея може да е преувеличено.

КЦТА допълни, че севернокорейският лидер е наблюдавал наземния тест на новия двигател. Агенцията посочва, че максималната мощност на двигателя е 2500 килотона, в сравнение с около 1970 килотона, отчетени при подобен тест на двигател с твърдо гориво през септември.

Според КЦТА тестът е проведен като част от петгодишното укрепване на въоръженията на Северна Корея, предназначено за модернизиране на „стратегически ударни средства“, термин, отнасящ се до балистични ракети, способни да носят ядрени заряди, както и други оръжия.

Държавният глава на Северна Корея заяви, че най-новият тест на двигателя е имал „голямо значение за извеждането на стратегическата военна мощ на страната на най-високо ниво“.

КЦТА не съобщи точно кога или къде се е провел тестът, отбелязва Асошиейтед прес.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    33 7 Отговор
    Ма много несериозно !!! Не го очаквах от Ким ! Теста трябваше да е реалистичен.......

    Коментиран от #16

    12:58 29.03.2026

  • 2 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    43 8 Отговор
    Краварски и ционистки кошмар няма край

    12:58 29.03.2026

  • 3 Овчар

    35 8 Отговор
    Разумните нации се обединяват срещу вампирите...! Скоро ще има удар от космоса...

    12:59 29.03.2026

  • 4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    36 9 Отговор
    Полезно е, когато Русия ти е приятел...

    Коментиран от #22

    12:59 29.03.2026

  • 5 Сталин

    42 8 Отговор
    Вижте само Ким Чен как скучае никой не иска да си играе с неговите играчки,даже най добрият му приятел Дони Де Дъмбо не иска да си играе с Ким

    13:01 29.03.2026

  • 6 БОЛШЕВИК

    45 9 Отговор
    Велика страна с Велики ръководители дядо, баща и сега великия Ким. Не допуснаха капиталистическата чума и няма да я допуснат никога да покори страната им и да превземе държавата им, да ограби и покори народа.

    Коментиран от #8

    13:04 29.03.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    10 31 Отговор
    Официално каня таварищь Ким на Олимпиада 2028г в Русия, таварищи !!! Ще се проведе в Белгород, Брянск, Крим и разбира се Уст-Луга, където укро-дронове ще възпламенят Олимпийския огън ☝️
    Давайте жить дружно таварищи 😁

    13:05 29.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мнение

    12 33 Отговор
    Путин изглежда като човек с тежки зависимости от олигархата. Сега уж се подготвяло поредното "голямо" пролетно настъпление. Ако е като миналогодишното, за Путин нещата ще станат още по-сложни, защото умората от войната със сигурност се усеща и в Русия. Според руски анализатори, средната скорост на придвижване на армията е 15 метра на ден! Ако Червената армия се движеше така, вероятно Берлин още нямаше да бъде взет. Иначе големи изхвърляния, последни предупреждения, а Прибалтика вече директно влезе във войната и обстрелва даже Петербург. Путин отново се позабърса и си премълча. Аз вече се чудя той защо я почна тази война? Иска ли въобще да я свърши и как - с победа иле с позорен мир?

    Коментиран от #21, #33

    13:08 29.03.2026

  • 10 Сталин

    32 9 Отговор
    А ние в България си купихме поредната гумена лодка за военноморския ни флот

    Коментиран от #13

    13:11 29.03.2026

  • 11 гост

    6 15 Отговор
    Може да полети,въпроса е дали ще стигне..

    Коментиран от #35

    13:13 29.03.2026

  • 12 И Киев е Руски

    5 12 Отговор
    Време е ее.В БТто ще се наводним със салами от щатите и цената ще падне

    13:13 29.03.2026

  • 13 Кирило Буданов, разведчик

    13 22 Отговор

    До коментар #10 от "Сталин":

    Абе гумена лодка, ама с тия гумени лодки и малце акъл Украйна потопи целия руски флот и се зае с търговския, таварищь другар камунист ☝️

    Коментиран от #53

    13:15 29.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Не напразно го наричат

    13 5 Отговор
    Човекът ракета

    13:19 29.03.2026

  • 16 Толкова си могат

    10 9 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    но е достъчно за целите на пропагандата, да го излъчат по севернокорейската телевизия :)

    Коментиран от #20

    13:20 29.03.2026

  • 17 Ъхъ!!!

    8 20 Отговор
    Тоя нещастник не може да изхрани народа си, ама набляга на ракети, танкове и снаряди! Ако не е чуждестранната помощ с храни Северна Корея ще загине от глад.

    Коментиран от #27, #57

    13:20 29.03.2026

  • 18 До сега

    6 5 Отговор
    падаха преди Япония !

    Коментиран от #28

    13:21 29.03.2026

  • 19 баба Меца

    20 2 Отговор
    Хищникът-агресор, само сила го възпира.

    13:21 29.03.2026

  • 20 Има ли

    4 5 Отговор

    До коментар #16 от "Толкова си могат":

    телевизия???

    Коментиран от #24

    13:21 29.03.2026

  • 21 Хи их хи

    4 6 Отговор

    До коментар #9 от "Мнение":

    Аман от спИцЯлисти и аналЛизатори!

    13:23 29.03.2026

  • 22 Кубинец

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Аха ,за Русия!

    13:23 29.03.2026

  • 23 604

    6 6 Отговор
    отдавна метат ракети до там, за това и не ги закачат!

    13:23 29.03.2026

  • 24 Има

    8 2 Отговор

    До коментар #20 от "Има ли":

    Два държавни канала 😄

    13:24 29.03.2026

  • 25 Късе е Севара, къде е Юга

    7 9 Отговор
    Държавният глава на Северна Корея заяви, че най-новият тест на двигателя е имал голямо значение за извеждането на стратегическата военна мощ на страната на най-високо ниво
    -;-
    Имам Хладилник Самсунг

    Има ли Хладилници Кимченунг за продажба сред бугарските маркс-ленинисти!
    Колко пропаднал е сталино-путлеризъма!

    13:24 29.03.2026

  • 26 Боко

    9 5 Отговор
    тръмпи защо не ги освободиш 😁 или само на умрели куче (Венецуела, Куба ..)нож вадиш ? Сега се чудите с каква”победа” да се изнесете от Персия 😁🤪👌

    13:24 29.03.2026

  • 27 БОЛШЕВИК

    15 5 Отговор

    До коментар #17 от "Ъхъ!!!":

    Затова ли, севернокорейците се увеличиха като население, а ние за 36 години капитализъм намаляхме драстично?

    Коментиран от #30, #31, #32

    13:26 29.03.2026

  • 28 А сега ще паднат оттатък Япония

    6 6 Отговор

    До коментар #18 от "До сега":

    До сега
    21ОТГОВОР
    падаха преди Япония !
    -;-
    Голема радост за Кимирсенистите.
    Абе какво ще стане с династията ако Фамилията се окаже безплодна?!!
    Каква мъка ще изпитат северните корейци без силата на Бога Ким!

    Коментиран от #29

    13:26 29.03.2026

  • 29 БОЛШЕВИК

    7 6 Отговор

    До коментар #28 от "А сега ще паднат оттатък Япония":

    Там който и да дойде на власт, няма да допуснат капитализъм и капиталистите.

    13:28 29.03.2026

  • 30 Герги

    7 7 Отговор

    До коментар #27 от "БОЛШЕВИК":

    Как мислиш, ако отворят свободно границата на СК,,дали ще остане някой...освен Политбюрото и роднините...

    Коментиран от #34, #36

    13:29 29.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Изтриха ми коментара за победата на БКП-

    10 3 Отговор

    До коментар #27 от "БОЛШЕВИК":

    Затова ли, севернокорейците се увеличиха като население, а ние за 36 години капитализъм намаляхме драстично?
    Коментиран от 30, 31
    -;-
    и що така ми изтриха коментара за победата на БКП-то с 2.97%!

    13:32 29.03.2026

  • 33 не може да бъде

    8 5 Отговор

    До коментар #9 от "Мнение":

    Положението на фронта в Украйна е толкова сложно че даже най-големите експерти по въпроса замлъкнаха -сега на пълна мощност работят само пропагандните центрове и псевдоекспертите!?Сравнението с Червена армия е напълно неуместно както заради целите така и заради обстоятелствата !?Войната на Израел и ѝСАЩ срещу Иран разкрива някои -но само някои от детайлите мащабната война която се води от САЩ основно и се планира от центрове и институции които стоят в сянка!?И най-сериозното тази война всъщност е започната преди много години и не е насочена само срещу Иран или Русия и изобщо не става дума за военна победа а за победа чрез оръжия и война която да даде определени резултати!?Единственото нещо което се изясни сега до определена степен е че т.н.икономическа и финансова сила на колективния Запад -аргумент за постигане на всякакви победи -не е нулирана и оказва все още влияние - но тя е сведена само до важен но не решаващ фактор ...оказа се че има и други фактори със същото значение ...и освен това на тази сила е придадено значение което тя реално няма !? Сега такива като нас -имам пред вид малки държави -сме принудени да чакаме крайния резултат и решение на големите сахиби които ще определят кой къде и какво!?Считам че във всички случаи ще бъдем изненадани ...както ни изненадва зимата всяко година!?

    13:33 29.03.2026

  • 34 БОЛШЕВИК

    14 7 Отговор

    До коментар #30 от "Герги":

    Има филм за избягали севернокорейци в Ю. Корея, след изпитаната реална експлоатация на капиталистите тия бяха в окаяно състояние и искаха да се върнат в С. Корея, но не ги допуснаха да се върнат!

    Коментиран от #38

    13:33 29.03.2026

  • 35 Поправка

    7 6 Отговор

    До коментар #11 от "гост":

    Стигат и от доста време работи по скороста защото стигаха до същисаните за 11 минути. Опитва да ги свали до 9 минути . А ти помисли защо иска това време от 9 минути.

    13:33 29.03.2026

  • 36 те така мразят Света че си искат затвора

    6 3 Отговор

    До коментар #30 от "Герги":

    Герги
    11ОТГОВОР
    До коментар 27 от "БОЛШЕВИК":

    Как мислиш, ако отворят свободно границата на СК,,дали ще остане някой...освен Политбюрото и роднините
    -;-
    Преди 10.11.1990 година имаше в МЕЙ-то "В.И.Ленин" северни корейци; 2-години вече в Бг и явно добре са учили в ИЧС-то защото говореха прилично.
    Ама като падна Берлинската стена и за 4-5 дни през Москва си ги изтеглиха в Пхенян.
    Никой от тях не разказваше за семейството си, къде работят родителите и какви ги правят.
    ама и не споделяха какво им харесва в София и Студентския град.

    Коментиран от #45

    13:37 29.03.2026

  • 37 Не Разбирам

    3 12 Отговор
    Добре де... Една водородна бомба е достатъчна да изчисти Северна Корея от картата. Какво се напъват?

    Коментиран от #43, #50

    13:37 29.03.2026

  • 38 Си Дзън

    11 6 Отговор

    До коментар #34 от "БОЛШЕВИК":

    Глупости - в Северна Корея екзекутират избягалите. Китай редовно им връща такива.

    13:38 29.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 да питам

    7 6 Отговор
    верно ли в Северна Корея всички трябва да са с еднакви прически и дрехи ?

    13:39 29.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 БОЛШЕВИК

    7 7 Отговор

    До коментар #37 от "Не Разбирам":

    Тя С.Корея в момента има най-мощната бомба от 120 мегатона!

    Коментиран от #44, #54

    13:40 29.03.2026

  • 44 И за какво са им бомби и ракети

    7 10 Отговор

    До коментар #43 от "БОЛШЕВИК":

    на такива бедни и изостанали държави като Северна Корея и Русия, не е ли по-добре тази пари да отидат за хората. И чак им се възхищавате. Скъпите оръжия и нови технологии са за богатите държави, те могат да си ги позволят.

    Коментиран от #46, #47

    13:43 29.03.2026

  • 45 хмм

    10 6 Отговор

    До коментар #36 от "те така мразят Света че си искат затвора":

    Как другите държави са си направили устройството не е наша работа. Ако народите им не са доволни, те ще се справят сами с проблемите си. Този мерак на САЩ да сваля чужди "режими" трябва да бъде преустановен. Севернокорейците знаят какво искат и какви промени да правят. Ние да си гледаме нашата кочинка, че от толкова демокрация нямаме нито армия, нито икономика, нито здравеопазване, нито качествено образование. И най-лошото - народ нямаме. Намаляваме драматично, обаче сме тръгнали Северна Корея да оправяме.

    13:43 29.03.2026

  • 46 Незнайко

    5 6 Отговор

    До коментар #44 от "И за какво са им бомби и ракети":

    За да няма "туристи" като при персите.

    Коментиран от #51

    13:46 29.03.2026

  • 47 БОЛШЕВИК

    11 5 Отговор

    До коментар #44 от "И за какво са им бомби и ракети":

    Преди 36 години у нас, като дойдоха капиталистите и казаха да нарежем ракети, танкове и при. Отидоха ли пари при хората, или даже им ограбиха и спестяванията и разграбиха държавната икономика и оставиха цял народ без поминък?!

    13:47 29.03.2026

  • 48 Сандо

    7 5 Отговор
    Една добра новина,даваща ни повод за оптимизъм.

    Коментиран от #49

    13:51 29.03.2026

  • 49 Кухоглава копейка

    4 4 Отговор

    До коментар #48 от "Сандо":

    Ще се мриееее бе боклууук!

    Коментиран от #58

    13:53 29.03.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Кой е тръгнал да напада

    6 6 Отговор

    До коментар #46 от "Незнайко":

    Северна Корея, няма и защо. Ако си кротуват в границите и не нарушават международните договори, няма никаква опасност за тях.

    13:59 29.03.2026

  • 52 Анонимен

    2 2 Отговор
    Жид стала лудше,жизн стала веселей.

    14:07 29.03.2026

  • 53 Въпросче

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Кирило Буданов, разведчик":

    А колко милиона тона зърно ще изнесе Укрия тази година с гумените си лодки? Или ще мине на еднодръвки?

    14:31 29.03.2026

  • 54 Интересно

    1 2 Отговор

    До коментар #43 от "БОЛШЕВИК":

    Ще я взривяват на място?

    14:35 29.03.2026

  • 55 Мисиркиии

    5 0 Отговор
    Какви са тия 2500 килотона бе? Това са 2500 килонютона, което приблизително е 250 тона тяга, а не мощност.Аман от неграмотност!

    14:46 29.03.2026

  • 56 сашо

    4 0 Отговор
    ......някои експерти предполагат, че твърдението на Северна Корея може да е преувеличено......
    Тези които не вярват на Ким Чен да си дадат адреса като доказателство ще изпрати някоя ракета ? --тогава няма да има съмнение . Той не е Путин който само гледа , чака какво ще стане и внимава да не обиди колегите си . Последно Прибалтика атакува с дронове Ленинградска област а той гледа и чака -- ще продължат ли за да се оплаче на Тръмп или в ООН .

    15:18 29.03.2026

  • 57 604

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ъхъ!!!":

    пусни си кадри от Пхенян и се метай от панелаката .......изключително начетена и дисциплинирана нация.

    16:09 29.03.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

