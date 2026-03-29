Северна Корея проведе тест на двигател за ракета, която може да бъде насочена към континенталната част на САЩ

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун наблюдава тест на модернизиран, високотягов двигател с твърдо гориво за оръжия и го приветства като значимо постижение за повишаване на стратегическия военен капацитет на страната, съобщи днес агенция КЦТА, цитирана от БТА.
Въпреки че тестът е в съответствие с обявената от Ким Чен-ун цел за придобиване на по-бързи, труднооткриваеми ракети, насочени към САЩ и техните съюзници, някои експерти предполагат, че твърдението на Северна Корея може да е преувеличено.
КЦТА допълни, че севернокорейският лидер е наблюдавал наземния тест на новия двигател. Агенцията посочва, че максималната мощност на двигателя е 2500 килотона, в сравнение с около 1970 килотона, отчетени при подобен тест на двигател с твърдо гориво през септември.
Според КЦТА тестът е проведен като част от петгодишното укрепване на въоръженията на Северна Корея, предназначено за модернизиране на „стратегически ударни средства“, термин, отнасящ се до балистични ракети, способни да носят ядрени заряди, както и други оръжия.
Държавният глава на Северна Корея заяви, че най-новият тест на двигателя е имал „голямо значение за извеждането на стратегическата военна мощ на страната на най-високо ниво“.
КЦТА не съобщи точно кога или къде се е провел тестът, отбелязва Асошиейтед прес.
1 Пич
Коментиран от #16
12:58 29.03.2026
2 Урсул фон РептиЛайнян🐍
12:58 29.03.2026
3 Овчар
12:59 29.03.2026
4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #22
12:59 29.03.2026
5 Сталин
13:01 29.03.2026
6 БОЛШЕВИК
Коментиран от #8
13:04 29.03.2026
7 Владимир Путин, президент
Давайте жить дружно таварищи 😁
13:05 29.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Мнение
Коментиран от #21, #33
13:08 29.03.2026
10 Сталин
Коментиран от #13
13:11 29.03.2026
11 гост
Коментиран от #35
13:13 29.03.2026
12 И Киев е Руски
13:13 29.03.2026
13 Кирило Буданов, разведчик
До коментар #10 от "Сталин":Абе гумена лодка, ама с тия гумени лодки и малце акъл Украйна потопи целия руски флот и се зае с търговския, таварищь другар камунист ☝️
Коментиран от #53
13:15 29.03.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Не напразно го наричат
13:19 29.03.2026
16 Толкова си могат
До коментар #1 от "Пич":но е достъчно за целите на пропагандата, да го излъчат по севернокорейската телевизия :)
Коментиран от #20
13:20 29.03.2026
17 Ъхъ!!!
Коментиран от #27, #57
13:20 29.03.2026
18 До сега
Коментиран от #28
13:21 29.03.2026
19 баба Меца
13:21 29.03.2026
20 Има ли
До коментар #16 от "Толкова си могат":телевизия???
Коментиран от #24
13:21 29.03.2026
21 Хи их хи
До коментар #9 от "Мнение":Аман от спИцЯлисти и аналЛизатори!
13:23 29.03.2026
22 Кубинец
До коментар #4 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Аха ,за Русия!
13:23 29.03.2026
23 604
13:23 29.03.2026
24 Има
До коментар #20 от "Има ли":Два държавни канала 😄
13:24 29.03.2026
25 Късе е Севара, къде е Юга
-;-
Имам Хладилник Самсунг
Има ли Хладилници Кимченунг за продажба сред бугарските маркс-ленинисти!
Колко пропаднал е сталино-путлеризъма!
13:24 29.03.2026
26 Боко
13:24 29.03.2026
27 БОЛШЕВИК
До коментар #17 от "Ъхъ!!!":Затова ли, севернокорейците се увеличиха като население, а ние за 36 години капитализъм намаляхме драстично?
Коментиран от #30, #31, #32
13:26 29.03.2026
28 А сега ще паднат оттатък Япония
До коментар #18 от "До сега":До сега
21ОТГОВОР
падаха преди Япония !
-;-
Голема радост за Кимирсенистите.
Абе какво ще стане с династията ако Фамилията се окаже безплодна?!!
Каква мъка ще изпитат северните корейци без силата на Бога Ким!
Коментиран от #29
13:26 29.03.2026
29 БОЛШЕВИК
До коментар #28 от "А сега ще паднат оттатък Япония":Там който и да дойде на власт, няма да допуснат капитализъм и капиталистите.
13:28 29.03.2026
30 Герги
До коментар #27 от "БОЛШЕВИК":Как мислиш, ако отворят свободно границата на СК,,дали ще остане някой...освен Политбюрото и роднините...
Коментиран от #34, #36
13:29 29.03.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Изтриха ми коментара за победата на БКП-
До коментар #27 от "БОЛШЕВИК":Затова ли, севернокорейците се увеличиха като население, а ние за 36 години капитализъм намаляхме драстично?
Коментиран от 30, 31
-;-
и що така ми изтриха коментара за победата на БКП-то с 2.97%!
13:32 29.03.2026
33 не може да бъде
До коментар #9 от "Мнение":Положението на фронта в Украйна е толкова сложно че даже най-големите експерти по въпроса замлъкнаха -сега на пълна мощност работят само пропагандните центрове и псевдоекспертите!?Сравнението с Червена армия е напълно неуместно както заради целите така и заради обстоятелствата !?Войната на Израел и ѝСАЩ срещу Иран разкрива някои -но само някои от детайлите мащабната война която се води от САЩ основно и се планира от центрове и институции които стоят в сянка!?И най-сериозното тази война всъщност е започната преди много години и не е насочена само срещу Иран или Русия и изобщо не става дума за военна победа а за победа чрез оръжия и война която да даде определени резултати!?Единственото нещо което се изясни сега до определена степен е че т.н.икономическа и финансова сила на колективния Запад -аргумент за постигане на всякакви победи -не е нулирана и оказва все още влияние - но тя е сведена само до важен но не решаващ фактор ...оказа се че има и други фактори със същото значение ...и освен това на тази сила е придадено значение което тя реално няма !? Сега такива като нас -имам пред вид малки държави -сме принудени да чакаме крайния резултат и решение на големите сахиби които ще определят кой къде и какво!?Считам че във всички случаи ще бъдем изненадани ...както ни изненадва зимата всяко година!?
13:33 29.03.2026
34 БОЛШЕВИК
До коментар #30 от "Герги":Има филм за избягали севернокорейци в Ю. Корея, след изпитаната реална експлоатация на капиталистите тия бяха в окаяно състояние и искаха да се върнат в С. Корея, но не ги допуснаха да се върнат!
Коментиран от #38
13:33 29.03.2026
35 Поправка
До коментар #11 от "гост":Стигат и от доста време работи по скороста защото стигаха до същисаните за 11 минути. Опитва да ги свали до 9 минути . А ти помисли защо иска това време от 9 минути.
13:33 29.03.2026
36 те така мразят Света че си искат затвора
До коментар #30 от "Герги":Герги
11ОТГОВОР
До коментар 27 от "БОЛШЕВИК":
Как мислиш, ако отворят свободно границата на СК,,дали ще остане някой...освен Политбюрото и роднините
-;-
Преди 10.11.1990 година имаше в МЕЙ-то "В.И.Ленин" северни корейци; 2-години вече в Бг и явно добре са учили в ИЧС-то защото говореха прилично.
Ама като падна Берлинската стена и за 4-5 дни през Москва си ги изтеглиха в Пхенян.
Никой от тях не разказваше за семейството си, къде работят родителите и какви ги правят.
ама и не споделяха какво им харесва в София и Студентския град.
Коментиран от #45
13:37 29.03.2026
37 Не Разбирам
Коментиран от #43, #50
13:37 29.03.2026
38 Си Дзън
До коментар #34 от "БОЛШЕВИК":Глупости - в Северна Корея екзекутират избягалите. Китай редовно им връща такива.
13:38 29.03.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 да питам
13:39 29.03.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 БОЛШЕВИК
До коментар #37 от "Не Разбирам":Тя С.Корея в момента има най-мощната бомба от 120 мегатона!
Коментиран от #44, #54
13:40 29.03.2026
44 И за какво са им бомби и ракети
До коментар #43 от "БОЛШЕВИК":на такива бедни и изостанали държави като Северна Корея и Русия, не е ли по-добре тази пари да отидат за хората. И чак им се възхищавате. Скъпите оръжия и нови технологии са за богатите държави, те могат да си ги позволят.
Коментиран от #46, #47
13:43 29.03.2026
45 хмм
До коментар #36 от "те така мразят Света че си искат затвора":Как другите държави са си направили устройството не е наша работа. Ако народите им не са доволни, те ще се справят сами с проблемите си. Този мерак на САЩ да сваля чужди "режими" трябва да бъде преустановен. Севернокорейците знаят какво искат и какви промени да правят. Ние да си гледаме нашата кочинка, че от толкова демокрация нямаме нито армия, нито икономика, нито здравеопазване, нито качествено образование. И най-лошото - народ нямаме. Намаляваме драматично, обаче сме тръгнали Северна Корея да оправяме.
13:43 29.03.2026
46 Незнайко
До коментар #44 от "И за какво са им бомби и ракети":За да няма "туристи" като при персите.
Коментиран от #51
13:46 29.03.2026
47 БОЛШЕВИК
До коментар #44 от "И за какво са им бомби и ракети":Преди 36 години у нас, като дойдоха капиталистите и казаха да нарежем ракети, танкове и при. Отидоха ли пари при хората, или даже им ограбиха и спестяванията и разграбиха държавната икономика и оставиха цял народ без поминък?!
13:47 29.03.2026
48 Сандо
Коментиран от #49
13:51 29.03.2026
49 Кухоглава копейка
До коментар #48 от "Сандо":Ще се мриееее бе боклууук!
Коментиран от #58
13:53 29.03.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Кой е тръгнал да напада
До коментар #46 от "Незнайко":Северна Корея, няма и защо. Ако си кротуват в границите и не нарушават международните договори, няма никаква опасност за тях.
13:59 29.03.2026
52 Анонимен
14:07 29.03.2026
53 Въпросче
До коментар #13 от "Кирило Буданов, разведчик":А колко милиона тона зърно ще изнесе Укрия тази година с гумените си лодки? Или ще мине на еднодръвки?
14:31 29.03.2026
54 Интересно
До коментар #43 от "БОЛШЕВИК":Ще я взривяват на място?
14:35 29.03.2026
55 Мисиркиии
14:46 29.03.2026
56 сашо
Тези които не вярват на Ким Чен да си дадат адреса като доказателство ще изпрати някоя ракета ? --тогава няма да има съмнение . Той не е Путин който само гледа , чака какво ще стане и внимава да не обиди колегите си . Последно Прибалтика атакува с дронове Ленинградска област а той гледа и чака -- ще продължат ли за да се оплаче на Тръмп или в ООН .
15:18 29.03.2026
57 604
До коментар #17 от "Ъхъ!!!":пусни си кадри от Пхенян и се метай от панелаката .......изключително начетена и дисциплинирана нация.
16:09 29.03.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.