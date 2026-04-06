Южнокорейското разузнаване: Това не е само оценка! Дъщерята на Ким Чен-ун ще го наследи начело на Северна Корея

Южнокорейската Национална разузнавателна служба (НРС) подкрепи твърденията, че дъщерята на Ким Чен-ун ще го наследи като върховен лидер на Северна Корея, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Това не е оценка, основана просто на белези, а на достоверни разузнавателни данни“, заяви директорът на НРС И Йон-сок по време на парламентарно изслушване. Смята се, че дъщерята на Ким е на 13 или 14 години и се казва Ким Джу-е. В последно време тя неколкократно се появи публично до баща си на събития.

Според южнокорейското разузнаване целта е да се разсеят съмненията дали жена може да застане начело на Северна Корея, управлявана досега единствено от мъже.

Официално се знае малко за дъщерята на Ким Чен-ун, като севернокорейските медии не са потвърждавали името ѝ. Бившата баскетболна звезда Денис Родман, който се срещна с Ким в Северна Корея през 2013 г., заяви, че името ѝ е Джу-е.

Според непотвърдени данни Ким има и други деца, включително син, който ще бъде представен пред обществото на по-късен етап.