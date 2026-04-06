Южнокорейското разузнаване: Това не е само оценка! Дъщерята на Ким Чен-ун ще го наследи начело на Северна Корея

6 Април, 2026 22:33 929 20

Южнокорейското разузнаване: Това не е само оценка! Дъщерята на Ким Чен-ун ще го наследи начело на Северна Корея - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Южнокорейската Национална разузнавателна служба (НРС) подкрепи твърденията, че дъщерята на Ким Чен-ун ще го наследи като върховен лидер на Северна Корея, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Това не е оценка, основана просто на белези, а на достоверни разузнавателни данни“, заяви директорът на НРС И Йон-сок по време на парламентарно изслушване. Смята се, че дъщерята на Ким е на 13 или 14 години и се казва Ким Джу-е. В последно време тя неколкократно се появи публично до баща си на събития.

Според южнокорейското разузнаване целта е да се разсеят съмненията дали жена може да застане начело на Северна Корея, управлявана досега единствено от мъже.

Официално се знае малко за дъщерята на Ким Чен-ун, като севернокорейските медии не са потвърждавали името ѝ. Бившата баскетболна звезда Денис Родман, който се срещна с Ким в Северна Корея през 2013 г., заяви, че името ѝ е Джу-е.

Според непотвърдени данни Ким има и други деца, включително син, който ще бъде представен пред обществото на по-късен етап.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много

    12 7 Отговор
    Добре за света на нормалните хора.

    22:35 06.04.2026

  • 2 Касата

    14 15 Отговор
    Всички диктатори са жалка картинка!Ким Чен Ун е по -голям смотаняк и палячо, даже и от Путин!

    22:35 06.04.2026

  • 3 Хахахаха😂😂😂😂

    8 7 Отговор
    Южнокорейското разузнаване е посмешище! Не е необходимо да си разузнавач за да предвидиш това! Днес за втори път ни насочват вниманието към тези неадекватни и!

    22:38 06.04.2026

  • 4 Жена не може да управлява силна страна

    7 13 Отговор
    Жената е там да чака мъжо си в спалнята и да готви и да пере и да чисти

    Коментиран от #5, #13, #19

    22:39 06.04.2026

  • 5 И от време на време

    4 12 Отговор

    До коментар #4 от "Жена не може да управлява силна страна":

    Да поема някой кютек🤣🤣🤣🤣🤣🤣и да мълчи

    22:40 06.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Така се прави.

    5 7 Отговор
    Прозт народ, слаба държава.

    22:44 06.04.2026

  • 10 Мунчо

    8 4 Отговор
    Това ще е Желязната лейди на Източна Азия! Да е жива и здрава.

    Коментиран от #18

    22:45 06.04.2026

  • 11 Бай Ганьо

    9 8 Отговор
    Робите пляскат отзад, като луди!

    22:45 06.04.2026

  • 12 Теслатъ

    2 3 Отговор
    Е, па чекайте малко да порастне, бе... -))))

    22:46 06.04.2026

  • 13 Гробар

    12 3 Отговор

    До коментар #4 от "Жена не може да управлява силна страна":

    Кажи го на българските разпорани дето само карат джипове и помпат джуки.

    22:46 06.04.2026

  • 14 Ани

    8 4 Отговор
    Хубаво дете. Браво на Ким.

    22:49 06.04.2026

  • 15 Гогата Чаушев

    5 6 Отговор
    Нищо ново, фамилията не иска да пусне кокала.

    22:50 06.04.2026

  • 16 Друзя Братя Братушки

    7 2 Отговор
    Умираме Умираме Умираме

    Молим всички Възрожденци които са истински Родолюбци и обичат Справедливостта инсвободата
    Да постъпят на служба във Руската армия

    Всички може да докажат преданността си към майка Русия

    22:54 06.04.2026

  • 17 ?????

    3 2 Отговор
    А бе тоя Ким не ви ли изглежда смешен и малоумен? Другите диктатори поне имат осанка, всяват респект, а тоя - пълен смешник от цирка.

    23:19 06.04.2026

  • 18 Който не пляска

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Мунчо":

    10 години каторга и сто тояги на голо

    23:20 06.04.2026

  • 19 Не си прав

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Жена не може да управлява силна страна":

    Тая щерка ще реже тикви и зелки, та пушек ще се вдига.

    23:22 06.04.2026

  • 20 Копейка

    1 0 Отговор
    За това си мечтаем Костя Президент и детето му наследник.
    УрЯ на крепостния свят, без Интернет само с несменяеми вождове.

    23:53 06.04.2026

