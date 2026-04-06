Южнокорейското разузнаване: Това не е само оценка! Дъщерята на Ким Чен-ун ще го наследи начело на Северна Корея

Южнокорейската Национална разузнавателна служба (НРС) подкрепи твърденията, че дъщерята на Ким Чен-ун ще го наследи като върховен лидер на Северна Корея, предаде ДПА, цитирана от БТА.
„Това не е оценка, основана просто на белези, а на достоверни разузнавателни данни“, заяви директорът на НРС И Йон-сок по време на парламентарно изслушване. Смята се, че дъщерята на Ким е на 13 или 14 години и се казва Ким Джу-е. В последно време тя неколкократно се появи публично до баща си на събития.
Според южнокорейското разузнаване целта е да се разсеят съмненията дали жена може да застане начело на Северна Корея, управлявана досега единствено от мъже.
Официално се знае малко за дъщерята на Ким Чен-ун, като севернокорейските медии не са потвърждавали името ѝ. Бившата баскетболна звезда Денис Родман, който се срещна с Ким в Северна Корея през 2013 г., заяви, че името ѝ е Джу-е.
Според непотвърдени данни Ким има и други деца, включително син, който ще бъде представен пред обществото на по-късен етап.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Много
22:35 06.04.2026
2 Касата
22:35 06.04.2026
3 Хахахаха😂😂😂😂
22:38 06.04.2026
4 Жена не може да управлява силна страна
Коментиран от #5, #13, #19
22:39 06.04.2026
5 И от време на време
До коментар #4 от "Жена не може да управлява силна страна":Да поема някой кютек🤣🤣🤣🤣🤣🤣и да мълчи
22:40 06.04.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Така се прави.
22:44 06.04.2026
10 Мунчо
Коментиран от #18
22:45 06.04.2026
11 Бай Ганьо
22:45 06.04.2026
12 Теслатъ
22:46 06.04.2026
13 Гробар
До коментар #4 от "Жена не може да управлява силна страна":Кажи го на българските разпорани дето само карат джипове и помпат джуки.
22:46 06.04.2026
14 Ани
22:49 06.04.2026
15 Гогата Чаушев
22:50 06.04.2026
22:54 06.04.2026
17 ?????
23:19 06.04.2026
18 Който не пляска
До коментар #10 от "Мунчо":10 години каторга и сто тояги на голо
23:20 06.04.2026
19 Не си прав
До коментар #4 от "Жена не може да управлява силна страна":Тая щерка ще реже тикви и зелки, та пушек ще се вдига.
23:22 06.04.2026
20 Копейка
УрЯ на крепостния свят, без Интернет само с несменяеми вождове.
23:53 06.04.2026