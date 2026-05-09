Владимир Путин прие Роберт Фицо на среща в Кремъл

Руският президент Владимир Путин прие словашкия премиер Роберт Фицо в Кремъл, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Фицо е единственият европейски лидер, който пристигна в Москва по време на честванията на победата на 9 май 1945 г.
"Вашата последователна позиция в полза на съхраняването на историческата истина заслужава уважение", каза Путин в началото на тяхната среща и оцени "суверенната външна политика", която се опитва да води словашкото правителство.
Руският президент каза още, че Русия ще направи "всичко възможно", за да отговори на енергийните нужди на Словакия.
Словакия е една от малкото държави в Европа, които все още купуват руски нефт и газ. Братислава получава руски нефт по построения по времето на Съветския съюз петролопровод "Дружба", докато природният газ от Русия се доставя по газопровода "Турски поток". Словакия се стреми да поддържа политически връзки с Русия и твърди, че би било твърде скъпо да се откаже от руските доставки, след като е изградила инфраструктурата си около тях, отбелязва Ройтерс.
"Знам, че сте срещнали трудности по време на пътуването си до Москва. Но най-важното е, че сте тук", каза Путин на Фицо, след като няколко европейски държави отказаха самолетът на словашкия премиер да прелети през въздушното им пространство на път към руската столица.
Посещението на Фицо предизвика критики и от германския канцлер Фридрих Мерц, който заяви, че "дълбоко съжалява" за присъствието му в Москва.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
Коментиран от #17
16:49 09.05.2026
3 авантгард
Договаряш си енергия на ниска цена.
Така правят управници мислещи за доброто на народа си.
А не като един наш, който беше казал, че нямало нищо, че България пострадва, важното било да страдала Русия.
16:51 09.05.2026
4 Пламен
16:53 09.05.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Владимир Путин, президент
Парада беше пълна гротеска.
Луковицата Лукашенко, Фицо и племенните вождове Тхонглун Сисулит и Бадра Гунба !!!
Истински ПОЗОР, пълна Капитулация ☝️
16:55 09.05.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 така така
Коментиран от #32
16:57 09.05.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Миролюб Войнов, аналитик
До коментар #1 от "Браво на Фицо":Браво на Радев и Пашинян, че показаха среден Петушок на Путин и не ни занимават с разпадащата се руска к@тчина ☝️
16:58 09.05.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 гост
17:01 09.05.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Отец Дионисий, светец
До коментар #2 от "Последния Софиянец":"...нападнаха Маршът на Безсмъртния полк в София..."
Господ да Благослови смелчаците сторили добро дело !!!
17:01 09.05.2026
18 Фицка
17:01 09.05.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Макето
Нямате равни в продажничеството, това-българите.
17:03 09.05.2026
23 Герги
До коментар #19 от "Фицо се е наспал добре":Крепостните за хора ли ги имаш...слама за горене според Кремъл..
17:03 09.05.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Висящият от колесник
другите са или гинеколожки или от най-древната професия
или лгбт представители
17:05 09.05.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Руснак без крак...
До коментар #9 от "така така":"...Словакия–Русия - вечна дружба..."
Така, така...
Само припомня за Либия, Югославия, Ирак, Иран, Сирия, Венецуела, Куба докъде ги доведе "вечната дружба" и "стратегически съюз" с Русия. Нищо лично, само История ☝️😁
17:07 09.05.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Мятай се у нужнико и ти не въшлю😀
До коментар #29 от "az СВО Победа 81":Бърже!
17:09 09.05.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Хахахаха
Коментиран от #48
17:09 09.05.2026
38 Хахахаха
17:10 09.05.2026
39 Хахахаха
Коментиран от #53
17:10 09.05.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Хахахаха
17:13 09.05.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Хахахаха
2026 година - Спасибо Зеленскому за парад!
17:14 09.05.2026
46 Механик
17:14 09.05.2026
47 !!!?
Коментиран от #56, #74
17:15 09.05.2026
48 Това 7-минутно филмче
До коментар #37 от "Хахахаха":с различните видове оръжия ми заприлича на Безсмъртният полк. Заснимани оръжия отдавна утилизирани от украинците.
17:15 09.05.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Орбан
17:17 09.05.2026
51 Механик
17:17 09.05.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Володимир Зеленски, президент
До коментар #39 от "Хахахаха":"..Рашите да се помолят на Зеленски.."
Един месец след приключване на войната, мильони руснаци ще висят на руско-украинската граница и молят за украински паспорти !!!
Помнете ми думата ☝️
17:18 09.05.2026
54 Цвете
17:19 09.05.2026
55 хаха🤣
До коментар #41 от "Ха ха ха":Тихоо !Тихо бе пррр деллл ,не си компетен ,миналата година за кръглата 80годишнина гледа ли колко посетители имаше ?
17:20 09.05.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Цвете
17:23 09.05.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Миролюб Войнов, историк
До коментар #59 от "Хахахаха":" ..фашизъм какво означава..."
Всяка голяма държава била в съюз с Фашистка Германия е фашистка !!! Правете си изводите ☝️
Коментиран от #63, #64
17:28 09.05.2026
62 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #35 от "Боруна Лом":Ей, телкаджия, нещо изнервеничък ми се видиш. Да не би Боташа да ти спира подаянията по болест?
17:28 09.05.2026
63 Фашизма не е константна бе глупав
До коментар #61 от "Миролюб Войнов, историк":Фашистки режими се развиват там където населението е по глупаво и водено с пропаганда!
Коментиран от #65
17:29 09.05.2026
64 Хахахаха
До коментар #61 от "Миролюб Войнов, историк":Русийката е била в съюз с фашистка Германия. Сталин и Хитлер са били съюзници! Русия е фашизъм!
17:32 09.05.2026
65 Хахахаха
До коментар #63 от "Фашизма не е константна бе глупав":Така е. И население много ми напомня на една държава в която гледат само руската теуевизия!
Коментиран от #67, #71
17:34 09.05.2026
66 Боруна и другите излъгани крадевистчета,
До коментар #35 от "Боруна Лом":а где ваш бай Рунди? Пачему он не пашел на красная плошадь?
Коментиран от #68
17:34 09.05.2026
67 Ти перфектно показваш
До коментар #65 от "Хахахаха":фашизма залял запада и направил гнездо в Украйна! Само може да благодарим на русия, че пак нарита фашистка из мет.
17:35 09.05.2026
68 За да може да тролиш
До коментар #66 от "Боруна и другите излъгани крадевистчета,":и показваш падението на един безроден глупак.
Коментиран от #70
17:38 09.05.2026
69 Артилерист
17:40 09.05.2026
70 Хахахахаха
До коментар #68 от "За да може да тролиш":1 300 000 сте глупаците! Сбиртока с тарикатите от ПБ пак е на хранилките и 4 години ще ви дере!
Коментиран от #72
17:40 09.05.2026
71 А мен
До коментар #65 от "Хахахаха":на една, където намират глупаци да тролеят за фашистката клоака залял запада
17:40 09.05.2026
72 Малко сте
До коментар #70 от "Хахахахаха":безродните глупаци обслужващи националните предатели и крадци на България ПП, ДБ и ГЕРБ.
17:43 09.05.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Троленето
До коментар #47 от "!!!?":е приоритет на глупави и пропаднали хора и затова пропадналият запад превърнал се във фашистка клоака, опира до тях за евтина циганска пропаганда и лъжи.
17:52 09.05.2026
75 Смотаният Цицо
17:55 09.05.2026