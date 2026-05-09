Владимир Путин прие Роберт Фицо на среща в Кремъл

9 Май, 2026 16:48 1 091 75

Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин прие словашкия премиер Роберт Фицо в Кремъл, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Фицо е единственият европейски лидер, който пристигна в Москва по време на честванията на победата на 9 май 1945 г.

"Вашата последователна позиция в полза на съхраняването на историческата истина заслужава уважение", каза Путин в началото на тяхната среща и оцени "суверенната външна политика", която се опитва да води словашкото правителство.

Руският президент каза още, че Русия ще направи "всичко възможно", за да отговори на енергийните нужди на Словакия.

Словакия е една от малкото държави в Европа, които все още купуват руски нефт и газ. Братислава получава руски нефт по построения по времето на Съветския съюз петролопровод "Дружба", докато природният газ от Русия се доставя по газопровода "Турски поток". Словакия се стреми да поддържа политически връзки с Русия и твърди, че би било твърде скъпо да се откаже от руските доставки, след като е изградила инфраструктурата си около тях, отбелязва Ройтерс.

"Знам, че сте срещнали трудности по време на пътуването си до Москва. Но най-важното е, че сте тук", каза Путин на Фицо, след като няколко европейски държави отказаха самолетът на словашкия премиер да прелети през въздушното им пространство на път към руската столица.

Посещението на Фицо предизвика критики и от германския канцлер Фридрих Мерц, който заяви, че "дълбоко съжалява" за присъствието му в Москва.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    19 9 Отговор
    Фашисти с маски и железни прътове нападнаха Маршът на Безсмъртния полк в София.Има ранени в болница с комоцио

    Коментиран от #17

    16:49 09.05.2026

  • 3 авантгард

    37 6 Отговор
    Ето толкова просто е.
    Договаряш си енергия на ниска цена.
    Така правят управници мислещи за доброто на народа си.
    А не като един наш, който беше казал, че нямало нищо, че България пострадва, важното било да страдала Русия.

    16:51 09.05.2026

  • 4 Пламен

    14 15 Отговор
    Е , ние си имаме ,,Боташ".

    16:53 09.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Владимир Путин, президент

    7 25 Отговор
    "..Фицо е единственият европейски лидер..."

    Парада беше пълна гротеска.
    Луковицата Лукашенко, Фицо и племенните вождове Тхонглун Сисулит и Бадра Гунба !!!
    Истински ПОЗОР, пълна Капитулация ☝️

    16:55 09.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 така така

    14 7 Отговор
    Словакия–Русия - вечна дружба!

    Коментиран от #32

    16:57 09.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Миролюб Войнов, аналитик

    3 21 Отговор

    До коментар #1 от "Браво на Фицо":

    Браво на Радев и Пашинян, че показаха среден Петушок на Путин и не ни занимават с разпадащата се руска к@тчина ☝️

    16:58 09.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 гост

    14 5 Отговор
    Нали ЕС беше Съюз на едномислещи държави..или е орел рак и щука...

    17:01 09.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Отец Дионисий, светец

    1 20 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

     "...нападнаха Маршът на Безсмъртния полк в София..."

    Господ да Благослови смелчаците сторили добро дело !!!

    17:01 09.05.2026

  • 18 Фицка

    14 2 Отговор
    Другите европейски лидери не бяха поканени,нека ги е яд.

    17:01 09.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Макето

    8 10 Отговор
    Румен Пеевски-Радев къде беше?
    Нямате равни в продажничеството, това-българите.

    17:03 09.05.2026

  • 23 Герги

    5 8 Отговор

    До коментар #19 от "Фицо се е наспал добре":

    Крепостните за хора ли ги имаш...слама за горене според Кремъл..

    17:03 09.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Висящият от колесник

    15 3 Отговор
    човека има топки
    другите са или гинеколожки или от най-древната професия
    или лгбт представители

    17:05 09.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Руснак без крак...

    4 12 Отговор

    До коментар #9 от "така така":

    "...Словакия–Русия - вечна дружба..."

    Така, така...
    Само припомня за Либия, Югославия, Ирак, Иран, Сирия, Венецуела, Куба докъде ги доведе "вечната дружба" и "стратегически съюз" с Русия. Нищо лично, само История ☝️😁

    17:07 09.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Мятай се у нужнико и ти не въшлю😀

    2 3 Отговор

    До коментар #29 от "az СВО Победа 81":

    Бърже!

    17:09 09.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Хахахаха

    5 11 Отговор
    Украйна демилитаризира раша. Тази година парада мина без оръжие в рашата. Браво Украйна!

    Коментиран от #48

    17:09 09.05.2026

  • 38 Хахахаха

    5 10 Отговор
    Руснаците благодарят на Зеленски, че разреши парада в масква!

    17:10 09.05.2026

  • 39 Хахахаха

    5 10 Отговор
    Рашите да се помолят на Зеленски, може да им пусне и интернета!

    Коментиран от #53

    17:10 09.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Хахахаха

    4 10 Отговор
    45 минутна манифестация в масква! В София на 3 март парада е повече време!

    17:13 09.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Хахахаха

    3 9 Отговор
    1995-2025 година - Спасибо деду за победу!
    2026 година - Спасибо Зеленскому за парад!

    17:14 09.05.2026

  • 46 Механик

    6 9 Отговор
    Удри копейката с фаража!!!

    17:14 09.05.2026

  • 47 !!!?

    8 6 Отговор
    Фицо при Орбан, Радев при Вучич...каре Троянски коне !!!?

    Коментиран от #56, #74

    17:15 09.05.2026

  • 48 Това 7-минутно филмче

    7 6 Отговор

    До коментар #37 от "Хахахаха":

    с различните видове оръжия ми заприлича на Безсмъртният полк. Заснимани оръжия отдавна утилизирани от украинците.

    17:15 09.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Орбан

    6 11 Отговор
    Фицо е пътник.

    17:17 09.05.2026

  • 51 Механик

    6 7 Отговор
    Ууудрий яко козяка с фаража !

    17:17 09.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Володимир Зеленски, президент

    5 9 Отговор

    До коментар #39 от "Хахахаха":

    "..Рашите да се помолят на Зеленски.."

    Един месец след приключване на войната, мильони руснаци ще висят на руско-украинската граница и молят за украински паспорти !!!
    Помнете ми думата ☝️

    17:18 09.05.2026

  • 54 Цвете

    5 1 Отговор
    А НАС КОЙ НИ ИЗЛЪГА С ТУРСКИ ПОТОК? МИНАВА И ЗАМИНАВА ГАЗТА ,А НА БЪЛГАРИТЕ ЕДИН ПРЪСТ ПО СРЕЩАТА, НАЛИ? ВОДА ГАЗИШ, ЖАДЕН ХОДИШ, ЩО Е ТО, ЛЪЖА СЛЕД ЛЪЖИ. 🥴👺🎲🇧🇬🍀

    17:19 09.05.2026

  • 55 хаха🤣

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "Ха ха ха":

    Тихоо !Тихо бе пррр деллл ,не си компетен ,миналата година за кръглата 80годишнина гледа ли колко посетители имаше ?

    17:20 09.05.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Цвете

    5 2 Отговор
    А НАС КОЙ НИ ИЗЛЪГА С ТУРСКИ ПОТОК? МИНАВА И ЗАМИНАВА ГАЗТА ,А НА БЪЛГАРИТЕ ЕДИН ПРЪСТ ПО СРЕЩАТА, НАЛИ? ВОДА ГАЗИШ, ЖАДЕН ХОДИШ, ЩО Е ТО, ЛЪЖА СЛЕД ЛЪЖИ. 🥴👺🎲🇧🇬🍀ПРЪСТ ПО СРЕДАТА. 🥹

    17:23 09.05.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Миролюб Войнов, историк

    4 6 Отговор

    До коментар #59 от "Хахахаха":

    " ..фашизъм какво означава..."

    Всяка голяма държава била в съюз с Фашистка Германия е фашистка !!! Правете си изводите ☝️

    Коментиран от #63, #64

    17:28 09.05.2026

  • 62 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    6 1 Отговор

    До коментар #35 от "Боруна Лом":

    Ей, телкаджия, нещо изнервеничък ми се видиш. Да не би Боташа да ти спира подаянията по болест?

    17:28 09.05.2026

  • 63 Фашизма не е константна бе глупав

    7 0 Отговор

    До коментар #61 от "Миролюб Войнов, историк":

    Фашистки режими се развиват там където населението е по глупаво и водено с пропаганда!

    Коментиран от #65

    17:29 09.05.2026

  • 64 Хахахаха

    0 6 Отговор

    До коментар #61 от "Миролюб Войнов, историк":

    Русийката е била в съюз с фашистка Германия. Сталин и Хитлер са били съюзници! Русия е фашизъм!

    17:32 09.05.2026

  • 65 Хахахаха

    0 7 Отговор

    До коментар #63 от "Фашизма не е константна бе глупав":

    Така е. И население много ми напомня на една държава в която гледат само руската теуевизия!

    Коментиран от #67, #71

    17:34 09.05.2026

  • 66 Боруна и другите излъгани крадевистчета,

    3 3 Отговор

    До коментар #35 от "Боруна Лом":

    а где ваш бай Рунди? Пачему он не пашел на красная плошадь?

    Коментиран от #68

    17:34 09.05.2026

  • 67 Ти перфектно показваш

    7 0 Отговор

    До коментар #65 от "Хахахаха":

    фашизма залял запада и направил гнездо в Украйна! Само може да благодарим на русия, че пак нарита фашистка из мет.

    17:35 09.05.2026

  • 68 За да може да тролиш

    0 2 Отговор

    До коментар #66 от "Боруна и другите излъгани крадевистчета,":

    и показваш падението на един безроден глупак.

    Коментиран от #70

    17:38 09.05.2026

  • 69 Артилерист

    6 2 Отговор
    Браво на Фицо! Куражлия държавник. Прави най-доброто за държавата си, а не като нашите паслушници, които получават само "изгодни" заеми за овчедушния си слугинаж. Т. Живков беше необразован но хитър политик. Брежнев стана три пъти герой на България, но за тези награди скъса три тефтера с колосални версии за България. Страната имаше развита икономика, мощна индустрия, невиждано селско стопанство, химическа прпромишленост, образование, здравеопазване, модерна армия и прочие, и беше сред първите 30 по своето развитие. Работите започнаха да се влошават след 1980г. Основната причина според мен е влошеното управление на държавата. Обособилата се номенклатурна клика започна масово да назначава на управленски позиции бездарните си и разложени от охолство наследници и некадърни, но послушни натегачи. Това срина стремежа на способните да се реализират, командно-административният метод взе връх, ентусиазмът за трудови успехи у хората спадна и вместо него настана имитация и повсеместни лъжи за изпълнени планове и постигнати големи резултати, като петилетката за три години. Настоящите послушници правят същото: теглят заеми и лъжат за небивал растеж...

    17:40 09.05.2026

  • 70 Хахахахаха

    1 3 Отговор

    До коментар #68 от "За да може да тролиш":

    1 300 000 сте глупаците! Сбиртока с тарикатите от ПБ пак е на хранилките и 4 години ще ви дере!

    Коментиран от #72

    17:40 09.05.2026

  • 71 А мен

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "Хахахаха":

    на една, където намират глупаци да тролеят за фашистката клоака залял запада

    17:40 09.05.2026

  • 72 Малко сте

    4 2 Отговор

    До коментар #70 от "Хахахахаха":

    безродните глупаци обслужващи националните предатели и крадци на България ПП, ДБ и ГЕРБ.

    17:43 09.05.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Троленето

    3 2 Отговор

    До коментар #47 от "!!!?":

    е приоритет на глупави и пропаднали хора и затова пропадналият запад превърнал се във фашистка клоака, опира до тях за евтина циганска пропаганда и лъжи.

    17:52 09.05.2026

  • 75 Смотаният Цицо

    2 2 Отговор
    е скапана московска подлога и доказан подлец....

    17:55 09.05.2026

