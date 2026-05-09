Доналд Тръмп: Идва "Проект Свобода +", ако преговорите с Техеран не дадат резултат

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че Вашингтон ще стартира "Проект Свобода Плюс", ако текущите мирни преговори с Иран не доведат до окончателно споразумение, предаде WION.

Това ще бъде разширена версия на наскоро прекратения "Проект Свобода" за ескортиране на превозни средства през Ормузкия проток.

"Ако всичко не бъде подписано, ще поемем по различен път", подчерта Тръмп. Според него "Проект Свобода" може да бъде възобновен във формат "Проект Свобода Плюс", ако не бъде постигната сделка с Техеран.

Според NBC Американският президент e спрял проекта, след като Саудитска Арабия отказа да позволи на американски самолети, участващи в инициативата, да използват авиобазата "Принц Султан" югоизточно от Рияд или да прелитат през саудитското въздушно пространство. Тръмп твърди, че първоначалният проект е спрян на 6 май, за да се даде възможност за дипломатически преговори.

Напрежението в Ормузкия проток продължава да ескалира. САЩ атакуваха два ирански петролни танкера след размяна на огън с иранските сили в Ормузкия проток. ОАЕ също съобщиха за атака с дронове и ракети от Иран. Това поставя допълнително съмнение върху едномесечното прекратяване на огъня, което влезе в сила на 8 април.

Стратегически важният воден път остава една от основните точки на напрежение. Търговските корабни компании търсят яснота относно нивата на подкрепа от ВМС на САЩ при транзит през Ормузкия проток. Според доклад на WSJ, двете страни работят с медиатори по едностраничен меморандум за разбирателство от 14 точки, който може да включва облекчаване на напрежението в Ормузкия проток, евентуален трансфер на обогатен уран и облекчаване на санкциите. Общият обхват на споразумението обаче остава неясен на фона на ескалацията на атаките в региона.