Доналд Тръмп: Идва "Проект Свобода +", ако преговорите с Техеран не дадат резултат

9 Май, 2026 16:18 1 385 23

САЩ атакуваха два ирански петролни танкера след размяна на огън с иранските сили в Ормузкия проток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че Вашингтон ще стартира "Проект Свобода Плюс", ако текущите мирни преговори с Иран не доведат до окончателно споразумение, предаде WION.

Това ще бъде разширена версия на наскоро прекратения "Проект Свобода" за ескортиране на превозни средства през Ормузкия проток.

"Ако всичко не бъде подписано, ще поемем по различен път", подчерта Тръмп. Според него "Проект Свобода" може да бъде възобновен във формат "Проект Свобода Плюс", ако не бъде постигната сделка с Техеран.

Според NBC Американският президент e спрял проекта, след като Саудитска Арабия отказа да позволи на американски самолети, участващи в инициативата, да използват авиобазата "Принц Султан" югоизточно от Рияд или да прелитат през саудитското въздушно пространство. Тръмп твърди, че първоначалният проект е спрян на 6 май, за да се даде възможност за дипломатически преговори.

Напрежението в Ормузкия проток продължава да ескалира. САЩ атакуваха два ирански петролни танкера след размяна на огън с иранските сили в Ормузкия проток. ОАЕ също съобщиха за атака с дронове и ракети от Иран. Това поставя допълнително съмнение върху едномесечното прекратяване на огъня, което влезе в сила на 8 април.

Стратегически важният воден път остава една от основните точки на напрежение. Търговските корабни компании търсят яснота относно нивата на подкрепа от ВМС на САЩ при транзит през Ормузкия проток. Според доклад на WSJ, двете страни работят с медиатори по едностраничен меморандум за разбирателство от 14 точки, който може да включва облекчаване на напрежението в Ормузкия проток, евентуален трансфер на обогатен уран и облекчаване на санкциите. Общият обхват на споразумението обаче остава неясен на фона на ескалацията на атаките в региона.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ПАК КУЧЕШКИ ЛАЙ

    25 1 Отговор
    ОТ КОЙТО НЕ ПРОИЗЛИЗА НИЩО.

    16:21 09.05.2026

  • 3 ОранДжево Какаду

    12 3 Отговор
    Лапа м на Си и духам на ВВП

    16:22 09.05.2026

  • 4 Лост

    14 2 Отговор
    А XXL ще има ли? Че си един голям фукльо.

    16:22 09.05.2026

  • 5 Как слугински гледа

    20 2 Отговор
    началника си Нетаняху който му набива канчето.

    16:23 09.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Кораба майка

    22 0 Отговор
    Следващ проект “Свобода ++”😂😂😂

    16:28 09.05.2026

  • 9 Ами

    20 0 Отговор
    САЩ окончателно загубиха Близкия Изток.
    Но все още имат шанс за Гренландия и Канада.
    Шансовете може и да не са големи,
    но като няма риба и жабата е рак :)

    Коментиран от #20

    16:29 09.05.2026

  • 10 НЕ МИ ПУКА КОЙ НА КОЙ

    17 0 Отговор
    Огънят запалил. Пука ми за това че заради тези двамата света страда. Атовете се ритат магарета страдат.

    16:33 09.05.2026

  • 11 ЗИЛ 117

    20 0 Отговор
    Ормузкият капан: 1600 кораба са заложници на едно его, което превърна световната икономика в заложна къща.

    16:34 09.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Читател

    15 0 Отговор
    И двете големи войни в момента са дело на едни и същи не човеци

    16:35 09.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 стоян георгиев- стъки

    14 1 Отговор
    Старият пррр делко бай Перукан ,даже и гаргите не може да плаши камо ли смелия ирански народ !

    16:36 09.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мишел

    8 0 Отговор
    От два дни Саудитска Арабия и емиратите позволиха на САЩ да ползват летища и въздушното пространство. В отговор празноглавият самохвалко отмени "Проект Свобода " и измисли " Свобода +". Има място за още десетки плюсове, но танкери и кораби на САЩ и компания не минават Ормузкия проток.

    16:51 09.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Смотаняху

    4 1 Отговор
    Тръмп ако и в кревата е толкова способен досега Мелания му е наслагала рога до тавана.предполагам че след "Проект Свобода Плюс" ще бъде обявено (почти веднага след края и) началото на "Проект Свобода Плюс Плюс" или някаква подобна Тръмпска простотия

    17:14 09.05.2026

  • 20 Дудов

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ами":

    И Куба ги чака с отворени обятия

    17:15 09.05.2026

  • 21 Еййййй

    1 0 Отговор
    Плюс плюс плюс още идиотия…

    17:29 09.05.2026

  • 22 Д-р Ментал

    4 0 Отговор
    Някой да му каже на Тръмп да спре да говори и да плещи глупост след глупост

    17:38 09.05.2026

  • 23 Цвете

    3 0 Отговор
    ГАДНОТО Е, ЧЕ НЕТАНЯХО ГО ПОДХЛЪЗНА И НЕЩАТА ЕСКАЛИРАХА ДОСТА. ЗА ПОЛОВИНАТА СВЯТ ТОВА Е ОГРОМНА ЗАГУБА.ЕТО ЗАЩО ДОБРИЯТ ТОН Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ И НЕ НА ПОСЛЕДНО МЯСТО ДИПЛОМАЦИЯТА С ВСИЧКИ.👍

    17:48 09.05.2026