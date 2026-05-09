Марко Рубио зове за подкрепа срещу Иран

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио призова европейските страни да предприемат действия, за да се противопоставят на ядрената програма на Иран, предаде АФП.

"Всички казват, че Иран представлява заплаха. Всички казват, че Иран не трябва да придобие ядрено оръжие... Но трябва да се направи нещо по този въпрос", заяви Рубио пред журналисти в Рим след среща с италианския премиер Джорджа Мелони.

Според шефа на Държавния департамент на САЩ, "ако отговорът е "не", тогава ви е нужно нещо повече от просто строго формулирани изявления, за да подкрепите позицията си", Европа трябва да предприеме "действия срещу Иран".