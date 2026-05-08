Тръмп се отказа от "Проект Свобода". А сега какво?

Тръмп прекрати "Проект Свобода" само ден след началото му, а Марко Рубио се похвали, че целите на САЩ в Иран "са постигнати". Напредък в преговорите или пореден неуспешен ход?
"Проект Свобода" ще бъде спрян за кратък период от време", написа Доналд Тръмп във вторник. Само ден, след като САЩ обявиха, че ще осигурят военен ескорт на корабите, които преминават през Ормузкия проток, те се отказаха от този план.
Край на войната?
Доналд Тръмп обяви, че е постигнат "невероятен успех" в преговорите с Иран и двете страни са близо до подписване на мирно споразумение. Държавният секретар Марко Рубио пък коментира, че операция "Епична ярост", както САЩ наричат военната си офанзива срещу Ислямската република, е приключила, а целите били постигнати. Сега фокусът бил "Проект Свобода", т.е. отварянето на Ормузкия проток.
Техеран все още не е коментирал напредъка на преговорите, но иранският президент Масуд Пезешкиан написа в Х, че "никой не може да ни накара да се предадем" и призова "САЩ да премахнат военните заплахи от региона".
Какво постигнаха САЩ?
"Проект Свобода" бе стартиран в понеделник, като Тръмп заяви, че САЩ ще осигурят безопасно преминаване на корабите и танкерите, пранасящи нефт и газ, през Ормузкия проток, който Иран блокира от седмици.
В първия ден от операцията американската армия заяви, че са били атакувани най-малко шест ирански малки плавателни съда и са били отблъснати множество атаки с дронове и ракети, което Техеран опроверга. По-рано иранските медии съобщиха за ракетни удари срещу американски военен кораб, както и за предупредителни изстрели в близост до американски разрушители - което от своя страна Вашингтон отрече. По-късно бяха ударени и нефтените съоръжения във Фуджейра, за което Обединените арабски емирства обвиняват Иран.
Рубио: Целите ни са постигнати
Марко Рубио заяви, че войната (или поне тази нейна фаза) е приключила, без да уточни кога. В последните дни в САЩ се говори активно за Резолюцията за военни правомощия от 1973 година, която задължава американския президент да поиска одобрение от Конгреса за всяка военна операция, която продължава над 60 дни.
В началото на "Епична ярост" американският президент очерта няколко приоритета. Сред тях беше унищожаването на флота на Иран, което според експерти до голяма степен е постигнато. Спирането на ядрените амбиции на страната обаче е много далеч - постигане на ново ядрено споразумение за момента изобщо не изглежда да е на масата, а потенциалът на страната не е унищожен. Макар голяма част от ракетите и противовъздушнтие системи да са засегнати от американските и израелски удари, все още част от тях са налични, както показаха и последните атаки. В същото време сраженията между Израел и Хизбула в Южен Ливан продължават, а режимът в Техеран изглежда бетониран поне засега.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3
15:49 08.05.2026
2 Пълен смях са
За пореден път станаха за резил пред света. Вече и папуасите ще ги гъбаркат.
Коментиран от #17
15:50 08.05.2026
3 Косо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ако искам за намеря отреп-ка да извърши събиране и почистване на бокл-уци, ще те потърся ТУК
Коментиран от #5
15:52 08.05.2026
4 Ей така са краварите
В този случай никой не им се върза на акъла и се отказват с гордо вдигната глава като .."ПОБЕДИТЕЛИ"
Запомнете им номерата.
15:54 08.05.2026
5 Мария Атанасова
До коментар #3 от "Косо":Потърси тук. Аз и Джамбаза сме на линия.
Коментиран от #44
15:55 08.05.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Пич
Сега ще напада Гренландия
Или Куба
Или Канада
Или Мексико
Само Мелания няма да напада !!!
15:55 08.05.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Смотаняху
15:56 08.05.2026
10 Кривоверен алкаш
15:57 08.05.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Кривоверен алкаш
15:58 08.05.2026
13 Сталин
15:59 08.05.2026
14 Исторически парк
15:59 08.05.2026
15 Дориана
16:02 08.05.2026
16 ТАПАТА НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА
Биби отдавна го сърбят ръцете да ги бомби.
Коментиран от #20
16:03 08.05.2026
17 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #2 от "Пълен смях са":Не слушайте кво говоря, а гледайте как ша ви бомбя, ако не дадете урана.
Коментиран от #21
16:04 08.05.2026
18 МНОГО МИ ДОПАДНА
16:04 08.05.2026
19 Горски
16:07 08.05.2026
20 ТЯ ТАПАТА ОСТАВА В
До коментар #16 от "ТАПАТА НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА":ТВОЕТО ОТВЕРСТИЕ НА ИСТАНБУЛСКАТА ВРАТА. ГОТ ЛИ ТИ Е?
16:07 08.05.2026
21 Пълен смях са
До коментар #17 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":И, с какво ще ги бомби като вече няма с кво? Само велики заплахи и нищо.
А, ако иранците започнат да ги бомбят, ама не по базите им в съседните арабски държави, които вече разпердушиниха и нищо не остана от тях, а направо по тяхната територия дали тромпета няма да изхвърчи от президентския пост като коркова тапа на шампанско ?
Коментиран от #27
16:10 08.05.2026
22 Тръмп се е отказал да му мисли Европа
Ние в Европа вкарваме всичко това и премахваме всички тези тежки и замърсяващи въздуха заводи защото рупаме зелена енергия и трева. За атомните централи всеки знае че също бяха премахнати. Рецесия и глад а Тръмп вдига митата и иска да накаже европейските умни в кавички лидери в Брюксел но го грискаме ние обикновените граждани.
Чудя се какво крепи еврото като валута
Коментиран от #41
16:11 08.05.2026
23 А сега какво?
Вече «спечели» с гордост, чест и « миролюбиво» войната с Иран!
Браво Донди!
Голлем си.
Коментиран от #29
16:12 08.05.2026
24 ТОЗИ МУШМОРОК
Коментиран от #28
16:14 08.05.2026
25 Тома
16:14 08.05.2026
26 име
16:17 08.05.2026
27 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #21 от "Пълен смях са":Оръжията на САЩ никога не свършват
Затова са най могъщите
Нито Путин, нито СИ може да ги спре
А аятоласите са на мушка нон стоп, Вервай ми.
Коментиран от #38
16:17 08.05.2026
28 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #24 от "ТОЗИ МУШМОРОК":Кой купува скъпо петрол бе
Ама ти откъде да знаеш
Коментиран от #30
16:18 08.05.2026
29 ТАПАТА НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА
До коментар #23 от "А сега какво?":Отзад на Аятоласите
Тоя явно са големи мазохисти
16:19 08.05.2026
30 Абе Смешко
До коментар #28 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Човека говори за борсите за фючърсни сделки.Малее колко си тъп.
16:20 08.05.2026
31 Пробит
Едни иранци го отупаха.
16:22 08.05.2026
32 Симо
Едната фрегатка гръмна! Екипажа е на психолог с последици до края на живота им. И "Проекта Свобода" се оттече в канала.
Коментиран от #34
16:27 08.05.2026
33 ГОЛЕМ СМЕХ
Износ на петрол нема
Фурмите и шам фъстъка свършиха
Иде глад
Коментиран от #45
16:27 08.05.2026
34 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #32 от "Симо":САЩ немат ФРЕГАТИ в международни води
Ама ти откъде да знаеш
Коментиран от #36, #37
16:28 08.05.2026
35 ТАПАТА НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА
Нали са в...БРИКС.
16:29 08.05.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Симо
До коментар #34 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Както и да я наречем лодката, екипажа Остран!!! Факт!
16:39 08.05.2026
38 Пълен смях са
До коментар #27 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":1. Верно ли не свършват казваш, а защо тогава спряха да ги бомбят, ЩЕ ДА Е ОТ ДОБРО СЪРЦЕ СИГУРНО? Всички ги знаят като добродушните, нали ?
2. Могъщи са викаш и като са толкова могъщи, защо спряха наникъде ? Защо не стъпиха на иранска земя ?
3. И Путин и СИ дори и Ким Чен Ун могат да ги заличат от лицето на земята и то не заедно, а всеки един от тях поотделно, а ти ми говориш за спиране.
4. Аятоласите като са им на мушка нон стоп, защо не ги довършат? Пак ли от добро сърце или ги е страх, че иранските ракети вече ще падат на американска земя?
5. Евреите, защо и те спряха да бомбят Иран и се насочиха към Ливан ? Защото и те и кравбойс разбраха, с какво разполагат иранците иначе няма друго логично обяснение.
Тяхната работа стана като в онази приказка идат кат аслани, а после бягат на....ани.
Така, че не ми говори да ти вЕрвам, защото твоите приказки са въздух под налягане неподкрепени с никакви факти, а само с голо желание да са истина.
Коментиран от #47
16:39 08.05.2026
39 Хер Ото Флик
16:41 08.05.2026
40 Мишел
16:42 08.05.2026
41 ои8уйхътгрф
До коментар #22 от "Тръмп се е отказал да му мисли Европа":Я иди пак провери колко петрол имат кравите... Миналата година положението беше такова:
- 13млн. барела добив на ден...
- 21млн. барела потребление на ден...
Бонус- добива на газ пада прогресивно всяка година и шанс да се увеличи няма щото находищата са изчерпани, а нови сондажи не се правят щото не е рентабилно...
Все пак да добиваш 60% от потреблението си е по-добре от всичко да внасяш ама е далеч от добре положението при кравите
16:43 08.05.2026
42 Механик
Не знам там в САЩ какви са, но и на завършен д.е.бил ще му светне, че ги управлява кукумицин.
Ма какво ли се чудя?! Те допуснаха един спящ и неадекватен старец да ги управлява, то тоя ли.
16:53 08.05.2026
43 Име
Коментиран от #46
16:56 08.05.2026
44 Ами
До коментар #5 от "Мария Атанасова":Анатолчо ?! Трио фалшименто ...
17:05 08.05.2026
45 Мишел
До коментар #33 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Китай и Северна Корея продължават да получават танкери с ирански нефт. Част от китайския военен флот е край Иран, а част от флота на САЩ е извън обсега на противокорабните ракети.
Провалените проекти на САЩ вече не са явление, а традиция.
Коментиран от #48
17:08 08.05.2026
46 ои8уйхътгрф
До коментар #43 от "Име":Ще има поне още 3 пъти петрола да мине $115... Чакай да заработят още 20-на милиарда и ще се изнесат
17:20 08.05.2026
47 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #38 от "Пълен смях са":Що да ги бомбят. Тапата е отзад на Аятоласите.
Немало кво да ядат. И петродоларите секнаха...
Тръмп може да чака. А аятоласите.
Иначе Биби винаги е готов за екшън.
17:20 08.05.2026
48 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #45 от "Мишел":Вчера един китайски кораб са го ...гръмнали или секвестирали...не се разбра точно.
А китайските военни "джонги" не смеят да припарят до пролива. Руските също.
17:22 08.05.2026