Тръмп се отказа от "Проект Свобода". А сега какво?

Тръмп прекрати "Проект Свобода" само ден след началото му, а Марко Рубио се похвали, че целите на САЩ в Иран "са постигнати". Напредък в преговорите или пореден неуспешен ход?

"Проект Свобода" ще бъде спрян за кратък период от време", написа Доналд Тръмп във вторник. Само ден, след като САЩ обявиха, че ще осигурят военен ескорт на корабите, които преминават през Ормузкия проток, те се отказаха от този план.

Край на войната?

Доналд Тръмп обяви, че е постигнат "невероятен успех" в преговорите с Иран и двете страни са близо до подписване на мирно споразумение. Държавният секретар Марко Рубио пък коментира, че операция "Епична ярост", както САЩ наричат военната си офанзива срещу Ислямската република, е приключила, а целите били постигнати. Сега фокусът бил "Проект Свобода", т.е. отварянето на Ормузкия проток.

Техеран все още не е коментирал напредъка на преговорите, но иранският президент Масуд Пезешкиан написа в Х, че "никой не може да ни накара да се предадем" и призова "САЩ да премахнат военните заплахи от региона".

Какво постигнаха САЩ?

"Проект Свобода" бе стартиран в понеделник, като Тръмп заяви, че САЩ ще осигурят безопасно преминаване на корабите и танкерите, пранасящи нефт и газ, през Ормузкия проток, който Иран блокира от седмици.

В първия ден от операцията американската армия заяви, че са били атакувани най-малко шест ирански малки плавателни съда и са били отблъснати множество атаки с дронове и ракети, което Техеран опроверга. По-рано иранските медии съобщиха за ракетни удари срещу американски военен кораб, както и за предупредителни изстрели в близост до американски разрушители - което от своя страна Вашингтон отрече. По-късно бяха ударени и нефтените съоръжения във Фуджейра, за което Обединените арабски емирства обвиняват Иран.

Рубио: Целите ни са постигнати

Марко Рубио заяви, че войната (или поне тази нейна фаза) е приключила, без да уточни кога. В последните дни в САЩ се говори активно за Резолюцията за военни правомощия от 1973 година, която задължава американския президент да поиска одобрение от Конгреса за всяка военна операция, която продължава над 60 дни.

В началото на "Епична ярост" американският президент очерта няколко приоритета. Сред тях беше унищожаването на флота на Иран, което според експерти до голяма степен е постигнато. Спирането на ядрените амбиции на страната обаче е много далеч - постигане на ново ядрено споразумение за момента изобщо не изглежда да е на масата, а потенциалът на страната не е унищожен. Макар голяма част от ракетите и противовъздушнтие системи да са засегнати от американските и израелски удари, все още част от тях са налични, както показаха и последните атаки. В същото време сраженията между Израел и Хизбула в Южен Ливан продължават, а режимът в Техеран изглежда бетониран поне засега.