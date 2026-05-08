Тръмп се отказа от "Проект Свобода". А сега какво?

8 Май, 2026 15:48 2 052 48

Доналд Тръмп обяви, че е постигнат "невероятен успех" в преговорите с Иран и двете страни са близо до подписване на мирно споразумение

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Тръмп прекрати "Проект Свобода" само ден след началото му, а Марко Рубио се похвали, че целите на САЩ в Иран "са постигнати". Напредък в преговорите или пореден неуспешен ход?

"Проект Свобода" ще бъде спрян за кратък период от време", написа Доналд Тръмп във вторник. Само ден, след като САЩ обявиха, че ще осигурят военен ескорт на корабите, които преминават през Ормузкия проток, те се отказаха от този план.

Край на войната?

Доналд Тръмп обяви, че е постигнат "невероятен успех" в преговорите с Иран и двете страни са близо до подписване на мирно споразумение. Държавният секретар Марко Рубио пък коментира, че операция "Епична ярост", както САЩ наричат военната си офанзива срещу Ислямската република, е приключила, а целите били постигнати. Сега фокусът бил "Проект Свобода", т.е. отварянето на Ормузкия проток.

Техеран все още не е коментирал напредъка на преговорите, но иранският президент Масуд Пезешкиан написа в Х, че "никой не може да ни накара да се предадем" и призова "САЩ да премахнат военните заплахи от региона".

Какво постигнаха САЩ?

"Проект Свобода" бе стартиран в понеделник, като Тръмп заяви, че САЩ ще осигурят безопасно преминаване на корабите и танкерите, пранасящи нефт и газ, през Ормузкия проток, който Иран блокира от седмици.

В първия ден от операцията американската армия заяви, че са били атакувани най-малко шест ирански малки плавателни съда и са били отблъснати множество атаки с дронове и ракети, което Техеран опроверга. По-рано иранските медии съобщиха за ракетни удари срещу американски военен кораб, както и за предупредителни изстрели в близост до американски разрушители - което от своя страна Вашингтон отрече. По-късно бяха ударени и нефтените съоръжения във Фуджейра, за което Обединените арабски емирства обвиняват Иран.

Рубио: Целите ни са постигнати

Марко Рубио заяви, че войната (или поне тази нейна фаза) е приключила, без да уточни кога. В последните дни в САЩ се говори активно за Резолюцията за военни правомощия от 1973 година, която задължава американския президент да поиска одобрение от Конгреса за всяка военна операция, която продължава над 60 дни.

В началото на "Епична ярост" американският президент очерта няколко приоритета. Сред тях беше унищожаването на флота на Иран, което според експерти до голяма степен е постигнато. Спирането на ядрените амбиции на страната обаче е много далеч - постигане на ново ядрено споразумение за момента изобщо не изглежда да е на масата, а потенциалът на страната не е унищожен. Макар голяма част от ракетите и противовъздушнтие системи да са засегнати от американските и израелски удари, все още част от тях са налични, както показаха и последните атаки. В същото време сраженията между Израел и Хизбула в Южен Ливан продължават, а режимът в Техеран изглежда бетониран поне засега.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    37 3 Отговор
    Иран иска 100 млрд долара компенсации от САЩ, България и Румъния.

    Коментиран от #3

    15:49 08.05.2026

  • 2 Пълен смях са

    37 0 Отговор
    И как по точно целите са постигнати? Нещо по конкретно или не трЕбе да се пита?
    За пореден път станаха за резил пред света. Вече и папуасите ще ги гъбаркат.

    Коментиран от #17

    15:50 08.05.2026

  • 3 Косо

    2 17 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ако искам за намеря отреп-ка да извърши събиране и почистване на бокл-уци, ще те потърся ТУК

    Коментиран от #5

    15:52 08.05.2026

  • 4 Ей така са краварите

    35 1 Отговор
    в цялата си 250 год. история. Мъчат се да набутат и други да воюват. Ако победят, се пришиват към победителя. Ако загубят, те се отричат от тях.
    В този случай никой не им се върза на акъла и се отказват с гордо вдигната глава като .."ПОБЕДИТЕЛИ"
    Запомнете им номерата.

    15:54 08.05.2026

  • 5 Мария Атанасова

    17 0 Отговор

    До коментар #3 от "Косо":

    Потърси тук. Аз и Джамбаза сме на линия.

    Коментиран от #44

    15:55 08.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пич

    29 0 Отговор
    Всичко е ясно !!!
    Сега ще напада Гренландия
    Или Куба
    Или Канада
    Или Мексико

    Само Мелания няма да напада !!!

    15:55 08.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Смотаняху

    33 0 Отговор
    Редно е Тръмп да започне заедно със Нетаняху операция Ha cpaн Г ъ3 .По- подходящо име за тяхната съвместна операция не може да се намери

    15:56 08.05.2026

  • 10 Кривоверен алкаш

    10 0 Отговор
    Те сега е момента да бъде Президент...тази грешка на Природата...

    15:57 08.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Кривоверен алкаш

    6 0 Отговор
    ...да се откаже...

    15:58 08.05.2026

  • 13 Сталин

    14 0 Отговор
    Проект "И бегам бате" на Дони Епщайн

    15:59 08.05.2026

  • 14 Исторически парк

    8 0 Отговор
    На есминците им свършиха прехващачите за 1 ден 😆😁😅🤣😂😂😂 трябва да ги презареждат

    15:59 08.05.2026

  • 15 Дориана

    19 0 Отговор
    Тръмп се провали тотално и това беше очаквано. Американците по трудния начин ще разберат , че когато избират Президент трябва да залагат на добре доказани политици, а не да избират от двете злини по- малката както се получи.

    16:02 08.05.2026

  • 16 ТАПАТА НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    0 25 Отговор
    Затапени отзад, аятоласите нема къде да мърдат.
    Биби отдавна го сърбят ръцете да ги бомби.

    Коментиран от #20

    16:03 08.05.2026

  • 17 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 18 Отговор

    До коментар #2 от "Пълен смях са":

    Не слушайте кво говоря, а гледайте как ша ви бомбя, ако не дадете урана.

    Коментиран от #21

    16:04 08.05.2026

  • 18 МНОГО МИ ДОПАДНА

    27 0 Отговор
    АМЕРИКАНОЕВРЕЙСКАТА ОПЕРАЦИЯ "ЕПИЧЕН РЕЗИЛ".

    16:04 08.05.2026

  • 19 Горски

    19 0 Отговор
    Доналд Тръмп си прибра Свобода-та, проектът за отпушване на Ормуз, само за ....36 часа.... Знаете ли защо? Защото Саудитска Арабия и Кувейт отказаха достъп до базите на тяхна територия за американските изтребители. Това никоя наша медия не го съобщава, а това е новината на века! Без бази САЩ са умрели! И се наложи Тръмп да си подвие опашката и да се откаже и, забележете, да отиде на ПРЕГОВОРИ С ИРАН, ама съвсем сериозно този път, Тръмп преговаря с Иран. Иран демонстрира военен Арсенал на нивото на свръх държава, нищо, че един куп народ месеци наред го убеждаваха, че и те като руснаците, са на доизживяване и ще умрат всеки момент.

    16:07 08.05.2026

  • 20 ТЯ ТАПАТА ОСТАВА В

    12 1 Отговор

    До коментар #16 от "ТАПАТА НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА":

    ТВОЕТО ОТВЕРСТИЕ НА ИСТАНБУЛСКАТА ВРАТА. ГОТ ЛИ ТИ Е?

    16:07 08.05.2026

  • 21 Пълен смях са

    17 1 Отговор

    До коментар #17 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    И, с какво ще ги бомби като вече няма с кво? Само велики заплахи и нищо.
    А, ако иранците започнат да ги бомбят, ама не по базите им в съседните арабски държави, които вече разпердушиниха и нищо не остана от тях, а направо по тяхната територия дали тромпета няма да изхвърчи от президентския пост като коркова тапа на шампанско ?

    Коментиран от #27

    16:10 08.05.2026

  • 22 Тръмп се е отказал да му мисли Европа

    7 3 Отговор
    Съединените щати си имат петрол газ горива редки метали торови заводи химически тежко машиностроене и всичко останало.
    Ние в Европа вкарваме всичко това и премахваме всички тези тежки и замърсяващи въздуха заводи защото рупаме зелена енергия и трева. За атомните централи всеки знае че също бяха премахнати. Рецесия и глад а Тръмп вдига митата и иска да накаже европейските умни в кавички лидери в Брюксел но го грискаме ние обикновените граждани.
    Чудя се какво крепи еврото като валута

    Коментиран от #41

    16:11 08.05.2026

  • 23 А сега какво?

    5 0 Отговор
    Сега ще го хване друга лудост!
    Вече «спечели» с гордост, чест и « миролюбиво» войната с Иран!
    Браво Донди!
    Голлем си.

    Коментиран от #29

    16:12 08.05.2026

  • 24 ТОЗИ МУШМОРОК

    15 0 Отговор
    В 19.00 ч. ЩЕ ГОВОРИ И ПАК УМИШЛЕНО С ПРИКАЗКИ ЩЕ КАЧШИ ЦЕНИТЕ НА ПЕТРОЛА. ВСЕКИ ПЕТЪК ЕДНО И СЪЩО УПРАЖНЕНИЕ ДА ИЗКАРАТ МИЛИАРДИ ЗА ЧАСОВЕ С НЕГОВАТА БАНДА.

    Коментиран от #28

    16:14 08.05.2026

  • 25 Тома

    9 0 Отговор
    Най много от всички цигански махали лъже бай Дончо а след него е бати Бойко тиквата

    16:14 08.05.2026

  • 26 име

    7 0 Отговор
    А ние си мислехме, че от бай дън по-зле няма на къде. Тръмпоча утре сутрин нещо ново ще измисли, което ще трае до късния следобед.

    16:17 08.05.2026

  • 27 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 17 Отговор

    До коментар #21 от "Пълен смях са":

    Оръжията на САЩ никога не свършват
    Затова са най могъщите
    Нито Путин, нито СИ може да ги спре
    А аятоласите са на мушка нон стоп, Вервай ми.

    Коментиран от #38

    16:17 08.05.2026

  • 28 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 9 Отговор

    До коментар #24 от "ТОЗИ МУШМОРОК":

    Кой купува скъпо петрол бе
    Ама ти откъде да знаеш

    Коментиран от #30

    16:18 08.05.2026

  • 29 ТАПАТА НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    0 12 Отговор

    До коментар #23 от "А сега какво?":

    Отзад на Аятоласите
    Тоя явно са големи мазохисти

    16:19 08.05.2026

  • 30 Абе Смешко

    9 1 Отговор

    До коментар #28 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Човека говори за борсите за фючърсни сделки.Малее колко си тъп.

    16:20 08.05.2026

  • 31 Пробит

    7 0 Отговор
    селски въшшшшльо…
    Едни иранци го отупаха.

    16:22 08.05.2026

  • 32 Симо

    10 0 Отговор
    Само ден, след като САЩ обявиха, че ще осигурят военен ескорт на корабите, които преминават през Ормузкия проток, те се отказаха от този план.

    Едната фрегатка гръмна! Екипажа е на психолог с последици до края на живота им. И "Проекта Свобода" се оттече в канала.

    Коментиран от #34

    16:27 08.05.2026

  • 33 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 9 Отговор
    Иран затапени
    Износ на петрол нема
    Фурмите и шам фъстъка свършиха
    Иде глад

    Коментиран от #45

    16:27 08.05.2026

  • 34 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 7 Отговор

    До коментар #32 от "Симо":

    САЩ немат ФРЕГАТИ в международни води
    Ама ти откъде да знаеш

    Коментиран от #36, #37

    16:28 08.05.2026

  • 35 ТАПАТА НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    0 8 Отговор
    Дека са Путин и СИ да ОТТАПЯТ аятоласите
    Нали са в...БРИКС.

    16:29 08.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Симо

    6 0 Отговор

    До коментар #34 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Както и да я наречем лодката, екипажа Остран!!! Факт!

    16:39 08.05.2026

  • 38 Пълен смях са

    7 1 Отговор

    До коментар #27 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    1. Верно ли не свършват казваш, а защо тогава спряха да ги бомбят, ЩЕ ДА Е ОТ ДОБРО СЪРЦЕ СИГУРНО? Всички ги знаят като добродушните, нали ?
    2. Могъщи са викаш и като са толкова могъщи, защо спряха наникъде ? Защо не стъпиха на иранска земя ?
    3. И Путин и СИ дори и Ким Чен Ун могат да ги заличат от лицето на земята и то не заедно, а всеки един от тях поотделно, а ти ми говориш за спиране.
    4. Аятоласите като са им на мушка нон стоп, защо не ги довършат? Пак ли от добро сърце или ги е страх, че иранските ракети вече ще падат на американска земя?
    5. Евреите, защо и те спряха да бомбят Иран и се насочиха към Ливан ? Защото и те и кравбойс разбраха, с какво разполагат иранците иначе няма друго логично обяснение.
    Тяхната работа стана като в онази приказка идат кат аслани, а после бягат на....ани.
    Така, че не ми говори да ти вЕрвам, защото твоите приказки са въздух под налягане неподкрепени с никакви факти, а само с голо желание да са истина.

    Коментиран от #47

    16:39 08.05.2026

  • 39 Хер Ото Флик

    1 0 Отговор
    Куку руку вафла чудна

    16:41 08.05.2026

  • 40 Мишел

    6 0 Отговор
    Единственото, което е постигнато е, че обогатеният уран на Иран ще стане ядрено оръжие на Иран.

    16:42 08.05.2026

  • 41 ои8уйхътгрф

    6 0 Отговор

    До коментар #22 от "Тръмп се е отказал да му мисли Европа":

    Я иди пак провери колко петрол имат кравите... Миналата година положението беше такова:

    - 13млн. барела добив на ден...
    - 21млн. барела потребление на ден...

    Бонус- добива на газ пада прогресивно всяка година и шанс да се увеличи няма щото находищата са изчерпани, а нови сондажи не се правят щото не е рентабилно...

    Все пак да добиваш 60% от потреблението си е по-добре от всичко да внасяш ама е далеч от добре положението при кравите

    16:43 08.05.2026

  • 42 Механик

    2 0 Отговор
    Тоя човек реално никак не е добре с главата. Днес говори едно, утре се отказва и почва всичко на обратно, като същевременно обявява победи.
    Не знам там в САЩ какви са, но и на завършен д.е.бил ще му светне, че ги управлява кукумицин.
    Ма какво ли се чудя?! Те допуснаха един спящ и неадекватен старец да ги управлява, то тоя ли.

    16:53 08.05.2026

  • 43 Име

    2 0 Отговор
    Ми какво да стане - петрола сорт Брент от 100-105, стана 95 долара за барел. А скоро, като се изнесат с подвити опашки обратно към САЩ, и 65 ще стане...

    Коментиран от #46

    16:56 08.05.2026

  • 44 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мария Атанасова":

    Анатолчо ?! Трио фалшименто ...

    17:05 08.05.2026

  • 45 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Китай и Северна Корея продължават да получават танкери с ирански нефт. Част от китайския военен флот е край Иран, а част от флота на САЩ е извън обсега на противокорабните ракети.
    Провалените проекти на САЩ вече не са явление, а традиция.

    Коментиран от #48

    17:08 08.05.2026

  • 46 ои8уйхътгрф

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Име":

    Ще има поне още 3 пъти петрола да мине $115... Чакай да заработят още 20-на милиарда и ще се изнесат

    17:20 08.05.2026

  • 47 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Пълен смях са":

    Що да ги бомбят. Тапата е отзад на Аятоласите.
    Немало кво да ядат. И петродоларите секнаха...
    Тръмп може да чака. А аятоласите.
    Иначе Биби винаги е готов за екшън.

    17:20 08.05.2026

  • 48 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Мишел":

    Вчера един китайски кораб са го ...гръмнали или секвестирали...не се разбра точно.
    А китайските военни "джонги" не смеят да припарят до пролива. Руските също.

    17:22 08.05.2026

