Бахрейн арестува 41 души за предполагаеми връзки с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция

9 Май, 2026 15:18 679 4

Посочва се също, че прокуратурата разследва случаи, свързани със симпатизанти на иранските атаки

Министерството на вътрешните работи на Бахрейн съобщи, че е разпуснало организация, обвинена във връзки с иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Арестувани са 41 души, посочени като нейни членове, а прокуратурата разследва случаи, свързани с шпионаж в полза на чужда държава и изразени симпатии към иранските атаки.

Иран нанесе удари по цели в Бахрейн и други арабски държави от Персийския залив, където САЩ разполагат с военни бази. Атаките последваха началото на войната срещу Иран, започната от САЩ и Израел на 28 февруари, отбелязва Ройтерс.

По-рано базираната в Лондон правозащитна организация Бахрейнски институт за права и демокрация (Bahrain Institute for Rights and Democracy) заяви, че властите са задържали "някои от най-важните шиитски фигури в страната".

Организацията определи полицейската операция като "безпрецедентна" и посочи, че подобен мащаб на репресии не е имало дори по време на протестите през 2011 г. Тогава в контекста на Арабската пролет, Бахрейн беше разтърсен от масови демонстрации, като управляващата сунитска династия обвини Иран, че подкрепя протестиращите. Техеран отрече обвиненията.

Настоящият конфликт в Близкия изток отново изостри напрежението в Бахрейн, където управлява сунитска династия, а мнозинството от населението е шиитско и от години се оплаква от дискриминация и маргинализация, отбелязва АФП.

Според правозащитната организация "Хюмън Райтс Уоч" десетки хора са били арестувани в Бахрейн заради изразена подкрепа към Иран. Някои от тях са осъдени за държавна измяна, а 69 души са били лишени от гражданство.


  2 Митю

    0 0
    3 юли.Дони чака указа на Грийн.

    15:21 09.05.2026

