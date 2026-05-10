Берлин: Мирни преговори с Русия? Не и с участието на Герхард Шрьодер
10 Май, 2026 18:38 1 415 56

Владимир Путин посочи, че ако такива преговори се проведат, Шрьодер би бил неговият предпочитан посредник

Германия отхвърли предложението на руския президент Владимир Путин бившият канцлер, Герхард Шрьодер, да координира преговорите с Европейския съюз за осигуряване на мирно споразумение в Украйна, предаде агенция Ройтерс.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коста заяви по-рано, че вярва, че има потенциал ЕС да преговаря с Русия и да обсъди бъдещето на архитектурата на сигурността в Европа. Путин посочи, че ако такива преговори се проведат, Шрьодер би бил неговият предпочитан посредник.

Германски служител твърди, че предложението не е достоверно, тъй като Русия не е променила нито едно от условията си, добавяйки, че първоначалният тест ще бъде дали Москва е готова да удължи тридневното прекратяване на огъня. Според него Путин е направил серия от фалшиви предложения, целящи да разделят западния алианс.

След като напусна поста си през 2005 г., Шрьодер почти веднага зае поста председател на спорен германско-руски консорциум за газопроводи и бе изправен пред остри критики в Германия заради близостта си с Путин.

Говорител на германското правителство заяви, че Берлин не вижда признаци, че Москва е заинтересована от сериозни преговори, и подчерта, че всички разговори с Европейския съюз ще трябва да бъдат тясно координирани с държавите членки и Украйна.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радой Ралин

    5 11 Отговор
    Всъщност българин е циганин (с) Радой Ралин

    18:40 10.05.2026

  • 2 Бащата на прегазената циганка

    4 14 Отговор
    Някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:40 10.05.2026

  • 3 Прегазена размазана

    3 12 Отговор
    Бащата на прегазената циганка някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:40 10.05.2026

  • 4 мишоците не разбрали че

    14 9 Отговор
    Русия ще преговаря чрез шрьодер

    търсят начини да протакват
    до последния урк

    18:40 10.05.2026

  • 5 Направо е смешен

    4 10 Отговор
    Бащата на прегазената циганка някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:41 10.05.2026

  • 6 Саяещият циганин от Телиш

    5 12 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди, тоалетна хартия Саяние

    18:42 10.05.2026

  • 7 Смех с ватенки

    9 26 Отговор
    Путлер вече се обръща с- господин Зеленски.Забрави за наркомани и нацисти.

    Коментиран от #25

    18:42 10.05.2026

  • 8 Ха ха

    7 20 Отговор
    В Кремъл са се побъркали.

    18:43 10.05.2026

  • 9 А с кого бе

    27 7 Отговор
    Другите там не стават за нищо. Освен този Шрйодер и АзГ няма други нормални, които биха могли да се договарят с Русия!

    18:46 10.05.2026

  • 10 Ганя Путинофила

    11 23 Отговор
    Путен капитулира!
    Моли за мирни преговори!

    Коментиран от #15, #18

    18:47 10.05.2026

  • 11 564

    17 5 Отговор
    Големият кошмарен сценарий за ЕС и Америка е един ден Украйна и Русия да се сдобрят след толкова "ивестирани" (вероятно над трилион) средства за конфронтация и сегашната война. Малко вероятно е, но кой знае, ако голямото наливане на безотчетни пари спре, може и да се случи.

    Коментиран от #14

    18:48 10.05.2026

  • 12 Ганя Путинофила

    7 18 Отговор
    Шрьодер беше назначен в Газпром срещу много пари да съдейства, Германия да плаща трилиони евро на Маскалия за газ!
    Корупция!

    18:49 10.05.2026

  • 13 Kaлпазанин

    16 6 Отговор
    Ами да пратят Калас или Урсула ,тези две нищожества може ли някой да си ги представи до Захариева

    18:54 10.05.2026

  • 14 Баце,

    15 4 Отговор

    До коментар #11 от "564":

    Няма да е сдобряване. Каквото остане от у крайна ще е с тотално проруско марионетно правителство и прокси на руснаците. И тогава ще ми е много интересна реакцията на ЕсеС когато у крайна прегази Полша.

    18:55 10.05.2026

  • 15 Курд Околянов

    12 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ганя Путинофила":

    Ама ви го втъкна до макарите.

    18:56 10.05.2026

  • 16 хмм

    19 5 Отговор
    Какво, какво, надявате се Путин да направи отстъпки? Напазни надежди. Тои е настоящият и бъдещият победител

    18:57 10.05.2026

  • 17 Чакам

    14 3 Отговор
    Заря над Киев. Приготвил съм пуканките.

    Коментиран от #21

    18:57 10.05.2026

  • 18 ЗелюНаркомана

    9 4 Отговор

    До коментар #10 от "Ганя Путинофила":

    ❤️Русия

    18:58 10.05.2026

  • 19 Артилерист

    15 9 Отговор
    Нито Европа, а още по-малко Германия, са в позиция да диктуват условия за преговори на Русия. Русия успешно пренасочи своите енергоресурси на изток и юг и печели, докато европейците са в прогресираща криза...

    Коментиран от #26

    19:00 10.05.2026

  • 20 хихи

    5 2 Отговор
    Мирни преговори с Русия и свилрки. Шрьодер може и да не участва. Калас става...

    Коментиран от #29

    19:00 10.05.2026

  • 21 хихи

    9 3 Отговор

    До коментар #17 от "Чакам":

    "Орешник" ще има за всички от сърце....

    19:02 10.05.2026

  • 22 Фридрих Мерц, канцлер

    6 7 Отговор
    С руснак се преговаря само със сгънат на руло вестник и дебел метален прът в него ☝️
    Питайте "Безмъртния полк", ако има някой оживял ! 😁

    Коментиран от #38, #42, #43

    19:03 10.05.2026

  • 23 az СВО Победа 81

    8 5 Отговор
    Е, как така преговори??? 🤣

    Нали Путин и РФ са в изолация??? 🤣

    Нали, уж мир чрез сила??? 🤣

    Нали, уж докато Москва не се оттегли от Донбас никакви преговори не са възможни??? 🤣

    Нали, уж икономиката й трябваше да се срине и РФ да фалира??? 🤣

    Нали, уж руснаците щяха да се обърнат срещу властта и да свалят Путин??? 🤣

    Нали, уж щяха да нанасят стратегическо поражение на РФ на бойното поле??? 🤣

    А за Крим забравиха ли? Нещо не го споменават изобщо? Че нали, уж щяха да принудят РФ да го върне??? 🤣

    Ква стана тя, а??? (Както го изпя Устата) 🤣🤣🤣

    Коментиран от #36

    19:03 10.05.2026

  • 24 Атина Палада

    6 3 Отговор
    И защо ЕС иска преговори с Русия за архитектурната сигурност на Европа?

    Коментиран от #28

    19:04 10.05.2026

  • 25 Обръща се с "господин"

    8 5 Отговор

    До коментар #7 от "Смех с ватенки":

    защото Зелко отдавна не е президент.

    19:04 10.05.2026

  • 26 Руснак без крак...

    5 7 Отговор

    До коментар #19 от "Артилерист":

    "..никой не може диктува на Русия..."

    Нима искаш още 600 000 петушки си заминат за Руския Мир ☝️ Сериозно ?

    Коментиран от #40, #50

    19:05 10.05.2026

  • 27 Стара дружба

    3 6 Отговор
    Едно време хаясko осигуряваше наташки на шрек.

    19:09 10.05.2026

  • 28 Урсула фон дер Лайен, председател

    7 6 Отговор

    До коментар #24 от "Атина Палада":

    "...и защо ЕС иска преговори с Русия ?..."

    Няма такова нещо и никога няма да има !!!
    Русия е затворена страница в Европейската история и икономика. Ако руснаците искат да въртят бизнес с ЕС , да си вземат украинско гражданство ☝️

    Коментиран от #30, #48

    19:10 10.05.2026

  • 29 Атина Палада

    7 6 Отговор

    До коментар #20 от "хихи":

    Рускините са като Богини,кой руснак ще се остави на Калас?

    Коментиран от #31, #37, #46

    19:11 10.05.2026

  • 30 Атина Палада

    5 3 Отговор

    До коментар #28 от "Урсула фон дер Лайен, председател":

    Председателят на ЕП го казва, и тук дори в тази статия го цитират,ама наш петроханец вика ,нямало такова нещо :))) това да не е ти фонтанелата:))))

    19:13 10.05.2026

  • 31 Костадинов

    7 2 Отговор

    До коментар #29 от "Атина Палада":

    Богини са докато не станат на 30 и не се пропият.След това минават в тежката категория и мужиците предпочитат фронта.

    Коментиран от #33

    19:14 10.05.2026

  • 32 Ами да

    8 3 Отговор
    Шрьодер отдавна е на кремълска хранилка

    19:14 10.05.2026

  • 33 Атина Палада

    5 2 Отговор

    До коментар #31 от "Костадинов":

    А на теб Господ вечна младост ли ти обеща?

    19:16 10.05.2026

  • 34 Благой от СОФстрой

    6 2 Отговор
    Нали путлера му подари едно рашко изродено на Шрьодерчо да му е баща!!

    19:19 10.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Е нали👇

    4 4 Отговор

    До коментар #23 от "az СВО Победа 81":

    Киев за два дня и всьо,?

    Коментиран от #41

    19:42 10.05.2026

  • 37 Хихи

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Атина Палада":

    Ти не знаеш какъв Кекс, Калас прави в кухнята

    19:43 10.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 ПУТИН ПАК ТРОЛИ

    2 4 Отговор
    Тъпите европейци.

    19:46 10.05.2026

  • 40 Спекулираш

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "Руснак без крак...":

    с крайността "никой". В коментара са споменати конкретно Европа и Германия.

    19:48 10.05.2026

  • 41 КРАТКО

    1 2 Отговор

    До коментар #36 от "Е нали👇":

    АДЕ НЕЩО НОВО
    АМА ОТ ДЕ МОЗЪК В КУХА БАН....ДЕРАСКА КРАТУНА

    19:48 10.05.2026

  • 42 Сержант Кантария

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "Фридрих Мерц, канцлер":

    Дойдоха едни с тръби, увити във вестници.
    Казахме им да сложат на покрива на Райхстага метални държачи за знамена за следващия път, щото иначе трябва с тел и клещи.

    19:51 10.05.2026

  • 43 Паулус, фелдмаршал

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Фридрих Мерц, канцлер":

    Пробвахме, и с по големи тръби.
    Не стана.

    19:53 10.05.2026

  • 44 Нещо много

    2 2 Отговор
    сговорчиви станаха от Кремъл . Нещо много за мир все взеха да говорят!

    20:06 10.05.2026

  • 45 Боруна Лом

    2 2 Отговор
    Бая бой е ял дядо му/и още нещо май/....Не може да забрави срама на нациста!

    Коментиран от #52

    20:07 10.05.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Последния Софиянец

    2 2 Отговор
    Да ама Калас владее Руски говоримо и задно!Кой Руснак би устоял?!Те в западните покрайнини това го владеят отлично!За справка-укРаинките в БГ!За един борш в ресторанта ми дават всичко!

    20:12 10.05.2026

  • 48 ДрайвингПлежър

    2 2 Отговор

    До коментар #28 от "Урсула фон дер Лайен, председател":

    Та то няма такава държава!Какво гражданство кви пет гривни?И НИКОГА НЕ Е ИМАЛО!

    20:16 10.05.2026

  • 49 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 1 Отговор
    ШРЬОДЕР ИZБЯГА ВЪВ ФАШИСТКА РУСИЯ ..................... ФАКТ ! ТАМ ЩЕ ИZБЯГА И "ПРОГРЕСИВНИЯ" РЕZИДЕНТ НА КГБ .....................

    20:17 10.05.2026

  • 50 Укра без глава в Руски чувал

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "Руснак без крак...":

    Като гледам 3000 орки дават фира всеки ден и заминават за блатни рай на наркомана.....Няма вече!Свършиха и по-спирките на градския транспорт.....опира да пращаме пенсиите или радата.....

    Коментиран от #53

    20:19 10.05.2026

  • 51 Троянец

    2 0 Отговор
    Тоя Шрьодер не ядеше ли бой всеки ден от костенурките-нинджа....или за друг анимационен герой говорите?!

    20:21 10.05.2026

  • 52 Град Козлодуй

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Боруна Лом":

    Нациста умира с кеф за Мустакатия,умира с кеф за "Фатерланда",но не може да надживее срама-Поляк и Франсе да му го вкарат отзад....Руснаците са друга бира-стрелят в десятката без задни мисли!А дядо му на тоя може и да е приличал на фройлайн в кухнята с пенюар и ботуши....кой знае освен Руснаците?!Може да е приличал повече на жена-отколкото на Гьоринг.....

    20:27 10.05.2026

  • 53 Димяща ушанка

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "Укра без глава в Руски чувал":

    Гледаш ми дедо.вият.

    Коментиран от #55

    20:28 10.05.2026

  • 54 Ицо

    0 1 Отговор
    Има ли недоръъгани копейки тук?

    Коментиран от #56

    20:30 10.05.2026

  • 55 Укра без глава в Руски чувал

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Димяща ушанка":

    Прав си вият укрите като линейки в Киiв.И много още ще вият!

    20:30 10.05.2026

  • 56 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Ицо":

    И недоръгани атлантганьовци с Петрохански акцент.

    20:32 10.05.2026

