Берлин: Мирни преговори с Русия? Не и с участието на Герхард Шрьодер

Германия отхвърли предложението на руския президент Владимир Путин бившият канцлер, Герхард Шрьодер, да координира преговорите с Европейския съюз за осигуряване на мирно споразумение в Украйна, предаде агенция Ройтерс.
Председателят на Европейския съвет Антонио Коста заяви по-рано, че вярва, че има потенциал ЕС да преговаря с Русия и да обсъди бъдещето на архитектурата на сигурността в Европа. Путин посочи, че ако такива преговори се проведат, Шрьодер би бил неговият предпочитан посредник.
Германски служител твърди, че предложението не е достоверно, тъй като Русия не е променила нито едно от условията си, добавяйки, че първоначалният тест ще бъде дали Москва е готова да удължи тридневното прекратяване на огъня. Според него Путин е направил серия от фалшиви предложения, целящи да разделят западния алианс.
След като напусна поста си през 2005 г., Шрьодер почти веднага зае поста председател на спорен германско-руски консорциум за газопроводи и бе изправен пред остри критики в Германия заради близостта си с Путин.
Говорител на германското правителство заяви, че Берлин не вижда признаци, че Москва е заинтересована от сериозни преговори, и подчерта, че всички разговори с Европейския съюз ще трябва да бъдат тясно координирани с държавите членки и Украйна.
