Техеран: Ормузкият проток е възможност, ценна колкото атомна бомба

8 Май, 2026 22:23 873 10

Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Стратегическият Ормузки проток - един от ключовите въпроси в преговорите със САЩ - представлява “възможност, ценна колкото атомна бомба“, заяви във видеоклип, публикуван от иранската информационна агенция Mехр и цитиран от Франс прес, съветник на върховния лидер на Иран, пише БТА.

“От години подценявахме стратегическото предимство на Ормузкия проток. Ормузкият проток представлява възможност, ценна, колкото атомна бомба”, каза Мохамад Мохбер, съветник на върховния лидер Моджтаба Хаменей.

“Да имаме позиция, която ни позволява да влияем върху глобалната икономика с едно решение, е голяма възможност”, коментира той и обеща да “не се губят в никакъв случаи придобивките от тази война”.

Мохбер също така спомена възможността за промяна на правния режим на Ормузкия проток, „въз основа на международното право“ или, ако е необходимо, „въз основа на нашето национално законодателство“.

Днес избухнаха сблъсъци в Ормузкия проток между Иран и САЩ, с което бе отбелязано ново нарушение на прекратяването на огъня, докато Вашингтон чака отговор от Техеран на последното си предложение за прекратяване на вражеските действия.

Стратегическият морски път, през който преминава една пета от световния трафик на въглеводороди, се превърна в основна гореща точка, след като Техеран наложи фактически контрол върху него от началото на войната, започнала с израелско-американските атаки на 28 февруари, по време на които бяха убити хиляди хора, основно в Иран и Ливан.

Запитан за Обединените арабски емирства - съюзник на САЩ, които, според тях продължават да бъдат атакувани от Иран, Мохбер заяви, че “те бяха наказани и ще бъдат наказвани дори още повече”.

“Те постоянно изтъкваха страната си за сигурен рай за инвестиции, но днес виждат как най-големият капитал излита от тази страна”, каза той.

Противовъздушната отбрана на ОАЕ - богата на петрол монархия, съюзник на Вашингтон, беше задействана днес срещу дронове и ракети, изстреляни от Иран, съобщи министерството на отбраната на страната, въпреки че от 8 април официално е в сила прекратяване на огъня между САЩ и Ислямската република.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уравнението

    0 3 Отговор
    е лесно. Неизвестната е имагинерна. Богоизбраните. По тяхното блеение.

    22:27 08.05.2026

  • 2 ЗИЛ 117

    4 2 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    Коментиран от #8

    22:38 08.05.2026

  • 3 ЗИЛ 117

    4 4 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #9

    22:38 08.05.2026

  • 4 ЗИЛ 117

    3 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    22:38 08.05.2026

  • 5 ЗИЛ 117

    3 3 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    22:38 08.05.2026

  • 6 Име

    0 3 Отговор
    Приятни сънища!

    22:41 08.05.2026

  • 7 Раковски

    1 4 Отговор
    На петата година от путинската тридневна "Специална военна операция" Президентът Зеленски издаде Указ № 374/226

    относно провеждането на парад в Москва

    Вземайки предвид многобройните искания, с хуманитарна цел, очертана в преговорите с американската страна на 8 май 2026 г., решавам:

    1. Да разреша провеждането на парад в Москва (Руска федерация) на 9 май 2026 г.

    За времето на провеждане на парада (от 10:00 ч. киевско време на 9 май 2026 г.), териториалният площад на Червения площад се изключва от плана за използване на украинско оръжие.
    ...

    22:46 08.05.2026

  • 8 Сатана Z

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "ЗИЛ 117":

    Има едно просто решение,което руската армия владее до съвършенство.Нарича се
    (Шквал огня) Огнева преграда (военно-тактическа концепция)
    Огнева преграда (военно-тактическа концепция)

    Това е метафоричен израз, обозначаващ изключително интензивен, внезапен и плътен огън от стрелково оръжие или артилерия върху ограничена площ.

    Цел: Потискане на вражеската жива сила, създаване на непоносими условия, предизвикване на паника и унищожаване на вражеските позиции.

    Характеристики: Изненада (започва рязко), висока скорострелност, концентриран огън.

    Това е метафоричен израз, обозначаващ изключително интензивен, внезапен и плътен огън от стрелково оръжие или артилерия върху ограничена площ.

    Цел: Потискане на вражеската жива сила, създаване на непоносими условия, предизвикване на паника и унищожаване на вражеските позиции.

    Характеристики: Изненада (започва рязко), висока скорострелност, концентриран огън.
    Работи безотказно по неприятелските позиции в Укро райха.Рядко остава свидетел на преживяното.

    22:46 08.05.2026

  • 9 Опа

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "ЗИЛ 117":

    Копейка за затвора

    23:09 08.05.2026

  • 10 Висящият от колесник

    1 0 Отговор
    Виетнам ги наби
    Афганистан ги наби сега и Иран ги наби
    те тръгнали с руснаците да се мерят
    дето сега 50 най уж богатите и преуспели страни нищо не могат да направят

    23:39 08.05.2026

