Техеран: Ормузкият проток е възможност, ценна колкото атомна бомба

Стратегическият Ормузки проток - един от ключовите въпроси в преговорите със САЩ - представлява “възможност, ценна колкото атомна бомба“, заяви във видеоклип, публикуван от иранската информационна агенция Mехр и цитиран от Франс прес, съветник на върховния лидер на Иран, пише БТА.
“От години подценявахме стратегическото предимство на Ормузкия проток. Ормузкият проток представлява възможност, ценна, колкото атомна бомба”, каза Мохамад Мохбер, съветник на върховния лидер Моджтаба Хаменей.
“Да имаме позиция, която ни позволява да влияем върху глобалната икономика с едно решение, е голяма възможност”, коментира той и обеща да “не се губят в никакъв случаи придобивките от тази война”.
Мохбер също така спомена възможността за промяна на правния режим на Ормузкия проток, „въз основа на международното право“ или, ако е необходимо, „въз основа на нашето национално законодателство“.
Днес избухнаха сблъсъци в Ормузкия проток между Иран и САЩ, с което бе отбелязано ново нарушение на прекратяването на огъня, докато Вашингтон чака отговор от Техеран на последното си предложение за прекратяване на вражеските действия.
Стратегическият морски път, през който преминава една пета от световния трафик на въглеводороди, се превърна в основна гореща точка, след като Техеран наложи фактически контрол върху него от началото на войната, започнала с израелско-американските атаки на 28 февруари, по време на които бяха убити хиляди хора, основно в Иран и Ливан.
Запитан за Обединените арабски емирства - съюзник на САЩ, които, според тях продължават да бъдат атакувани от Иран, Мохбер заяви, че “те бяха наказани и ще бъдат наказвани дори още повече”.
“Те постоянно изтъкваха страната си за сигурен рай за инвестиции, но днес виждат как най-големият капитал излита от тази страна”, каза той.
Противовъздушната отбрана на ОАЕ - богата на петрол монархия, съюзник на Вашингтон, беше задействана днес срещу дронове и ракети, изстреляни от Иран, съобщи министерството на отбраната на страната, въпреки че от 8 април официално е в сила прекратяване на огъня между САЩ и Ислямската република.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Уравнението
22:27 08.05.2026
2 ЗИЛ 117
Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби
Коментиран от #8
22:38 08.05.2026
3 ЗИЛ 117
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #9
22:38 08.05.2026
4 ЗИЛ 117
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
22:38 08.05.2026
5 ЗИЛ 117
22:38 08.05.2026
6 Име
22:41 08.05.2026
7 Раковски
относно провеждането на парад в Москва
Вземайки предвид многобройните искания, с хуманитарна цел, очертана в преговорите с американската страна на 8 май 2026 г., решавам:
1. Да разреша провеждането на парад в Москва (Руска федерация) на 9 май 2026 г.
За времето на провеждане на парада (от 10:00 ч. киевско време на 9 май 2026 г.), териториалният площад на Червения площад се изключва от плана за използване на украинско оръжие.
...
22:46 08.05.2026
8 Сатана Z
До коментар #2 от "ЗИЛ 117":Има едно просто решение,което руската армия владее до съвършенство.Нарича се
(Шквал огня) Огнева преграда (военно-тактическа концепция)
Огнева преграда (военно-тактическа концепция)
Това е метафоричен израз, обозначаващ изключително интензивен, внезапен и плътен огън от стрелково оръжие или артилерия върху ограничена площ.
Цел: Потискане на вражеската жива сила, създаване на непоносими условия, предизвикване на паника и унищожаване на вражеските позиции.
Характеристики: Изненада (започва рязко), висока скорострелност, концентриран огън.
Това е метафоричен израз, обозначаващ изключително интензивен, внезапен и плътен огън от стрелково оръжие или артилерия върху ограничена площ.
Цел: Потискане на вражеската жива сила, създаване на непоносими условия, предизвикване на паника и унищожаване на вражеските позиции.
Характеристики: Изненада (започва рязко), висока скорострелност, концентриран огън.
Работи безотказно по неприятелските позиции в Укро райха.Рядко остава свидетел на преживяното.
22:46 08.05.2026
9 Опа
До коментар #3 от "ЗИЛ 117":Копейка за затвора
23:09 08.05.2026
10 Висящият от колесник
Афганистан ги наби сега и Иран ги наби
те тръгнали с руснаците да се мерят
дето сега 50 най уж богатите и преуспели страни нищо не могат да направят
23:39 08.05.2026