Министерството на финансите на САЩ наложи санкции срещу 10 лица и компании, заради обвинения, че подпомагат усилията на Иран да осигури оръжия и суровини, необходими за изграждането на неговите дронове "Шахед" и балистични ракети. Това предаде агенция Ройтерс.
Ходът на Министерството идва дни преди президентът на САЩ Доналд Тръмп да отпътува до Китай за среща с президента Си Дзинпин. Усилията за прекратяване на войната с Иран са в застой.
Ведомството посочва, че е готово да предприеме икономически действия срещу военно-индустриалната база на Иран, за да попречи на Техеран да възстанови производствения си капацитет. Министерството на финансите има готовност да действа и срещу всяка чуждестранна компания, подкрепяща незаконна иранска търговия, включително авиокомпании, и може да наложи вторични санкции на чуждестранни финансови институции, които подпомагат усилията на Иран, включително тези, свързани с независимите китайски петролни рафинерии "чайник".
Действията на Министерството на финансите са насочени към ограничаване на способността на Иран да заплашва корабите, опериращи в Ормузкия проток и съюзниците на САЩ в региона.
Иран е основен производител на дронове и има индустриален капацитет да произвежда около 10 000 на месец, според британския правителствен фонд Център за информационна устойчивост.
Санкционираните компании са:
- Базираната в Китай Yushita Shanghai International Trade Co Ltd за улесняване на усилията за придобиване на оръжия от Китай за Иран.
- Базираната в Дубай Elite Energy FZCO за прехвърляне на милиони долари на компания от Хонконг в помощ на усилията за снабдяване.
- Базираната в Хонконг HK Hesin Industry Co Ltd и базираната в Беларус Armory Alliance LLC за работа като посредници при обществените поръчки.
- Базираната в Хонконг Mustad Ltd за улесняване на снабдяването с оръжие от Корпуса на гвардейците на ислямската революция на Иран.
- Базираната в Иран Pishgam Electronic Safeh Co за снабдяване с двигатели, използвани в дронове.
- Базираната в Китай Hitex Insulation Ningbo Co Ltd за доставка на материали, използвани в балистични ракети.
Законността на тези санкции е спорна, поне що касае международното право. Онова, което ще получи САЩ е все повече държави да се правят на разсеяни спрямо прищевките на Белия Дом. Света върви към отхвърляне на долара като основна резервна валута, а това съвсем ще занули санкциите на САЩ, както и самите тях.
