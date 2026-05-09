САЩ наложиха санкции на лица и фирми, подпомагали иранския оръжеен сектор

9 Май, 2026 10:18 517 17

Министерството на финансите на САЩ наложи санкции срещу 10 лица и компании, заради обвинения, че подпомагат усилията на Иран да осигури оръжия и суровини, необходими за изграждането на неговите дронове "Шахед" и балистични ракети. Това предаде агенция Ройтерс.

Ходът на Министерството идва дни преди президентът на САЩ Доналд Тръмп да отпътува до Китай за среща с президента Си Дзинпин. Усилията за прекратяване на войната с Иран са в застой.

Ведомството посочва, че е готово да предприеме икономически действия срещу военно-индустриалната база на Иран, за да попречи на Техеран да възстанови производствения си капацитет. Министерството на финансите има готовност да действа и срещу всяка чуждестранна компания, подкрепяща незаконна иранска търговия, включително авиокомпании, и може да наложи вторични санкции на чуждестранни финансови институции, които подпомагат усилията на Иран, включително тези, свързани с независимите китайски петролни рафинерии "чайник".

Действията на Министерството на финансите са насочени към ограничаване на способността на Иран да заплашва корабите, опериращи в Ормузкия проток и съюзниците на САЩ в региона.

Иран е основен производител на дронове и има индустриален капацитет да произвежда около 10 000 на месец, според британския правителствен фонд Център за информационна устойчивост.

Санкционираните компании са:

  • Базираната в Китай Yushita Shanghai International Trade Co Ltd за улесняване на усилията за придобиване на оръжия от Китай за Иран.
  • Базираната в Дубай Elite Energy FZCO за прехвърляне на милиони долари на компания от Хонконг в помощ на усилията за снабдяване.
  • Базираната в Хонконг HK Hesin Industry Co Ltd и базираната в Беларус Armory Alliance LLC за работа като посредници при обществените поръчки.
  • Базираната в Хонконг Mustad Ltd за улесняване на снабдяването с оръжие от Корпуса на гвардейците на ислямската революция на Иран.
  • Базираната в Иран Pishgam Electronic Safeh Co за снабдяване с двигатели, използвани в дронове.
  • Базираната в Китай Hitex Insulation Ningbo Co Ltd за доставка на материали, използвани в балистични ракети.


  • 1 Света е нужно

    5 1 Отговор
    да изолира световното зли САЩ, за да не страдат още народи и държави!

    10:20 09.05.2026

  • 2 Нямат край руZкия ПОЗОР....

    1 8 Отговор
    ..и УНИЖЕНИЕ, нямат ☝️

    Коментиран от #3

    10:27 09.05.2026

  • 3 Май обърка темата за тролене 😄

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Нямат край руZкия ПОЗОР....":

    Тази е за САЩ и Иран!

    Коментиран от #5

    10:30 09.05.2026

  • 4 така, така

    6 0 Отговор
    Санкциите на САЩ се обезсмислят все повече и стават жалки, точно както санкциите на ЕС.
    Законността на тези санкции е спорна, поне що касае международното право. Онова, което ще получи САЩ е все повече държави да се правят на разсеяни спрямо прищевките на Белия Дом. Света върви към отхвърляне на долара като основна резервна валута, а това съвсем ще занули санкциите на САЩ, както и самите тях.
    Да си въвеждат каквото искат, както е тръгнало, скоро това няма да вълнува никого

    10:30 09.05.2026

  • 5 Руснак без крак...

    1 6 Отговор

    До коментар #3 от "Май обърка темата за тролене 😄":

    С.А.Щ командва Русия !!!
    В това е Позора и Унижението ☝️

    Коментиран от #8

    10:35 09.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Жорко

    3 0 Отговор
    Да ми ядат долуподписания господа Хамериканците!

    10:36 09.05.2026

  • 8 Троленето тротке

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Руснак без крак...":

    не показва само твоето жалко съществуване. Ти си ясна. Парцаланата на форума, но по жалкото е, че показваш падението на запада, да плаща на първият срещнат глупак за лъжи и простотия срещу Русия! А това тротке показва колко е велика Русия и колко жалък запада. Сега виж тема за Русия да тролиш тротке. Тук вече си смешна и жалка. Кът навсякъде де. 😄

    Коментиран от #9

    10:38 09.05.2026

  • 9 Владимир Путин, президент

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Троленето тротке":

    Най-хубавото в тоя Парад на Смеха бяха непобедимите Корейски Лъвове, за Три Дня освободили цяла Курска област, нещо което кьопавата pyccкая армия не можа 10 месеца да стори. 10 ☝️

    Коментиран от #11, #14

    10:42 09.05.2026

  • 10 Така Така

    1 0 Отговор
    Цял свят трябва да наложи санкции на сащ и израел. Това са враговете на планегага земя. Тия от брюксел лесно ще се пребоядисат те са създания без чест и съвест

    10:44 09.05.2026

  • 11 Най хубавото е тротке

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Владимир Путин, президент":

    че парада за победата над фашизма изкара цялата из мет в неистов рев и истерия.

    10:44 09.05.2026

  • 12 Един

    1 0 Отговор
    Иран пък наложи санкции на американските кораби.

    10:44 09.05.2026

  • 13 Атина Палада

    0 0 Отговор
    Най големите санкции САЩ наложиха на глобалистките компании в Персийския залив с ръцете на Иран! Търпят колосални загуби .

    10:44 09.05.2026

  • 14 Глупака пак се обърка къде да троли 😄

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Владимир Путин, президент":

    Тази тема е за САЩ и Иран глупав!

    Коментиран от #15

    10:45 09.05.2026

  • 15 Владимир Путин, президент

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Глупака пак се обърка къде да троли 😄":

    45 минутки..
    Толкоз го прецапаха набързо парадчето и бегом в бункерите 😄
    Рузочарован съм от Буданов ☝️

    Коментиран от #16

    10:48 09.05.2026

  • 16 Няма лошо глупав

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Владимир Путин, президент":

    Ама обърка темата където да тролиш. Не е лесно на глупака! 😄

    10:52 09.05.2026

  • 17 Не съм аз

    0 0 Отговор
    Абе тия да не се заразиха от двете кикимори в Брюксел? И те подкараха със санкции, с които повече вредят на себе си. Егати и мазохистите!

    10:53 09.05.2026