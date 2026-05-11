В Киев: Думите на Путин за край на войната в Украйна може да са поредната измама

Думите на руския президент Владимир Путин за евентуален край на войната в Украйна може да са поредната измама с цел да отвлече вниманието от слабостта на Русия, каза германският министър на отбраната Борис Писториус в рамките на изненадващо посещение в Киев, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

В събота Путин заяви, че според него войната в Украйна върви към своя край и че е готов да вземе участие в преговори за нови споразумения за архитектурата на сигурността в Европа. Руският президент посочи бившия германски канцлер Герхард Шрьодер като възможен посредник в подобен диалог.

Путин може сам да сложи край на войната, ако поиска, заяви Писториус. "Винаги обаче съществува опасението – надявам се да греша – че това е поредната измама и не бива да изключваме този вариант", каза също германският министър на отбраната.

"Смятам, че по този начин Путин се опитва да отвлече вниманието от собствената си слабост. Към този момент той не може да се похвали с почти никакви териториални придобивки, а армията му продължава да губи части от окупираните територии", добави Писториус.

В петък Украйна и Русия сключиха тридневно споразумение за прекратяване на огъня, като част от усилията на САЩ за мир под егидата на американския президент Доналд Тръмп, но и двете страни се обвиниха взаимно в нарушаване на временното примирие.

Ръководителят на украинската президентска канцелария Кирило Буданов каза при посещение в Литва, че Киев е готов за лидерска среща между Украйна и Русия, при условие че Кремъл е искрен в готовността си да участва в преговори, предаде Укринформ, като се позова на литовската телевизия.

До евентуални преговори между президентите Володимир Зеленски и Владимир Путин няма да се стигне просто така ненадейно "като гръм от ясно небе", а само ако Москва даде сигнал, че искрено желае диалог, тогава и Киев ще "бъде готов", посочи Буданов.

Както бе отбелязано вчера, словашкият премиер Роберт Фицо заяви, че ако Зеленски иска да се срещне с Путин, той трябва да се обади на стопанина на Кремъл директно. Според Фицо именно това е бил отговорът на Путин, след като словашкият министър-председател му е предал послание за готовност от страна на Зеленски да се срещне с руския лидер, независимо в какъв формат.

Помолен от журналисти да коментира доколко е възможна подобна среща, Буданов се пошегува, че по време на война международните телефонни линии се прекъсват и че "подобни разговори не се водят по мобилни телефони".

"Ако трябва да бъдем сериозни – ако Русия е наистина готова за сериозен разговор, то и Украйна ще бъде готова", посочи ръководителят на президентската канцелария.

Той добави, че Украйна многократно е показала на дело, че "подкрепя прекратяването на войната и постигането на мир".

"Това е официалното становище на Киев, подкрепяно от президента на Украйна. Ние подкрепяме прекратяването на бойните действия. Искам да подчертая още веднъж: договарянето на мир не е проява на слабост, а израз на здрав разум", посочи той.

Той отбеляза, че обстановката на бойното поле остава "стабилна", както и руският режим.

"Но нищо на този свят не е вечно", добави бившият шеф на украинското военно разузнаване.

По-рано президентската канцелария потвърди, че Буданов е на посещение в Литва, припомня Укринформ.