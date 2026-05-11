В Киев: Думите на Путин за край на войната в Украйна може да са поредната измама
11 Май, 2026 20:32, обновена 11 Май, 2026 20:55 704 44

В събота Путин заяви, че според него войната в Украйна върви към своя край и че е готов да вземе участие в преговори за нови споразумения за архитектурата на сигурността в Европа

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Думите на руския президент Владимир Путин за евентуален край на войната в Украйна може да са поредната измама с цел да отвлече вниманието от слабостта на Русия, каза германският министър на отбраната Борис Писториус в рамките на изненадващо посещение в Киев, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

В събота Путин заяви, че според него войната в Украйна върви към своя край и че е готов да вземе участие в преговори за нови споразумения за архитектурата на сигурността в Европа. Руският президент посочи бившия германски канцлер Герхард Шрьодер като възможен посредник в подобен диалог.

Путин може сам да сложи край на войната, ако поиска, заяви Писториус. "Винаги обаче съществува опасението – надявам се да греша – че това е поредната измама и не бива да изключваме този вариант", каза също германският министър на отбраната.

"Смятам, че по този начин Путин се опитва да отвлече вниманието от собствената си слабост. Към този момент той не може да се похвали с почти никакви териториални придобивки, а армията му продължава да губи части от окупираните територии", добави Писториус.

В петък Украйна и Русия сключиха тридневно споразумение за прекратяване на огъня, като част от усилията на САЩ за мир под егидата на американския президент Доналд Тръмп, но и двете страни се обвиниха взаимно в нарушаване на временното примирие.

Ръководителят на украинската президентска канцелария Кирило Буданов каза при посещение в Литва, че Киев е готов за лидерска среща между Украйна и Русия, при условие че Кремъл е искрен в готовността си да участва в преговори, предаде Укринформ, като се позова на литовската телевизия.

До евентуални преговори между президентите Володимир Зеленски и Владимир Путин няма да се стигне просто така ненадейно "като гръм от ясно небе", а само ако Москва даде сигнал, че искрено желае диалог, тогава и Киев ще "бъде готов", посочи Буданов.

Както бе отбелязано вчера, словашкият премиер Роберт Фицо заяви, че ако Зеленски иска да се срещне с Путин, той трябва да се обади на стопанина на Кремъл директно. Според Фицо именно това е бил отговорът на Путин, след като словашкият министър-председател му е предал послание за готовност от страна на Зеленски да се срещне с руския лидер, независимо в какъв формат.

Помолен от журналисти да коментира доколко е възможна подобна среща, Буданов се пошегува, че по време на война международните телефонни линии се прекъсват и че "подобни разговори не се водят по мобилни телефони".

"Ако трябва да бъдем сериозни – ако Русия е наистина готова за сериозен разговор, то и Украйна ще бъде готова", посочи ръководителят на президентската канцелария.

Той добави, че Украйна многократно е показала на дело, че "подкрепя прекратяването на войната и постигането на мир".

"Това е официалното становище на Киев, подкрепяно от президента на Украйна. Ние подкрепяме прекратяването на бойните действия. Искам да подчертая още веднъж: договарянето на мир не е проява на слабост, а израз на здрав разум", посочи той.

Той отбеляза, че обстановката на бойното поле остава "стабилна", както и руският режим.

"Но нищо на този свят не е вечно", добави бившият шеф на украинското военно разузнаване.

По-рано президентската канцелария потвърди, че Буданов е на посещение в Литва, припомня Укринформ.


Украйна
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Каси

    8 16 Отговор
    Европейското бъдеще на Украйна е по-важно за нас, отколкото за Русия е важно разрушаването на Украйна

    Коментиран от #4, #44

    20:35 11.05.2026

  • 2 НАЙ-ГОЛЯМАТА ПОБЕДА НА ЗЕЛЕНСКИ

    21 9 Отговор
    Е ограбването на Европа и унищожаването на икономиката и. Затова Путин го държи жив.

    20:35 11.05.2026

  • 3 Овчар

    17 9 Отговор
    Русия и Китай имат тарикати ръководители ...! Те ще се намесят неочаквано , и ще бъдат новите господари на планетата за дълги години...!

    Коментиран от #14, #33

    20:35 11.05.2026

  • 4 НАПЛАТЕН

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "Каси":

    За мен е важно единствено бъдещето на България.

    20:36 11.05.2026

  • 5 ЛЕЧЕНИЕТО НА УКРАИНСКАТА

    16 8 Отговор
    ПСИХОПАТИЯ Е 2 ОРЕШНИКА В ГНЕЗДОТО НА ЧАКАЛИТЕ В КИЕВ.

    Коментиран от #38

    20:37 11.05.2026

  • 6 Гресирана ватенка

    9 17 Отговор
    Ватенките каталясаха 😁

    20:37 11.05.2026

  • 7 Тити

    9 15 Отговор
    На Путлер не може да се, вярва.

    Коментиран от #20

    20:37 11.05.2026

  • 8 ПУТИН И ПРИМИРИЕ

    8 15 Отговор
    Когато имаш

    140 милиона Роби

    За Пушечно Месо

    Какво примирие ?

    Войната ще продължи до
    Последния
    Крепостен
    Който ще влезе в Кладбището.

    Тогава може да миряса
    ПЛЕШИВИЯ ДЪРТ ПСИХАР.

    20:37 11.05.2026

  • 9 Георги

    3 6 Отговор
    е то това от шефовете на зеления записи

    20:38 11.05.2026

  • 10 Муткурова , Пазарджик

    4 3 Отговор
    Дядя Вова мъй с табой ! ...еб.ои ...еб.ои..това е от ехото !

    20:38 11.05.2026

  • 11 ОКРАИНСКА РЕАЛНОСТ

    17 7 Отговор
    -50% население
    -25% територия
    ЗАСЕГА!

    Коментиран от #15, #16, #31, #36

    20:38 11.05.2026

  • 12 АНТИТРОЛ

    12 5 Отговор
    Европа няма ресурси, а окраина няма хора. Скоро силно наведени ще молят Путин за преговори.

    20:42 11.05.2026

  • 13 Киро

    10 3 Отговор
    Страх лозе пази.А бе много го е страх зеленски че ще свъши войната. А ма нали ще секнат милиардите. Тия на запад как ще опрадаят липсващите пари дет откраднаха.

    20:43 11.05.2026

  • 14 Путин е най-великият овчар!

    6 12 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Отглежда 145 милиона овце!Изкла 1 милион от тях, а останалите го молят да ги нахрани.
    При най-слабият американски президент Путин върши перфектна работата на американците по разсипването на русия.

    20:43 11.05.2026

  • 15 гру гайтанджиева

    4 5 Отговор

    До коментар #11 от "ОКРАИНСКА РЕАЛНОСТ":

    Руски фейкове колега.

    Коментиран от #18

    20:44 11.05.2026

  • 16 Георги

    7 3 Отговор

    До коментар #11 от "ОКРАИНСКА РЕАЛНОСТ":

    и 100% от икономиката и индустрията! Помните ли миналата година смешника какъв договор подписа след фиаското в белия дом - всичко минава първо през говедарите и каквото те решат им връщат.

    20:44 11.05.2026

  • 17 Крали Марко

    8 4 Отговор
    Запукайте гранизите и треновете да няма откъде да избяга от украйна. Бой с войводите и сърмат по Киев. Дошло е време за кръй на тоя горчив свят. Щом англосаксонците ще управляват то тоя свят не е нужен.

    20:44 11.05.2026

  • 18 ТИ СИ ТЪП

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "гру гайтанджиева":

    Нали?

    20:44 11.05.2026

  • 19 Руснак без крак...

    4 9 Отговор
    Русия е една пръдня ☝️

    20:46 11.05.2026

  • 20 Георги

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Тити":

    точно колкото и на останалите. путле р не е изключение

    20:46 11.05.2026

  • 21 ХУБАВОТО Е

    4 3 Отговор
    Че Путин няма да позволи евреите да населят обезлюдените територии.

    20:46 11.05.2026

  • 22 Тиква

    5 3 Отговор
    Бой и бой по окрахиените,до последен окра,вън от България наглеци.

    20:47 11.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Какво каза Путин

    2 7 Отговор
    (не пряк превод. Предаване по смисъл)
    Зеленски иска преговори. Ние никога не сме отказвали. Да пристига в Москва и ще говорим.
    Може и в трета страна.
    Но, разговори за самите разговори няма да водим. Работните групи да съгласуват всичко и можем да се срещнем.

    Това, че някои четат изказването му както дявола евангилието, не проблем на Путин. После ще вият - Путин не иска да преговаря.

    Разговор а самите разговори няма да водим.
    Кое не е ясно?

    Коментиран от #30

    20:54 11.05.2026

  • 25 Кой вярва на Путлер?

    8 3 Отговор
    До скоро диктатора твърдеше, че Русия има необятна територия и не и трябват други земи, а от вчера иска целия Донбас... Това не е ли шизофрения?

    Коментиран от #29

    20:54 11.05.2026

  • 26 Владимир Путин, президент

    8 3 Отговор
    Преди много години бях още новобранец, ми разправяха легенди кви страшни оръжия имали рушняците, как махали озона от въздуха и хората се разтапяли, как имали силови полета от които снаряди и ракети отскачали, как предизвиквали бури и земетресения с радиовълни, как........
    Е, дойде 2022г и рязко и внезапно се оказа че рушняка разполага с една чукча яхнала магарето Марко 😄☝️

    20:56 11.05.2026

  • 27 Даката

    5 2 Отговор
    Същата като, когато Лавров се обясняваше, че "няма да нападаме "братушки", вие нормални ли сте", а после... ами ние ги нападнахме, ей така, превантивно???
    На руснак вяра да нямаш, това е като да си враг на подлия и да го послушаш, както се пееше в една песен на Емил Димитров... и това са русофилите на Радев, много жалко но факт.

    20:56 11.05.2026

  • 28 Рублевка

    1 3 Отговор
    "Който пожали бандеровец е по-лош от врага. Бандеровеът е особен вид манияк. Утре той ще убие нечия майка, жена, деца. Помнете това!"

    Павел Судоплатов, герой на СССР, носител на ордена Ленин, разузнавач.

    20:58 11.05.2026

  • 29 Смех бате

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Кой вярва на Путлер?":

    До вчера Путлер наричаше Зеленски наркоман и неонацист,сега започна да го нарича г-н зеленски.
    Ватата разбира само от бой.

    20:58 11.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Иван

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "ОКРАИНСКА РЕАЛНОСТ":

    Украйна не е държава а територия, руска територия

    Коментиран от #37

    20:59 11.05.2026

  • 32 Владимир Путин, президент

    1 0 Отговор
    Руснака лъже както диша.
    Подай на руснак пръст, ти отхапе крак.
    Га господ е създавал акулата, гледал е русняка 😄

    21:00 11.05.2026

  • 33 Тъпото руско говедо

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Затова си овчар, гледай си овцете и не се занимавай с политика.

    21:01 11.05.2026

  • 34 Обединението прави силата!

    0 1 Отговор
    Владимир Владимирович обединява руската нация.

    21:01 11.05.2026

  • 35 Госあ

    1 2 Отговор
    Путин вижда края на нато и предлага да аранжира европейската сигурност 💁 ЕС не трябва да изпуска тази възможност.

    21:01 11.05.2026

  • 36 Сметки

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "ОКРАИНСКА РЕАЛНОСТ":

    Путлер превзе ли териториите, които записа в конституцията на педеpaцията си? Окупирал ли е областен град? В Донбас колко от жителите му са останали?
    Всичките му превзети територии са пепелища, заводите никога няма да заработят, рудници са разрушени, няма здрав път, няма ток... За тази унищожена земя плати с милиони животи, получи нова 1000 км граница с НАТО, Украйна стана най-въоръжената страна в Европа, която с поколения ще презира окупатора си, милиони руснаци емигрираха, рафинериите му горят, танкове вече не му останаха, получи изолация и руснаците се закрепостиха в страната, Китай взе Сибир за 49 години на концесия и получава руските ресурси безплатно... Засега!
    След още някоя година на тридневната операция може и русия да я няма, но путинофилите у нас ще останат с петилетки да въздишат по матушката си.

    21:03 11.05.2026

  • 37 Майор Деянов, на всеки километър

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Иван":

    "...Украйна не е държава а територия, руска територия.."

    Това, че Украйна е руска територия не значи че монголяк може стъпва на нея. Монголяците си ходят в Монголията ☝️

    21:04 11.05.2026

  • 38 Лука

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "ЛЕЧЕНИЕТО НА УКРАИНСКАТА":

    Ако можеха до сега рашистите да са го направили,това са сериозни рашисти

    21:04 11.05.2026

  • 39 Рублевка

    0 0 Отговор
    За Германия оста Берлин, Минск, Москва, Пекин е шанс да се освободи от американския шантаж, да получи руски и китайски ядрен чадър, безкрайните руски и китайски ресурси и пазар.

    21:05 11.05.2026

  • 40 Голям

    2 2 Отговор
    Путин ще миряса, когато останат само жени в Русия и мамашите не му стъжнат животеца... срам и позор за рода му... сигурно ще го хвърлят от най-високия прозорец на Кремъл и след това... само си представям, какви всенародни веселби ще бъдат в Украйна, ще празнуват хората "Денят на победата над фашистка Русия". Амин Боже!

    21:06 11.05.2026

  • 41 Зависи

    2 1 Отговор
    Какво очаквате след края на войната. Ако мислите, че ще Русия ще ви върне завзатите територии, опрелено сте прави - да това няма да е края на войната.
    Но ако се примирите с новите граници, плюс още малко - да това най-вероятно ще е края на войната.

    21:08 11.05.2026

  • 42 Наркоманче

    0 0 Отговор
    Може, но не са, пътник си!

    21:10 11.05.2026

  • 43 Голям майтап

    0 0 Отговор
    Мисля че се обърка сигурно си искал да напишеш:

    "Владимир Владимирович обеднява руската нация".

    21:10 11.05.2026

  • 44 Емил

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Каси":

    Едно изречение правилно неможете да напишете за съжаление!

    21:10 11.05.2026

