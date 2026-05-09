The New York Times: Си Дзинпин е загубил доверие в генералите си

Китайският президент Си Дзинпин е загубил доверие в назначените от него генерали, съобщи The New York Times, позовавайки се на анализатори.

Уволненията на военните заплашват модернизацията на китайската армия, отбелязва вестникът.

„Управлението на Си Дзинпин постепенно навлиза в последната си фаза. На този етап политическите му сметки се променят и той е все по-загрижен за членовете на вътрешния си кръг“, каза Чиен-уен Коу, професор в Националния университет Чънчи в Тайван.

Новата кампания, според изданието, не се ограничава само до кадрови промени. Китай стартира програма за „идеологическа корекция“ и „революционно образование“. Целта ѝ е да засили лоялността на офицерите към Комунистическата партия и председателя Си.

Вестникът предава, че Си е заключил, че командирите, които е избрал за модернизиране на армията, вече не са надеждни. Една от причините е корупцията.

Джоел Утнов, старши сътрудник в Националния университет за отбрана във Вашингтон предположи, че китайският лидер прави паралел между корупцията и идеологическа некоректност.

„Според Си проблемите с бойната готовност, произтичащи от корупцията, са просто следствие от идеологическа нечистота“, каза той.

„В армията никога не трябва да има някой, който е раздвоен в отношението си към партията“, каза китайският лидер.

Джиенвен Коу смята, че Си придава дълбок смисъл на израза „разделено сърце“. Експертът уточни, че тази фраза се появява в древни китайски трактати, които съветват владетелите как да се изправят срещу коварните генерали. Тя се намира в един от томовете, които Си Дзинпин е държал на рафта си с книги.

През февруари 2026 г. The New York Times, позовавайки се на американско разузнаване, съобщи, че президентът Си Дзинпин е проявявал признаци на изключителна параноя през последните години.

Източници на вестника посочиха това в коментар за чистката във висшето командване на китайската армия.

Броят на високопоставените адмирали и генерали в страната е намален от 30 на 7 от 2023 г. насам. Последният епизод от чистката е арестът на Джан Юся, заместник-председател на Централната военна комисия. „Уолстрийт Джърнъл“ съобщи, че той е заподозрян в предаване на ключови технически данни за китайски ядрени оръжия на Съединените щати.

„Синхуа“ писа, че е започнато разследване по подозрение за „сериозни нарушения на дисциплината и закона“.

На 7 май „Синхуа“ съобщи, че бившите китайски министри на отбраната Ли Шанфу и Вей Фънхе са осъдени на смърт за подкуп, с двегодишно отсрочка. След двегодишното отсрочване присъдите ще бъдат заменени с доживотен затвор.