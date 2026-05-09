The New York Times: Си Дзинпин е загубил доверие в генералите си

Китайският президент Си Дзинпин е загубил доверие в назначените от него генерали, съобщи The New York Times, позовавайки се на анализатори.
Уволненията на военните заплашват модернизацията на китайската армия, отбелязва вестникът.
„Управлението на Си Дзинпин постепенно навлиза в последната си фаза. На този етап политическите му сметки се променят и той е все по-загрижен за членовете на вътрешния си кръг“, каза Чиен-уен Коу, професор в Националния университет Чънчи в Тайван.
Новата кампания, според изданието, не се ограничава само до кадрови промени. Китай стартира програма за „идеологическа корекция“ и „революционно образование“. Целта ѝ е да засили лоялността на офицерите към Комунистическата партия и председателя Си.
Вестникът предава, че Си е заключил, че командирите, които е избрал за модернизиране на армията, вече не са надеждни. Една от причините е корупцията.
Джоел Утнов, старши сътрудник в Националния университет за отбрана във Вашингтон предположи, че китайският лидер прави паралел между корупцията и идеологическа некоректност.
„Според Си проблемите с бойната готовност, произтичащи от корупцията, са просто следствие от идеологическа нечистота“, каза той.
„В армията никога не трябва да има някой, който е раздвоен в отношението си към партията“, каза китайският лидер.
Джиенвен Коу смята, че Си придава дълбок смисъл на израза „разделено сърце“. Експертът уточни, че тази фраза се появява в древни китайски трактати, които съветват владетелите как да се изправят срещу коварните генерали. Тя се намира в един от томовете, които Си Дзинпин е държал на рафта си с книги.
През февруари 2026 г. The New York Times, позовавайки се на американско разузнаване, съобщи, че президентът Си Дзинпин е проявявал признаци на изключителна параноя през последните години.
Източници на вестника посочиха това в коментар за чистката във висшето командване на китайската армия.
Броят на високопоставените адмирали и генерали в страната е намален от 30 на 7 от 2023 г. насам. Последният епизод от чистката е арестът на Джан Юся, заместник-председател на Централната военна комисия. „Уолстрийт Джърнъл“ съобщи, че той е заподозрян в предаване на ключови технически данни за китайски ядрени оръжия на Съединените щати.
„Синхуа“ писа, че е започнато разследване по подозрение за „сериозни нарушения на дисциплината и закона“.
На 7 май „Синхуа“ съобщи, че бившите китайски министри на отбраната Ли Шанфу и Вей Фънхе са осъдени на смърт за подкуп, с двегодишно отсрочка. След двегодишното отсрочване присъдите ще бъдат заменени с доживотен затвор.
1 Последния Софиянец
20:45 09.05.2026
2 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
20:46 09.05.2026
3 РЕАЛИСТ
20:51 09.05.2026
4 Си Дзинпин
на Китай не им се привиждат атомни бомби
не нападаме държави по цял свят за да угояваме населението си
не отвличаме държавни глави
китайските журналисти не пишат какво е доверието в оранжевия
20:52 09.05.2026
5 Значии...
20:53 09.05.2026
6 Дзак
20:59 09.05.2026
8 Щом чисти корумпираните
Ако в САЩ такива, хайде да не ги осъждат на смърт, но поне вкарат в затворите, бъдеще там няма.
А корупционни скандали там всеки ден, и то за милиони и милиарди. Но нищо!
21:00 09.05.2026
9 Владимир Путин, президент
Най-вече га паднат под масата, което е видно от ПЯТЬ года безспирни успехи и настъпление на място и надолу ☝️
21:00 09.05.2026
10 Редник
21:04 09.05.2026
11 койдазнай
21:13 09.05.2026