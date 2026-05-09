Новини
Свят »
Китай »
The New York Times: Си Дзинпин е загубил доверие в генералите си

The New York Times: Си Дзинпин е загубил доверие в генералите си

9 Май, 2026 20:24, обновена 9 Май, 2026 20:43 851 11

  • си дзинпин-
  • китай-
  • генерали-
  • политика

Уволненията на военните заплашват модернизацията на китайската армия, отбелязва вестникът

The New York Times: Си Дзинпин е загубил доверие в генералите си - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Китайският президент Си Дзинпин е загубил доверие в назначените от него генерали, съобщи The New York Times, позовавайки се на анализатори.

Уволненията на военните заплашват модернизацията на китайската армия, отбелязва вестникът.

„Управлението на Си Дзинпин постепенно навлиза в последната си фаза. На този етап политическите му сметки се променят и той е все по-загрижен за членовете на вътрешния си кръг“, каза Чиен-уен Коу, професор в Националния университет Чънчи в Тайван.

Новата кампания, според изданието, не се ограничава само до кадрови промени. Китай стартира програма за „идеологическа корекция“ и „революционно образование“. Целта ѝ е да засили лоялността на офицерите към Комунистическата партия и председателя Си.

Вестникът предава, че Си е заключил, че командирите, които е избрал за модернизиране на армията, вече не са надеждни. Една от причините е корупцията.

Джоел Утнов, старши сътрудник в Националния университет за отбрана във Вашингтон предположи, че китайският лидер прави паралел между корупцията и идеологическа некоректност.

„Според Си проблемите с бойната готовност, произтичащи от корупцията, са просто следствие от идеологическа нечистота“, каза той.

„В армията никога не трябва да има някой, който е раздвоен в отношението си към партията“, каза китайският лидер.

Джиенвен Коу смята, че Си придава дълбок смисъл на израза „разделено сърце“. Експертът уточни, че тази фраза се появява в древни китайски трактати, които съветват владетелите как да се изправят срещу коварните генерали. Тя се намира в един от томовете, които Си Дзинпин е държал на рафта си с книги.

През февруари 2026 г. The New York Times, позовавайки се на американско разузнаване, съобщи, че президентът Си Дзинпин е проявявал признаци на изключителна параноя през последните години.

Източници на вестника посочиха това в коментар за чистката във висшето командване на китайската армия.

Броят на високопоставените адмирали и генерали в страната е намален от 30 на 7 от 2023 г. насам. Последният епизод от чистката е арестът на Джан Юся, заместник-председател на Централната военна комисия. „Уолстрийт Джърнъл“ съобщи, че той е заподозрян в предаване на ключови технически данни за китайски ядрени оръжия на Съединените щати.

„Синхуа“ писа, че е започнато разследване по подозрение за „сериозни нарушения на дисциплината и закона“.

На 7 май „Синхуа“ съобщи, че бившите китайски министри на отбраната Ли Шанфу и Вей Фънхе са осъдени на смърт за подкуп, с двегодишно отсрочка. След двегодишното отсрочване присъдите ще бъдат заменени с доживотен затвор.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Днес на костницата в Лозенец положиха венци от Китай,Корея, Казахстан, Монголия,Словакия, Сърбия, Унгария,Куба.

    20:45 09.05.2026

  • 2 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    3 0 Отговор
    Поддръжниците на независимостта от Лондон спечелиха парламентарните избори в Шотландия

    20:46 09.05.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    2 1 Отговор
    Извлякъл си е поука от събитията в Света. Генерали предадоха Мадуро, генерали предадоха Асад, генерали предадоха Кадафи и Садам Хюсеин, генерали предадоха Чаушеску, генерал Жуков предаде Сталин и с Хрушчов и Маленков го убиха, генерал Добри Джуров свали Тодор Живков от власт. Въобще генералите са най-продажната прослойка на обществото.

    20:51 09.05.2026

  • 4 Си Дзинпин

    2 1 Отговор
    цнн да си гледат голямото покачване на доверието на оранжевия
    на Китай не им се привиждат атомни бомби
    не нападаме държави по цял свят за да угояваме населението си
    не отвличаме държавни глави
    китайските журналисти не пишат какво е доверието в оранжевия

    20:52 09.05.2026

  • 5 Значии...

    1 0 Отговор
    Си набързо ще ги разстреля, и ще назначи нови! Новите няма да се корумпират! Иначе - Си набързо ще ги разстреля.......

    20:53 09.05.2026

  • 6 Дзак

    2 0 Отговор
    Просто си вади изводи от войната на Русия с Украйна. Армията няма нужда от мирно прослужили времето си кадри, а от бързо реагиращи и поемащи отговорност командири.

    20:59 09.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Щом чисти корумпираните

    1 0 Отговор
    Китай няма проблеми, каквито западните корумпирани медии внушават! Напротив, - така трябва.
    Ако в САЩ такива, хайде да не ги осъждат на смърт, но поне вкарат в затворите, бъдеще там няма.

    А корупционни скандали там всеки ден, и то за милиони и милиарди. Но нищо!

    21:00 09.05.2026

  • 9 Владимир Путин, президент

    1 1 Отговор
    Руските генерали са най-добрите !!!
    Най-вече га паднат под масата, което е видно от ПЯТЬ года безспирни успехи и настъпление на място и надолу ☝️

    21:00 09.05.2026

  • 10 Редник

    0 0 Отговор
    Просто генерали.

    21:04 09.05.2026

  • 11 койдазнай

    0 0 Отговор
    А генералите са загубили доверие в си дзин пин. Така че, става интересно!

    21:13 09.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания