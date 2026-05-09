В Германия: Недостигът на керосин може да отмени полетите на 20 милиона души

Недостигът на керосин може да доведе до отмяна на полети това лято, което в най-лошия случай би засегнало приблизително 20 милиона пътници в Германия.

Това заяви Ралф Байзел, главен изпълнителен директор на Германската асоциация на летищата, в интервю за вестник Welt am Sonntag.

„В най-лошия случай някои летища са изправени пред 10% намаление на капацитета. Ако се изчисли за всички летища, това би засегнало 20 милиона пътници във въздушния транспорт“, отбеляза той.

Според него някои маршрути може да бъдат напълно изоставени от Германия, докато други ще се изпълняват рядко и на значително по-високи цени. Байзел очаква полетите по някои маршрути да бъдат отменени, предимно от нискотарифни превозвачи.

В средата на април ръководителят на Международната агенция по енергетика Фатих Бирол предупреди в интервю за Асошиейтед прес, че Европа може да остане без реактивно гориво в рамките на около шест седмици.