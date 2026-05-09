В Германия: Недостигът на керосин може да отмени полетите на 20 милиона души

9 Май, 2026 21:13, обновена 9 Май, 2026 21:18 1 002 39

В най-лошия случай някои летища са изправени пред 10% намаление на капацитета

Снимка: Фейсбук
Милен Ганев - Главен редактор във Fakti.bg

Недостигът на керосин може да доведе до отмяна на полети това лято, което в най-лошия случай би засегнало приблизително 20 милиона пътници в Германия.

Това заяви Ралф Байзел, главен изпълнителен директор на Германската асоциация на летищата, в интервю за вестник Welt am Sonntag.

„В най-лошия случай някои летища са изправени пред 10% намаление на капацитета. Ако се изчисли за всички летища, това би засегнало 20 милиона пътници във въздушния транспорт“, отбеляза той.

Според него някои маршрути може да бъдат напълно изоставени от Германия, докато други ще се изпълняват рядко и на значително по-високи цени. Байзел очаква полетите по някои маршрути да бъдат отменени, предимно от нискотарифни превозвачи.

В средата на април ръководителят на Международната агенция по енергетика Фатих Бирол предупреди в интервю за Асошиейтед прес, че Европа може да остане без реактивно гориво в рамките на около шест седмици.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    18 0 Отговор
    Скоро всички ще се возите на S7.

    21:20 09.05.2026

  • 2 21пакет

    23 1 Отговор
    санкции. 🤣😂🤣😂

    21:20 09.05.2026

  • 3 Ама...

    29 1 Отговор
    ...чакайте сега, нали Русия е виновна, изведнъж аз губя правото на свободно придвижване?! Не разбирам, нека Сорос подлогите обяснят сега или да замълчат завинаги! Пълна финансова ревизия на всичкото Сорос подлози, конфискация на имуществото и освобождаване от БГ гражданство, завинаги!

    Коментиран от #38

    21:22 09.05.2026

  • 4 Последния Софиянец

    28 0 Отговор
    Полицията задържа трима украинци за нападението с железни прътове над Маршът на Безсмъртния полк в София днес.Храни куче да те бие.

    21:22 09.05.2026

  • 5 Митко саллаков

    17 1 Отговор
    Нали се борим против замърсяване. Защо риват.

    21:22 09.05.2026

  • 6 1488

    28 0 Отговор
    Днес е ден на Победата !!
    Честито на победителите 🇷🇺🤣

    21:23 09.05.2026

  • 7 Калин

    23 0 Отговор
    Тия ли смешници щяха да воюват срещу братята руснаци!??

    За Луфтвафе има ли киросина, а??

    21:23 09.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 гошо

    23 0 Отговор
    Вие тъпанари нападнахте СССР с летни униформи,а Путин ви пита "Какво ще горите?Дърва ли?Та вие и дърва нямате?

    21:25 09.05.2026

  • 10 Ний ша Ва упрайм

    21 0 Отговор
    и що не пишете кой е виновен Ве? Що не пишувате в прав текст виновни са американските ционисти?!

    Коментиран от #14

    21:25 09.05.2026

  • 11 Мдаа

    22 0 Отговор
    Скоро немската Педеρация ще се разпадне и ще остане само ГДР!!!

    Коментиран от #29

    21:25 09.05.2026

  • 12 Баба Гошка

    16 0 Отговор
    Санциите работят. Стойте си в кооп торра немчугски, обилно зарит с боок луците на "гостите" ви аррабски и с лиллави венци. И баччкайте да ги храните, поитe, подслонявате и развъждате. Не ви щем да ни идвате да ни хабите водата, да плююскате и да задръствате каннализацията ни, да се пречкате по пътищата и да загрозявате пейзажа ни визуално и звуково.

    21:26 09.05.2026

  • 13 000

    17 1 Отговор
    По-важното е, че путин губи контрол в русия, нали? С ес е приключено и всички го знаят.

    21:28 09.05.2026

  • 14 Ъъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ний ша Ва упрайм":

    "...виновни са американските ционисти?!"

    Да не....То така се пишеха такива неща....😂

    21:29 09.05.2026

  • 15 Керосин има!

    19 0 Отговор
    "Файненшъл Таймс": ЕС се подготвя за потенциални преговори с Владимир Путин.
    Търчете, там е керосина! РОСНЕФТ има керосин да ви удави. На колене в Кремъл с челобитная (молба на колене) към Император Владимир Владимирович!

    21:29 09.05.2026

  • 16 Пич

    23 0 Отговор
    Германците и ЕС са толкова бита карта, че ако ей сега, още тази вечер бутнат Урсулианците, ще им трябват поне 20 години до катерят нанагорното, за да си стъпят на краката!!! Ако въобще успеят!!!

    21:30 09.05.2026

  • 17 ЕСССР

    12 0 Отговор
    Другарката Урсула обеща да ги повози на метлата!

    21:35 09.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Рублевка

    16 0 Отговор
    Изход от енергийната криза има.
    1. Спират всякаква подкрепа за бандеровците.;
    2. Ремонтират Северен поток и го пазят като зеницата на окото си;
    3. Купуват нефт по нефтопровода Дружба и с танкери от Русия;
    4. Премахват всички санкции и търгуват директно с Русия, а не с посредничеството на САЩ.
    За няколко години Европа ще се оправи. Дружбата на Европа с Русия е така жизнено необходима, като въздуха и слънцето за всяко живо същество ☝️❗

    Коментиран от #37

    21:38 09.05.2026

  • 20 Един

    12 0 Отговор
    Германците ще ядът бахура, ако не се вземат в ръце скоро. И го казвам като човек, който живя няколко години там и се прибрах скоро. Те сами си го признават.

    Коментиран от #23

    21:40 09.05.2026

  • 21 Пилотът Гошу

    7 0 Отговор
    Германците ще намалят полетите до Мале и пиянството...

    21:42 09.05.2026

  • 22 Демократ

    5 0 Отговор
    Райън да имат керосин другото е лесно. Франкфурт и Мюних ще им фалират летишата. Хийтроуу ще спрчели Мадрид и Шарл дьо Гол

    21:43 09.05.2026

  • 23 Пилотът Гошу

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "Един":

    Те си го знаят, но си избират старите партии, а и те си ги лъжат предизборно като у нас, а после каквото е наредил шефът...

    21:44 09.05.2026

  • 24 Рублевка

    13 0 Отговор
    Дизелът преди санкциите към Русия беше 0,80€. Сега е 2,20€. Тока от 80€ сега плащам 200€ на месец. Това са 2400€ годишно! Днес напазарувах за 100€ три чантички в АЛДИ. Преди за 100€ пълнеж 2 колички!
    Защо ни причиняват това? Какво ни интересува нас Украйна. Интересуват ни цените!

    Коментиран от #28

    21:47 09.05.2026

  • 25 така им се пада на мишоците

    10 0 Отговор
    санкциите работят наистина

    вместо да си купят керосин от Русия

    21:50 09.05.2026

  • 26 Просто въпросче

    7 0 Отговор
    И Защо така? Метероид ли падна на Земята или сами си го направихме?
    Май защото САЩ си играят играта с Ормузкия проток, а ние ЕС санкционираме Русия като правим "гладна стачка"?
    Доста тъпо, а? Само едно очевидно решение е достатъчно.

    21:52 09.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Опашата лъжа

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Рублевка":

    Пълни глупости, бензина към момента в Русия е 0,77 евро, а дизела 0.87 евро.
    Санкциите НЕ работят, и не лъжи. Хората могат да го проверят лесно във фуело нет.

    21:57 09.05.2026

  • 29 така е

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мдаа":

    днес ГДР празнува Деня на победата със знамето на Съветския съюз. И не беше сантимент, а истинско осъзнаване, защото имаше и много млади хора. В крайна сметка всичко си идва на мястото, очевидно войната в Украйна отвори очите на много хора, а войната в Иран беше направо като удар между очите. Европейците осъзнаха кой им дава култура, ресурси, а с тях и просперитет, и кой ги боде с вещества, наречени ваксини, кой ги затваря с месеци по домовете им и ги третира като стадо без никаква стойност. Дойде болезнения махмурлук, но с него и оздравителното изтрезняване.

    21:58 09.05.2026

  • 30 Ханс Мутерфатер

    6 1 Отговор
    Сега Зелените дойчофци да духатяко на ветрените турбини

    21:59 09.05.2026

  • 31 Слънчасалия

    0 7 Отговор
    Бъдещето е на електрическите самолети, зареждани за 5 минути с безплатна слънчева енергия. Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година.
    Статистически е доказано.

    22:02 09.05.2026

  • 32 Салваторе

    2 0 Отговор
    Овчар иска, овчар взема, яж сега, булка, сирене.........

    22:06 09.05.2026

  • 33 Нема бензин

    2 0 Отговор
    има коне те пак вършат работа и са екологически чист транспорт.

    22:17 09.05.2026

  • 34 Всичко точно

    4 0 Отговор
    Санкциите работят. Мерцата го боли глава, Путин мести.

    22:18 09.05.2026

  • 35 Приоритети

    4 0 Отговор
    Важното е 90 милиарда за златно гърне да отпътуват за Укрия. Че нямало керосин, не е важно.

    22:20 09.05.2026

  • 36 Чуй чуй

    3 0 Отговор
    Не съм чул руснаците да отменят полети, нито да имат криза за горива. Виж в швабия е друга бира. Робите плащат войната на ЕС срещу Русия и лятото ще почиват в къщи пред телевизора.

    Коментиран от #39

    22:22 09.05.2026

  • 37 Точно в десетката

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Рублевка":

    Това е планът на Алтернатива за Германия. За два месеца се изкачиха на първо място задминавайки Мерцата с 200. И важното е, че младите и разумни хора ги подкрепят.

    22:29 09.05.2026

  • 38 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ама...":

    Край на Отвореното общество. Сега ще живеете в Затворено обшество. Ще пътуваме само хрантутниците на Сорос. Ние сме си заслужили, защото на винаги сме били за Отворено обшество и на нас ни се полага.
    На вас ви се полага да живеете в Димово, или Каспичан. Пътуван извън тях с разрешение от Окръжния Комитет.

    22:39 09.05.2026

  • 39 койдазнай

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Чуй чуй":

    Е не е като да няма дефицит на горива в Русия. Дори правителство забрани износът им.
    Ама койдазнай!

    22:41 09.05.2026

