Bloomberg: Световните петролни резерви се изчерпват с рекордни темпове

10 Май, 2026 04:42, обновена 10 Май, 2026 04:53 2 329 12

  • петрол-
  • пазари-
  • сярна киселина-
  • иран-
  • ормузки проток-
  • цени-
  • доставки-
  • запаси

Войната в Близкия изток се отрази негативно на световните доставки на сярна киселина и допринесе за покачването на цените, съобщи The Wall Street Journal

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Световните петролни резерви се изчерпват с рекордни темпове на фона на военните действия на САЩ и Израел срещу Иран, съобщава Bloomberg.

„Световните петролни резерви се изчерпват с рекордни темпове, тъй като иранската война нарушава доставките на гориво от Персийския залив, изчерпвайки буфера срещу шок в доставките“, се казва в материала.

Бързият спад на петролните запаси, отбелязва се в него, увеличава риска от още по-резки скокове на цените и недостиг. Това оставя правителствата и индустриите с по-малко възможности за смекчаване на въздействието от загубата на повече от милиард барела доставки два месеца след като Ормузкият проток беше почти напълно затворен.

„Рязкото изчерпване на резервите ще означава също, че пазарът ще остане уязвим за бъдещи прекъсвания на с доставките дори след края на конфликта“, предава агенцията.

САЩ и Израел започнаха да нанасят удари по цели в Иран на 28 февруари, убивайки над 3 000 души. На 8 април Вашингтон и Техеран обявиха двуседмично прекратяване на огъня. Последвалите преговори в Исламабад завършиха без резултат.

На 21 април Вашингтон едностранно удължи прекратяването на огъня до приключване на мирните преговори. В същото време САЩ започнаха блокада на иранските пристанища, обещавайки да я вдигнат едва след постигане на споразумение.

Конфликтът на практика спря корабоплаването през Ормузкия проток – ключов маршрут за доставки на петрол и втечнен природен газ от Персийския залив до световните пазари.

Войната в Близкия изток се отрази негативно на световните доставки на сярна киселина и допринесе за покачването на цените, съобщи The Wall Street Journal.

Изданието отбелязва, че сярната киселина е най-широко използваният химикал в света, използван в производството на торове и компютърни чипове, дървообработването, обработката на кажи, мед и др.. Значителна част от сярата навлиза на световния пазар от рафинерии в страните от Персийския залив, а затварянето на Ормузкия проток направи доставките невъзможни.

Друг фактор, изострящ проблема, беше решението на Китай да наложи ограничения върху износа на сярна киселина, пише изданието. Фреда Гордън, директор на Acuity Commodities, която наблюдава пазарите на сяра, отдаде хода на Пекин на опасения относно продоволствената сигурност и необходимостта от осигуряване на стабилност на цените на торовете.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 А на нас

    21 3 Отговор
    хак да ни е леврото !

    05:49 10.05.2026

  • 3 иван костов

    32 5 Отговор
    А пък "рушащата" се руска икономика си има и нефт и газ и торове и киселина! По тази причина, гейпропагандистите от гейдиктатурите, очакват Русия да се саморазпадне!😂😂😂😂😂

    Коментиран от #6, #7

    06:09 10.05.2026

  • 4 Т.КОЛЕВ

    2 15 Отговор
    Д.ТРЪП И В.ПУТИН РАНО ИЛИ КЪСНО ЩЕ БЪДАТ ГРЪМНАТИ.

    06:25 10.05.2026

  • 5 Ивелин Михайлов

    8 1 Отговор
    Аз затова си купих китайска електричка с вграден солар😏

    07:31 10.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Икономист

    17 1 Отговор

    До коментар #3 от "иван костов":

    Рушаща е евр 0ге йската, а не руската икономика 😉

    07:43 10.05.2026

  • 8 Ще има още от същото

    14 1 Отговор
    Заслепени от спомените за отминала хегемония американците и ЕС с тотална арогантност пренебрегват развитието на останалите страни в света. Нещо повече, те вярват, че все още тотално контролират световната икономика. Китай, пък и някой други страни, за които не се споменава, им показват, че това не е точно така, но западняците не вдяват. Нека, ще има да си гризат ноктите от глупост. Ние обаче трябва да си гоним интересите и е крайно време да вземем бъдещето си в свои ръце.

    08:02 10.05.2026

  • 9 А50

    9 0 Отговор
    Получава се 10% недостиг, преди е имало 10% по-голямо предлагане.Резервите ще свършат и това го знаят Иран и Русия. Запада иска война особенно еврог.еицитe, ето им война

    09:21 10.05.2026

  • 10 паси идиота с трабанта

    4 2 Отговор
    "Друг фактор, изострящ проблема, беше решението на Китай да наложи ограничения върху износа на сярна киселина, пише изданието. "
    Забележете реакцията на Китай - веднага реагират както и Иран . Защо ? Преди всичко тези страни имат изградена държавна йерархия и системата работи много добре и веднага реагира когато са засегнати Националните им интереси . Как е при Русия ? Нямат система която да функционира и да работи за 25 години откакто Путин управлява страната цялата власт е в неговите ръце и няма изградена държавна система а той реша и най -малките проблеми като никой нищо не може да направи без неговото нареждане . Нямат Червени линии, нямат Национални интереси на всичкото Путин гледа с нехайство и пренебрежение като се усмихва и маха с ръка -- дребни неща на които не трябва да се обръща внимание --и затова не само Западът всяка страна прави това което си иска като знае прекрасно ,че Русия няма да им навреди .. Не напразно Б. Джонсън -- може де е леко откачен когато каза " Правят каквото си искате Русия никога няма да представлява опасност за вас или да ви навреди " мисля ,че е прав и нещата дойдоха до тук. Русия унижена , никой за нищо не я смята или да се съобразява с нея когато повече от 50 страни предоставят всякакво оръжие на Украйна като място където при реални условия може да се изпробва и да мине изпитанията новите оръжия като няма никаква опасност за тях прекрасна възможност въпреки Европа няма ни армия ни военноморски флот или военнов

    10:01 10.05.2026

  • 11 Левски

    3 0 Отговор
    Не се притеснявайте евроатлантици, хитрите Щати ще ви продават "демократичен" нефт. Половината им кладенци са капсуловани.

    10:05 10.05.2026

  • 12 Отреазвяващ

    1 0 Отговор
    Правилният израз е :
    -Резервите от добит петрол са на привършване.
    А не резервите.Резерви от какво,къде?Пилета граматически правилно.Иначе се интерпретира хаотично.Егати ИИ,редактори и писарушки.

    11:06 10.05.2026