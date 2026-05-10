Световните петролни резерви се изчерпват с рекордни темпове на фона на военните действия на САЩ и Израел срещу Иран, съобщава Bloomberg.
„Световните петролни резерви се изчерпват с рекордни темпове, тъй като иранската война нарушава доставките на гориво от Персийския залив, изчерпвайки буфера срещу шок в доставките“, се казва в материала.
Бързият спад на петролните запаси, отбелязва се в него, увеличава риска от още по-резки скокове на цените и недостиг. Това оставя правителствата и индустриите с по-малко възможности за смекчаване на въздействието от загубата на повече от милиард барела доставки два месеца след като Ормузкият проток беше почти напълно затворен.
„Рязкото изчерпване на резервите ще означава също, че пазарът ще остане уязвим за бъдещи прекъсвания на с доставките дори след края на конфликта“, предава агенцията.
САЩ и Израел започнаха да нанасят удари по цели в Иран на 28 февруари, убивайки над 3 000 души. На 8 април Вашингтон и Техеран обявиха двуседмично прекратяване на огъня. Последвалите преговори в Исламабад завършиха без резултат.
На 21 април Вашингтон едностранно удължи прекратяването на огъня до приключване на мирните преговори. В същото време САЩ започнаха блокада на иранските пристанища, обещавайки да я вдигнат едва след постигане на споразумение.
Конфликтът на практика спря корабоплаването през Ормузкия проток – ключов маршрут за доставки на петрол и втечнен природен газ от Персийския залив до световните пазари.
Войната в Близкия изток се отрази негативно на световните доставки на сярна киселина и допринесе за покачването на цените, съобщи The Wall Street Journal.
Изданието отбелязва, че сярната киселина е най-широко използваният химикал в света, използван в производството на торове и компютърни чипове, дървообработването, обработката на кажи, мед и др.. Значителна част от сярата навлиза на световния пазар от рафинерии в страните от Персийския залив, а затварянето на Ормузкия проток направи доставките невъзможни.
Друг фактор, изострящ проблема, беше решението на Китай да наложи ограничения върху износа на сярна киселина, пише изданието. Фреда Гордън, директор на Acuity Commodities, която наблюдава пазарите на сяра, отдаде хода на Пекин на опасения относно продоволствената сигурност и необходимостта от осигуряване на стабилност на цените на торовете.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 А на нас
05:49 10.05.2026
3 иван костов
Коментиран от #6, #7
06:09 10.05.2026
4 Т.КОЛЕВ
06:25 10.05.2026
5 Ивелин Михайлов
07:31 10.05.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Икономист
До коментар #3 от "иван костов":Рушаща е евр 0ге йската, а не руската икономика 😉
07:43 10.05.2026
8 Ще има още от същото
08:02 10.05.2026
9 А50
09:21 10.05.2026
10 паси идиота с трабанта
Забележете реакцията на Китай - веднага реагират както и Иран . Защо ? Преди всичко тези страни имат изградена държавна йерархия и системата работи много добре и веднага реагира когато са засегнати Националните им интереси . Как е при Русия ? Нямат система която да функционира и да работи за 25 години откакто Путин управлява страната цялата власт е в неговите ръце и няма изградена държавна система а той реша и най -малките проблеми като никой нищо не може да направи без неговото нареждане . Нямат Червени линии, нямат Национални интереси на всичкото Путин гледа с нехайство и пренебрежение като се усмихва и маха с ръка -- дребни неща на които не трябва да се обръща внимание --и затова не само Западът всяка страна прави това което си иска като знае прекрасно ,че Русия няма да им навреди .. Не напразно Б. Джонсън -- може де е леко откачен когато каза " Правят каквото си искате Русия никога няма да представлява опасност за вас или да ви навреди " мисля ,че е прав и нещата дойдоха до тук. Русия унижена , никой за нищо не я смята или да се съобразява с нея когато повече от 50 страни предоставят всякакво оръжие на Украйна като място където при реални условия може да се изпробва и да мине изпитанията новите оръжия като няма никаква опасност за тях прекрасна възможност въпреки Европа няма ни армия ни военноморски флот или военнов
10:01 10.05.2026
11 Левски
10:05 10.05.2026
12 Отреазвяващ
-Резервите от добит петрол са на привършване.
А не резервите.Резерви от какво,къде?Пилета граматически правилно.Иначе се интерпретира хаотично.Егати ИИ,редактори и писарушки.
11:06 10.05.2026