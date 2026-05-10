Сто кораба на Хонконг с 2 300 моряци са блокирани в Ормузкия проток

10 Май, 2026 06:36, обновена 10 Май, 2026 06:42 779 5

Основните приоритети са осигуряването на храна и питейна вода на членовете на екипажите, както и емоционална подкрепа

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Приблизително 100 кораба, регистрирани в Хонконг, собственост или управлявани от хонконгски компании, са блокирани в Ормузкия проток, с около 2 300 моряци на борда, заяви Ричард Хекс, председател на Асоциацията на корабособствениците в Хонконг.

„Говорим за 100 кораба и като се има предвид, че всеки от тях има приблизително 23 моряци, това означава, че има 2300 моряци, заседнали на хонконгски кораби“, цитира думите му South China Morning Post.

„Ако имате кораб, блокиран в Ормузкия проток, опитът да го изведете е силно рискован, тъй като има голяма вероятност някой да открие огън по него“, добави той.

Той смята, че основните приоритети на индустрията в момента са осигуряването на храна и питейна вода на членовете на екипажите, както и емоционална подкрепа.

„Много малко кораби са повредени, но психологическият стрес, който моряците изпитват, когато видят тези атаки или прочетат за сериозна атака от САЩ или Иран, е много силен“, каза Хекст.

Китай призовава за бързо възстановяване на безпрепятственото преминаване на корабите през Ормузкия проток.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тоз

    4 0 Отговор
    От къде ги вадиш тези глупости които пишеш - Китай дава ракети на Иран ,а Персите им блокират корабите .

    07:06 10.05.2026

  • 2 Кинг Конг

    4 0 Отговор
    Значи, китайски кораби, регистрирани в Китай.

    07:18 10.05.2026

  • 3 Баце ЕООД

    0 0 Отговор
    И?! Това дали има И под 0.1% от населението им?

    07:47 10.05.2026

  • 4 Хм...

    2 0 Отговор
    Накрая да не се окаже, че корабите са собственост на м@лк06рит@нски, 4@фyTckи и пiHд0ccT@Hckи фирми регистрирани в Хонконг...
    Какво казва Ричард Хекс по тоя въпрос?
    И последно, тоя Ричард кой е, Хекс или Хекст?

    07:54 10.05.2026

  • 5 факуса

    0 0 Отговор
    и за всичко са виновни пак гаднитеевреи,те стоят и зад дончо лудия зависим пак от епщайневреина

    08:25 10.05.2026

