Трус от 5.8 по Рихтер регистрираха в централната част на Чили

10 Май, 2026 06:44, обновена 10 Май, 2026 06:56 519 2

Няма съобщения за жертви или щети

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Земетресение с магнитуд 5,8 е регистрирано в централната част на Чили, съобщи Европейско-средиземноморския сеизмологичен център.

Епицентърът е бил на 34 км югозападно от град Лебу, град с приблизително 22 000 души, на дълбочина 23 км.

Няма съобщения за жертви или щети.

Чили преживя няколко по-значителни сеизмични събития през последните месеци и дни на 2026 г. В регион Кокимбо на 6 май серия от трусове разтърси крайбрежието, като най-силният беше с магнитуд 4.7, последван от вторичен трус от 4.6. В регион Тарапака рано тази сутрин беше отчетен трус с магнитуд 4.2 североизточно от Икике на дълбочина около 98 км.

Най-мощното събитие за годината до момента бе земетресение с магнитуд 6.6 край бреговете на Централно Чили, на дълбочина 10 км на 12 февруари. Западно от Валенар на 20 март бе регистриран трус с магнитуд 6.2. Трус с магнитуд 6.2 беше отчетен югозападно от Овайе на 16 февруари.

За последните 24 часа в Чили са регистрирани общо около 48 труса, от които 2 са били с магнитуд над 4.0 (включително този в Био-Био), а 19 са били между 3.0 и 4.0 по Рихтер.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Георги

    0 0 Отговор
    а зелю разрешиш ли е това земетресение?!

    07:08 10.05.2026

  • 2 Чили пепърс

    1 0 Отговор
    И според европейския сеизмологичен център, къде в Европа се е усетило?

    07:16 10.05.2026