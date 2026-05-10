Трус от 5.8 по Рихтер регистрираха в централната част на Чили

Земетресение с магнитуд 5,8 е регистрирано в централната част на Чили, съобщи Европейско-средиземноморския сеизмологичен център.

Епицентърът е бил на 34 км югозападно от град Лебу, град с приблизително 22 000 души, на дълбочина 23 км.

Няма съобщения за жертви или щети.

Чили преживя няколко по-значителни сеизмични събития през последните месеци и дни на 2026 г. В регион Кокимбо на 6 май серия от трусове разтърси крайбрежието, като най-силният беше с магнитуд 4.7, последван от вторичен трус от 4.6. В регион Тарапака рано тази сутрин беше отчетен трус с магнитуд 4.2 североизточно от Икике на дълбочина около 98 км.

Най-мощното събитие за годината до момента бе земетресение с магнитуд 6.6 край бреговете на Централно Чили, на дълбочина 10 км на 12 февруари. Западно от Валенар на 20 март бе регистриран трус с магнитуд 6.2. Трус с магнитуд 6.2 беше отчетен югозападно от Овайе на 16 февруари.

За последните 24 часа в Чили са регистрирани общо около 48 труса, от които 2 са били с магнитуд над 4.0 (включително този в Био-Био), а 19 са били между 3.0 и 4.0 по Рихтер.