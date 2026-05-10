Президентът на Колумбия сравни Нетаняху с Хитлер и Кортес

Броят на жертвите от действията на испанския конкистадор Ернан Кортес е сравним с броя на жертвите от политиката на израелския премиер Бенямин Нетаняху, заяви колумбийският президент Густаво Петро.

Той също така сравни Кортес с Адолф Хитлер, отбелязвайки, че съответният брой на жертвите им „се брои в милиони“.

„Ернан Кортес беше геноциден престъпник, сравним с Нетаняху и дори го надминаващ. Броят на убитите и избитите от Хитлер и Кортес хора е в милиони“, написа той в социалната медийна платформа X.

Ернан Кортес е испански конкистадор от 16-ти век. Той ръководи експедиция в Централна Америка от 1519 до 1521 г. По време на кампанията неговите сили превземат столицата на ацтеките Теночтитлан, след което регионът попада под контрола на испанската корона.

Това не е първият път, когато колумбийският президент критикува Нетаняху и сравнява действията му с политиките, водени от Хитлер.

През 2023 г. той сравни блокадата на Газа с концентрационен лагер за евреи по време на Втората световна война.