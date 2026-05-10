Президентът на Колумбия сравни Нетаняху с Хитлер и Кортес

10 Май, 2026 07:38, обновена 10 Май, 2026 07:42 696 15

Жертвите им са милиони, заяви Густаво Петро

Президентът на Колумбия сравни Нетаняху с Хитлер и Кортес - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броят на жертвите от действията на испанския конкистадор Ернан Кортес е сравним с броя на жертвите от политиката на израелския премиер Бенямин Нетаняху, заяви колумбийският президент Густаво Петро.

Той също така сравни Кортес с Адолф Хитлер, отбелязвайки, че съответният брой на жертвите им „се брои в милиони“.

„Ернан Кортес беше геноциден престъпник, сравним с Нетаняху и дори го надминаващ. Броят на убитите и избитите от Хитлер и Кортес хора е в милиони“, написа той в социалната медийна платформа X.

Ернан Кортес е испански конкистадор от 16-ти век. Той ръководи експедиция в Централна Америка от 1519 до 1521 г. По време на кампанията неговите сили превземат столицата на ацтеките Теночтитлан, след което регионът попада под контрола на испанската корона.

Това не е първият път, когато колумбийският президент критикува Нетаняху и сравнява действията му с политиките, водени от Хитлер.

През 2023 г. той сравни блокадата на Газа с концентрационен лагер за евреи по време на Втората световна война.


Колумбия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Браво

    16 2 Отговор
    Много умен човек, и много правилни размишления.

    07:47 10.05.2026

  • 2 Нетаняху

    4 0 Отговор
    - Яа, Яа, хер Густаво, Авбайт махт Фрай......ааа.....обърках се, иншулдиген Зи, битте, мразя фашистите, мразя фашистите...

    07:47 10.05.2026

  • 3 Майор Деянов, на всеки километър

    2 10 Отговор
    Когато прахта е в повече, почват тежките халюцинации и брътвежи ☝️

    Коментиран от #6

    07:52 10.05.2026

  • 4 САМО ПИТАМ

    6 0 Отговор
    А МНЕНИЕТО НА БРЮКСЕЛСКИТЕ ЗЕЛКИ ,.....КАКВО Е ......?

    07:58 10.05.2026

  • 5 густо пе дро

    1 3 Отговор
    колумбето

    07:58 10.05.2026

  • 6 Мдаа...

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Когато истината е очеизвадна, не помагат дори и опорките от посолствоТО.

    07:59 10.05.2026

  • 7 Смех

    7 0 Отговор
    Има и нормални хора,които виждат и казват,че бялото не е черно

    08:02 10.05.2026

  • 8 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Ааа Хитлер е бил добър човек ,няма място за сравнение ,а защо евреина е сравняван с дявола е друг въпрос ,и как може да се сравнява Хитлер гонещ дявола

    08:07 10.05.2026

  • 9 РАСТЕНИЯТА НА СИЛАТА

    0 2 Отговор
    Те карат да прозреш истината.

    Коментиран от #10

    08:09 10.05.2026

  • 10 Обикновени

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "РАСТЕНИЯТА НА СИЛАТА":

    Наркохалюцинации!

    08:11 10.05.2026

  • 11 Българин

    0 3 Отговор
    Напълно съм съгласен! Натаняху е умен, смел и решителен като Хитлер. А Путин е като жалка карикатура, въпреки че постоянно го цитира и се сравнява с него. Само в реваншизма и трагичната обреченост го наподобява наистина.

    08:14 10.05.2026

  • 12 оня с коня

    0 0 Отговор
    За да загърби предостатъчния брой Проблеми на държавата си и да тръгне да коментира Нетаняху и Газа които са на другия край на Света,явно Петро е бил "активиран" от Хора с "обилна" Власт.

    08:15 10.05.2026

  • 13 Гориил

    1 0 Отговор
    Споменът за Източния фронт, където историците смятат, че 75 до 80 процента от военния потенциал на Вермахта е бил унищожен, сега се свързва със санкции, изолация, полицейско преследване и политически терор.

    08:22 10.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Дзак

    0 0 Отговор
    Кортес просто не е имал съвременни технически средства. Макар за времето си, броните да са били недосегаеми за стрели и обсидианови мечове.

    08:24 10.05.2026