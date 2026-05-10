Поне 15 полицаи загинаха при взрив на кола бомба в Пакистан

Най-малсо 15 полицаи загинаха, след като терористи взривиха кола бомба в град Бану в северозападната пакистанска провинция Хайбер Пахтунхва, съобщи вестник „Dawn“, позовавайки се на служители на реда.
Според източници на вестника, бойците са атакували полицейски пост, като са го блъснали с кола, пълна с експлозиви. Последвала е интензивна престрелка.
По време на нападението на поста са били разположени 18 полицаи, от които 15 са били убити, а трима са били ранени.
Мощната експлозия е унищожила напълно полицейски укрепления и бронирано превозно средство. Близките сгради също са понесли значителни щети.
След нападението в местните болници е обявено извънредно положение.
Служителите на реда са засилили сигурността в целия град и са създали допълнителни контролно-пропускателни пунктове.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
4 Владимир Путин, президент
Случват се таквиз неща ☝️😁
Коментиран от #7
10:34 10.05.2026
5 Горките хора
До коментар #1 от "Бащата на някаква Саяна":Изглежда Пакистан не желае да участва в Проект Свобода?!
10:41 10.05.2026
6 Факти
Коментиран от #8, #9
10:54 10.05.2026
7 Украйна също
До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":е в списъка.
11:03 10.05.2026
8 Украйна също
До коментар #6 от "Факти":е в списъка.
11:04 10.05.2026
9 Ти пък щот кръстоносните
До коментар #6 от "Факти":походи, направо пращят от милосърдие.😂
11:05 10.05.2026
10 свети Бенедикт Лютериански
11:20 10.05.2026