Поне 15 полицаи загинаха при взрив на кола бомба в Пакистан

10 Май, 2026 10:18, обновена 10 Май, 2026 10:24 535 10

Трима служители на реда са ранени при кървавия инцидент

Поне 15 полицаи загинаха при взрив на кола бомба в Пакистан - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малсо 15 полицаи загинаха, след като терористи взривиха кола бомба в град Бану в северозападната пакистанска провинция Хайбер Пахтунхва, съобщи вестник „Dawn“, позовавайки се на служители на реда.

Според източници на вестника, бойците са атакували полицейски пост, като са го блъснали с кола, пълна с експлозиви. Последвала е интензивна престрелка.

По време на нападението на поста са били разположени 18 полицаи, от които 15 са били убити, а трима са били ранени.

Мощната експлозия е унищожила напълно полицейски укрепления и бронирано превозно средство. Близките сгради също са понесли значителни щети.

След нападението в местните болници е обявено извънредно положение.

Служителите на реда са засилили сигурността в целия град и са създали допълнителни контролно-пропускателни пунктове.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Владимир Путин, президент

    1 3 Отговор
    Пакистан, Русия, Джабути.....
    Случват се таквиз неща ☝️😁

    Коментиран от #7

    10:34 10.05.2026

  • 5 Горките хора

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бащата на някаква Саяна":

    Изглежда Пакистан не желае да участва в Проект Свобода?!

    10:41 10.05.2026

  • 6 Факти

    1 1 Отговор
    Ислямът е чума. Да се взривиш за да убиеш повече друговерци, като наградата е девици и вино в рая. А най-нелепото е, че друговерци са дори другите мюсюлмани, които обаче са в различна ислямска секта. То и без евреи и християни, мюсюлманите се избиват помежду си. Чувал съм, че най-много мразят атеистите. Да не вярваш в Бог за тях било още по-омразно от това да вярваш в грешен бог. Това е страшна болест.

    Коментиран от #8, #9

    10:54 10.05.2026

  • 7 Украйна също

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":

    е в списъка.

    11:03 10.05.2026

  • 8 Украйна също

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Факти":

    е в списъка.

    11:04 10.05.2026

  • 9 Ти пък щот кръстоносните

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Факти":

    походи, направо пращят от милосърдие.😂

    11:05 10.05.2026

  • 10 свети Бенедикт Лютериански

    1 0 Отговор
    Бог да ги поживи за доброто дело. Който служи на Америка заслужава отмъщението на народа.

    11:20 10.05.2026