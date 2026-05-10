Поне 15 полицаи загинаха при взрив на кола бомба в Пакистан

Най-малсо 15 полицаи загинаха, след като терористи взривиха кола бомба в град Бану в северозападната пакистанска провинция Хайбер Пахтунхва, съобщи вестник „Dawn“, позовавайки се на служители на реда.

Според източници на вестника, бойците са атакували полицейски пост, като са го блъснали с кола, пълна с експлозиви. Последвала е интензивна престрелка.

По време на нападението на поста са били разположени 18 полицаи, от които 15 са били убити, а трима са били ранени.

Мощната експлозия е унищожила напълно полицейски укрепления и бронирано превозно средство. Близките сгради също са понесли значителни щети.

След нападението в местните болници е обявено извънредно положение.

Служителите на реда са засилили сигурността в целия град и са създали допълнителни контролно-пропускателни пунктове.