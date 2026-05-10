Доналд Тръмп обеща на Нетаняху: Няма да забравим ядрената програма на аятоласите

10 Май, 2026 11:21

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща на израелския премиер Бенямин Нетаняху, че Вашингтон няма да пренебрегне въпроса за иранската програма за обогатяване на уран в евентуално споразумение за спиране на войната, разкри израелският "Канал 13".

Според пожелал анонимност израелски източник, Тел Авив подкрепял продължаването на преговорите между САЩ и Иран.

Въпреки това, той смята, че те в даден момент ще се провалят. Източникът добави, че Израел разглежда възобновяването на въоръжената военна операция срещу Иран като налагане на края на режима в Техеран.

Уиткоф говори за проверка, но не и за демонтаж на иранската ядрена програма.

Той заяви, че Иран не бива да обогатява уран над 3,67%, за да поддържа гражданска ядрена програма.

По-рано беше съобщено, че Нетаняху е заявил пред САЩ, че евентуално споразумение с Иран трябва да включва прекратяването на ядрената програма на режима на аятоласите.


Израел
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Не виждам защо триете това;

    8 3 Отговор
    Единственият печеливш е Израел.
    Голямата цел на Израел от десетилетия е никоя арабска държава в БИ да няма ядрено оръжие.

    Тази цел те преследваха упорито през годините по всякакви начини- ликвидираха арабските ядрени учени, саботираха доставките на техника още в пристанищата, взривяваха инсталации и центрофуги още при строежа им, бомбардираха ядрени капацитети в други държави.

    Иран стигнаха най- близо до целта и това беше кошмара на Израел!

    Ядрените способности на Иран са върнати в начален стадий днес. Израел имат пряка полза от Тръмп. Те не зависят от Залива за газ и нефт. Кризата удря тях, както всики други държави, но това е нищо, сравнено с голямата цел.

    Коментиран от #12

    11:35 10.05.2026

  • 3 анкетен въпрос

    9 0 Отговор
    как би се развил света,ако хитлер беше създал първи ядрена бомба? извинявам се за приставката "ако"!

    Коментиран от #6, #7

    11:36 10.05.2026

  • 4 Ще си купят я.бомби

    7 1 Отговор
    От другаря Ким.

    11:40 10.05.2026

  • 5 Оракула от Делфи

    10 0 Отговор
    Два резила ,една снимка!
    И никога повече "Но моор коментс" за Холокоста!!!!!!

    11:42 10.05.2026

  • 6 Ми тя атомната бомба....

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "анкетен въпрос":

    си е Хитлеристка разработка , само че "Миротворците" се усетиха и я завършиха първи!!!
    Светът щеше да е както винаги, Имериалистки с един или двама луди като Тръмп!!!

    Коментиран от #13

    11:46 10.05.2026

  • 7 То е ясно

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "анкетен въпрос":

    Светът щеше да е по-добро място за живеене и в банките, лихвите щяха да са много по-малки и приемливи!

    11:47 10.05.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор
    Няма да забравите и как камиларите ви "НАШОКАХА КАНЧЕТАТА"😀❗

    11:49 10.05.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    Цитатът не е от ТАСС:

    "През февруари Пентагонът обяви, че е подписал седемгодишен договор с Raytheon за увеличаване на производството на "Томахоук",

    ТЪЙ КАТО ЗАПАСИТЕ МУ СА ИЗЧЕРПАНИ

    заради войната с Иран."
    ❗❗❗

    11:51 10.05.2026

  • 10 Дръта чанта

    6 0 Отговор
    Ще ги помните докато сте живи къв бой ядохте

    11:53 10.05.2026

  • 11 Долна чифутска пасмина

    4 1 Отговор
    Целият свят ви мрази

    11:55 10.05.2026

  • 12 Оракула от Делфи

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Не виждам защо триете това;":

    Печелившия не е Израел ,а Нетаняху, Израел е в дългове до ушите, а Израелците
    обедняха като църковни мишки станаха крадци на петрол , земя и къщи!!!
    Цар Соломон отдавна го няма , и скоро не се вижда , шанс да се покаже от някъде!!!

    11:59 10.05.2026

  • 13 анкетен въпрос

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ми тя атомната бомба....":

    съгласен съм с първата част,но за един-двама луди империалисти сега - не,все пак България най-малкото щеше да е по-добре,отколкото сега!

    12:00 10.05.2026