Доналд Тръмп обеща на Нетаняху: Няма да забравим ядрената програма на аятоласите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща на израелския премиер Бенямин Нетаняху, че Вашингтон няма да пренебрегне въпроса за иранската програма за обогатяване на уран в евентуално споразумение за спиране на войната, разкри израелският "Канал 13".

Според пожелал анонимност израелски източник, Тел Авив подкрепял продължаването на преговорите между САЩ и Иран.

Въпреки това, той смята, че те в даден момент ще се провалят. Източникът добави, че Израел разглежда възобновяването на въоръжената военна операция срещу Иран като налагане на края на режима в Техеран.

Уиткоф говори за проверка, но не и за демонтаж на иранската ядрена програма.

Той заяви, че Иран не бива да обогатява уран над 3,67%, за да поддържа гражданска ядрена програма.

По-рано беше съобщено, че Нетаняху е заявил пред САЩ, че евентуално споразумение с Иран трябва да включва прекратяването на ядрената програма на режима на аятоласите.