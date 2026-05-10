Доналд Тръмп обеща на Нетаняху: Няма да забравим ядрената програма на аятоласите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща на израелския премиер Бенямин Нетаняху, че Вашингтон няма да пренебрегне въпроса за иранската програма за обогатяване на уран в евентуално споразумение за спиране на войната, разкри израелският "Канал 13".
Според пожелал анонимност израелски източник, Тел Авив подкрепял продължаването на преговорите между САЩ и Иран.
Въпреки това, той смята, че те в даден момент ще се провалят. Източникът добави, че Израел разглежда възобновяването на въоръжената военна операция срещу Иран като налагане на края на режима в Техеран.
Уиткоф говори за проверка, но не и за демонтаж на иранската ядрена програма.
Той заяви, че Иран не бива да обогатява уран над 3,67%, за да поддържа гражданска ядрена програма.
По-рано беше съобщено, че Нетаняху е заявил пред САЩ, че евентуално споразумение с Иран трябва да включва прекратяването на ядрената програма на режима на аятоласите.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Не виждам защо триете това;
Голямата цел на Израел от десетилетия е никоя арабска държава в БИ да няма ядрено оръжие.
Тази цел те преследваха упорито през годините по всякакви начини- ликвидираха арабските ядрени учени, саботираха доставките на техника още в пристанищата, взривяваха инсталации и центрофуги още при строежа им, бомбардираха ядрени капацитети в други държави.
Иран стигнаха най- близо до целта и това беше кошмара на Израел!
Ядрените способности на Иран са върнати в начален стадий днес. Израел имат пряка полза от Тръмп. Те не зависят от Залива за газ и нефт. Кризата удря тях, както всики други държави, но това е нищо, сравнено с голямата цел.
Коментиран от #12
11:35 10.05.2026
4 Ще си купят я.бомби
11:40 10.05.2026
5 Оракула от Делфи
И никога повече "Но моор коментс" за Холокоста!!!!!!
11:42 10.05.2026
6 Ми тя атомната бомба....
До коментар #3 от "анкетен въпрос":си е Хитлеристка разработка , само че "Миротворците" се усетиха и я завършиха първи!!!
Светът щеше да е както винаги, Имериалистки с един или двама луди като Тръмп!!!
Коментиран от #13
11:46 10.05.2026
7 То е ясно
До коментар #3 от "анкетен въпрос":Светът щеше да е по-добро място за живеене и в банките, лихвите щяха да са много по-малки и приемливи!
11:47 10.05.2026
12 Оракула от Делфи
До коментар #2 от "Не виждам защо триете това;":Печелившия не е Израел ,а Нетаняху, Израел е в дългове до ушите, а Израелците
обедняха като църковни мишки станаха крадци на петрол , земя и къщи!!!
Цар Соломон отдавна го няма , и скоро не се вижда , шанс да се покаже от някъде!!!
11:59 10.05.2026
13 анкетен въпрос
До коментар #6 от "Ми тя атомната бомба....":съгласен съм с първата част,но за един-двама луди империалисти сега - не,все пак България най-малкото щеше да е по-добре,отколкото сега!
12:00 10.05.2026