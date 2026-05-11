Бенямин Нетаняху използва войната срещу Иран, за да прекрои картата на Близкия изток

11 Май, 2026 18:02 854 15

Шейх Хамад заяви, че най-голямата заплаха за Персийския залив не е нито Иран, нито Израел, нито чуждестранни военни бази, а вътрешното разединение в Персийския залив

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Al Jazeera Al Jazeera

Войната на САЩ и Израел срещу Иран не е резултат от внезапна ескалация, а кулминация на дългосрочен израелски дневен ред за насилствено прекрояване на Близкия изток, заяви бившият катарски премиер и външен министър шейх Хамад бин Джасим Ал Тани, цитиран от Ал Джазира.

Ветеранът дипломат направи сурова оценка на бързо променящия се геополитически пейзаж в региона. Той предупреди, че кризата в Ормузкия проток е най-опасната последица от конфликта. Ал Тани предупреждава за амбицията на Нетаняху за "Велик Израел". Катарският политик призова за спешно създаване на единен пакт за отбрана в Персийския залив.

"Свидетели сме на голямо преструктуриране на региона", посочи той, отбелязвайки, че настоящите геополитически трусове ще диктуват облика на Близкия изток през следващите десетилетия. Още през 2025 г. шейхът предупреди за предстоящ конфликт в Персийския залив и призова страните от региона да се обърнат към дипломацията, за да не се стигне до нови военни удари.

Според него Израел, воден от Нетаняху, се опитва да въвлече САЩ във война за ядрената програма на Техеран още от времето на администрацията на президента Бил Клинтън. Докато предишните правителства на САЩ, включително по време на първия мандат на президента Доналд Тръмп, се колебаеха да започнат пълномащабна война срещу Иран, Нетаняху най-накрая успя, като продаде на Вашингтон "илюзия", твърди шейх Хамад. По думите му Тел Авив е убедил Вашингтон, че войната ще е кратка и че иранският режим ще рухне в рамките на няколко седмици.

Бившият катарски премиер критикува зависимостта на Вашингтон от военната мощ. "Истинската сила на Америка винаги е била в способността ѝ да избягва използването на сила, а не в нейното прилагане, смята той. По думите му настоящата война е принудила всички страни да се върнат на масата за преговори. Шейхът е на мнение, че единственият печеливш от войната е Нетаняху. Според него израелският премиер използва хаоса, за да прокара визията си за "Велик Израел".

Оценявайки стратегията на Техеран, шейх Хамад заяви, че Иран успешно е поел първоначалните военни удари по време на войната и впоследствие е проточил постигането на споразумение, след като е осъзнал, че може да се възползва от ново стратегическо предимство - Ормузкия проток. По думите му Иран третира жизненоважния морски път като своя суверенна територия. Той подчерта, че това представлява по-непосредствена и сериозна заплаха за световната икономика, отколкото иранската ядрена програма.

Бившият премиер на Катар е на мнение, че страните от Персийския залив, а не Вашингтон, са поели основната тежест на кризата. Той осъди иранските удари срещу енергийната, индустриалната и гражданската инфраструктура в Персийския залив под прикритието, че са насочени към интересите на САЩ. Шейхът добави, че страните от Залива се противопоставят на войната.

Според него Техеран е изчерпал голяма част от политическия си капитал в Персийския залив. Той посочи, че географията диктува съвместното съществуване и призова за откровен, колективен диалог с Техеран, а не за фрагментирани едностранни комуникации.

Шейх Хамад заяви, че най-голямата заплаха за Персийския залив не е нито Иран, нито Израел, нито чуждестранни военни бази, а вътрешното разединение в Персийския залив. За да се противопостави на това, той предлага създаването на "НАТО в Персийския залив" - съвместен политически и отбранителен проект, започващ с основна група от стратегически обединени държави от Персийския залив, като Саудитска Арабия ще служи като естествен гръбнак.

По думите му американските бази в региона са осигурявали решаващо възпиране в продължение на десетилетия. Той обаче предупреди, че стратегическият завой на Вашингтон към Азия и сдържането на Китай означава, че Персийският залив вече не може да разчита безкрайно на американския чадър за сигурност и призова държавите от Персийския залив да развият дългосрочни, основани на интереси стратегически партньорства с регионални сили като Турция, Пакистан и Египет.

Катарският политик засегна и темата за Газа. Той осъди убийството на цивилни от всички страни, но обвини Израел, че е извършил "морална и политическа катастрофа" в анклава. Шейх Хамад предупреди за израелски заговор за обезлюдяване на ивицата, позовавайки се на разузнавателни данни. По думите му се предлагат пари палестинци, за да напуснат анклава.

Той твърдо отхвърли всяка дискусия за разоръжаване на Хамас без гарантиран политически хоризонт за независима палестинска държава. Шайх Хамад похвали непоколебимия отказ на Саудитска Арабия да нормализира отношенията с Израел без пътна карта за това - позиция, която дълбоко нарушава регионалните сметки на Нетаняху.

Той е доволен от падането на Башар Асад в Сирия. Бившият катарски премиер похвали прагматизма на новото сирийско ръководство в избягването на израелски провокации и го призова да се съсредоточи върху икономическото и институционалното възстановяване след близо 14-годишната гражданска война.

Шейх Хамад разкри, че в края на 90-те години катарското ръководство го е изпратило в Техеран, за да предаде послание от администрацията на Клинтън. САЩ поискали Иран да предаде зараждащата се ядрена програма на Русия или да се подчини на международни споразумения. Докато Катар е действал строго като посланик, Техеран е смятал Доха за съобразена с американската позиция, добави той.


  • 1 Абе

    0 11 Отговор
    Израел ли накара персите да ги плашат от исбямската леволюция със заличавяне?

    18:07 11.05.2026

  • 2 Дедот0

    14 0 Отговор
    Най-голямата заплаха за световния мир е И3сраил и ц.и0ни3м.а. Няма 2 мнения по въпроса. Но хазарите поне успяха да отворят очите на такива като мен за това кои са истинските врагове на света и кой разпалва войни от стотици години с цел лична облага.

    18:10 11.05.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    2 15 Отговор
    Аз също се опитах да прекроя картата, но ми чупиха зъбите, както и изчезнаха 2-3 руски града от картата ☝️

    18:11 11.05.2026

  • 4 Горски

    12 3 Отговор
    САЩ загубиха войната в Залива, нещо повече, загубиха и съюзниците си. Вече четири газопреносни танкера на Катар преминаха под руски флаг и зареждат в Русия за износ на руската молекула към глобалния ЮГ!!! СА затвори въздушното си пространство за Израел и САЩ, като забрани и кацането на авиация на тези страни. В Ирак е открита и унищожена Израелска военно- логистична база замаскирана в пустинята, насочена за агресивни действия срущу Иран. САЩ започна изтеглянето на 5-6000 военни със семействата им от Европа, а доставките на оръжие за НАТО предназначено за 404 са спрени, поради изчерпване на американските арсенали до критични нива. Всичко това се наблюдава най-зорко от целия свят. Хегемона и световен жандарм се срива пред Света.

    Коментиран от #7

    18:11 11.05.2026

  • 5 Д-р Ментал

    10 1 Отговор
    Тихомълком разшири територията на Израел в посока Ливан

    Коментиран от #10

    18:12 11.05.2026

  • 6 УдоМача

    3 0 Отговор
    Айде пак духчето Каспър... Ще му се намерят кокаляците от въртене на починалия.....

    18:16 11.05.2026

  • 7 Кучето на Павлов

    2 5 Отговор

    До коментар #4 от "Горски":

    Доктор Павлов пита за тебе !!!
    Иска те лекува с ток и жици 😁

    Коментиран от #11

    18:17 11.05.2026

  • 8 Прецакай другарче

    1 2 Отговор
    Те арабелите обичат най много да се прецакват по братски.

    18:23 11.05.2026

  • 9 Израел не е тръгнал да прекроява никаква

    2 7 Отговор
    карта!
    Израел не иска да завладява земи.
    Израел иска две неща:
    1. Лудите аятоласи да нямат ядрено оръжие.
    Не Пакистан, не Индия- за тях Израел няма страхове. Но иранските фанатици не трябва никога да се сдобиват с атомни бомби.
    2. Иранските проксита- Хамас, Хизбула, Исландски джихад, хусите- да бъдат неутрализирани.

    Това е!
    Израел се бори срещу иранската ядрена бомба от десетилетия и няма никога да спре! Това не е агресия. Това е оцеляване!

    18:29 11.05.2026

  • 10 Пълни глупости!

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Д-р Ментал":

    Израел за пореден път окупира Южен Ливан с една единствена цел - буфер срещу Хизбула.
    Като го разбие ще се изтегли.
    Прочети малко история, не се излагай!

    18:31 11.05.2026

  • 11 Горски

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Кучето на Павлов":

    Д-р Гълъбова идваше да те търси, искат да те вържат с вериги като панаирджийска мечка.

    18:35 11.05.2026

  • 12 НАЙ МНОГО ДА

    5 0 Отговор
    СИ ПРЕКРОИ КОВЧЕГА УШАТИЯ.

    19:21 11.05.2026

  • 13 сатаняху като

    1 0 Отговор
    дойде нормален перзиден на фаащ ще видят кон боб яде ли от арабелите

    19:27 11.05.2026

  • 14 мойше

    1 0 Отговор
    евреите са заплаха за хората

    19:28 11.05.2026

  • 15 Име

    0 0 Отговор
    Когато инда заличат Израел от картата, все ще е късно!

    19:33 11.05.2026