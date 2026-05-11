Модерна война! Десетки страни искат да разработват дронове съвместно с украинската армия

Около 20 държави са заинтересовани да разработват дронове заедно с Украйна. Вече са подписани четири подобни споразумения, заяви украинският държавен глава Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

От началото на войната в Иран през февруари Зеленски използва експертния опит на Украйна в областта на войната с дронове в серия от успешни дипломатически сделки по време на посещения в Близкия изток и Европа.

"Близо 20 държави в момента участват на различни етапи: 4 споразумения вече са подписани и първите договори по тези споразумения се подготвят", поясни той в социалната мрежа Х.

През април Украйна подписа споразумения за отбрана и дронове в Германия, Норвегия и Нидерландия. Преди това Киев сключи дългосрочни партньорства в областта на сигурността със Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства. Украйна също подписа споразумения миналия месец с президента на Азербайджан Илхам Алиев за отбрана и енергетика.

Украинският президент посочи, че страната му ще започне сътрудничество в областта на сигурността в рамките на сделки за дронове с друга част на света, без да уточнява коя. Украйна вече получава необходимото количество гориво благодарение на споразуменията, добави Зеленски, без да дава подробности.

Той се надява, че неговата дипломация с дронове може да помогне за осигуряване на сделки за доставки на енергия от държавите от Близкия изток, както и на пазари за селскостопанската продукция на Украйна.