Модерна война! Десетки страни искат да разработват дронове съвместно с украинската армия

Около 20 държави са заинтересовани да разработват дронове заедно с Украйна. Вече са подписани четири подобни споразумения, заяви украинският държавен глава Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.
От началото на войната в Иран през февруари Зеленски използва експертния опит на Украйна в областта на войната с дронове в серия от успешни дипломатически сделки по време на посещения в Близкия изток и Европа.
"Близо 20 държави в момента участват на различни етапи: 4 споразумения вече са подписани и първите договори по тези споразумения се подготвят", поясни той в социалната мрежа Х.
През април Украйна подписа споразумения за отбрана и дронове в Германия, Норвегия и Нидерландия. Преди това Киев сключи дългосрочни партньорства в областта на сигурността със Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства. Украйна също подписа споразумения миналия месец с президента на Азербайджан Илхам Алиев за отбрана и енергетика.
Украинският президент посочи, че страната му ще започне сътрудничество в областта на сигурността в рамките на сделки за дронове с друга част на света, без да уточнява коя. Украйна вече получава необходимото количество гориво благодарение на споразуменията, добави Зеленски, без да дава подробности.
Той се надява, че неговата дипломация с дронове може да помогне за осигуряване на сделки за доставки на енергия от държавите от Близкия изток, както и на пазари за селскостопанската продукция на Украйна.
2 Русия се сдоби с един
Между Европа и Московската орда стои Бастионът Украйна, когото ще възстановим и въоръжим до зъби.
Най силната армия в Европа - ВСУ, ще бъде страж от изток на Европа.
Украйна ще бъде член на ЕС И НАТО.
ПУТИН ТОТАЛНО СБЪРКА!
Да живее Украйна!
6 След унизителния парад в Москва
Усещат победителя!
Путин се скри в кулата веднага след кратката си реч.
Парадът трая само 45 минути.
Карикатурни видео кадри на бронирана техника и самолети. На екран.
Путин се оправда, че нямало истински парад, заради измислена епидемия от ханта вирус на фронта. Няма такава.
Но най голямото унижение беше, че Фицо беше в Москва, но не дойде на парада!
9 Руснак без крак...
Що никой не иска руски коли, руски жени и руски технологиЙ ? Нали Русия е носител на светлината, фея на доброто, страната където небето е мирно, слънцето оранжево, а хората не се крият и живеят в мазетата, като пропадлите европейци ☝️
15:55 11.05.2026
10 Коя армия, селски
До коментар #2 от "Русия се сдоби с един":3 млн. са при Бандера, 5 млн. инвалиди, 15 млн. по света, останаха старци, деца и жени, голема армия.🤭
15:55 11.05.2026
11 честен ционист
До коментар #2 от "Русия се сдоби с един":Зеленски внася пакистанци и афганистанци с хил, за да заместят избягалите и накъсени укропам. Какво ВСУ ще възстановяваш, по-скоро муджахидинска милиция.
15:55 11.05.2026
14 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #2 от "Русия се сдоби с един":"...Русия се сдоби с един непримирим враг ..."
Двама....
Вече сме двама непримиримите врагове.
Единият в окопа, другия на Тихия фронт ☝️😁
15:57 11.05.2026
17 схемата е ясна
До коментар #1 от "Сила":заеми от ЕС, съвместно производство, печалба за европейските олигарси, сметката плащами ние, на бойното поле загиват украинци.
Дай Боже по-скоро мир!
Коментиран от #42
15:57 11.05.2026
18 Зелен чук
До коментар #13 от "Сатана Z":Със златно покритие
15:58 11.05.2026
21 Владимир Путин, президент
До коментар #4 от "даааааааа":"...Там е изпитателния полигон..."
Вече и в Русия таваришчь, вече и в Русия !!!
Основно в Русия ☝️
22 Атина Палада
До коментар #2 от "Русия се сдоби с един":И(з)перкал си нацЕло.:) Никога не може да има омраза между населението в Украйна и населението в Русия..Това е един народ..Не виждаш ли и семействата им...единият роден някъде в украинско селище,другият в селище от РФ ,създали семейство и деца...Каква омраза ,като са роднини . Не можеш да ги разбереш кой точно къде е роден и къде живее в зряла възраст..
24 Киев за два дня
До коментар #16 от "Зеления път":Глупости на търкалета.
26 Ол1гофрен,
До коментар #22 от "Атина Палада":Генерал Сирски е от руски произход,но убива руснаци.Никаква прошка към окупатора.
27 ЗИЛ 117
Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби
28 ЗИЛ 117
Фидел Кастро 1992 г.
29 ЗИЛ 117
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
32 Рублевка
Пропаганда не пълни количката в Алди.
34 Роки
До коментар #20 от "Рамбо 2026":Рамбо, гледам си от 2026 г. и вероятно заради това, че си толкова пресен, не си успял да разбереш, че РУсия се бие с целия Запад, не само с Украйна. Украйна е само територията, на която се води войната. Не е срамно да ти е трудно да се биеш сам срещу минимум 30 държави. Срамно е да се биете двама срещу един и да не можете да ядете пердаха, както стана в Иран.
35 СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ
До коментар #2 от "Русия се сдоби с един":Да живее България и Русия 🇧🇬🤝🇷🇺,
долу уср@йна 🚽ес и смешното нато!
36 Дебил
До коментар #26 от "Ол1гофрен,":ген. mиcиpckи е от хазарски произход, същия bokлук като зеления rнom.
37 Аз пък бих
Те с чипове от перални и миални разказаха играта на натовската техника... А ако им дадеш истински....?
38 Безродните
До коментар #26 от "Ол1гофрен,":ни управници не унищожиха ли близо 2 милиона Българи и то без война но в угода на англосаксите и франките!? Те винаги са мразили българският народ и се кефят на уродливостта на безродниците...
39 хахахахха
До коментар #4 от "даааааааа":те уср@инците и в Латвия вече взеха да изпробват бракуваните си дронове🤣
41 Миролюб Войнов, историк
До коментар #22 от "Атина Палада":"...Това е един народ..."
Права си Тинке, украинци и руснаци са един народ !!! Но единият свободен с желания и мечти за европейски живот, другия поробен крепостен с бомби и "врагове" в главата. Единственото вярно, правилно, справедливо решение е - Русия се изнася и изплаща Репарации. Задочен Съд за виновните за да останат имената им в Историята редом с тези на Хитлер, Гьобелс, Менгеле и .....Павлов ☝️
42 Атина Палада
До коментар #17 от "схемата е ясна":Най напред Тръмп разгони либерастите/ глибалисти от САЩ ,след ,което те се окопаха в Европа..Това Клинтънови,това Обамови ...всичко се окопа тук.. Ръководството на ЕС служи на тях! По късно САЩ в лицето на новата администрация започна да им реже финансовите потоци и най тлъстият финансов поток който им отряза с ръцете на Иран е Персийския залив .Американските компании на глобалистите бяха разхвърляни от Персийския залив ...Кранчетата по които течаха кинтите се затварят..От къде смяташ,че ЕС подчинен на тях ще вземе кинти за да финансира нещо ?
Сега за последно обраха европейските данъкоплатци за 90 млрд уж за Украйна,а дали и 5% от тези 90 млрд ще стигнат в Украйна..Нали не смяташ,че Клинтънови са толкова наивни,че да дадат на украинските олигарси даром 90 млрд?!
43 Ол1гофрен,
До коментар #38 от "Безродните":Англосакси и франки е имало пред ранното Средновековие.
44 Тее БА у..инвеститора.. НИЩЕБРОД
До коментар #37 от "Аз пък бих":АааааааХахахаха
Една Украйна, 20 Пъти по-малка
,..Сама ШИ.. ба ... 22 ядрени Републики, Фюрер Педофил и РЕДОВНАТА Армия Оризо-Гризачи на Ким , веке 13 годин у ДОНБАС.
АааааааХахахаха.... 2 Милиона човекоподобни монголья Фира а... Донбас -- пи.. ЗДА!!
АА
АааааааХахахаха
