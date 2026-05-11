Модерна война! Десетки страни искат да разработват дронове съвместно с украинската армия
  Тема: Украйна

11 Май, 2026 15:43 667 44

Около 20 държави са заинтересовани да разработват дронове заедно с Украйна. Вече са подписани четири подобни споразумения, заяви украинският държавен глава Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

От началото на войната в Иран през февруари Зеленски използва експертния опит на Украйна в областта на войната с дронове в серия от успешни дипломатически сделки по време на посещения в Близкия изток и Европа.

"Близо 20 държави в момента участват на различни етапи: 4 споразумения вече са подписани и първите договори по тези споразумения се подготвят", поясни той в социалната мрежа Х.

През април Украйна подписа споразумения за отбрана и дронове в Германия, Норвегия и Нидерландия. Преди това Киев сключи дългосрочни партньорства в областта на сигурността със Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства. Украйна също подписа споразумения миналия месец с президента на Азербайджан Илхам Алиев за отбрана и енергетика.

Украинският президент посочи, че страната му ще започне сътрудничество в областта на сигурността в рамките на сделки за дронове с друга част на света, без да уточнява коя. Украйна вече получава необходимото количество гориво благодарение на споразуменията, добави Зеленски, без да дава подробности.

Той се надява, че неговата дипломация с дронове може да помогне за осигуряване на сделки за доставки на енергия от държавите от Близкия изток, както и на пазари за селскостопанската продукция на Украйна.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    9 19 Отговор
    И памперси с Русия ....!!!

    Коментиран от #17

    15:44 11.05.2026

  • 2 Русия се сдоби с един

    18 32 Отговор
    непримирим враг , който мрази руснаците до смърт и тази омраза е скрепена в кръв!

    Между Европа и Московската орда стои Бастионът Украйна, когото ще възстановим и въоръжим до зъби.
    Най силната армия в Европа - ВСУ, ще бъде страж от изток на Европа.
    Украйна ще бъде член на ЕС И НАТО.
    ПУТИН ТОТАЛНО СБЪРКА!
    Да живее Украйна!

    Коментиран от #10, #11, #14, #22, #35

    15:45 11.05.2026

  • 3 Ха ха

    11 14 Отговор
    А с руZко-съветската никой.

    15:48 11.05.2026

  • 4 даааааааа

    15 3 Отговор
    Там е изпитателния полигон .

    Коментиран от #21, #39

    15:50 11.05.2026

  • 5 🤣🤣🤣😁

    11 6 Отговор
    Ще разработват заедно и СПИН, все пак нали е най-разппостранен в Европа и Укрия.

    15:52 11.05.2026

  • 6 След унизителния парад в Москва

    7 16 Отговор
    естествено, че много държави ще предпочетат Украйна!
    Усещат победителя!

    Путин се скри в кулата веднага след кратката си реч.
    Парадът трая само 45 минути.
    Карикатурни видео кадри на бронирана техника и самолети. На екран.
    Путин се оправда, че нямало истински парад, заради измислена епидемия от ханта вирус на фронта. Няма такава.

    Но най голямото унижение беше, че Фицо беше в Москва, но не дойде на парада!

    15:52 11.05.2026

  • 7 Хахаха!🎺🥳😀

    18 4 Отговор
    Украйна е световна пералня за пари. Щатите се отказаха, защото имат президент милиардер, за разлика от гладните европейски въшки. Всеки европейски премиер дава пари, защото половината се връщат при него изпрани.

    15:53 11.05.2026

  • 8 Трол

    9 3 Отговор
    И с испанците през гражданската война искаха да си приказват много хора.

    15:54 11.05.2026

  • 9 Руснак без крак...

    6 16 Отговор
    Що така бе...
    Що никой не иска руски коли, руски жени и руски технологиЙ ? Нали Русия е носител на светлината, фея на доброто, страната където небето е мирно, слънцето оранжево, а хората не се крият и живеят в мазетата, като пропадлите европейци ☝️

    15:55 11.05.2026

  • 10 Коя армия, селски

    19 5 Отговор

    До коментар #2 от "Русия се сдоби с един":

    3 млн. са при Бандера, 5 млн. инвалиди, 15 млн. по света, останаха старци, деца и жени, голема армия.🤭

    15:55 11.05.2026

  • 11 честен ционист

    13 4 Отговор

    До коментар #2 от "Русия се сдоби с един":

    Зеленски внася пакистанци и афганистанци с хил, за да заместят избягалите и накъсени укропам. Какво ВСУ ще възстановяваш, по-скоро муджахидинска милиция.

    15:55 11.05.2026

  • 12 Атина Палада

    14 4 Отговор
    Украинската армия е съставена от колумбийци...С колумбийците ще разработват дронове! Бъдете точни :)

    15:56 11.05.2026

  • 13 Сатана Z

    9 4 Отговор
    И еко кенефи за изхождане по време на бойни действия

    Коментиран от #18

    15:57 11.05.2026

  • 14 Майор Деянов, на всеки километър

    6 9 Отговор

    До коментар #2 от "Русия се сдоби с един":

    "...Русия се сдоби с един непримирим враг ..."

    Двама....
    Вече сме двама непримиримите врагове.
    Единият в окопа, другия на Тихия фронт ☝️😁

    15:57 11.05.2026

  • 15 И наш Гюро стана милионер

    10 4 Отговор
    Който даде държавни пари на Украйна, изпират ги и половината му ги връщат изпрани! За такива номера, в Китайската народна република обличат в оранжеви дрехи и разстрелват публично на стадиона!

    15:57 11.05.2026

  • 16 Зеления път

    9 6 Отговор
    Глупости на търкалета. Зеленото пак говори врели-некипели и мисирките кълвът.

    Коментиран от #24

    15:57 11.05.2026

  • 17 схемата е ясна

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    заеми от ЕС, съвместно производство, печалба за европейските олигарси, сметката плащами ние, на бойното поле загиват украинци.
    Дай Боже по-скоро мир!

    Коментиран от #42

    15:57 11.05.2026

  • 18 Зелен чук

    7 1 Отговор

    До коментар #13 от "Сатана Z":

    Със златно покритие

    15:58 11.05.2026

  • 19 Владимир Зеленски могилизатор

    8 4 Отговор
    Ще разработват заедно свещи! ☝️

    15:59 11.05.2026

  • 20 Рамбо 2026

    4 10 Отговор
    НАТО чрез проксито Украйна създаде нова изключително мощна армия, захранвана непрекъснато с милиарди евро и най-ново въоръжение. Само Тупин не разбра, че ако не го лъжат, го мамят "западните партньори". Голям гросмайстор, няма що. Четвърта година опитва да превземе украинското село Констаниновка в тридневната специална военна операция.

    Коментиран от #34

    15:59 11.05.2026

  • 21 Владимир Путин, президент

    4 6 Отговор

    До коментар #4 от "даааааааа":

    "...Там е изпитателния полигон..."

    Вече и в Русия таваришчь, вече и в Русия !!!
    Основно в Русия ☝️

    16:01 11.05.2026

  • 22 Атина Палада

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Русия се сдоби с един":

    И(з)перкал си нацЕло.:) Никога не може да има омраза между населението в Украйна и населението в Русия..Това е един народ..Не виждаш ли и семействата им...единият роден някъде в украинско селище,другият в селище от РФ ,създали семейство и деца...Каква омраза ,като са роднини . Не можеш да ги разбереш кой точно къде е роден и къде живее в зряла възраст..

    Коментиран от #26, #41

    16:01 11.05.2026

  • 23 ЗИЛ 117

    6 3 Отговор
    Ха ха, видях ме урките как пазят обект при арабите. Нито урки останаха нито обекта остана, всичко се израни със земята

    16:03 11.05.2026

  • 24 Киев за два дня

    3 5 Отговор

    До коментар #16 от "Зеления път":

    Глупости на търкалета.

    16:03 11.05.2026

  • 25 А защо

    7 2 Отговор
    Тогава им даваме парите, взети от нашите деца?

    16:06 11.05.2026

  • 26 Ол1гофрен,

    3 6 Отговор

    До коментар #22 от "Атина Палада":

    Генерал Сирски е от руски произход,но убива руснаци.Никаква прошка към окупатора.

    Коментиран от #36, #38

    16:06 11.05.2026

  • 27 ЗИЛ 117

    6 2 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    16:08 11.05.2026

  • 28 ЗИЛ 117

    6 2 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    16:08 11.05.2026

  • 29 ЗИЛ 117

    6 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    16:08 11.05.2026

  • 30 ЗИЛ 117

    6 1 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    16:08 11.05.2026

  • 31 ДрайвингПлежър

    6 1 Отговор
    Оф боже... умрели са на Зеля за дроновете всички! Щот Окраина е една високотехнологична държава рзбииш ли!

    16:08 11.05.2026

  • 32 Рублевка

    4 1 Отговор
    Европа направи голяма грешка, че се ориентира към САЩ за сметка на Русия. Със САЩ Европа са конкуренти, значи врагове, а с Русия бяха партньори. Помня преди няколко години, още преди войната в Украйна, дизелът беше в Белгия 0,80 цента. Плащах ток 80€ на месец. След това тръгнаха нагоре цените и сега дизел 2,20 евро, ток 300€ на месец, храните двойно и тройно, дрехите двойно, жилищата двойно...
    Пропаганда не пълни количката в Алди.

    16:10 11.05.2026

  • 33 хахахахха

    4 1 Отговор
    по жалка пропаганда и от на дойче зеле🤣🤮

    16:10 11.05.2026

  • 34 Роки

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "Рамбо 2026":

    Рамбо, гледам си от 2026 г. и вероятно заради това, че си толкова пресен, не си успял да разбереш, че РУсия се бие с целия Запад, не само с Украйна. Украйна е само територията, на която се води войната. Не е срамно да ти е трудно да се биеш сам срещу минимум 30 държави. Срамно е да се биете двама срещу един и да не можете да ядете пердаха, както стана в Иран.

    16:10 11.05.2026

  • 35 СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Русия се сдоби с един":

    Да живее България и Русия 🇧🇬🤝🇷🇺,
    долу уср@йна 🚽ес и смешното нато!

    16:11 11.05.2026

  • 36 Дебил

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "Ол1гофрен,":

    ген. mиcиpckи е от хазарски произход, същия bokлук като зеления rнom.

    16:11 11.05.2026

  • 37 Аз пък бих

    4 2 Отговор
    Инвестирал при руснаците..
    Те с чипове от перални и миални разказаха играта на натовската техника... А ако им дадеш истински....?

    Коментиран от #44

    16:13 11.05.2026

  • 38 Безродните

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "Ол1гофрен,":

    ни управници не унищожиха ли близо 2 милиона Българи и то без война но в угода на англосаксите и франките!? Те винаги са мразили българският народ и се кефят на уродливостта на безродниците...

    Коментиран от #43

    16:13 11.05.2026

  • 39 хахахахха

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "даааааааа":

    те уср@инците и в Латвия вече взеха да изпробват бракуваните си дронове🤣

    16:13 11.05.2026

  • 40 СЛАВА УКРАИНЕ

    1 1 Отговор
    У ДРИ БАЦЕ, У ДРИ ТАА монгольяк Чал марска ГНЯС!

    16:14 11.05.2026

  • 41 Миролюб Войнов, историк

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Атина Палада":

    "...Това е един народ..."

    Права си Тинке, украинци и руснаци са един народ !!! Но единият свободен с желания и мечти за европейски живот, другия поробен крепостен с бомби и "врагове" в главата. Единственото вярно, правилно, справедливо решение е - Русия се изнася и изплаща Репарации. Задочен Съд за виновните за да останат имената им в Историята редом с тези на Хитлер, Гьобелс, Менгеле и .....Павлов ☝️

    16:17 11.05.2026

  • 42 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "схемата е ясна":

    Най напред Тръмп разгони либерастите/ глибалисти от САЩ ,след ,което те се окопаха в Европа..Това Клинтънови,това Обамови ...всичко се окопа тук.. Ръководството на ЕС служи на тях! По късно САЩ в лицето на новата администрация започна да им реже финансовите потоци и най тлъстият финансов поток който им отряза с ръцете на Иран е Персийския залив .Американските компании на глобалистите бяха разхвърляни от Персийския залив ...Кранчетата по които течаха кинтите се затварят..От къде смяташ,че ЕС подчинен на тях ще вземе кинти за да финансира нещо ?
    Сега за последно обраха европейските данъкоплатци за 90 млрд уж за Украйна,а дали и 5% от тези 90 млрд ще стигнат в Украйна..Нали не смяташ,че Клинтънови са толкова наивни,че да дадат на украинските олигарси даром 90 млрд?!

    16:17 11.05.2026

  • 43 Ол1гофрен,

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Безродните":

    Англосакси и франки е имало пред ранното Средновековие.

    16:18 11.05.2026

  • 44 Тее БА у..инвеститора.. НИЩЕБРОД

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Аз пък бих":

    АааааааХахахаха
    Една Украйна, 20 Пъти по-малка
    ,..Сама ШИ.. ба ... 22 ядрени Републики, Фюрер Педофил и РЕДОВНАТА Армия Оризо-Гризачи на Ким , веке 13 годин у ДОНБАС.
    АааааааХахахаха.... 2 Милиона човекоподобни монголья Фира а... Донбас -- пи.. ЗДА!!
    АА
    АааааааХахахаха

    16:19 11.05.2026

