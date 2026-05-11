Под охрана и отбрана! Руската армия пази патрулните си катери от дронове с решетки сред серия атаки край Крим
11 Май, 2026 17:32 702 26

Случаят се споменава по-късно в доклади за руските усилия за подобряване на защитата на патрулните плавателни съдове, действащи около окупирания Крим и Керченския проток

Руските сили са започнали да оборудват патрулните си антидиверсионни катери по проект 21980 "Грачонок" с импровизирани решетки за защита от дронове след серия от атаки от страна на Украйна в района на Керченския мост в анексирания от Москва Крим, съобщава United 24 Media.

Изображения с модифицираните плавателни съдове са публикувани от украинския блогър Сергий Стерненко в Telegram. На кадрите се виждат защитни конструкции от метални рамки и мрежи, монтирани на катерите, очевидно в опит за противодействие на украински безпилотни плавателни съдове и летателни апарати.

Противодиверсионните катери "Грачонок" се използват от Русия за патрулиране и охрана на водите около Кримския мост (известен също като Керченски), който представлява ключова логистична връзка между Крим и Русия.

Модификациите на плавателните съдове са забелязани след няколко скорошни украински удара, насочени към руски патрули в района.

По данни от украинските Военноморски сили (ВМС) морски дронове са ударили два руски плавателни съда, охраняващи Керченския мост в района на Крим по време на през нощта на 30 април. Съобщава се, че са били повредени противодиверсионен катер "Грачонок" и патрулен катер от проект 12200 "Собол".

Кадри, публикувани след атаката, показват приближаването на украински военноморски дронове с висока скорост към руските катери преди удара. Украински официални представители обявиха, че целевите плавателни съдове били ангажирани със защитата на морската зона около моста. При удара по катера "Грачонок" били убити деветима руски военнослужещи, а двама други били ранени. Това надвишава стандартната численост на екипажа на плавателния съд, което предполага, че на борда може да е имало допълнителни хора по време на атаката.

Случаят се споменава по-късно в доклади за руските усилия за подобряване на защитата на патрулните плавателни съдове, действащи около окупирания Крим и Керченския проток.

Катерите от проект 21980 "Грачонок" са предназначени за противодиверсионни мисии и за защита на пристанища, военноморски бази и стратегическа морска инфраструктура. Те са оборудвани с хидроакустични системи като "Калмар" и "Анапа", предназначени за откриване на подводна активност и за протъводействие на водолази. Стандартното им въоръжение включва 14,5-милиметрова военноморска картечница, противоводолазни гранатомети ДП-65А и ДП-64, както и преносими системи за противовъздушна отбрана като "Игла" и "Верба".

Смята се, че Черноморският флот на Русия разполага с девет катера клас "Грачонок" заедно с ударената в Керченския проток. Граничната служба на ФСБ използва такива и в морето при южните региони на Русия.

Районът на Кримския мост напоследък често е цел за украински морски операции, насочени към нарушаване на руската военна логистика между анексирания Крим и континенталната част на Русия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 има ли копейки тука

    13 4 Отговор
    Който има пази. Докато има. Който няма, катерите му седят на дъното на Дунава.

    17:34 11.05.2026

  • 2 очаквах до сега

    5 5 Отговор
    да са отнели цялото черноморие от евреите фашисти........

    Коментиран от #12, #15

    17:34 11.05.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    9 5 Отговор
    Нито един руски мирен гражданин няма да пострада докато тече СВО !!! ( 2022г ) ☝️

    17:35 11.05.2026

  • 4 Тити

    8 6 Отговор
    Това няма да спаси Рашистите Зеленски набележи ли си цел няма пропуск.

    17:37 11.05.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    5 4 Отговор
    Руската армия ще създаде 100км буферна в Украйна, която да гарантира сигурността на руските граждани в граничните райони ☝️

    17:38 11.05.2026

  • 6 Така, така

    8 5 Отговор
    Решетки! Блатари мръсни.

    17:39 11.05.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 3 Отговор
    ЕХЕЕЕ ,че и проект и име си има...на С Р А чонок

    17:40 11.05.2026

  • 8 Сатана Z

    3 2 Отговор
    "по време на през нощта на 30 април"

    Няма съмнение,че работещите в отдел пропаганда са изключителни дебили.

    17:40 11.05.2026

  • 9 Владимир Путин, президент

    4 4 Отговор
    Москва се страхува парад да направи, в Киев високи гости спокойно си пият кафе и обсъждат времето ☝️

    Коментиран от #22

    17:44 11.05.2026

  • 10 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 1 Отговор
    Коя решетка ша спаси руски катер от боен дрон.
    Я по сериозно.

    Коментиран от #19

    17:46 11.05.2026

  • 11 Концлагера Украйна

    5 7 Отговор
    Стотици хиляди бандеровци са надзиратели в концлагера Украйна. Пазят границите, да не избяга материала. Стрелят без предупреждение и грабят.

    Коментиран от #17

    17:46 11.05.2026

  • 12 Лука

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "очаквах до сега":

    Фашизма е в русия ,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма !

    17:47 11.05.2026

  • 13 Да се чете

    1 3 Отговор
    "Районът на Кримския мост напоследък често е цел за британски морски операции, насочени към нарушаване на руската военна логистика между анексирания Крим и континенталната част на Русия."

    Коментиран от #18

    17:48 11.05.2026

  • 14 Хм Хм

    1 1 Отговор
    А пък
    "Белгия ще даде 53 изтребителя F-16 на Украйна. С тях украинската армия ще се е сдобила с общо 102 бойни самолета от нужните й 120".
    КрасАта.

    17:50 11.05.2026

  • 15 Бягай на Дунав

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "очаквах до сега":

    Да чакаш ватенки 😅😅😅

    17:51 11.05.2026

  • 16 Фукара човек

    0 0 Отговор
    Жив дявол

    17:52 11.05.2026

  • 17 Ол1гофрен,

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Концлагера Украйна":

    Сталин отвори ли границите на СССР по време на ВСВ?

    17:52 11.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Това е шмекерия

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Която не пази катера, а служи за да убеди матросите да се качат на него. Да си мислят, че са защитени

    17:54 11.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Орешник

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Владимир Путин, президент":

    Пият си кафето, защото се отказаха да нападат парада в Москва!

    А парад си имаше и то по-голям от американските и европейските въпреки, че не бе кръгла годишнина.

    17:55 11.05.2026

  • 23 Рублевка

    0 3 Отговор
    В Крим беше проведен референдум, под наблюдението на международни наблюдатели.

    Коментиран от #26

    17:55 11.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Рублевка

    0 1 Отговор
    Украинският флот премина на страната на Русия, начело със своя адмирал!

    17:56 11.05.2026

  • 26 Геро

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Рублевка":

    Мнението на от-падъци като теб е без значение.

    17:57 11.05.2026

