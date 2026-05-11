Под охрана и отбрана! Руската армия пази патрулните си катери от дронове с решетки сред серия атаки край Крим

Руските сили са започнали да оборудват патрулните си антидиверсионни катери по проект 21980 "Грачонок" с импровизирани решетки за защита от дронове след серия от атаки от страна на Украйна в района на Керченския мост в анексирания от Москва Крим, съобщава United 24 Media.

Изображения с модифицираните плавателни съдове са публикувани от украинския блогър Сергий Стерненко в Telegram. На кадрите се виждат защитни конструкции от метални рамки и мрежи, монтирани на катерите, очевидно в опит за противодействие на украински безпилотни плавателни съдове и летателни апарати.

Противодиверсионните катери "Грачонок" се използват от Русия за патрулиране и охрана на водите около Кримския мост (известен също като Керченски), който представлява ключова логистична връзка между Крим и Русия.

Модификациите на плавателните съдове са забелязани след няколко скорошни украински удара, насочени към руски патрули в района.

По данни от украинските Военноморски сили (ВМС) морски дронове са ударили два руски плавателни съда, охраняващи Керченския мост в района на Крим по време на през нощта на 30 април. Съобщава се, че са били повредени противодиверсионен катер "Грачонок" и патрулен катер от проект 12200 "Собол".

Кадри, публикувани след атаката, показват приближаването на украински военноморски дронове с висока скорост към руските катери преди удара. Украински официални представители обявиха, че целевите плавателни съдове били ангажирани със защитата на морската зона около моста. При удара по катера "Грачонок" били убити деветима руски военнослужещи, а двама други били ранени. Това надвишава стандартната численост на екипажа на плавателния съд, което предполага, че на борда може да е имало допълнителни хора по време на атаката.

Случаят се споменава по-късно в доклади за руските усилия за подобряване на защитата на патрулните плавателни съдове, действащи около окупирания Крим и Керченския проток.

Катерите от проект 21980 "Грачонок" са предназначени за противодиверсионни мисии и за защита на пристанища, военноморски бази и стратегическа морска инфраструктура. Те са оборудвани с хидроакустични системи като "Калмар" и "Анапа", предназначени за откриване на подводна активност и за протъводействие на водолази. Стандартното им въоръжение включва 14,5-милиметрова военноморска картечница, противоводолазни гранатомети ДП-65А и ДП-64, както и преносими системи за противовъздушна отбрана като "Игла" и "Верба".

Смята се, че Черноморският флот на Русия разполага с девет катера клас "Грачонок" заедно с ударената в Керченския проток. Граничната служба на ФСБ използва такива и в морето при южните региони на Русия.

Районът на Кримския мост напоследък често е цел за украински морски операции, насочени към нарушаване на руската военна логистика между анексирания Крим и континенталната част на Русия.