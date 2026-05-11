Изгодно приятелство! Северна Корея е спечелила най-малко 13 млрд. долара от войната в Украйна

Северна Корея е спечелила до 13 милиарда долара от войната на Русия срещу Украйна чрез доставки на оръжия, изпращане на войски и свързано с това сътрудничество с Москва, съобщи Nikkei Asia.

Според изданието приходите от валута и компенсациите под формата на енергийни доставки за периода от три години са приблизително равни на годишния брутен вътрешен продукт на страната.

Още новини от Украйна

Доставките на оръжия от Пхенян за Москва станаха известни още през 2022 г., след началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна. След подписването през 2024 г. на Споразумението за всеобхватно стратегическо партньорство между двете държави, включващо военно сътрудничество, отношенията се разшириха и с изпращане на севернокорейски военни в Русия.

По оценки на изследователски институт към Националната разузнавателна служба на Южна Корея, между 2022 и 2025 г. Северна Корея може да е доставила на Москва оръжия на стойност между 7 и 13,8 милиарда долара. Сред тях са артилерия, снаряди и около 250 балистични ракети с малък обсег KN-23, в чието разработване може да са участвали руски учени.

Nikkei Asia съобщава още, че Москва вероятно е платила над 600 милиона долара за участието на севернокорейски войски във войната, включително в Курска област, където украински сили навлязоха през август 2024 г. Според изданието Пхенян може да е получил и помощ за разработване и производство на оръжия, както и доставки на стоки от първа необходимост.

Наскоро Би Би Си изчисли, че загубите на Северна Корея във войната може да достигат 2300 войници.

Световната банка не поддържа официална оценка за БВП на Северна Корея заради затворената икономика на страната, като различни оценки го поставят между 12 и 26 милиарда долара. Южнокорейската централна банка прогнозира икономически растеж на Северна Корея от 3,7% през 2024 г. — най-високият от 2016 г. насам, когато срещу страната бяха наложени нови санкции.