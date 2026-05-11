Изгодно приятелство! Северна Корея е спечелила най-малко 13 млрд. долара от войната в Украйна

Северна Корея е спечелила до 13 милиарда долара от войната на Русия срещу Украйна чрез доставки на оръжия, изпращане на войски и свързано с това сътрудничество с Москва, съобщи Nikkei Asia.
Според изданието приходите от валута и компенсациите под формата на енергийни доставки за периода от три години са приблизително равни на годишния брутен вътрешен продукт на страната.
Доставките на оръжия от Пхенян за Москва станаха известни още през 2022 г., след началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна. След подписването през 2024 г. на Споразумението за всеобхватно стратегическо партньорство между двете държави, включващо военно сътрудничество, отношенията се разшириха и с изпращане на севернокорейски военни в Русия.
По оценки на изследователски институт към Националната разузнавателна служба на Южна Корея, между 2022 и 2025 г. Северна Корея може да е доставила на Москва оръжия на стойност между 7 и 13,8 милиарда долара. Сред тях са артилерия, снаряди и около 250 балистични ракети с малък обсег KN-23, в чието разработване може да са участвали руски учени.
Nikkei Asia съобщава още, че Москва вероятно е платила над 600 милиона долара за участието на севернокорейски войски във войната, включително в Курска област, където украински сили навлязоха през август 2024 г. Според изданието Пхенян може да е получил и помощ за разработване и производство на оръжия, както и доставки на стоки от първа необходимост.
Наскоро Би Би Си изчисли, че загубите на Северна Корея във войната може да достигат 2300 войници.
Световната банка не поддържа официална оценка за БВП на Северна Корея заради затворената икономика на страната, като различни оценки го поставят между 12 и 26 милиарда долара. Южнокорейската централна банка прогнозира икономически растеж на Северна Корея от 3,7% през 2024 г. — най-високият от 2016 г. насам, когато срещу страната бяха наложени нови санкции.
3 авантгард
И ядрени бомби направи, а всяка година правят учения сащ до тях.
Браво.
Коментиран от #8
17:07 11.05.2026
5 защо не ?
17:08 11.05.2026
6 Урсулина
До коментар #1 от "Хохо Бохо":Това пари ли са, еерор0бе
17:08 11.05.2026
8 авантгард
До коментар #3 от "авантгард":А дъщеричката му е ангелче.
Тя ще го наследи.
17:08 11.05.2026
9 Сатана Z
За сведение,цар Фердинанд е получавал по 5000 германски марки за всеки убит български войник през Първата световна.
"Колкото повече- толкова повече"
Коментиран от #11
17:11 11.05.2026
13 Това е безспорен
До коментар #10 от "Бажан Амир":Факт.
17:14 11.05.2026
18 Шматкар,
До коментар #17 от "честен ционист":Ами нападай.Кво фъфлиш тук?
17:23 11.05.2026
20 Амчи...?!
До коментар #17 от "честен ционист":Кво чакаш,ве...патък такъв...?!
Нападай...!
17:26 11.05.2026
21 Курица не птица
До коментар #1 от "Хохо Бохо":Ватенката е здрава, топла, памучна дреха, а корейското оръжие явно е добро и много. Ние нали също произвеждаме оръжие за Украйна и се хвалим даже. Цялата рози работа не отива на добре.
17:28 11.05.2026
22 Путин
До коментар #19 от "Владимир Путин, президент":Смеш ни ци сме вееее
17:29 11.05.2026
26 Миндич
До коментар #23 от "Евродебил":Натам върви хавата!Ще ставаме тревопасни,но от ероатлантическия курс няма да отстъпим.Както се пееше в онази култова песен от филма "Кит" ....пеем и веем знамена.
17:46 11.05.2026
