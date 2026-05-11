Изгодно приятелство! Северна Корея е спечелила най-малко 13 млрд. долара от войната в Украйна
Изгодно приятелство! Северна Корея е спечелила най-малко 13 млрд. долара от войната в Украйна

11 Май, 2026 17:01 981 27

Приходите от валута и компенсациите под формата на енергийни доставки за периода от три години са приблизително равни на годишния брутен вътрешен продукт на страната

Северна Корея е спечелила до 13 милиарда долара от войната на Русия срещу Украйна чрез доставки на оръжия, изпращане на войски и свързано с това сътрудничество с Москва, съобщи Nikkei Asia.

Според изданието приходите от валута и компенсациите под формата на енергийни доставки за периода от три години са приблизително равни на годишния брутен вътрешен продукт на страната.

Доставките на оръжия от Пхенян за Москва станаха известни още през 2022 г., след началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна. След подписването през 2024 г. на Споразумението за всеобхватно стратегическо партньорство между двете държави, включващо военно сътрудничество, отношенията се разшириха и с изпращане на севернокорейски военни в Русия.

По оценки на изследователски институт към Националната разузнавателна служба на Южна Корея, между 2022 и 2025 г. Северна Корея може да е доставила на Москва оръжия на стойност между 7 и 13,8 милиарда долара. Сред тях са артилерия, снаряди и около 250 балистични ракети с малък обсег KN-23, в чието разработване може да са участвали руски учени.

Nikkei Asia съобщава още, че Москва вероятно е платила над 600 милиона долара за участието на севернокорейски войски във войната, включително в Курска област, където украински сили навлязоха през август 2024 г. Според изданието Пхенян може да е получил и помощ за разработване и производство на оръжия, както и доставки на стоки от първа необходимост.

Наскоро Би Би Си изчисли, че загубите на Северна Корея във войната може да достигат 2300 войници.

Световната банка не поддържа официална оценка за БВП на Северна Корея заради затворената икономика на страната, като различни оценки го поставят между 12 и 26 милиарда долара. Южнокорейската централна банка прогнозира икономически растеж на Северна Корея от 3,7% през 2024 г. — най-високият от 2016 г. насам, когато срещу страната бяха наложени нови санкции.


Северна Корея
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хохо Бохо

    9 20 Отговор
    Путин, с парите на нещастните ватенки, е платил 13 млрд. долара на Северна Корея...

    Коментиран от #6, #21

    17:04 11.05.2026

  • 2 Сила

    7 16 Отговор
    Ще има допълнителна дажба люцерна ....и Оземпик за Ким !!!

    17:05 11.05.2026

  • 3 авантгард

    8 4 Отговор
    Ей умно момче ще се окаже Уудчука.
    И ядрени бомби направи, а всяка година правят учения сащ до тях.
    Браво.

    Коментиран от #8

    17:07 11.05.2026

  • 4 Ботник

    9 4 Отговор
    Севернокорейци се бият за Путин а колумбийци за Зеленски. Идеите наши - бензина ваш!

    17:07 11.05.2026

  • 5 защо не ?

    18 3 Отговор
    ние пък си подаряваме златото, медта и редкоземните метали, подаряваме милиарди на фашисти, политици крадат милиарди и теглят кредити от името на всички, купуваме самолети (за мен употребявани) на тройна цена,.....

    17:08 11.05.2026

  • 6 Урсулина

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "Хохо Бохо":

    Това пари ли са, еерор0бе

    17:08 11.05.2026

  • 7 Путин

    6 10 Отговор
    Не сме наложили никави санкции на ЕС понеже сме сме 6 ници. Каато копейките.

    17:08 11.05.2026

  • 8 авантгард

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "авантгард":

    А дъщеричката му е ангелче.
    Тя ще го наследи.

    17:08 11.05.2026

  • 9 Сатана Z

    12 3 Отговор
    Само бай Ганьо смята парите на другите,а не си гледа собствената си копаня.
    За сведение,цар Фердинанд е получавал по 5000 германски марки за всеки убит български войник през Първата световна.
    "Колкото повече- толкова повече"

    Коментиран от #11

    17:11 11.05.2026

  • 10 Бажан Амир

    4 9 Отговор
    От трепане на руснаци се печели много.

    Коментиран от #13

    17:11 11.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Колективен руски крепостен

    7 8 Отговор
    А ние защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    17:12 11.05.2026

  • 13 Това е безспорен

    1 5 Отговор

    До коментар #10 от "Бажан Амир":

    Факт.

    17:14 11.05.2026

  • 14 баба Меца

    6 0 Отговор
    Де да брояха нашите паре за ВСУ.

    17:16 11.05.2026

  • 15 Дон Корлеоне

    1 3 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    17:17 11.05.2026

  • 16 Амчи тя и Урсула...

    6 2 Отговор
    ...имаше ,,изгодно приятелство" ,с всички страни от ЕС,относно пласирането на Ковид-ваксините,на съпруга си,-,,Пфайзер",ама си мълчахте,пък сега за Кимчо...биете барабана...?!?!

    17:17 11.05.2026

  • 17 честен ционист

    1 1 Отговор
    Ганчо трябваше да нападне от Юг и да си прибере Северна Добруджа, Бесарабия, а днес с братишките да сте комшии и по земя.

    Коментиран от #18, #20

    17:17 11.05.2026

  • 18 Шматкар,

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "честен ционист":

    Ами нападай.Кво фъфлиш тук?

    17:23 11.05.2026

  • 19 Владимир Путин, президент

    4 6 Отговор
    Корейските Лъвове буквално спасиха руските Петушки и Москва на набралите обороти и скорост украинци ☝️ Тази руска война влезна в Историята като най-бездарната и жалка. Пълен срам руските военни училища и институции произвеждащи затоплен въздух !!!

    Коментиран от #22

    17:23 11.05.2026

  • 20 Амчи...?!

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "честен ционист":

    Кво чакаш,ве...патък такъв...?!
    Нападай...!

    17:26 11.05.2026

  • 21 Курица не птица

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хохо Бохо":

    Ватенката е здрава, топла, памучна дреха, а корейското оръжие явно е добро и много. Ние нали също произвеждаме оръжие за Украйна и се хвалим даже. Цялата рози работа не отива на добре.

    17:28 11.05.2026

  • 22 Путин

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Владимир Путин, президент":

    Смеш ни ци сме вееее

    17:29 11.05.2026

  • 23 Евродебил

    6 2 Отговор
    А ние евроинтегрираните шебеси наредихме и идните поколения(ако има такива) с колосални борчове покрай Украйна и ЕСССР.Дадохме си валутата,подарихме си златото,и голямата част от покритието на лева също пратихме на европейските кокорбашии.Плащаме като хахави борсови цени на енергиини продукти,а за 37 години останахме голи,боси и сме в челото на всички негативни класации.Де що оръжие имахме и него пратихме в Украйна,а урсула насищане няма.Сурвакна ни с още 90 милярда,че досегашните милярди не стигнаха.И както казвахме за северокорейците,че пасяли трева току виж евроатлантиците нас ни поставили на подобна диета.

    Коментиран от #26

    17:29 11.05.2026

  • 24 Иван Иванов

    2 1 Отговор
    Изгодно приятелство! Северна Корея е спечелила най-малко 13 млрд. долара от войната в Украйна АБЕ ФАКТИ , ОТИ СЕ ПРАВИТЕ НА ГЪРМЕНИ ЗАЙЦИ ТОЙ КЪРВАВИЯ КЛОУН ОТ КИЕВ НАСКОРО ПОЛУЧИ ДЕВЕТДЕСЕТ МИЛИАРДА ЕВРО САМО КАТО СИ ОБЪРСА СОПОЛА И БЕЗ ДАЖЕ ДА СИ ОБЪРШЕ СОПОЛИВАТА СИ РЪКА ПАК ВЗЕ ДА МИ БЪРКА ПО ДЖОБОВЕТЕ КРАДЛИВИЯ КИЕВСКИ МАЙМУНЯК..

    17:31 11.05.2026

  • 25 НЮЗ БГ

    4 1 Отговор
    ДЕЗИНФОРМАЦИОННИЯТ САЙТ НА БЪЛГАРИЯ!!!

    17:31 11.05.2026

  • 26 Миндич

    0 2 Отговор

    До коментар #23 от "Евродебил":

    Натам върви хавата!Ще ставаме тревопасни,но от ероатлантическия курс няма да отстъпим.Както се пееше в онази култова песен от филма "Кит" ....пеем и веем знамена.

    17:46 11.05.2026

  • 27 Някой

    0 1 Отговор
    А ние колко милиарда загубихме от евроатлантиците предатели? Ето за заема от 90 милиарда евро, на нас се падали 1.4-1.5 милиарда евро ли загуба.

    17:51 11.05.2026

