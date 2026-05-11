Нетаняху: В Иран кръщават улици на мен и Тръмп

11 Май, 2026 08:20, обновена 11 Май, 2026 08:26 791 26

Наричали ги "Пътят на Биби", но гвардейците от Корпуса на ислямската революция бързо се намесвали, твърди израелският премиер

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви в интервю за CBS News, че улици в Иран ще бъдат кръстени на негово име.

„В Иран кръщават улици на мое име. Знаете ли това?“, каза Нетаняху, добавяйки, че иранците ги наричат ​​„Пътят на Биби“ (Bibi joon).

Освен това, улици в Иран са кръстени и на президента на САЩ Доналд Тръмп, подчерта Нетаняху. „Очевидно, защото той води тази борба“, каза израелският премиер.

Той обаче каза, че подобни символични преименувания редовно се премахват от Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

Псевдонимът „Биби“ е останал от детството и младостта на израелския премиер. Според една версия, така са го наричали в семейството му; според друга, е измислен по време на ученическите му години в Съединените щати.

С течение на времето това съкращение се превръща в най-известното му публично име, с което е разпознаваем по целия свят.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Два луди

    22 1 Отговор
    Патока

    08:28 11.05.2026

  • 2 Факти

    1 31 Отговор
    Гледал съм много интервюта с иранци в тубата. Факт е, че подкрепят Израел и САЩ. Надяват се да ги освободят от ислямистката диктатура.

    Коментиран от #18

    08:29 11.05.2026

  • 3 Г.Г

    23 1 Отговор
    Милене как можа да напишеш подобна глупост.

    Коментиран от #20

    08:29 11.05.2026

  • 4 ДА БЕ ДА

    26 2 Отговор
    ДВАМА НЕНОРМАЛНИЦИ КОИТО СА НА ПЪТ ДА ПОДПАЛЯТ СВЕТА. ТЕЗИ ИДИОТИ СА ГОЛЯМО ЗЛО

    08:30 11.05.2026

  • 5 Реалист

    25 1 Отговор
    Кръщават обществени к.лозети

    08:30 11.05.2026

  • 6 честен ционист

    24 1 Отговор
    На името на Бай Дончо ще прекръстим психодиспансера в Курило.

    08:30 11.05.2026

  • 7 Да бе ,да ! 🤔

    15 0 Отговор
    Надраскани " символични имена" ? . То и в Донбас така - "украинските герои " притичват със знаме и се снимат в центъра на селото . Докато селяните ги усетят и изхвърлят от селото .

    08:32 11.05.2026

  • 8 Пич

    17 0 Отговор
    Епа да.....!!! Улиците се кръщават на умрели...!!!

    08:33 11.05.2026

  • 9 каунь

    7 0 Отговор
    кат умрът и отидат у АДЪ тагаз!

    08:34 11.05.2026

  • 10 Пловдив

    11 0 Отговор
    Спешна медицинска помощ,да се намеси,щетите са сериозни.Много са зле хората,да ги въдворят в някоя институция.

    08:34 11.05.2026

  • 11 Биби, съвсем

    14 0 Отговор
    Е изперкъл. Тези улици може да са гробища. Пълно нещастие ги гони тези двамата.

    08:35 11.05.2026

  • 12 азз

    7 0 Отговор
    Най-добре ще е да ти направят мавзолей и да те положат кротко,завинаги....

    08:37 11.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 прозд русофил

    3 3 Отговор
    Ма тоя нали беше умрел и с 6 пръста

    08:39 11.05.2026

  • 15 Д-р Ментал

    9 0 Отговор
    И двамата сте за затвор

    Коментиран от #16

    08:40 11.05.2026

  • 16 що бе

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Д-р Ментал":

    Той умрял бе.

    08:40 11.05.2026

  • 17 колко са жалки

    7 0 Отговор
    да и двете улици се намират на територията на сметището им…

    08:43 11.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Kaлпазанин

    7 0 Отговор
    Кръщават си тоалетните с вашите л@@@@@ имена

    08:48 11.05.2026

  • 20 Kaлпазанин

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Г.Г":

    Пише за каквото му платят

    08:49 11.05.2026

  • 21 Антисемитизъм

    5 0 Отговор
    След дълго и внимателно обмисляне израелският премиер Бениамин Нетаняху стигна до извода , че за всичко на този свят са виновни евреите !

    08:51 11.05.2026

  • 22 Истинско обещание 🇮🇷

    5 0 Отговор
    Да ,скоро ще има улица до иранския парламент - МЪРТВИЯ ТЕРОРИСТ НЕТАНЯХУ

    08:54 11.05.2026

  • 23 да ама не

    3 0 Отговор
    Първо трябва да превземат Иран и чак тогава - имена на улици. Точно както с България, само дето нас американците ни превзеха без бой.
    Сатаняху да не слага каруцата пред коня.
    И да не си клати краката преди да е яхнал магарето, че може да падне!

    08:59 11.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 сатаняху

    3 0 Отговор
    Биби отново се опитва да "четка" Доналд и да го води за носа.

    09:03 11.05.2026

  • 26 Този нещо не е в ред

    2 0 Отговор
    Сериозно ли?

    09:05 11.05.2026