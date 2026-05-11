Нетаняху: В Иран кръщават улици на мен и Тръмп

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви в интервю за CBS News, че улици в Иран ще бъдат кръстени на негово име.
„В Иран кръщават улици на мое име. Знаете ли това?“, каза Нетаняху, добавяйки, че иранците ги наричат „Пътят на Биби“ (Bibi joon).
Освен това, улици в Иран са кръстени и на президента на САЩ Доналд Тръмп, подчерта Нетаняху. „Очевидно, защото той води тази борба“, каза израелският премиер.
Той обаче каза, че подобни символични преименувания редовно се премахват от Корпуса на гвардейците на ислямската революция.
Псевдонимът „Биби“ е останал от детството и младостта на израелския премиер. Според една версия, така са го наричали в семейството му; според друга, е измислен по време на ученическите му години в Съединените щати.
С течение на времето това съкращение се превръща в най-известното му публично име, с което е разпознаваем по целия свят.
