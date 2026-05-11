Варшава подаде жалба до Съда на ЕС срещу търговското споразумение с MERCOSUR

11 Май, 2026 11:35, обновена 11 Май, 2026 11:44 925 14

Полша е недоволна от липсата на „огледални изисквания“ към членките от групата относно качеството и технологията на производството

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полското правителство е подало жалба до Съда на Европейския съюз срещу търговското споразумение със страните от Южноамериканския общ пазар (MERCOSUR​), съобщи Polskie Radio.

Според медията, Варшава, заедно с жалбата, е подала искане за спиране на споразумението, докато съдът не се произнесе по делото на полските власти. Отбелязва се, че Полша е недоволна предимно от липсата на „огледални изисквания“ в споразумението за земеделските производители от страните от MERCOSUR относно качеството и технологията на производство на техните продукти.

На 7 януари в Парагвай беше подписано споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и страните от MERCOSUR. То влезе в сила на 1 май. Споразумението беше подкрепено предимно от Германия и скандинавските страни, които са заинтересовани от намаляване на митата върху автомобилните, химическите и фармацевтичните продукти, изпратени от ЕС за Южна Америка.

В същото време Австрия, Унгария, Ирландия, Полша и Франция се противопоставят на споразумението, тъй като не искат евтини селскостопански продукти от Южна Америка свободно да навлизат на европейския пазар. На 21 януари членовете на Европейския парламент приеха резолюция в подкрепа на обжалване пред Съда на Европейския съюз за определяне на съвместимостта на споразумението за свободна търговия с MERCOSUR със стандартите на ЕС.

MERCOSUR е търговски и икономически блок, основан от Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Общата територия на тези страни представлява повече от 70% от площта на Южна Америка, с население, приближаващо се до 300 милиона. Търговията между ЕС и МЕРКОСУР надхвърля 112 милиарда евро, като взаимният внос и износ са балансирани между двата блока.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    23 6 Отговор
    Урсула трови децата ви с ГМО и пестициди и прави милиарди.

    11:45 11.05.2026

  • 2 Политик кретен ( от България )

    21 1 Отговор
    - Па що, споразумението е много убаво! Знаете ли какви рушвети дадоа, та да продадем род и родина? Разписвам...

    11:48 11.05.2026

  • 3 Ами

    6 2 Отговор
    БГто е като киселина. Където влезе разяжда всичко.

    11:53 11.05.2026

  • 4 Хаха

    1 4 Отговор
    Че се съдят оти че гние барабоя им.

    11:54 11.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ляхите искат да опънат урсуляците

    5 3 Отговор
    неслучайно им казват хиените на европа 😂😂

    11:55 11.05.2026

  • 7 авантгард

    16 0 Отговор
    Ето това е клуба на богатите.
    Решенията се вземат в полза на едни за сметка на други.

    11:56 11.05.2026

  • 8 И възниква въпроса

    12 0 Отговор
    какъв е смисълът на европейските разпоредби за стандарт на продукцията на европейските производители, след като вече се сключи мащабен договор за внос на храни от производители, които не са длъжни да спазват същия стандарт…

    12:02 11.05.2026

  • 9 И какво от това!

    6 1 Отговор
    Спираш кораба на пристанището и правиш проверка. Вносителя става силно "религиозен", като се моли да не излязат забранени неща и ако е всичко наред, кораба минава .Ако ли не, честито на "печелившите".

    Коментиран от #12

    12:02 11.05.2026

  • 10 Потин

    10 0 Отговор
    9 от 10 кораба със слънчоглед "върнати" към Индия? Кой ви вярва? Тровите ни с пестициди. Косата ми окапа от Меркосурската усрулка

    12:02 11.05.2026

  • 11 Дончо

    8 0 Отговор
    какъв е смисълът на европейските разпоредби за стандарт на продукцията на европейските производители, след като вече се сключи мащабен договор за внос на храни от производители, които не са длъжни да спазват същия стандарт… ГОЛЕМИ КОМИСИОННИ СЪР. ПО-ГОЛЕМИ от ФАЙЦЕРА

    12:05 11.05.2026

  • 12 Само питам

    8 1 Отговор

    До коментар #9 от "И какво от това!":

    Кой този дето " спира кораба " с вреден товар ? Български митничар ? Или български евроатлантически политик ?

    12:06 11.05.2026

  • 13 Овчар

    3 0 Отговор
    Всичко е илюзия в която вярват само глупаците..! Истината е в другата мрежа..!

    12:08 11.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

