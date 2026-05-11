Варшава подаде жалба до Съда на ЕС срещу търговското споразумение с MERCOSUR

Полското правителство е подало жалба до Съда на Европейския съюз срещу търговското споразумение със страните от Южноамериканския общ пазар (MERCOSUR), съобщи Polskie Radio.
Според медията, Варшава, заедно с жалбата, е подала искане за спиране на споразумението, докато съдът не се произнесе по делото на полските власти. Отбелязва се, че Полша е недоволна предимно от липсата на „огледални изисквания“ в споразумението за земеделските производители от страните от MERCOSUR относно качеството и технологията на производство на техните продукти.
На 7 януари в Парагвай беше подписано споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и страните от MERCOSUR. То влезе в сила на 1 май. Споразумението беше подкрепено предимно от Германия и скандинавските страни, които са заинтересовани от намаляване на митата върху автомобилните, химическите и фармацевтичните продукти, изпратени от ЕС за Южна Америка.
В същото време Австрия, Унгария, Ирландия, Полша и Франция се противопоставят на споразумението, тъй като не искат евтини селскостопански продукти от Южна Америка свободно да навлизат на европейския пазар. На 21 януари членовете на Европейския парламент приеха резолюция в подкрепа на обжалване пред Съда на Европейския съюз за определяне на съвместимостта на споразумението за свободна търговия с MERCOSUR със стандартите на ЕС.
MERCOSUR е търговски и икономически блок, основан от Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Общата територия на тези страни представлява повече от 70% от площта на Южна Америка, с население, приближаващо се до 300 милиона. Търговията между ЕС и МЕРКОСУР надхвърля 112 милиарда евро, като взаимният внос и износ са балансирани между двата блока.
11:45 11.05.2026
11:48 11.05.2026
11:53 11.05.2026
11:54 11.05.2026
11:55 11.05.2026
авантгард
Решенията се вземат в полза на едни за сметка на други.
11:56 11.05.2026
12:02 11.05.2026
12:02 11.05.2026
12:02 11.05.2026
12:05 11.05.2026
До коментар #9 от "И какво от това!":Кой този дето " спира кораба " с вреден товар ? Български митничар ? Или български евроатлантически политик ?
12:06 11.05.2026
12:08 11.05.2026
